Koronavírus: Vedci upozorňujú na vysokú nákazlivosť variantu delta (minúta po minúte)

4. jún 2021 o 0:00 (aktualizované 4. jún 2021 o 15:18)

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

15:15 SVET - Cyprus po viac ako roku otvoril hraničné priechody pozdĺž nárazníkovej zóny.

Na etnicky rozdelenom Cypre urobili v piatok dôležitý krok pre návrat k predpandemickému životu. Väčšinou týchto priechodov môžu ísť aj motorové vozidlá, no každý, kto prechádza zo severu na juh alebo opačne, sa musí preukázať negatívnym testom na prítomnosť ochorenia COVID-19 nie starším ako sedem dní.



15:02 SLOVENSKO - Polícia vyvracia hoax o tom, že očkovanie proti všetkým epidémiám je „od zlých duchov“.

Pripomenuli, že pápež František aj emeritný pápež Benedikt XVI sú už zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19. Papierik s falošnou správou rozdávali v Prešove.

Polícia zdôraznila, že katolícka cirkev na Slovensku očkovanie podporuje a šíri osvetu, je to jediná cesta von z pandémie. „Žasneme nad tým, že si dá niekto tú námahu napísať strojom na papier obludné klamstvá zneužívajúc vieru,“ dodali.

14:54 SLOVENSKO - Na skladoch štátnych rezerv zostáva 12 miliónov antigénových testov.

Okrem toho má štát k dispozícii aj kloktacie testy pre školy, z milióna sa doteraz využilo bezmála 129-tisíc.



Podľa hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej ministerstvo tento rok kúpilo spolu 35 miliónov antigénových testov prostredníctvom Európskej komisie. Ďalšie v tejto chvíli podľa portálu vZdravotníctve.sk neplánujú nakupovať.

14:42 SVET - Indickí vedci upozorňujú na vysokú nákazlivosť variantu delta.

Indický variant delta je o 50 percent nákazlivejší ako tzv. britský variant označovaný ako alfa. Variant delta, ktorý sa už rozšíril do približne 54 krajín, je schopný vytvárať ohniská s rýchlym šírením nákazy a môžu sa ním infikovať i ľudia, ktorí sú už po očkovaní.

Vedci na základe pozorovaní z Naí Dillí upozornili, že imunita získaná po prekonaní ochorenia a čiastočné očkovanie na zabránenie šírenia tohto variantu nestačia. Jeho zvládnutie si podľa vedcov bude vyžadovať výrazné úsilie v oblasti verejného zdravia na celom svete.

14:22 SVET - Ľudia očkovaní Pfizerom majú menej protilátok na indický variant.

Hladina týchto protilátok je nižšia so stúpajúcim vekom a časom klesá, ukázala tiež analýza krvných vzoriek od 250 zdravých ľudí.

Tieto údaje sú ďalším dôkazom podporujúcim názor, že zraniteľní ľudia by mali do jesene dostať posilňujúcu dávku vakcíny, myslia si výskumníci.

14:02 SLOVENSKO - V krajských veľkokapacitných centrách v Trenčíne a Prievidzi chcú cez víkend podať viac ako 8 500 vakcín.

Na Zimnom štadióne v Prievidzi sa bude obidva víkendové dni očkovať vakcínou od Pfizer/BioNTech. Kapacita bola navýšená na 2 010 miest v sobotu a rovnaký počet aj v nedeľu. Na trenčianskom výstavisku je sobota vyhradená na preočkovanie vakcínou konzorcia AstraZeneca, pričom k dispozícii je 2 500 miest. V nedeľu budú očkovacie tímy podávať vakcínu Comirnaty od Pfizer/BioNTech s kapacitou 2 010 ľudí.



13:56 SVET - Experti zisťujú, či zápal srdcového svalu môže byť vedľajším účinkom po očkovaní. Výhody vakcinácie stále prevažujú riziká.

V online vydaní časopisu Pediatrics sa objavil článok o siedmich amerických tínedžeroch, u ktorých sa vyskytol takýto zápal po očkovaní proti koronavírusu, i keď súvislosť s vakcínou nebola dokázaná.



Chlapcom vo veku od 14 do 19 rokov v priebehu apríla a mája podali očkovacie látky od spoločnosti Pfizer a do niekoľkých dní sa u nich prejavila bolesť v hrudníku. Následné testy preukázali zápal srdcového svalu, tzv. myokarditídu.



Článok v spomenutom časopise uviedol, že prípady zápalu srdcového svalu budú vyžadovať ďalšie skúmanie, no dodal, že „výhody očkovania proti tejto smrteľnej a vysoko prenosnej chorobe jednoznačne prevyšujú akékoľvek potenciálne riziká“.

13:46 SVET - Francúzsko otvára hranice zahraničným turistom.

Zmiernené pravidlá cestovania nadobudnú platnosť na budúci týždeň v stredu. Na „červenom zozname" však krajina ponechala 16 štátov, vrátane Indie, Juhoafrickej republiky a Brazílie. Väčšinu krajín mimo Európy Paríž považuje za „oranžové". Zaočkovaní návštevníci z oranžových štátov, vrátane USA a Veľkej Británie, už nebudú musieť po príchode do Francúzska absolvovať karanténu a nebudú musieť udávať dôvod svojej cesty do krajiny.

13:28 SLOVENSKO - Sputnikom V začnú v pondelok očkovať iba v Michalovciach. Prihlásených je len 320 ľudí.

Podľa aktuálnych informácii bolo v piatok ráno na ruskú vakcínu v čakárni prihlásených len 5 275 ľudí.

V Bardejove sa začne očkovať neregistrovanou vakcínou, ak sa prihlási tisíc záujemcov.

Očkovacie látky Sputnik V majú expirovať v priebehu júla a augusta.

13:10 SLOVENSKO - Na Slovensku nie je dovolená kombinácia vakcín, treba počkať na správnu SMS.

"Ak vám príde SMS na inú vakcínu s číslom jeden, túto ignorujte. Počkajte na novú SMS s číslom dva a správnym typom vakcíny," vyzvalo NCZI.

Zároveň pripomenulo, že sa pri plánovaní na vakcináciu riadi len informáciami a dátami z vakcinačných centier. "Ak tieto dáta zatiaľ nemáme, čakáreň vás automaticky pozve na čo najskoršie očkovanie prvou dávkou, pretože systému chýba informácia, že prvú už máte. Informácie z vakcinačných centier priebežne kontrolujeme a opravujeme," vysvetlilo NCZI.

12:41 SVET - Počas pandémie klesol počet cestujúcich vlakmi v Británii na úroveň roku 1872. V tom čase jazdili ešte parné lokomotívy.

Príjmy železníc v Británii z osobnej prepravy sa znížili na 18 % úrovne z obdobia pred pandémiou.

12:31 SVET - Fauci vyzval Čínu, aby zverejnila údaje ľudí z wuchanského laboratória.

Pôvod koronavírusu je stále sporný. Hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci vyzval Čínu, aby zverejnila zdravotnú dokumentáciu deviatich osôb, ktorých choroby môžu poskytnúť dôležité informácie o tom, či sa nový druh koronavírusu prvýkrát objavil v dôsledku úniku z laboratória v čínskom meste Wu-chan.

12:22 SLOVENSKO - Povolenie na použitie Sputnika už Ministerstvo zdravotníctva opravilo.

Pôvodný dokument z marca totiž obsahoval nepresné údaje o balení lieku. Okrem toho sa zmenila aj právna úprava o liekoch. V pôvodnom znení povolenia sa tiež uvádzalo, že za terapiu neregistrovaným liekom preberá plnú zodpovednosť ošetrujúci lekár.



12:11 SVET - India si objednala 300 miliónov dávok neregistrovanej vakcíny

India sa snaží vakcínami od firmy Biological E urýchliť očkovací proces. Krajina za objednávku zaplatí 206 miliónov dolárov (170 miliónov eur). India by tak po prvý raz použila vakcínu, ktorá ešte nebola schválená na núdzové použitie.

Vakcína indickej farmaceutickej spoločnosti Biological E ešte nie je pomenovaná. V súčasnosti prebieha tretia fáza klinického testovania, výsledky doterajších skúšok sú však "sľubné", píše sa vo vyhlásení indickej vlády. Vakcína by mala byť podľa vlády pripravená na použitie v nasledujúcich mesiacoch.

11:45 SVET - V Česku otvorili registráciu na očkovanie pre ľudí nad 16 rokov.

„V novej kategórii 16 - 29 sa od polnoci zaregistrovalo zatiaľ 77 427 ľudí. Za stredu bol dohlásený rekord v očkovaní za deň 112 231 a včera zatiaľ 109 547. Veľmi všetkým ďakujem, ste skvelí,“ napísal ráno Babiš.

11:36 SVET - Dánsko daruje Keni 358 700 dávok vakcíny.

Ide o očkovacie látky spoločnosti AstraZeneca, ktoré exspirujú 31. júla. „Nikto nie je v bezpečí, kým nie sú v bezpečí všetci," povedal dánsky minister pre zahraničnú pomoc Flemming Moller Mortensen. „Keňa je v ťažkej situácii, keďže dostala podstatne menej vakcín, ako mala dostať," dodal. Dar doručia prostredníctvom UNICEF.

11:05 SLOVENSKO - Na tretiu vlnu pandémie je nutné pripraviť sa čím skôr, varuje KDH.

Signály zo zahraničia ukazujú, že s treťou vlnou pandémie treba reálne počítať. Potrebné je preto sa na tento scenár čím skôr pripraviť, upozornilo KDH.

Na úspešný boj s pandémiou je podľa KDH potrebné dotiahnuť trasovanie kontaktov, dôsledné dodržiavanie karantény či monitorovanie hraníc. Dôraz treba klásť aj na lepšiu očkovaciu kampaň či zmysluplné testovanie. "Dlhodobo podporujeme hybridné testovanie v ohniskách a tam, kde sa prirodzene združujú kolektívy. Zároveň treba občanov s pozitívnym výsledkom antigénového testu pretestovať PCR testom, aby sme sa vyhli falošnej pozitivite," spresnila tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková.

10:56 SVET - Z hromadného očkovania prechádza Maďarsko na pohotovostné.

Maďarsko má ako jediná krajina v Európe nadbytok vakcín proti novému druhu koronavírusu – objednaných je celkom 17 milión dávok.

K dispozícii je dostatok očkovacích látok na druhú dávku, pričom na očkovacích miestach sa už nevytvárajú fronty, povedal premiér krajiny Viktor Orbán. Podotkol, že jeho krajina je pripravená aj na prípad nutnosti tretej dávky očkovania.

10:39 SVET - V Maďarsku pribudlo 269 nakazených koronavírusom.

Hospitalizovaných je 702 pacientov, z ktorých 78 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

10:29 SVET - Po úmrtí študenta dali v Drážďanoch do karantény celý vežiak, kde bývajú študenti.

Študent sa vrátil z Indie. V piatok všetci rezidenti povinne podstúpia testy na koronavírus a do utorka, keď by mali byť hotové ich výsledky i sekvenovanie, budú v karanténe. Zástupcovia mesta neuviedli, na koľko ľudí sa opatrenie vzťahuje. Mladý muž, ktorý zomrel po tom, ako sa nakazil ochorením COVID-19, podľa vyhlásenia nemal žiadne predchádzajúce ochorenia a jeho stav sa rapídne zhoršil. Úrady preto majú podozrenie, že sa nakazil variantom delta, ktorý prvý raz identifikovali v Indii.



10:25 SVET - V Česku pribudlo 430 nakazených, na očkovanie sa prihlasujú ľudia od 16 do 29 rokov.

Je to o 80 viac než za stredu a o 75 menej než vo štvrtok minulý týždeň. Incidenčné číslo, podľa ktorého sa riadi uvoľňovanie protipandemických obmedzení, kleslo na 23,88. Číslo, ktoré udáva priemerný počet nakazených na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní, kleslo na 23,88 z 24,58.

Reprodukčné číslo bolo za štvrtok 0,78. Jeho hodnota sa v posledných dňoch pohybuje okolo 0,8. Udáva, koľko ľudí nakazí jeden pozitívne testovaný – ak je nižšie než 1,0, epidémia je na ústupe. Od polnoci do 08:00 h sa na očkovanie proti koronavírusu registrovalo 77 427 ľudí vo veku od 16 do 29 rokov. V Česku žije mladých ľudí v tejto vekovej skupine približne 1 485-tisíc.

10:00 SLOVENSKO - Za uplynulý deň pribudlo 94 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov. Laboratóriá otestovali 5 340 vzoriek.

Počet potvrdených obetí na ochorenie COVID-19 vzrástol o 7 prípadov. Celkový počet úmrtí na covid je 12 382.

V nemocniciach je 291 ľudí s covidom. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 35 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 30 osôb.



„Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 790 680, za predchádzajúci deň pribudlo 13 202 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 901 027 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 9 576 ľudí,“ informovalo Ministerstvo zdravotníctva.

Do štatistík pribudlo aj 118 pozitívne testovaných antigénovými testami, z takmer 41-tisíc vykonaných testov je to 0,29 %. Z PCR vyšetrení je pozitivita za štvrtok 1,76 %. Najviac pozitívne testovaných PCR testami bolo v Košickom kraji, kde pribudlo 23 prípadov nákazy. Prešovský a Trnavský kraj majú zhodne po 14 nových infikovaných, Bratislavský a Žilinský rovnako po 12. V Trenčianskom kraji malo pozitívny výsledok PCR testov 9 osôb, Banskobystrickom 8 a Nitrianskom 2.

9:20 SVET - Spojené štáty pošlú Mexiku milión dávok vakcíny od spoločnosti Johnson & Johnson, oznámil mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Táto vakcína má byť použitá najmä v oblastiach na hraniciach s USA a v pobrežných letoviskách.

Prezident zásielku vakcín oznámil po rozhovore s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou, ktorá má 8. júna navštíviť Mexiko. "V mene Mexičanov som jej vyjadril vďaku," napísal López Obrador na Twitteri.

8:55 SVET - Indické úrady dnes nahlásili 132 364 pozitívnych prípadov, čo je podobný počet ako v posledných dňoch. Pribudlo ďalších 2 713 obetí.

Hoci sú aktuálne štatistiky výrazne nižšie, než boli pred mesiacom, India stále vykazuje najvyššie denné počty infikovaných aj obetí zo všetkých krajín sveta. Napriek tomu je už na ústupe zatiaľ najväčšia vlna pandémie, pri ktorej vrchole pribúdalo viac ako 400-tisíc infikovaných a vyše 4-tisíc obetí denne.

8:00 SVET - Testy v Česku odhalili ďalších 430 nakazených. Je to síce o niekoľko desiatok viac ako deň predtým, ale stále menej oproti číslam, ktoré boli hlásené počas pracovných dní minulý týždeň.

7:52 SVET - Japonský minister zahraničných vecí Tošimicu Motegi oznámil, že jeho krajina daruje Taiwanu viac ako milión dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, informovala agentúra AFP.

Tento krok môže vyvolať spor s Pekingom, pripomína AFP. Taiwan sa odtrhol od Číny na konci občianskej vojny v roku 1949, Peking však tento demokratický a samosprávny ostrov vníma ako súčasť svojho územia.

7:23 SVET - V utečeneckom tábore na gréckom ostrove Lesbos sa vo štvrtok začalo očkovanie proti novému koronavírusu. Ako píše agentúra AFP, tamojší predstavitelia veria, že sa im podarí váhajúcich uchádzačov o azyl presvedčiť, aby sa dali zaočkovať.

Jeden zo zdravotníkov varoval, že sa prihlásilo menej ako 50 ľudí. "Niektorí ľudia sa boja dať zaočkovať, sú proti tomu a nezapísali sa," povedal 36-ročný migrant z Konga.

Predstaviteľ gréckeho ministerstva pre migráciu Manos Logothetis uviedol, že v utečeneckých táboroch na ostrovoch Lesbos, Samos a Chios "prejavilo aktuálne záujem o očkovanie len 15 percent uchádzačov o azyl". Dodal ale, že "cesta k imunite pre žiadateľov o azyl je krátka", keďže 30 percent populácie táborov tvoria osoby mladšie ako 18 rokov a ďalších 30 percent už covid prekonalo.

7:05 SLOVENSKO - Ochrana starších zo strany ich dospelých detí počas pandémie niekedy prekračovala vhodnú mieru. Ukázal to aj výskum každodennosti v pandémii, ktorý krátko po jej začiatku robil tím Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

„Ľudia opisovali potrebu kontroly ,neposlušných seniorov‘: snažili sa ich ,preverovať, kontrolovali, dohliadali, apelovali, prízvukovali, prikazovali, zakazovali, zamykali‘ a podobne,“ opisuje etnologička Ľubica Voľanská v blogu na stránke ústavu.

Ela Rybárová píše o tom, ako pandémia zmenila vzťah k seniorom.

6:32 SVET - V Nemecku pribudlo včera 3 165 nových prípadov nákazy a 86 obetí, oznámil Inštitút Roberta Kocha, ktorý vývoj pandémie v Nemecku monitoruje. Pred týždňom boli čísla viac ako dvojnásobne vyššie: 7 380 infikovaných a 192 obetí.

Sedemdňová incidencia, ktorá označuje počet nových nakazených na 100-tisíc obyvateľov za posledný týždeň, pokračovala v poklese: tentoraz z 34,1 na 29,7. Pred siedmimi dňami bola 39,8.

Muž prechádza okolo testovacieho miesta na koronavírus v nemeckom Frankfurte. (zdroj: TASR/AP)

6:15 SVET - Riziko, že sa človek opätovne nakazí koronavírusom, je v prvých desiatich mesiacoch od prekonania Covidu-19 výrazne nižšie. Vyplýva to zo štúdie výskumníkov londýnskej univerzity UCL, ktorí skúmali pravdepodobnosť opakovanej koronavírusovej nákazy u klientov a zamestnancov domovov pre seniorov.

Štúdia, ktorú vo štvrtok publikoval vedecký časopis The Lancet Healthy Longevity, zistila, že u klientov domova pre seniorov, ktorí prekonali Covid-19, bola medzi októbrom a februárom zhruba o 85 percent nižšia pravdepodobnosť, že sa nakazia koronavírusom, než u klientov, ktorí ho neprekonali. U zamestnancov domovov pre seniorov sa po prvej infekcii pravdepodobnosť opätovnej nákazy znížila zhruba o 60 percent.

"Je veľmi dobrá správa, že prirodzená nákaza takýto čas chráni pred reinfekciou. Riziko opakovanej infekcie sa zdá byť veľmi nízke," uviedla Maria Krutikovová z UCL. "Skutočnosť, že prekonanie covidu poskytuje obyvateľom domovov pre seniorov vysokú mieru ochrany, je tiež povzbudivá vzhľadom k predchádzajúcim obavám, že sa u týchto ľudí s nastupujúcim vekom objavuje menej robustná imunitná odpoveď," dodala.