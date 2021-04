Do čakárne na očkovanie sa prihlásilo viac ako 77-tisíc ľudí od 16 do 40 rokov

Najpočetnejšou kategóriou je 35 075 ľudí vo veku od 18 do 30 rokov.

29. apr 2021 o 12:23 TASR

BRATISLAVA. Do čakárne na očkovanie sa do štvrtka do 11.00 h prihlásilo 77 126 ľudí vo veku od 16 do 40 rokov.

Vyplýva to z informácie, ktorú poskytla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Veronika Bauch.

"Systém funguje od nasadenia nových funkcionalít od stredy večera, teda od posunu vekovej hranice a možnosti výberu okresu a nie priamo vakcinačného centra, bez výraznejších komplikácií," uviedla.

Záujem o očkovanie prejavilo doposiaľ 4 958 ľudí vo veku od 16 do 18 rokov. Najpočetnejšou kategóriou, ktorá sa prihlásila, je 35 075 ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Nasleduje 18 803 osôb vo veku od 30 do 35 rokov a 18 290 ľudí vo veku od 35 do 40 rokov.