Ranný brífing: Kollár si krásne porozumel s Ficom, Pellegrinim a Kotlebom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

26. máj 2021 o 23:42 Michal Deliman

Sme rodina a piati poslanci OĽaNO hlasovali za opozičný návrh, aby z väzby priviedli do parlamentu exšéfa SIS. Koaličná zmluva pritom zakazuje spájanie s opozíciou. Poslanci šesť hodín nerokovali a čakali, či im prokuratúra vyhovie. Nevyhovela.

Čo sa to teda v parlamente dialo, čo to hovorí o vládnej koalícii a čo to vlastne znamená pre fungovanie právneho štátu na Slovensku? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sme rodina s opozíciou chceli Pčolinského vypočuť v parlamente, prokurátor to nedovolil

Cestovateľský semafor ukáže, čo robiť po návrate na Slovensko

Lidl to opäť skúša s outletom. Prvý pokus prežil len pol roka

Populárny predátor. Český politik odstúpil pre sexuálny škandál

Bláznivý šampionát. Koľko bodov budú Slováci potrebovať na postup?

Julo Viršík formoval podobu ponovembrového rozhlasového vysielania

Sme rodina s opozíciou chceli Pčolinského vypočuť v parlamente, prokurátor to nedovolil

Už bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bývalý šéf SIS, ktorý je v najprísnejšej forme väzby, aby neovplyvňoval svedkov, by sa mal postaviť pred 150 poslancov a tí by ho mali vypočuť.

Takú predstavu mali poslanci, keď schválili na mimoriadnej schôdzi parlamentu v utajovanom režime procedurálny návrh predsedu Smeru Roberta Fica.

Exšéf SIS Vladimír Pčolinský má v kolúznej väzbe, v ktorej je od marca, monitorované telefonáty a návštevy mu musia schvaľovať orgány činné v trestnom konaní. Napriek tomu si ho poslanci vyžiadali, aby mohol odpovedať na ich otázky.

Dostatok hlasov Ficovi dodali okrem Smeru aj odídenci zo Smeru zoskupení v Hlase, extrémistická ĽSNS a pridali sa aj poslanci koaličnej strany Sme rodina.

Za hlasovali aj piati poslanci OĽaNO - Martin Čepček, ktorý pravidelne hlasuje s opozíciou, Erik Ňarjaš, Radovan Marcinčin, Anna Záborská a Mária Šofranko.

Napriek hlasovaniu poslancov dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel napokon na Pčolinského predvedenie do parlamentu súhlas nedal.

Paranormálne javy: Ono je to aj pomerne veľká hanba vliezť do protikorupčnej koalície a potom toto. Sme rodina však nesie gény Kollára. Odmieta sa hanbiť, píše Zuzana Kepplová.

Ono je to aj pomerne veľká hanba vliezť do protikorupčnej koalície a potom toto. Sme rodina však nesie gény Kollára. Odmieta sa hanbiť, píše Zuzana Kepplová. Heger má zatiahnutú brzdu: Boris Kollár počuje na Ficovo vábivé tokanie, cíti to srdcom a banality ako právny štát či základný vkus sú mu ukradnuté, píše Peter Tkačenko.

Boris Kollár počuje na Ficovo vábivé tokanie, cíti to srdcom a banality ako právny štát či základný vkus sú mu ukradnuté, píše Peter Tkačenko. Rozhovor s Krošlákom: Odsúhlasenie opozičného návrhu aj s pomocou štyroch poslancov OĽaNO považuje ich stranícky kolega Ján Krošlák za výsledok hektického hlasovania. Boris Kollár podľa neho protikorupčnú agendu koalície neohrozuje.

Cestovateľský semafor ukáže, čo robiť po návrate na Slovensko

Cestovateľský semafor: Kam sa dá cestovať? (zdroj: SME)

Na Slovensku pribudlo 190 nakazených koronavírusom. Laboratóriá vykonali celkovo 6 155 PCR testov. Počet hospitalizovaných pacientov sa znížil o 53 na 570. Potvrdili aj ďalších 11 obetí ochorenia COVID-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 22 314 osôb.

Návrat z letných dovoleniek či ciest v zahraničí bude závisieť od toho, aká je epidemická situácia v danej krajine. Vláda schválila cestovateľský semafor, platiť by mal od pondelka 31. mája.

Definitívna verzia pravidiel bude ešte závisieť od vyhlášky hlavného hygienika.

Ľudia cestujúci po Európskej únii sa tak napríklad po návrate na Slovensko vyhnú karanténe, musia však podstúpiť test alebo byť zaočkovaní.

Semafor rozdeľuje krajiny na tri kategórie – zelené, červené a čierne. Stále sa rokuje aj o zriadení oranžových zón v niektorých letoviskách, napríklad v Turecku či v Egypte.

Čo sa píše v schválenom dokumente, pri príchode odkiaľ bude stačiť test a prečo musí ísť človek po návrate z Británie do karantény? Prinášame vám odpovede na najdôležitejšie otázky.

Budeme očkovať Sputnikom: Vláda zaviazala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby očkovanie Sputnikom zabezpečil v prvom júnovom týždni. Denník SME pripravil odpovede na otázky.

Vláda zaviazala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, aby očkovanie Sputnikom zabezpečil v prvom júnovom týždni. Denník SME pripravil odpovede na otázky. Šesťdesiati prví: Reputácia Sputnika z čias, keď ho do neba vynášal Matovič – a o čosi menej aj Lancet –, odplávala dolu vodou, píše Peter Schutz.

Reputácia Sputnika z čias, keď ho do neba vynášal Matovič – a o čosi menej aj Lancet –, odplávala dolu vodou, píše Peter Schutz. Nový covid automat: Od pondelka nebude ani jeden okres v čiernej či bordovej fáze. Červené budú tri okresy, v ružovej fáze ich bude 11. V oranžovej fáze bude 41 okresov a v žltej fáze 24.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Lengvarského reforma nemocníc: Ministerstvo zdravotníctva chce do roku 2030 znížiť o vyše desaťtisíc počet akútnych lôžok. Tento zámer ministerstva je jedným z jeho cieľov, ktoré sú súčasťou optimalizácie siete nemocníc.

Ministerstvo zdravotníctva chce do roku 2030 znížiť o vyše desaťtisíc počet akútnych lôžok. Tento zámer ministerstva je jedným z jeho cieľov, ktoré sú súčasťou optimalizácie siete nemocníc. Dohoda na kolúznej väzbe: Vláda schválila kompromisný návrh novely Trestného poriadku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Vláda schválila kompromisný návrh novely Trestného poriadku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Jankovskú prepustili z väzby: Dozorový prokurátor v kauze prevodu baru Fatima rozhodol o prepustení bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej na slobodu. Argumentuje pominutím dôvodu tzv. kolúznej väzby.

Lidl to opäť skúša s outletom. Prvý pokus prežil len pol roka

Lidl. (zdroj: TASR)

Keď začiatkom leta 2019 otváral reťazec Lidl svoju prvú outletovú predajňu v Ilave, správa sa stretla so značným záujmom. Takzvaná výpredajová predajňa však na trhu dlho nevydržala. Reťazec ju po pol roku v tichosti zavrel.

Prešiel rok a pol a vedenie sa rozhodlo, že to s podobným konceptom skúsi znova. S výberom lokality si asi dlho hlavu nelámalo. Outletová predajňa má byť na rovnakom mieste ako tá prvá – v Ilave.

Kým v roku 2019 išlo o samotný krok slovenského reťazca, v tomto roku nebude slovenská pobočka sama. V marci totiž Lidl otvoril svoj outlet v Poľsku. Predajňa v meste Opole podľa tamojších médií ponúka nepotravinový tovar so zľavou až 80 percent. Outletový Lidl pribudol medzitým napríklad v Rumunsku.

Hovorca reťazca Tomáš Bezák pre INDEX uviedol, že okrem Ilavy otvorí Lidl aj druhý outlet v Liptovskom Hrádku.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Sulík sa s Matovičom nedohodol: Koaličná SaS sa zdrží v Národnej rade pri hlasovaní o navýšení štátneho rozpočtu na tento rok. Ďalší koaliční partneri tento návrh podporia.

Koaličná SaS sa zdrží v Národnej rade pri hlasovaní o navýšení štátneho rozpočtu na tento rok. Ďalší koaliční partneri tento návrh podporia. Stop pre bieloruské aerolinky: Ministerstvo dopravy rozhodlo na základe diskusie na pôde vlády a podľa odporúčania Rady Európskej únie zatvoriť slovenský vzdušný priestor pre všetky bieloruské aerolinky.

Ministerstvo dopravy rozhodlo na základe diskusie na pôde vlády a podľa odporúčania Rady Európskej únie zatvoriť slovenský vzdušný priestor pre všetky bieloruské aerolinky. Ako efektívne pracovať z domu: Práca z domu prináša nástrahy a hoci produktivita zamestnanca nemusí klesnúť, môže to byť na úkor jeho času mimo pracovného času.

Populárny predátor odstúpil pre sexuálny škandál

Dominik Feri. (zdroj: SME/Gabriel Kuchta)

Stále sa pýtal, kedy niečo bude, dievčatá si volal k sebe do bytu a neraz s nimi mal sex proti ich vôli, prípadne keď boli pod vplyvom alkoholu.

Tak opisujú mladé ženy skúsenosť s populárnym českým politikom Dominikom Ferim. O sexuálnom obťažovaní a nátlaku z jeho strany často povedali iba svojim najbližším priateľkám.

V odhalení, ktoré priniesli český Deník N a server Alarm, sa všetky údajné Feriho obete zhodujú, že na políciu nešli, pretože sa báli, že im nikto neuverí. Svedčili by proti vplyvnému predátorovi.

Feri, ktorý je poslancom za stranu Top 09, už oznámil, že sa vzdá svojho poslaneckého mandátu a nebude kandidovať v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne. Obvinenia zo sexuálneho násilia však odmieta.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Lukašenko hrozí drogami a utečencami: Alexandr Lukašenko vyhlásil, že neprajníci Bieloruskej republiky prešli cez "mnoho červených čiar". Pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou.

Alexandr Lukašenko vyhlásil, že neprajníci Bieloruskej republiky prešli cez "mnoho červených čiar". Pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou. Pre pád lanovky zadržali tri osoby: Tri osoby zadržali na podnet prokuratúry v meste Verbania v súvislosti s tragickým pádom kabíny lanovky v severnom Taliansku, ktorý si vyžiadal 14 obetí na životoch.

Tri osoby zadržali na podnet prokuratúry v meste Verbania v súvislosti s tragickým pádom kabíny lanovky v severnom Taliansku, ktorý si vyžiadal 14 obetí na životoch. Znovuobjavili druh korytnačky: Genetické testy potvrdili, že korytnačka objavená v roku 2019 na ostrove Fernardina v súostroví Galapágy patrí k druhu Chelonoidis phantasticus, o ktorom sa predpokladalo, že vyhynul pred viac ako sto rokmi.

Zo zahraničných webov:

Koľko bodov budú Slováci potrebovať na postup?

Slovenská striedačka. (zdroj: TASR)

Nech sú dôvody akékoľvek, na hokejových majstrovstvách sveta v Lotyšsku zatiaľ platí, že každý deň prinesie nejakú senzáciu. Alebo aspoň veľmi nečakaný výsledok. Prípadne aj viac.

O jeden z nich sa postarali aj slovenskí hokejisti, ktorí zdolali Rusko. Na majstrovstvách sveta sa im to podarilo po sedemnástich rokoch.

Nečakalo sa ani to, že Slováci budú po troch kolách na čele A-skupiny s plným počtom bodov. Na konte ich majú deväť a majú aj veľkú šancu prebojovať sa do štvrťfinále, v ktorom hrali naposledy pred ôsmimi rokmi.

Koľko bodov ešte Slováci budú potrebovať na to, aby postúpili do vyraďovacej časti turnaja? Odhady sa robia ťažko.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slováci sú na čele rebríčka: Slovenskí hokejisti sú na čele nového vydania rebríčka sily, ktorý počas majstrovstiev sveta zostavuje web Medzinárodnej hokejovej federácie.

Slovenskí hokejisti sú na čele nového vydania rebríčka sily, ktorý počas majstrovstiev sveta zostavuje web Medzinárodnej hokejovej federácie. Česi rozoberajú trénera: Po troch zápasoch na šampionáte majú Česi len dva body. Nálada v tíme je rozpačitá a viac než hra sa rozoberá osobnosť Filipa Pešána, muža v obleku na českej striedačke.

Po troch zápasoch na šampionáte majú Česi len dva body. Nálada v tíme je rozpačitá a viac než hra sa rozoberá osobnosť Filipa Pešána, muža v obleku na českej striedačke. Náročnú etapu ovládol Martin: Írsky cyklista Daniel Martin z tímu Israel Start-Up Nation vyhral 17. etapu pretekov Giro d´Italia. Peter Sagan v etape s náročným horským dojazdom nezasiahol do súboja o víťazstvo.

Viršík formoval podobu ponovembrového rozhlasového vysielania

Julo Viršík. (zdroj: TASR)

"Bolo jedno, či išlo o začínajúceho alebo etablovaného interpreta, Julo Viršík mal dar vycítiť, či môže byť pesnička hitom," spomína na známeho rozhlasového moderátora hudobný expert Juraj Čurný.

Viršík, ktorý moderoval v 90. rokoch hitparádu Twenty Five v rádiu Rock FM, v posledných piatich rokoch hitparádu TwentyFive v Rádiu Expres, zomrel na svojej chate v Malých Levároch. Pravdepodobnou príčinou smrti bola zástava srdca.

Formoval podobu ponovembrového rozhlasového vysielania. O svojich začiatkoch v študentskom rádiu na internáte v Mlynskej doline porozprával nášmu kolegovi Marekovi Hudecovi, vtedy ešte študentovi Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, do bakalárskej práce.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Nikto dodnes nevie, čo je čas: Jiří Grygar je najúspešnejším popularizátorom vedy, aký kedy v Česku a na Slovensku bol. Diváci, ktorí kedysi pozerali jeho reláciu Okná vesmíru do korán, mu dodnes píšu listy. A on odpovedá.

Jiří Grygar je najúspešnejším popularizátorom vedy, aký kedy v Česku a na Slovensku bol. Diváci, ktorí kedysi pozerali jeho reláciu Okná vesmíru do korán, mu dodnes píšu listy. A on odpovedá. Novinky na Netflixe a HBO Go: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Nakrúcanie je droga: Vladimír Furdík je novodobá slovenská kaskadérska legenda a autor množstva veľkolepých filmových bojových scén. Pandémia spoločne s brexitom však zamiešala karty aj v oblasti, v ktorej sa profesijne realizuje.

Rozhovory ZKH: Iveta Lazorová. (zdroj: SME)

Prečo sestry odchádzajú? Ako ich udržať? A dá sa vyriešiť chýbajúci personál bez migrácie z tretích krajín? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Ivetou Lazorovou.

Vedátorský podcast: Entropia je centrálnym pojmom vo fyzike. Maxwellov démon poodhalil hranice fyziky.

Entropia je centrálnym pojmom vo fyzike. Maxwellov démon poodhalil hranice fyziky. Zoom: Vybrali sme sa do sveta kvázikryštálov a pozreli sa na vzťah medzi pohybom a sedavým životným štýlom.

Karikatúra - 27.5.2021. (zdroj: Vico)

Medovo-horčicová zálievka. (zdroj: Fotolia)

Sladkokyslý nálev v hlávkovom šaláte je slovenská klasika. Bola by však veľká škoda, ak by sme si nerozšírili obzory. Prinášame vám recepty na šalátové zálievky, ktoré sa nezunujú.

