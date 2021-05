Štvrtina Slovákov je presvedčená o trvalom poznačení koronakrízou

Skoro polovica Slovákov očakáva, že do dvoch rokov sa vrátia k životu, aký viedli pred pandémiou.

28. máj 2021 o 11:17 SITA

BRATISLAVA. Viac ako 14 mesiacov po zavedení prvých karanténnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu 47,6 percent ľudí odhaduje, že do dvoch rokov sa život na Slovensku vráti do normálu a bude ako pred koronakrízou.

Ďalších 23 percent respondentov je skeptickejších a očakáva návrat do normálu v horizonte dvoch až piatich rokov. Až 25,8 percent respondentov si však myslí, že život na Slovensku už nikdy nebude taký, ako pred krízou spôsobenou koronavírusom.

Vyplýva to z výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“, na ktorom spolupracuje Slovenská akadémia vied (SAV), MNFORCE a Seesame.

Odpovede aj podľa zdravotného stavu

Deviatu vlnu prieskumu uskutočnili od 14. mája do 20. mája na vzorke tisíc respondentov. V tomto období výrazne klesali počty hospitalizovaných a uvoľňovali sa epidemiologické opatrenia.

V tlačovej správe o tom informovala Michaela Lukovičová z agentúry Seesame.

Odpoveď „život už nikdy nebude taký, ako predtým“ si častejšie vyberali ženy či ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím životom a respondenti, ktorí opisujú svoj zdravotný stav ako zlý.

Túto možnosť si častejšie vyberali aj starší respondenti a respondenti nespokojní s postupom vlády pri zvládaní epidémie koronavírusu.

Aktuálny výskum položil aj otázky zisťujúce pretrvávajúcu opatrnosť respondentov pri návrate k aktivitám, ktoré môžu znamenať vyššie riziko nákazy ochorením COVID-19.

Menej opatrné odporúčania kamarátom

Tieto otázky položili aj vo výskume uskutočnenom pred rokom v máji 2020. Z porovnania vyplýva, že hoci bola pandémia po prvej vlne v máji 2020 na ústupe a opatrenia sa uvoľňovali tak, ako dnes, respondenti boli pred rokom jednoznačne opatrnejší.

Kým v máji 2020 by od letu na dovolenku lietadlom kamaráta úplne alebo skôr odrádzali takmer dve tretiny respondentov (64,5 percenta), v máji 2021 by to bolo už len 37,4 percenta respondentov.



Podobný posun nastal pri otázke, či odporučiť kamarátovi návštevu kina. Kým v máji 2020 by kamarátovi do kina jednoznačne odporučilo ísť 17,6 percent respondentov, v máji 2021 by takéto odporučenie dalo 26,7 percent respondentov.

Celkovo menej opatrné odporúčania kamarátom dávajú respondenti, ktorí sa koronavírusu obávajú menej a respondenti, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať. Naopak, zaočkovaní respondenti sú opatrnejší.

Prieskum tiež ukázal, že cestu lietadlom, či návštevu kina odporúčajú častejšie aj respondenti, ktorí sú nespokojní s postupom vlády pri zvládaní koronavírusu a voliči strán Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a Republika.

„Nie je prekvapujúce, že sa respondenti po štrnástich mesiacoch pandémie a dlhých mesiacoch zimného lockdownu k návratu do normálneho života v podobe návštevy kina či cesty lietadlom ponáhľajú rýchlejšie ako pred rokom na konci prvej skúsenosti s protipandemickými obmedzeniami. Predstava odkladania návratu do normálu v mene zníženia rizika nákazy je pre respondentov ťažšia aj preto, lebo len menej ako pätina ľudí v našej vzorke predpokladá návrat k životu, aký sme poznali pred pandémiou do jedného roka.

Naopak, o vnímaní pandémie ako bezprecedentnej udalosti svedčí to, že až štvrtina respondentov odhaduje, že život na Slovensku už nikdy nebude taký, ako pred krízou spôsobenou koronavírusom.“ komentoval výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.