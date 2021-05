Ranný brífing: Hegerovi veria voliči OĽaNO viac ako Matovičovi

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

30. máj 2021 o 23:45 Michal Deliman

Dôveryhodnosť Igora Matoviča padla na nové minimá, verí mu iba každý desiaty opýtaný. Čo je ešte zaujímavejšie, dôveryhodnosť stráca aj medzi voličmi OĽaNO. Viac dôvery majú v premiéra Eduarda Hegera.

Spočiatku takú verziu nik nebral vážne. Aj dnes platí, že je skôr nepravdepodobná, no už sa aj vážnejšie inštitúcie zaoberajú otázkou, či nový koronavírus náhodou predsa len neunikol z čínskeho laboratória. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Najdôveryhodnejším členom vlády je Lengvarský, Matovičovi verí jeden z desiatich

Susedné krajiny uznali slovenský očkovací certifikát

Viceguvernér NBS: Slovensko potrebuje zmeny, v diaľke nám už bliká červená

Do cely im vylejú chemikálie, svieti sa nonstop. Ako bieloruský režim zaobchádza s väzňami

Slovensko delili minúty od postupu do štvrťfinále, so Švédskom napokon prehralo

Čo na očkovanie tehotných a dojčiacich žien hovoria slovenskí odborníci?

Magazín SME Ženy: Najnovšie číslo už nájdete v stánkoch iba za 1 euro. V prípade záujmu si ho môžete aj predplatiť.

Najdôveryhodnejším členom vlády je Lengvarský, Matovičovi verí jeden z desiatich

Minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Nováčik v politike aj vo vláde, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, je podľa prieskumu najdôveryhodnejším členom súčasnej vlády.

Podľa májového prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo Televízie Markíza Lengvarskému dôveruje spomedzi členov vlády 37 percent opýtaných, čo ho zaradilo na čelo rebríčka. Naopak, nedôveruje mu 53 percent opýtaných. Desať percent respondentov je v jeho prípade ešte nerozhodnutých.

Lengvarský v prieskume dôveryhodnosti tesne predbehol ministra hospodárstva a šéfa SaS Richarda Sulíka, ktorému verí 36 percent opýtaných a drží sa na zhruba rovnakej úrovni ako vo februárovom prieskume.

Igor Matovič sa v dôveryhodnosti naďalej prepadá a podľa prieskumu je najmenej dôveryhodným členom vlády. Vo februári mu ešte ako premiérovi dôveru v prieskume vyjadrilo 19 percent ľudí, teraz je to iba 11 percent.

Súčasný premiér Eduard Heger je v rebríčku dôveryhodnosti na šiestej priečke, verí mu 30 percent respondentov. Oproti februárovému prieskumu, v ktorom však vystupoval ešte ako minister financií, si polepšil - vtedy mu verilo 24 percent ľudí.



Aj medzi respondentmi, ktorí vo vlaňajších voľbách dali hlas OĽaNO, je Heger o niečo úspešnejší ako Matovič. Hegerovi verí 91 percent voličov OĽaNO, Matovičovi 86 percent.

Matovič je zrelý na seppuku: Keby bol šéf slovenského marketingu ruskej vakcíny Matovič samurajom, tak by pri pohľade na ten zlomok z pol milióna, ktorý sa podľa neho chcel napichnúť len Sputnikom, spáchal rituálnu samovraždu - seppuku, píše Peter Schutz.

Susedné krajiny uznali slovenský očkovací certifikát

Českí policajti na hraniciach kontrolujú slovenské formuláre. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku pribudlo 102 pozitívne testovaných na koronavírus. Laboratóriá vykonali 2 995 PCR testov. V nemocniciach leží o 38 ľudí menej, celkovo 422. Potvrdili ďalšie štyri obete ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 12 283 osôb.

Očkovaní proti koronavírusu si už nemusia pred cestou do Rakúska potvrdzovať u lekára rakúske tlačivo o vakcinácii. Krajina vo štvrtok ako prvá uznala slovenský očkovací certifikát, ktorý Slovensko začalo vydávať v sobotu.

Očkovaní môžu do Rakúska vycestovať bez nutnosti otestovania koronatestom či absolvovania karantény. Certifikát budú uznávať aj Česko a Maďarsko, potvrdil v piatok slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Do Maďarska a Česka sa však zatiaľ nedá voľne vycestovať. Uznanie očkovacieho certifikátu však zjednoduší cesty do Česka, ktoré spadajú medzi povolené účely cesty do krajiny, ako sú práca alebo štúdium.

Nový covid automat: Ružovú strieda žltá a oranžová, červené sú už len tri okresy

Ružovú strieda žltá a oranžová, červené sú už len tri okresy Červení pre Čechov: Slovensko zostane aj naďalej pre Českú republiku zaradené medzi krajinami s vysokým rizikom nákazy, teda tzv. medzi červenými krajinami.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Smer sa odrazil od dna: Politológovia a sociológovia vidia za pomalým nárastom preferencií Smeru intenzívnu komunikáciu šéfa strany Roberta Fica. Voličov extrémistickej scény sa mu však napriek stále radikálnejšiemu jazyku zatiaľ získať nepodarilo. Skôr vidia návrat starších voličov Smeru.

Politológovia a sociológovia vidia za pomalým nárastom preferencií Smeru intenzívnu komunikáciu šéfa strany Roberta Fica. Voličov extrémistickej scény sa mu však napriek stále radikálnejšiemu jazyku zatiaľ získať nepodarilo. Skôr vidia návrat starších voličov Smeru. Za Viršíkovu smrť nemôže očkovanie: Patológ Michal Palkovič, ktorý moderátora pitval, aj infektológovia a odborníci na očkovanie Peter Sabaka, Vladimír Krčméry a Pavol Jarčuška tvrdia, že riziko úmrtia po vakcinácii sa počíta na dni a nebezpečenstvo vzniku trombózy neprekročí mesiac.

Patológ Michal Palkovič, ktorý moderátora pitval, aj infektológovia a odborníci na očkovanie Peter Sabaka, Vladimír Krčméry a Pavol Jarčuška tvrdia, že riziko úmrtia po vakcinácii sa počíta na dni a nebezpečenstvo vzniku trombózy neprekročí mesiac. Suju bude riešiť výbor: Bývalý člen extrémistickej ĽSNS Miroslav Suja, ktorý v parlamente vychrstol vodu do tváre šéfa OĽaNO Igora Matoviča, môže dostať pokutu dvetisíc eur. Prípad posúdi mandátový a imunitný výbor.

Slovensko potrebuje zmeny, v diaľke nám už bliká červená

Viceguvernér NBS Ľudovít Ódor. (zdroj: SME/Marko Erd)

Poslanci Národnej rady schválili novelu zákona o štátnom rozpočte. Celkové výdavky pre rok 2021 sa tak zvýšia o viac ako 3,7 miliardy eur.

Zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu znamená, že schodok verejných financií sa z plánovaných z 7,4 percenta HDP zdvihne nad desať percent.

Slovensko pritom čelí kríze verejných financií a ich dlhodobá udržateľnosť je čoraz problematickejšia. Reformy, ktoré by negatívny vývoj mohli zvrátiť, síce koalícia sľubuje, zatiaľ však so žiadnymi neprišla.

„Vidíme, že na politickej úrovni je dosiahnutie dohody extrémne komplikované, a to dokonca aj na veciach, na ktorých bola pôvodne zhoda. Vždy vystúpi niekto, kto navrhne nejakú zmenu, čím sa celý proces spomaľuje,“ hovorí pre INDEX viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Zbavili sa ich ako prvých: Majú síce prakticky rovnaké práva ako bežní zamestnanci na trvalý pracovný pomer, no v prípade krízy ich zamestnávatelia prepúšťajú spravidla ako prvých. Inak to nebolo ani počas prvého roku pandémie covidu. S uvoľňovaním opatrení sa však pracovný trh stabilizuje.

Majú síce prakticky rovnaké práva ako bežní zamestnanci na trvalý pracovný pomer, no v prípade krízy ich zamestnávatelia prepúšťajú spravidla ako prvých. Inak to nebolo ani počas prvého roku pandémie covidu. S uvoľňovaním opatrení sa však pracovný trh stabilizuje. Pandemická dovolenka v Chorvátsku: Podobne ako počas vlaňajšieho leta, aj tento rok bude potrebné pred vstupom do Chorvátska vyplniť certifikát. Zároveň musia všetci dovolenkári, s výnimkou detí do siedmich rokov, splniť aspoň jednu z piatich podmienok.

Podobne ako počas vlaňajšieho leta, aj tento rok bude potrebné pred vstupom do Chorvátska vyplniť certifikát. Zároveň musia všetci dovolenkári, s výnimkou detí do siedmich rokov, splniť aspoň jednu z piatich podmienok. Nákup z Číny po novom: Nakupovanie na e-shopoch zo štátov mimo Európskej únie, napríklad z USA a Číny, sa od leta predraží a skomplikuje. Finančná správa dokončuje nové elektronické preclievanie tovaru nakúpeného v cudzine. Bez čipového občianskeho preukazu sa však nezaobídete.

Ako bieloruský režim zaobchádza s väzňami

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Bieloruské väznice sú plné politických väzňov. Počet uväznených sa začal výrazne zvyšovať vlani v auguste, keď do ulíc vyšli státisíce Bielorusov na protest proti zmanipulovaným voľbám.

V nich si Lukašenko poistil presvedčivé víťazstvo aj napriek tomu, že jeho popularita sa v mesiacoch pred voľbami prudko prepadala.

Protestujúcich Bielorusov policajti zatýkali, bili a podľa desiatok svedectiev aj mučili. Mnohí väzni po prepustení ukazovali novinárom početné modriny a podliatiny, ktoré boli podľa ich slov následkom rán, ktoré utŕžili od dozorcov.

O podmienkach, v ktorých bieloruské úrady držia zadržaných demonštrantov a opozičných aktivistov vo väzniciach, sa opäť hovorí po zatknutí opozičného novinára a jeho priateľky.

Čo hrozí Bielorusku: Ak Bielorusko neprepustí Prataseviča s partnerkou, ktorých obviňuje z organizácie protivládnych protestov, ale aj viac ako štyristo ďalších politických väzňov, budú zo strany EÚ nasledovať ďalšie sankcie. Ich zoznam sa už začína spisovať.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Vysokoinfekčný hybrid koronavírusu: Vo Vietname bol detekovaný nový, vysokoinfekčný variant koronavírusu, ktorý v krajine zrejme spôsobil aj nedávny prudký nárast počtu infikovaných chorobou Covid-19. Nový variant je "hybridom" kmeňov koronavírusu, ktoré boli prvýkrát zistené v Británii a Indii.

Vo Vietname bol detekovaný nový, vysokoinfekčný variant koronavírusu, ktorý v krajine zrejme spôsobil aj nedávny prudký nárast počtu infikovaných chorobou Covid-19. Nový variant je "hybridom" kmeňov koronavírusu, ktoré boli prvýkrát zistené v Británii a Indii. Našli pozostatky 215 detí: Pozostatky sa našli na pozemku bývalej cirkevnej internátnej školy v Kanade, ktorá vznikla pred vyše storočím a jej cieľom bola asimilácia pôvodných obyvateľov.

Pozostatky sa našli na pozemku bývalej cirkevnej internátnej školy v Kanade, ktorá vznikla pred vyše storočím a jej cieľom bola asimilácia pôvodných obyvateľov. Odhalili bitcoinovú baňu: Britskí policajti počas razie zameranej na odhalenie interiérovej marihuanovej plantáže natrafili na nelegálnu bitcoinovú baňu. Jej vlastníci načierno odoberali elektrickú energiu v hodnote tisícok libier.

Zo zahraničných webov:

Slovensko delili minúty od postupu do štvrťfinále

Vyrovnávajúci gól v zápase Slovensko - Švédsko na MS v hokeji 2021. (zdroj: TASR)

Slovensko prehralo vo svojom šiestom zápase na MS v hokeji 2021 v lotyšskej Rige so Švédskom 1:3. Jediný gól slovenského tímu strelil Peter Cehlárik, v bránke debutoval Adam Húska.

Bola to jeho druhá prehra na turnaji, s dvanástimi bodmi figuruje na treťom mieste tabuľky B-skupiny a stále nemá istú účasť vo štvrťfinále. Švédi majú o tri menej a sú štvrtí.

Slováci uzavrú boje v základnej skupine zajtra o 15.15 h federálnym derby proti Česku, na istotu postupu im stačí jeden bod.

Postupová matematika: Budú Slováci potrebovať posledný bod? Rozhodnú o tom ich súperi.

Budú Slováci potrebovať posledný bod? Rozhodnú o tom ich súperi. Skalický odíde z Rigy: Pre slovenského hokejistu Pavla Skalického bol zápas proti Švédsku posledný na MS v hokeji 2021. 25-ročný útočník má už dlhší čas naplánovanú životnú udalosť, ktorá mu neumožní dohrať majstrovstvá sveta do konca.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sagan získal cyklámenový dres: Peter Sagan opäť ovládol bodovaciu súťaž na pretekoch Grand Tour. Spečatil zisk cyklámenového dresu na Giro d'Italia, ktorý spestrí jeho zbierku siedmich zelených dresov z Tour de France.

Peter Sagan opäť ovládol bodovaciu súťaž na pretekoch Grand Tour. Spečatil zisk cyklámenového dresu na Giro d'Italia, ktorý spestrí jeho zbierku siedmich zelených dresov z Tour de France. Dupasquier podľahol zraneniam: Švajčiarsky motocyklista Jason Dupasquier podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri nehode v kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska Moto3.

Švajčiarsky motocyklista Jason Dupasquier podľahol zraneniam, ktoré utrpel pri nehode v kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska Moto3. Chelsea vyhrala Ligu majstrov: Víťazom futbalovej Ligy majstrov sa stali hráči FC Chelsea. V čisto anglickom finále zdolali Manchester City 1:0. Pre londýnsky klub je to druhý triumf v najprestížnejšej klubovej súťaži.

Čo na očkovanie tehotných a dojčiacich žien hovoria slovenskí odborníci?

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash / Ömürden Cengiz )

Dôkazy o tom, že očkovanie proti covidu je pre tehotné a dojčiace ženy a ich deti účinné a bezpečné, pribúdajú.

O vakcínu proti novému koronavírusu sa môžu prihlásiť aj pacientky na Slovensku.

Napriek tomu sa neraz stretávajú s váhavým postojom zo strany svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im nevedia adekvátne poradiť, či očkovanie podstúpiť, alebo nepodstúpiť a rozhodnutie ponechávajú na ne samotné.

Čo o očkovaní tejto skupiny žien hovoria doterajšie výskumy a aký názor zastávajú odborné inštitúcie? Dozviete sa v článku.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Čo robiť, ak žena po prvej dávke vakcíny proti covidu otehotnie: V prípade, že žena medzi prvou a druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 otehotnie, očkovanie môže odložiť na neskôr. Podľa odporúčaní Royal College of Obstetricians and Gynaecologists má v takomto prípade tri možnosti.

V prípade, že žena medzi prvou a druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 otehotnie, očkovanie môže odložiť na neskôr. Podľa odporúčaní Royal College of Obstetricians and Gynaecologists má v takomto prípade tri možnosti. Aký vplyv má na človeka hudba: Hudba upokojí človeka, keď je v strese, a poteší ho, keď prežíva ťažké obdobie. Napriek tomu má neopomenuteľný vplyv aj na jeho fyzické zdravie. Výskumy preukázali, že hudba vám môže pomôcť aj vtedy, keď vás trápi vysoký krvný tlak či nespavosť.

Hudba upokojí človeka, keď je v strese, a poteší ho, keď prežíva ťažké obdobie. Napriek tomu má neopomenuteľný vplyv aj na jeho fyzické zdravie. Výskumy preukázali, že hudba vám môže pomôcť aj vtedy, keď vás trápi vysoký krvný tlak či nespavosť. Ako nestratiť motiváciu behať aj po pandémii: Rýchlo nadobudnutá motivácia spraviť pre svoje telo niečo prospešné v čase, keď celý svet zastal na mieste, môže postupom času rýchlo klesať. Ako na to, aby vám chuť a výdrž behať ostala, sa dozviete v článku.

Rozhovory ZKH: Monika Podolinská. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako posledný rok fungovali školy s chudobnými deťmi? Nebála sa chodiť do osady počas vrcholu pandémie? A čo by povedala ľuďom, ktorí hovoria, že s deťmi z osád sa nedá nič robiť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s učiteľkou a Bielou vranou Monikou Podolinskou.

Podcasty SME

Index: Sľúbiť tisíce nájomných bytov je ľahké. Všetko ostatné je drina

Sľúbiť tisíce nájomných bytov je ľahké. Všetko ostatné je drina Dejiny: Architektúra v socializme: V zahraničí ju obdivujú, u nás zatracujú

Architektúra v socializme: V zahraničí ju obdivujú, u nás zatracujú Mimóza: O kyberšikane, randení za odmenu a lúčení. Herečky Jana Kovalčiková a Lenka Libjaková hodnotia správy z týždňa.

Karikatúra - 31.5.2021. (zdroj: Vico)

Krehký koláč s rebarborou a vanilkový krémom (zdroj: Fotolia.com)

Koláče, zákusky aj rolády. Prinášame vám pätnásť inšpirácií na recepty z rebarbory.

