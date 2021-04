Ranný brífing: Krajčí pred otázkami zbabelo uteká, a že má čo vysvetľovať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

29. apr 2021 o 23:22 Michal Deliman

Bývalý minister zdravotníctva je podpísaný pod zmluvou, ktorá vo svojej podstate porušuje slovenské zákony. Pred otázkami novinárov však už od svojej demisie vytrvalo uteká, vysvetlenia sporného nákupu vakcíny sa tak skoro asi nedočkáme.

Cez čakáreň sa odteraz k vakcíne proti koronavírusu môžu dostať naozaj všetci záujemcovia. Vyvstáva však otázka, či sa náhodou nestráca záujem o očkovanie u starších ročníkov a či štát v tomto smere nezlyhal. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Krajčí pred otázkami o Sputniku zutekal, o nákupe mlčí týždne

Čo to vlastne Krajčí podpísal? Zverejnili zmluvu k Sputniku

Zelený covid pas nám otvorí cestu nielen na dovolenku

Biden má vysoké ambície, v úrade je už sto dní

Zvolen sa ujal finálového vedenia, rozhodol záver duelu

Remeslá, divočina, nemasové miesta Horehronia. Slovenka učí ľudí cestovať pomaly

Krajčí pred otázkami o Sputniku zutekal, o nákupe mlčí týždne

Exminister zdravotníctva Marek Krajčí na odchode z Prezidentského paláca po podaní demisie. (zdroj: TASR)

Bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu sa ani po týždňoch mlčania nechce odpovedať na otázky k problematickému nákupu ruskej vakcíny Sputnik. Pred novinármi v parlamente ušiel.

Krajčí sa odmlčal ešte 12. marca, keď po tlaku koaličných partnerov podal demisiu. Už viac ako mesiac a pol je poslancom parlamentu a členom výboru pre zdravotníctvo. Na jeho rokovanie prišiel aj včera. Tváril sa však zaskočene, keď zistil, že ho novinári po rokovaní čakajú pred dverami.

Pri novinároch sa bývalý minister zdravotníctva ani na chvíľu nepristavil a po výhradách, že neodpovedá na otázky už len zdiaľky zakričal, že odpovedá „tým, ktorí sa pýtajú“.

Denník SME pri tom Krajčího k téme Sputnik už týždne opakovane oslovuje, no exminister na telefonáty ani na SMS správy vôbec nereaguje. Aj včera dostal cez esemesku otázku, či by mohol nákup Sputnika vysvetliť. Odpoveď neprišla.

Čo to vlastne Krajčí podpísal? Zverejnili zmluvu k Sputniku

Krajčího podpis v zmluve. (zdroj: )

Porušenie utajenia zmluvy sa trestá, úrady kontrolujúce vakcínu nie sú špecifikované a Rusi majú právo odstúpiť od zmluvy, ak Slovensko mešká s platbami.

Vyplýva to zo zmluvy na ruskú vakcínu Sputnik V, ktorú po niekoľkých týždňoch právnych ťahaníc zverejnilo ministerstvo zdravotníctva.

Zmluva bola Krajčím podpísaná aj napriek doložke o jej utajení v celom rozsahu, ak sa obe strany nedohodnú inak. Odporuje to slovenským zákonom.

„Ak to tak bolo, nemal s jej podpísaním súhlasiť a mal trvať na tom, že minimálne časť, v ktorej sú všeobecné podmienky dodávky a cena, bude v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, že zmluvy sa zverejňujú,“ reagovala Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

Jedno porušenie utajenia zmluvy sa pritom trestá pokutou jeden milión dolárov. Ak by porušením utajenia vznikla ruskej strane škoda, majú právo si ju nárokovať v plnom rozsahu.

Zrejme už máme výsledky: Ministerstvo zdravotníctva už podľa Igora Matoviča zrejme má k dispozícii niektoré výsledky troch šarží preverovaných v Maďarsku. Slovenský vicepremiér poznamenal, že podľa súčasného stavu je ruská strana vlastníkom vakcín dodaných na Slovensko.

Zelený covid pas nám otvorí cestu nielen na dovolenku

Dovolenkári budú môcť cez leto cestovať vďaka covid pasom. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 564 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 6 557 vzoriek. Potvrdili aj ďalších 36 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19.

Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa znížil o 84 na 1 441. Pribudlo 5 068 zaočkovaných, celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 046 119.

Zelený očkovací certifikát, ktorý si človek bude môcť stiahnuť do mobilu alebo ho mať na papieri. Ešte pred dovolenkovým obdobím by mali mať aj obyvatelia Slovenska prístup ku covid pasom. Umožnia im voľne cestovať po Európe.

Covid pasy budú jednotné pre všetky štáty Európskej únie. Europoslanci ich oficiálne pomenovali ako osvedčenie proti covidu-19.

Vydávanie očkovacieho certifikátu bude bezplatné. Ministerstvo zdravotníctva aj ministerstvá investícií či zahraničných vecí neodpovedali na otázku, či človek dostane covid pas až po druhej dávke vakcíny, alebo to môže byť aj skôr.

Je to zásadná otázka, pretože na Slovensku je zatiaľ zaočkovaných len 19 percent obyvateľov Slovenska.

Slovensko prejde do červeno-bordovej fázy: Pre červenú a ružovú farbu v regionálnom covid automate budú v celoslovenskom platiť rovnaké pravidlá. V bordovej budú prísnejšie.

Pre červenú a ružovú farbu v regionálnom covid automate budú v celoslovenskom platiť rovnaké pravidlá. V bordovej budú prísnejšie. Povolili kultúrne podujatia: V červených a ružových okresoch sa môžu organizovať viaceré kultúrne podujatia. Návštevníci budú potrebovať negatívny test.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Brhel uplácal Kažimíra, vypovedal Suchoba: Väzobne stíhaný oligarcha Jozef Brhel mal podľa obvineného podnikateľa Michala Suchobu dávať pol milióna eur bývalému ministrovi financií za stranu Smer a súčasnému guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Ten to označil za absolútnu lož.

Väzobne stíhaný oligarcha Jozef Brhel mal podľa obvineného podnikateľa Michala Suchobu dávať pol milióna eur bývalému ministrovi financií za stranu Smer a súčasnému guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi. Ten to označil za absolútnu lož. Tipos zase objednal u Kollára: Zmluva štátneho Tiposu na reklamu vo Fun rádiu, vďaka ktorej zarobil šéf Sme rodina Boris Kollár, patrila pred rokom k prvým problémom predstaviteľov novej vládnej koalície. Po necelom roku sa problém opakuje.

Zmluva štátneho Tiposu na reklamu vo Fun rádiu, vďaka ktorej zarobil šéf Sme rodina Boris Kollár, patrila pred rokom k prvým problémom predstaviteľov novej vládnej koalície. Po necelom roku sa problém opakuje. Útočníkom v Mariatchi znížili tresty: Krajský súd v Nitre vyniesol rozsudok v kauze Mariatchi. Štyroch z piatich obžalovaných poslal za mreže, piaty dostal podmienku. Verdikt je právoplatný. Odvolací súd znížil trest trom obžalovaným.

Biden má vysoké ambície, v úrade je už sto dní

Americký prezident Joe Biden, viceprezidentka Kamala Harrisová a predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová. (zdroj: SITA/AP)

Kým v Európe býva tradícia, že politici dostávajú sto dní na zorientovanie v úrade, v Spojených štátoch sa na tieto dni pozerajú ako na ukážku najodvážnejších plánov, ktoré potom ovplyvnia celé vládnutie prezidenta.

Biden v kampani pred rokom sľuboval, že po Trumpovi vnesie do Bieleho domu normálnosť, označil sa dokonca za „prechodného“ prezidenta a špekulovalo sa, že by už po prvom funkčnom období mohol odísť do dôchodku.

Prvých sto dní v úrade však ukázali, že v skutočnosti má ambície oveľa vyššie. Chce byť prezidentom obdobia transformácie.

Plánuje zvrátiť trend posledných desaťročí, keď napríklad aj demokratický prezident Bill Clinton presadzoval zmenšovanie úlohy štátu. Biden v prvých sto dňoch zdôrazňuje, že len silný štát môže dostať krajinu z krízy.

„Musíme dokázať, že demokracia funguje, že naša vláda stále funguje a vieme prinášať ľuďom výsledky,“ povedal Kongresu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Vyziabnutý Navaľnyj na súde: Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa objavil na súde prostredníctvom videohovoru. Po protestnej hladovke vyzerá vyziabnuto.

Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa objavil na súde prostredníctvom videohovoru. Po protestnej hladovke vyzerá vyziabnuto. Zomrel El Risitas: Vo veku 65 rokov zomrel španielsky herec a komik Juan Joya Borja, známy ako El Risitas (v preklade z angličtiny Chichot), ktorý sa stal celosvetovo známym vďaka sérii skečov a meme ako Spanish Laughing Guy.

Vo veku 65 rokov zomrel španielsky herec a komik Juan Joya Borja, známy ako El Risitas (v preklade z angličtiny Chichot), ktorý sa stal celosvetovo známym vďaka sérii skečov a meme ako Spanish Laughing Guy. Kirgizi a Tadžici sa bijú o vodu: Najmenej jednu obeť si vyžiadal konflikt medzi Kirgizskom a Tadžikistanom o pohraničný vodný zdroj. Krajiny sa sporia o ovládnutie vodnej nádrže na rieke Isfara.

Zvolen sa ujal vedenia vo finálovej sérii

Hokejisti Zvolena sa tešia zo streleného gólu. (zdroj: SITA)

Hokejisti Zvolena zvíťazili v úvodnom finálovom zápase Kaufland play off Tipos extraligy nad Popradom 5:3 a ujali sa tak vedenia v sérii.

Zvolen sa dostal do vedenia v piatej minúte zásluhou Václava Stupku, ale Poprad v priebehu 63 sekúnd otočil skóre. To sa následne podarilo aj Zvolenčanom, pričom výstavný bol najmä gól Radovana Puliša.

Po dvoch tretinách bolo skóre 3:3 a zápas smeroval do predĺženia.

To však 3:04 minúty pred koncom riadneho hracieho času odmietol Stupka, ktorý strelil druhý gól v zápase. Hostia sa v závere snažili vyrovnať pri hre bez brankára, ale výhru Zvolena spečatil Allan McPherson.

Súboj o hokejový titul očami expertov: Jedni čakajú na titul osem rokov, druhí vôbec netušia, aké to je vychutnať si majstrovské oslavy. Pohár Vladimíra Dzurillu však môže získať len jeden z nich.

Jedni čakajú na titul osem rokov, druhí vôbec netušia, aké to je vychutnať si majstrovské oslavy. Pohár Vladimíra Dzurillu však môže získať len jeden z nich. Tešili sa na divákov, predčasne: Vo Zvolene čakali, že sa po vyše roku na ich štadión vráti aspoň povolený počet 900 divákov. Namiesto radosti z návratu fanúšikov na tribúny prevláda u vedenia zvolenského klubu trpká príchuť z nezvládnutej komunikácie.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Hrubec presvedčil kritikov: Kým v Bratislave chytal ako čerstvý majster Česka vo farbách Třinca, na tohtoročný šampionát v Rige môže cestovať už ako víťaz KHL. Dvadsaťdeväťročný brankár Šimon Hrubec mal veľký podiel na úspechu Avangardu Omsk.

Kým v Bratislave chytal ako čerstvý majster Česka vo farbách Třinca, na tohtoročný šampionát v Rige môže cestovať už ako víťaz KHL. Dvadsaťdeväťročný brankár Šimon Hrubec mal veľký podiel na úspechu Avangardu Omsk. Nitra v núdzovom stave: Situácia pod Zoborom je kritická. Mnohí hráči už mesiace márne čakajú na výplatu, sedem z nich doručilo klubu predžalobnú výzvu na uhradenie záväzkov po splatnosti.

Situácia pod Zoborom je kritická. Mnohí hráči už mesiace márne čakajú na výplatu, sedem z nich doručilo klubu predžalobnú výzvu na uhradenie záväzkov po splatnosti. Jágr to dokázal: Jaromír Jágr doviedol rodné Kladno k postupu do tamojšej najvyššej súťaže. Ako hrajúci majiteľ klubu sa podieľal na finálovom triumfe nad Duklou Jihlava 4:3 na zápasy.

Slovenka učí ľudí cestovať pomaly

Ivana Rešutíková, zakladateľka cestovnej kancelárie Stey (zdroj: Zdeno Ziman / Sóda O2)

Kedysi žila a pracovala v Bristole, dnes doma na strednom Slovensku učí turistov, ako cestovať v duchu prírodného a trvalo udržateľného turizmu.

"Môže to byť kultúrny šok, keď sa dostanete do odľahlých oblastí, kde sú domáci viac izolovaní. No patrí to ku koloritu a nie je to niečo, s čím by sme mali bojovať alebo sa za niečo nebodaj hanbiť. Je to súčasť cestovateľského zážitku, aj keď môže dôjsť ku konfrontácii svetov a mentalít," hovorí Ivana Rešutíková, zakladateľka slovenskej cestovnej kancelárie Stey.

Vysvetľuje, ako cestovanie môže podporovať všetko lokálne, prepájať návštevníkov a návštevníčky s miestnymi remeselníkmi aj poskytovateľmi ubytovania i ako pandemický rok ovplyvnil domáci turizmus.

V skratke ďalšie správy:

Starší budú vždy závidieť mladším: Každá mladá generácia stojí pred výzvami, ťažkosťami a problémami, ktoré si tá pred nimi nevie ani len predstaviť. Často sú to práve akési dedičné hriechy, píše Soňa Jánošová.

Každá mladá generácia stojí pred výzvami, ťažkosťami a problémami, ktoré si tá pred nimi nevie ani len predstaviť. Často sú to práve akési dedičné hriechy, píše Soňa Jánošová. Moderátorky sa nemusia nechať urážať: Sexistických a ponižujúcich poznámok si ženy v moderovaných debatách už vypočuli veľa. A aj v 21. storočí stále treba pripomínať, že keď profesionálka kladie politikovi či verejne činnej osobe relevantné otázky v záujme verejnosti, je úplne cez čiaru ponižovať ju slovami, že je síce pôvabná, ale hlúpa, píše Michaela Žureková.

Sexistických a ponižujúcich poznámok si ženy v moderovaných debatách už vypočuli veľa. A aj v 21. storočí stále treba pripomínať, že keď profesionálka kladie politikovi či verejne činnej osobe relevantné otázky v záujme verejnosti, je úplne cez čiaru ponižovať ju slovami, že je síce pôvabná, ale hlúpa, píše Michaela Žureková. Skúma sexuálny život: O sexualite sa od rodičov niečo dozvie len asi sedem percent mladých ľudí, zo školy len päť percent. Záujem o kvalitné informácie je napriek tomu veľký, hovorí výskumník Štefan Petrík, ktorý ľudskú sexualitu skúma prostredníctvom vlastných prieskumov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Chren. (zdroj: SME)

Ako riešiť situáciu s antirúškovými rodičmi na školách? Koľko je takých rodičov, ktorí nechcú svoje deti testovať, a nechcú, aby mali rúška? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostom Ružinova Martinom Chrenom.

Karikatúra

Karikatúra - 30.4.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kuracie aj bravčové, z rýb aj z tofu. Pripravte si obľúbené rezne v cestíčku.

Kuracie placky (zdroj: Naničmama.sk | M.á.r.i.a)

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.