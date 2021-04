Slovensko od pondelka prejde do červenej fázy Covid automatu

Aktuálna situácia na Slovensku

Aktuálny denný počet prípadov je podľa rezortu na úrovni približne z polovice októbra. Poklesol počet pozitívnych antigénových testov aj PCR testov.

Výrazne sa zmenšili rozdiely medzi regiónmi, priblížilo ministerstvo zdravotníctva.

Do konca mája očakáva ministerstvo 1 047 150 dávok vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Od spoločnosti Moderna to má byť 159 200, AstraZeneca má dodať 200-tisíc dodávok a od firmy Johnson & Johnson by malo prísť 46 500.