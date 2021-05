Koronavírus: Japonsko chce zvýšiť zaočkovanosť pred olympiádou, schválilo ďalšie dve vakcíny (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 388-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 272 obetí.

21. máj 2021 o 6:23 (aktualizované 21. máj 2021 o 8:11) Martin Vonšák, Juraj Buch, TASR, SITA, ČTK

8:10 SVET - V Nemecku včera pribudlo 8 769 nových prípadov nákazy, čo je lepšia štatistika ako pred týždňom. Vtedy ich bolo 11 336. Podľa Inštitútu Roberta Kocha je pandémia v Nemecku na ústupe, o čom svedčia počty nových nakazených aj ďalšie sledované údaje.

V Berlíne sa dnes otvoria terasy reštaurácií a kaviarní.

7:58 SVET - Pandémia v Česku je na ústupe, naďalej to potvrdzujú aj čísla. Druhý deň za sebou je počet nových prípadov nižší ako tisíc, testy odhalili 672 nakazených. Počas pracovných dní je to rarita, ak v poslednom období pribudlo menej ako tisíc nakazených, bývalo to iba cez víkend, kedy sa testuje menej.

V porovnaní so štvrtkom minulého týždňa ide o pokles takmer o polovicu.

7:05 SVET - Hlavná parížska turistická atrakcia - Eiffelova veža - sa po niekoľkých mesiacoch 16. júla znova otvorí pre návštevníkov.

On-line rezervácie sa spustia 1. júna. Počet návštevníkov bude obmedzený na 10-tisíc za deň, aby bolo možné dodržať platné predpisy. Pôjde o menej než polovičný počet ľudí v porovnaní s číslami spred pandémie. Turistom budú sprístupnené všetky poschodia okrem niektorých častí, kde prebiehajú renovačné práce. Vo výťahoch bude povolená 50-percentná kapacita.

Eiffelova veža v Paríži bola pre pandémiu koronavírusu zatvorená niekoľko mesiacov. (zdroj: TASR/AP)

6:41 SVET - Brazília eviduje prvé prípady indického variantu koronavírusu, ktoré sa objavili medzi členmi posádky nákladnej lode plaviacej sa pod vlajkou Hongkongu.

Podľa rezortu zdravotníctva v brazílskom štáte Maranhao na severovýchode krajiny testy odhalili šesť prípadov indického variantu B.1.617.2 vo vzorkách odobratých členom posádky nákladnej lode MV Šan-tung Ta Č', ktorá priplávala do Brazílie z Juhoafrickej republiky. Podľa ministerstva bolo pozitívne testovaných dokopy 15 členov posádky.

Loď dlhá 360 metrov, ktorá kotví pri pobreží Brazílie, sa momentálne nachádza v karanténe. Troch členov posádky s vážnymi príznakmi previezli na pevninu, pričom dvaja z nich sa už vrátili späť na loď. Tretí je hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v meste Sao Luis.

6:20 SVET - V Japonsku vo štvrtok predbežne schválili použitie vakcín proti koronavírusu od americkej firmy Moderna a švédsko-britskej spoločnosti AstraZeneca. Stalo sa tak v čase, keď sa táto ázijská krajina pred júlovými letnými olympijskými hrami snaží zvýšiť zaočkovanosť, informovala spravodajská televízia SkyNews.

Predbežný súhlas na použitie vakcín Moderna a AstraZeneca dal poradný výbor japonského ministerstva zdravotníctva posudzujúci bezpečnosť liekov. Riadne schválenie vakcín sa očakáva v piatok. Doteraz japonský regulačný úrad schválil na núdzové použitie len vakcínu od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech.