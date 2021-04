Heger nevylúčil zmeny v testovacej stratégii a Covid automate

Premiér považuje programové vyhlásenie vlády za dobré, verí, že ho parlament schváli.

29. apr 2021 o 13:11 SITA

BRATISLAVA. Na najbližšom rokovaní by vláda mohla hovoriť o novej testovacej stratégii.

Vo štvrtok to v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživopovedal premiér Eduard Heger (OĽaNO).

Poukázal aj na to, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) má pripravenú aj novú aktualizáciu COVID automatu.

„Mohli by sme o tom hovoriť úplne explicitne na najbližšej vláde,” doplnil premiér s tým, že ešte je potrebné, aby to prešlo „posudkom” jednotlivých koaličných strán.

„To by sa malo udiať do budúcej stredy a potom v stredu, ak by to bol vyladený dokument aj s podporou koaličných strán, tak by sme ho mohli na vláde schváliť a bola by tam nová stratégia testovania, ale aj aktualizácia COVID automatu,” podotkol predseda vlády.

Premiér Heger ďalej povedal, že programové vyhlásenie vlády je postavené na dobrých základoch. Nie je dôvod ho prekopávať.

Doplnil, že dôležitejším dokumentom je dnes plán obnovy. Podľa neho ide o dokument, aký Slovensko nikdy nemalo.

Predseda vlády predpokladá, že všetci poslanci Národnej rady SR (NR SR), ktorí ešte neodišli z koalície a podporili programové vyhlásenie pred rokom, ho podporia aj teraz. Myslí si, že to bude bez problémov väčšina.