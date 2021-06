Koronavírus na Slovensku: Na očkovanie sa už môžu hlásiť aj deti od 12 do 15 rokov (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 390-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 414 obetí.

7. jún 2021 o 0:00 (aktualizované 7. jún 2021 o 12:15)

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

17:15 SVET - Chorvátsko daruje Bosne a Hercegovine 30-tisíc dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, oznámil chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič. Chorvátsko vakcíny daruje v rámci rozšírenej humanitárnej pomoci svojim susediacim krajinám, a to najmä Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore a Kosovu.

Podľa Božinoviča totiž žiadna krajina nedokáže vyhrať boj s pandémiou bez pomoci.

16:55 SLOVENSKO - Rozhodnutie o tom, ako bude covid automat pokračovať, je podľa premiéra Eduarda Hegera predčasné, "stále máme dosť žltých a oranžových okresov a niektoré sú ešte ružové. Pracujeme na tom, aby sa stalo čo najviac okresov zelenými, potom môžeme hovoriť o nejakom vypínaní. "

Covid automat sa vypne vtedy, keď Svetová zdravotnícka organizácia povie, že pandémia sa skončila.

16:30 SLOVENSKO - Na Sputnik V čaká v tzv. čakárni aktuálne 4 814 Slovákov, uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová. Ktorá veková kategória z prihlásených dominuje, však Eliášová nespresnila.

Na pridelenie termínu očkovania Sputnikom V čaká najviac osôb v Košickom kraji, konkrétne 789. V Bratislavskom kraji má o ruskú vakcínu záujem 786 ľudí, v Trnavskom 700 a v Prešovskom 680. V Žilinskom kraji eviduje rezort 630 záujemcov, Nitrianskom 610 a Banskobystrickom 444. Najmenej záujemcov má Trenčiansky kraj, kde sa chce Sputnikom V nechať zaočkovať 175 osôb.

Od pondelka sa očkuje v Bratislavskom a Žilinskom kraji. „Očkovanie sa rozbehlo plynule, bez komplikácií,“ uviedla Eliášová. V utorok sa pripojí Nitriansky kraj, vo štvrtok Trenčiansky a Banskobystrický kraj. Počas víkendu sa začne ruskou vakcínou očkovať v Trnavskom, Prešovskom a Košickom kraji.

16:04 SVET - Španielsko od pondelka povolilo vstup zahraničných zaočkovaných turistov z väčšiny krajín. Nevakcinovaným návštevníkom z krajín EÚ sa stačí preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu.

Turisti zo štátov mimo EÚ budú musieť predložiť doklad, že boli zaočkovaní najmenej 14 dní pred príchodom do Španielska, alebo že v uplynulých šiestich mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19. Krajina uznáva vakcináciu očkovacími látkami schválenými Európskou liekovou agentúrou, čiže vakcínami firiem Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson.

Okrem toho akceptuje aj očkovanie čínskymi vakcínami od spoločností Sinopharm a Sinovac, ktoré odobrila Svetová zdravotnícka organizácia. Cestujúci z Brazílie, Indie a Južnej Afriky však naďalej do Španielska môžu prichádzať iba v odôvodnených prípadoch, keďže v týchto krajinách sa objavili znepokojujúce varianty vírusu.

16:00 SLOVENSKO - NCZI už spustilo čakáreň pre deti od 12 rokov. Určená je pre ne vakcína od Pfizer/BioNTech. Umožňuje to očkovací formulár na stránke Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Požiadať o očkovanie môžu všetci s vekom od 12 rokov. Z očkovacieho formulára NCZI vyplýva, že osobám vo veku 12 až 17 rokov sú prideľované vakcíny Pfizer/BioNTech a záujemcom vo veku 18 rokov a starším sú prideľované vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna.

Deti sa môžu prihlasovať cez prihlasovací formulár na www.korona.gov.sk. Na očkovanie sa budú musieť podľa slov hovorkyne rezortu zdravotníctva Zuzany Eliášovej dostaviť s rodičmi.

15:11 SVET - Brusel od 9. júna zruší povinné ochranné rúška na verejnosti. "Očkovanie postupuje a čísla klesajú! Od 9. júna už preto nebude povinné nosiť vonku ochrannú masku s výnimkou rušných nákupných ulíc. Žiadame všetkých, aby zostali opatrní a zodpovední," napísal starosta Bruselu Philippe Close na svojom účte na Twitteri.

Podľa dohody starostov šéf každej z 19 mestských častí musí určiť a verejne oznámiť, ktoré oblasti sa na jeho území považujú za "prehustené".

Federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke počas víkendu v rozhovore pre televíznu stanicu RTL uviedol, že na území Belgicka povinnosť nosiť ochranné rúška na verejných miestach zostane v platnosti zrejme až do jesene, a to kvôli slabšej miere zaočkovania oboma dávkami proticovidových vakcín.

15:05 SVET - Moderna požiadala liekové agentúry v Európe a Kanade o podmienečné schválenie použitia svojej vakcíny pre dospievajúcich vo veku 12 až 17 rokov. Žiadosť podaná v Európe a Kanade sa opiera o štúdiu vykonanú v USA na skupine tínedžerov vo veku od 12 do 18 rokov. Do štúdie sa zapojilo asi 3700 mladých ľudí.

Predbežné výsledky preukázali, že očkovacia látka spoločnosti Moderna vyvolala u detí rovnaké príznaky imunitnej ochrany ako u dospelých a rovnaký typ dočasných vedľajších účinkov, ako sú bolesti paže, bolesti hlavy a únava.

15:00 SLOVENSKO - Polícia od utorka zmierňuje intenzitu kontrol na vnútorných hraniciach a medzinárodných letiskách. Avizuje iba sporadické a krátkodobé cielené kontroly dodržiavania opatrení. Otvoria sa tiež malé cestné priechody a iné turistické cesty z Poľska a Česka.

K zmenám polícia pristúpila v súvislosti s vývojom epidemickej situácie. Upozorňuje však, že prichádzajúci sú naďalej povinní dodržiavať platné opatrenia, informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

14:32 SLOVENSKO - Líder SaS Richard Sulík v Rozhovoroch ZKH oznámil, že sa dnes plánuje zaregistrovať do čakárne na očkovanie vakcínou Pfizer.

14:27 SLOVENSKO - Mobilný očkovací tím levočskej nemocnice počas uplynulého víkendu zaočkoval 525 ľudí v štrnástich obciach na Spiši. Zaočkovať sa podarilo aj imobilných, onkologických pacientov a ľudí s inými ochoreniami, pre ktorých by bola cesta do vakcinačného centra náročná. Najstarší zaočkovaný mal 98 rokov.

Pre mobilnú očkovaciu jednotku išlo podľa lekárky Ingrid Dzurňákovej o pilotný víkend. V nasledujúcom budú pokračovať v ďalších obciach okresu.

13:48 SVET - Belgičania budú musieť nosiť ochranné rúška na verejných miestach zrejme až do jesene. V rozhovore pre televíznu stanicu RTL to cez víkend uviedol federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke.

Minister pripomenul, že nosenie rúška na tvári chráni ľudí pred koronavírusom na verejných miestach, v hromadnej doprave a v obchodoch. "Myslím si, že keby sme mali dostatočný počet ľudí, ktorí boli už dvakrát zaočkovaní a sú teda plne chránení, bolo by to možné zrušiť skôr," opísal situáciu Vandenbroucke.

13:34 SLOVENSKO - V Košiciach sa cez víkend príde zaočkovať Sputnikom 405 záujemcov. Očkovať touto látkou budú vo veľkokapacitnom očkovacom centre v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Z ministerstva zdravotníctva nám doručili 800 vakcín Sputnik V, pričom k dnešnému dňu je v čakárni Národného centra zdravotníckych informácií prihlásených do Michaloviec približne 400 ľudí. Každý, kto čakal na očkovanie touto vakcínou, sa tak stále môže prihlásiť. Očkovanie Sputnikom V je náročné, pretože po rozmrazení vakcíny je potrebné očkovaciu látku do dvoch hodín aplikovať. Napriek tomu sme na túto vakcináciu organizačne aj technicky pripravení,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

13:16 SVET - Nemecko v pondelok zrušilo obmedzenia pri vakcinácii ,na očkovanie sa môžu hlásiť všetci obyvatelia krajiny vo veku nad 12 rokov. Aspoň jednu dávku očkovacej látky proti koronavírusu v Nemecku k piatku minulého týždňa dostalo už 45,4 percenta populácie. Úplne je zaočkovaných už 20,7 percenta obyvateľstva krajiny.

Niekoľko nemeckých spolkových krajín zatiaľ doteraz platný systém uprednostňovania určitých skupín pacientov pri očkovaní v špecializovaných vakcinačných centrách ponechalo v platnosti.

12:38 SLOVENSKO - Ministerstvo školstva sa bude špeciálne venovať téme očkovania detí od 12 rokov, ktoré by malo byť povolené v najbližších dňoch , avizoval šéf rezortu školstva Branislav Gröhling počas pondelňajšieho pracovného výjazdu na Liptove.

Zdôraznil, že plánujú vysvetľovať dôležitosť očkovania, aby v septembri bolo v školách bezpečné prostredie. Aktuálnu situáciu označil za dobrú.

12:06 SLOVENSKO - Krajina bude pravdepodobne uznávať očkovanie doteraz neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V u cudzincov, potvrdil minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ruský výrobca vakcíny proti novému koronavírusu doteraz nepožiadal o registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA) ani Svetovú zdravotnícku organizáciu.

"Predpokladám však, že budeme očkovanie Sputnikom V uznávať, kedže u nás je vakcína povolená a využíva ju aj Maďarsko," uviedol Korčok.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) potvrdil, že krajina už Maďarsku avizovala, že bude uznávať ich očkovací preukaz a očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou. Pripomenul však, že Rakúsko naďalej neuznáva očkovanie Sputnikom V, čínskou vakcínou však áno. "Dôvodom je, že čínsky výrobca vakcíny požiadal o registráciu WHO, čo ruský výrobca neurobil. Dosť by to uľahčilo situáciu," skonštatoval Klus.

11:57 SLOVENSKO - Ministerstvo zdravotníctva plánuje spustiť očkovanie detí od 12 rokov do 15 rokov už v najbližších dňoch. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

"Očkovanie bude buď v ambulanciách pediatrov, alebo vo vakcinačných centrách, rezort v súčasnosti pracuje na detailoch," priblížila. Doplnila, že deti od 12 rokov sa budú očkovať vakcínou od spoločnosti Pfizer/BioNTech v zmysle odporúčania od Európskej liekovej agentúry (EMA).

Prihlasovať sa budú cez prihlasovací formulár na www.korona.gov.sk. Na očkovanie sa budú musieť dostaviť s rodičmi.

11:45 SLOVENSKO - V pondelok 7. júna vyrazil do obcí a miest očkovací autobus Košického samosprávneho kraja. Prvou zastávkou bola obec Sady nad Torysou v okrese Košice – okolie, kde seniorom podali vakcínu od výrobcu Pfizer/BioNTech. Očkovací autobus v najbližších dňoch navštívi spolu 34 obcí. Na brífingu o tom informoval predseda KSK Rastislav Trnka.

„Vďaka očkovaciemu autobusu budeme vedieť za kratší čas zaočkovať viac ľudí, prevažne seniorov, ktorí doposiaľ na vakcínu čakali, nevedeli sa dostať do očkovacích centier alebo sami sa zaregistrovať na očkovanie. Naša ambulancia na kolesách má kompletné materiálno-technické vybavenie, ktoré zdravotníci potrebujú k očkovaniu. Jej výhodou je, že keď príde na konkrétne miesto, zdravotníci môžu začať okamžite očkovať. Vďaka nej tak dostaneme vakcíny bližšie k ľuďom, najmä k najzraniteľnejšej skupine, seniorom. Už počas prvého týždňa chceme v tomto očkovacom autobuse podať vakcínu približne 900 seniorom,“ informoval Trnka.

11:25 SVET - Tisíce slovenských používateľov Facebooku zdieľali koncom mája príspevky, podľa ktorých indická vláda oficiálne poprela existenciu takzvaného "indického variantu" koronavírusu. Toto tvrdenie je však zavádzajúce. India uznáva existenciu tzv. Delta variantu, známeho aj ako B.1.617.2, odmieta len spojenie názvu svojej krajiny s týmto variantom. Ten však prvýkrát identifikovali práve v Indii a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho označila za epidemiologicky závažný. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

WHO aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) používali ako oficiálny názov pre variant koronavírusu, ktorý identifikovali v Indii, označenie B.1.617. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) Slovenskej republiky (SR) informoval, že WHO zaviedla k 31. máju 2021 zjednodušený systém pre identifikáciu jednotlivých variantov pomocou gréckych písmen, pričom jedna z podskupín variantu B.1.617 sa nazýva Delta a prvýkrát ho objavili v Indii v októbri 2020.

Prítomnosť variantu bola v prvej polovici mája 2021 potvrdená aj na Slovensku. ÚVZ SR 12. mája uviedol, že osoba z Bratislavského kraja, u ktorej bol variant potvrdený, prišla na Slovensko z Indie.

11:15 SVET - Ak sa epidemiologická situácia v Izraeli v najbližších dňoch podstatne nezhorší, zruší sa od 15. júna povinné nosenie rúšok v interiéri. Táto zmena sa však zatiaľ nebude týkať škôl, informovalo izraelské ministerstvo zdravotníctva. Správu o tom zverejnil spravodajský portál The Times of Israel.

Povinné nosenie rúšok v školách bude zrušené v závislosti od úspešnosti očkovania detí vo veku 12–15 rokov. S ich vakcináciou sa v Izraeli začalo v nedeľu, pričom zaočkovaných by mohlo byť 600-tisíc tínedžerov z tejto vekovej skupiny. V prípade, že bude táto očkovacia kampaň úspešná, ministerstvo zváži zrušenie podmienky nosenia rúšok v triedach.

Možnú zmenu pravidiel ohlásil v nedeľu minister zdravotníctva Juli Edelstein počas prijatia zdravotníkov, ktorých prácu počas pandémie vysoko ocenil.

11:11 SVET - Poľsko je pripravené do konca augusta zaočkovať proti koronavírusu všetkých občanov, ktorí o vakcínu prejavia záujem, informoval hovorca poľskej vlády Piotr Müller, ktorého citovala tlačová agentúra PAP.

Müller zároveň upozornil, že počas jesene bude pre vládu náročnejšie dostať šírenie vírusu pod kontrolu. "Ak (však) bude kolektívna imunita vysoká a počet zaočkovaných ľudí veľký, hrozba štvrtej vlny (ochorenia) COVID-19 bude omnoho menšia," povedal Müller pre miestny rozhlas v severopoľskom meste Gdaňsk.

V Poľsku proti koronavírusu doteraz zaočkovali viac ako 22 miliónov obyvateľov, pričom dve dávky vakcíny tam dostalo zhruba osem miliónov ľudí.

10:45 SLOVENSKO - Do epidemiologickej ambulancie v Žiline prišli dnes ráno na očkovanie Sputnikom zväčša starší ľudia nad 50 rokov.

Pre Sputnik sa rozhodli najmä preto, že z dôb socializmu sú zvyknutí sa očkovať ruskými vakcínami. Väčšine neprekáža, že nebudú môcť riadne cestovať po Európe.

Zdravotníci z očkovacieho centra pre SME potvrdili, že v porovnaní s Pfizerom sú záujemcovia o ruskú vakcínu disciplinovanejší a väčšina z nich ich na dohodnutý termín prišla.

Na Sputnik je aktuálne v čakárni nahlásených 4 597 záujemcov.

10:30 SLOVENSKO - Z 15 nových prípadov boli dva identifikované v Bratislave, jeden v Pezinku. Ďalší prípad pribudol aj v okrese Žarnovica.

Najviac nových prípadov pribudlo v Žiline, kde ich počet stúpol o šesť. Po jednom prípade pribudlo aj v Bytči a Čadci. Dva pribudli v Ružomberku. Na východe Slovenska pribudol jeden pozitívne testovaný a to v Košiciach.

Je medzi nimi osenm mužov a sedem žien. Celkový počet pozitívne testovaných mužov je 186 400 a žien 204 051.

10:13 SVET - Britské firmy s ťažkosťami zabezpečujú tovary na leto, ako je záhradný nábytok, piknikové košíky či hračky do exteriéru, keďže zákazníci v krajine sa pripravujú na dovolenku doma.

Podľa platformy KlearNow, ktorá pôsobí v oblasti colných deklarácií, približne 60 percent britských dodávateľov v uplynulom mesiaci pocítilo meškanie dovozu. Čiastočným dôvodom bolo šesťdňové zablokovanie Suezského prieplavu v marci, keďže tovary, ktoré mali prísť pred niekoľkými týždňami, sú stále v kontajneroch na lodiach. Informuje o tom portál BBC.

9:59 SLOVENSKO - V nedeľu laboratória vyhodnotili 981 RT-PCR testov, pribudlo 15 pozitívne testovaných. Pribudlo aj desať obetí, od začiatku pandémie tak koronavírusu podľahlo 12 414 ľudí. Antigénové testy zachytili 76 pozitívnych.

V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných 323 pacientov, je to o sedem nemej než deň predtým.

Z viac než tristo hospitalizovaných má potvrdené ochorenie 279 ľudí, ich počet tak vzrástol o deväť. Na JIS je 30 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 29 osôb.

V nedeľu zaočkovali ďalších 4 268 Slovákov, počet podaných vakcín tak stúpol na 2 747 360. Prvou dávkou je zaočkovaných 1 814 811 ľudí, z toho očkovanie druhou dávkou má za sebou už 932 549 z nich.

9:47 SLOVENSKO - V Ružomberku cez víkend zaočkovali 30-tisíc záujemcov. Vakcinačné centrum Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku aktuálne denne zaočkuje v priemere 500 občanov.

Ministerstvo priblížilo, že samotné očkovanie umožnili aj mimo nemocnice. Do terénu chodia dva mobilné očkovacie tímy, pričom zdravotníkom pomáhajú aj príslušníci Ozbrojených síl.

9:40 SLOVENSKO - Česko oddnes radí Slovensko medzi oranžové krajiny.

Pre pobyt nepresahujúci 24 hodín nie sú naďalej potrebné žiadne testy ani registrácia.

Pred vstupom do Českej republiky naďalej ostáva v platnosti povinnosť vyplniť príjazdový formulár, a ten vzdialeným prístupom poslať príslušnej krajskej hygienickej stanici. Doklad o jeho vyplnení je nutné poskytnúť pri prípadnej kontrole na hraniciach.

Naďalej zostáva v platnosti pravidlo, že ak doba pobytu v Českej republike nepresiahne 24 hodín, je možné do krajiny vycestovať bez povinnosti vyplnenia registračného formulára či testovania sa.

9:08 SLOVENSKO - V piatich veľkokapacitných očkovacích centrách Trnavského samosprávneho kraja podali už 150-tisíc vakcín proti covidu.

V dvoch centrách v Trnave, ďalej v Skalici, Dunajskej Strede a v Piešťanoch očkujú vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna.

V Piešťanoch má cez víkend podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej pribudnúť možnosť očkovania ruskou vakcínou Sputnik V.

8:43 SVET - V Nemecku pribudlo za uplynulý deň 1117 nových prípadov nákazy koronavírusom. Oproti minulému pondelku je to pokles, Inštitút Roberta Kocha vtedy nahlásil 1978 prípadov.

Sedemdňová incidencia je podľa dnešných dát 24,3. V nedeľu to bolo 24,7 a pred týždňom 35,1, napísal agentúra DPA.

Covidu podľahlo v Nemecku ďalších 22 ľudí. Od začiatku pandémie evidujú v krajine 3 701 484 preukázaných prípadov nákazy a 89 244 úmrtí.

8:08 SVET - Thajsko dnes začalo s dlho očakávaným hromadným očkovaním. Krajina aktuálne bojuje s treťou a zatiaľ najhoršou vlnou nákazy koronavírusom, píše agentúra Reuters.

Vláda plánuje tento mesiac podať šesť miliónov dávok lokálne vyrábanej vakcíny od AstraZenecy a dovážanej látky od Sinovacu. Dúfa, že tak upokojí obavy obyvateľov z pomalého začiatku očkovania a nedostatku zásob.

6:28 SVET - V Nemecku oddnes končí systém uprednostňovania rizikových skupín a na očkovanie sa môžu registrovať všetci, ktorí o neho majú záujem a sú starší ako 12 rokov.

Sprístupnenie očkovania všetkým záujemcom povedie podľa nemeckých miest a praktických lekárov u mnohých ľudí k frustrácii, lebo hrozí, že si na termín prvej dávky budú musieť počkať, uviedla dnes agentúra DPA.

6:05 SLOVENSKO - Slovensko dnes začne očkovať ruskou vakcínou Sputnik V. Záujem o túto látku zatiaľ formou registrácie prejavilo približne 5000 Slovákov.

Úrady na očkovanie vyčlenili osem očkovacích centier, po jednom v každom z krajov.

Podľa ministerstva zdravotníctva sa Sputnik V začne používať postupne, dnes odštartuje očkovanie v Bratislave a v Žiline, ďalšie mestá sa pridajú v najbližších dňoch.

0:00 SLOVENSKO - Dnes sa opäť mení farba okresov na covid automate, ani jeden okres už nie je v čiernej či bordovej fáze. Naopak, prvýkrát sú dva okresy zelené.

Červené sú tri okresy, v ružovej fáze ich je šesť, v oranžovej 29 a v žltej fáze 39 okresov.