Cudzincom by mali na Slovensku uznať aj očkovanie Sputnikom

Rusi zatiaľ nepožiadali o schválenie vakcíny v Únii.

7. jún 2021 o 12:28 TASR

BRATISLAVA. Krajina bude pravdepodobne uznávať očkovanie doteraz neregistrovanou ruskou vakcínou Sputnik V u cudzincov. V pondelok to potvrdil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Ruský výrobca vakcíny proti novému koronavírusu doteraz nepožiadal o registráciu Európsku liekovú agentúru (EMA) ani Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

"Predpokladám však, že budeme očkovanie Sputnikom V uznávať, keďže u nás je vakcína povolená a využíva ju aj Maďarsko," uviedol Korčok.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) potvrdil, že krajina už Maďarsku avizovala, že bude uznávať ich očkovací preukaz a očkovanie ruskou aj čínskou vakcínou. Pripomenul však, že Rakúsko naďalej neuznáva očkovanie Sputnikom V, čínskou vakcínou však áno.

"Dôvodom je, že čínsky výrobca vakcíny požiadal o registráciu WHO, čo ruský výrobca neurobil. Dosť by to uľahčilo situáciu," skonštatoval Klus.

Slovensko začalo v Bratislavskom a Žilinskom kraji s očkovaním Sputnikom V v pondelok. Počas týždňa sa pripoja vakcinačné centrá aj v ostatných krajoch. Očkovanie vakcínou Sputnik V je zatiaľ určené pre osoby vo veku od 18 do 60 rokov.