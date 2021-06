Ranný brífing: Kauzu Kuciak môže zvrátiť nový dôkaz

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

8. jún 2021 o 23:34 Michal Deliman

Špecializovaný súd trval na gramatickom výklade správ z Threemy. Marian Kočner a Alena Zsuzsová boli spod obvinenia, že vraždu zosnovali, oslobodení. Nový posudok má sudcov presvedčiť, že komunikácia Kočnera a Zsuzsovej bola šifrovaná. Zaznieť by mal na utorkovom pojednávaní Najvyššieho súdu.

Špekuluje sa, že pri pokuse o odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca by niektorí poslanci Borisa Kollára mohli hlasovať proti vlastnému koaličnému partnerovi. Čo sa to teda deje a prečo, ale aj ako pokračuje spor medzi našimi silovými zložkami? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nový znalecký posudok analyzuje šifry Kočnera a Zsuzsovej

Ruskými vakcínami sa u nás očkovalo aj za socializmu. Najviac polemík vyvoláva tá proti tuberkulóze

Mnohé výťahy sú vo veľmi zlom stave. Vlastníci sa často výmene bránia

Súd potvrdil doživotie pre bosnianskeho mäsiara. Pre Srbov zostáva Mladič hrdinom

Tarkovič? Je slušný a inteligentný. Zišlo by sa mu tridsať percent z Kozáka

Zmiznuté megajazero bolo i na území Slovenska. Odhalili, ako vysychalo

V komunikácii Kočnera a Zsuzsovej vidia znalci šifry

Alena Zsuzsová a Marian Kočner na pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Vyjadrovali sa v inotajoch a zámerne zahmlievali svoju komunikáciu tak, aby ju tretia strana nepochopila.

Komunikácia Mariana Kočnera a jeho volavky Aleny Zsuzsovej zachytená v Threeme v období pred a po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je podľa znalcov plná šifier. Odmietajú preto gramatický výklad správ, ktorý použil prvostupňový súd.

Dvojica v správach spomína sneh, trhanie zubov či svrab. Znalecký posudok od odborníkov z Univerzity Komenského poslúži ako nový dôkaz v prípade. Odvolacie pojednávanie bude na Najvyššom súde už v utorok.

Posudok ukazuje aj to, že šifry používali Kočner a Zsuzsová najčastejšie práve tesne pred vraždou, ku ktorej došlo 21. februára 2018. Často vtedy spomínali svrab či rôzne kožné choroby.

„Za významné považujeme, že po 22. februári 2018 sa táto skupina kódov zo skupiny kožné choroby už nevyskytuje,“ napísali znalci. Všímajú si aj to, že Kočner vedie so Zsuzsovou debaty o veciach, ktoré nedávajú logický zmysel.

Napríklad o plánovanom fotení, ktoré sa pritom už uskutočnilo, alebo o ceste cez Gambiu. Práve Gambino prezývala dvojica Daniela Lipšica. Prokuratúra obsah posudku vopred nekomentovala.

Niektoré ruské vakcíny vyvolávali silné nežiaduce reakcie

Očkovanie vakcínou Sputnik V. (zdroj: TASR)

Počet hospitalizovaných pacientov sa zvýšil o 11 na 334. PCR testy odhalili 95 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá pritom otestovali 5 776 vzoriek. Potvrdili aj ďalších 9 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia Covid-19. Pribudlo 6 074 zaočkovaných.

Spustenie očkovania proti Covidu-19 ruskou vakcínou Sputnik V vyvolalo vo verejnosti polemiku o tom, akými vakcínami sa na Slovensku očkovalo za socializmu a aké boli kvalitné.

Práve zástancovia očkovania Sputnikom V tvrdia, že výberom tejto vakcíny len pokračujú vo vakcinácii ruskými vakcínami, ktoré dostávali v mladšom veku.

V socialistickom Československu sa však podľa odborníkov neočkovalo len ruskými, ale aj našimi vakcínami. Niektoré z nich sa vyrábali aj na Slovensku.

"Dominantne sa očkovalo československými vakcínami," vraví známy detský lekár Svetozár Dluholucký z Banskej Bystrice.

Odborníci, ktorých denník SME v tejto súvislosti oslovil, sa zhodujú, že ruské vakcíny vytvárali dobrú imunitu proti ochoreniam, ale po vakcinácii niektoré z nich vyvolávali silné nežiaduce reakcie.

Sputnik pre 60+: Ministerstvo zdravotníctva povolí očkovanie vakcínou Sputnik V aj ľuďom nad 60 rokov. V priebehu najbližších dní sa už budú môcť hlásiť do čakárne prostredníctvom stránky korona.gov.sk.

Ministerstvo zdravotníctva povolí očkovanie vakcínou Sputnik V aj ľuďom nad 60 rokov. V priebehu najbližších dní sa už budú môcť hlásiť do čakárne prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Koronavírus už nezabíja najviac: V apríli 2021 zomrelo na Slovensku najmenej ľudí za posledných sedem mesiacov. Ochorenie Covid-19 už nebolo najčastejšou príčinou úmrtí. Najviac ľudí, takmer dvetisíc osôb, zomrelo vo štvrtom mesiaci tohto roka na choroby obehovej sústavy.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Szabóove stretnutia a darčeky: Šéf inšpekčnej služby Adrián Szabó sa podľa doterajších výsledkov vyšetrovania zvyčajne v nákupných centrách stretával s vtedajším riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície Bernardom Slobodníkom, s ktorým sa kamarátil. Szabó mu prezrádzal výsledky práce inšpekcie, vymieňali si drahé dary ako televízory, hodinky či mobily.

Šéf inšpekčnej služby Adrián Szabó sa podľa doterajších výsledkov vyšetrovania zvyčajne v nákupných centrách stretával s vtedajším riaditeľom Národnej jednotky finančnej polície Bernardom Slobodníkom, s ktorým sa kamarátil. Szabó mu prezrádzal výsledky práce inšpekcie, vymieňali si drahé dary ako televízory, hodinky či mobily. Krajniakovu propagandu platí štát: Deti sa mohli hrať na ihriskách s názvom Vlnka, Lienka či Čajka. Aj z týchto názvov ministerstvo sociálnych vecí vyberalo, keď plánovalo začať výstavbu nových ihrísk. Ministerstvo, ktoré vedie Milan Krajniak z hnutia Sme rodina, však uprednostnilo názov Rodinka.

Deti sa mohli hrať na ihriskách s názvom Vlnka, Lienka či Čajka. Aj z týchto názvov ministerstvo sociálnych vecí vyberalo, keď plánovalo začať výstavbu nových ihrísk. Ministerstvo, ktoré vedie Milan Krajniak z hnutia Sme rodina, však uprednostnilo názov Rodinka. Mičovského nahradil Vlčan: Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu doterajšieho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského. Za jeho nástupcu vymenovala Samuela Vlčana.

Vďaka vašej podpore môžeme robiť kvalitnú žurnalistiku.

Pomôžte nám v tom pokračovať. Pridajte sa k predplatiteľom.

Mnohé výťahy sú vo veľmi zlom stave. Vlastníci sa často výmene bránia

Staré výťahy môžu znamenať pre obyvateľov bytovky veľké riziko. (zdroj: SME/Marko Erd)

Stav mnohých výťahov v bytových domoch na Slovensku je veľmi zlý. Sú zastarané a môžu byť nebezpečné.

„Za súčasnú situáciu nezodpovedajú iba správcovia, ale najmä vlastníci bytov. Na schôdzach nesúhlasia s rekonštrukciami, modernizáciou alebo úplnou výmenou starého výťahu,“ skonštatoval Peter Plávala, konateľ správcovskej spoločnosti VSD.

Stretol sa aj s tvrdením, že keď bol výťah 50 rokov v poriadku a stále funguje, ešte 50 rokov vydrží.

Košický správca, spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, má v zastaranom stave približne polovicu výťahov pod správou. „Postupne sa tieto výťahy menia za nové,“ uviedol Peter Vrábel, konateľ BPMK.

Tragická nehoda v bratislavskom výťahu, pri ktorej prišla o život matka s bábätkom, spustila v posledných dňoch kontroly prevádzkovateľov výťahov.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Odklad daní: Lehota na podanie daňového priznania do konca júna sa skracuje, INDEX prináša odpovede na najčastejšie otázky.

Lehota na podanie daňového priznania do konca júna sa skracuje, INDEX prináša odpovede na najčastejšie otázky. Oklamaní Slováci: Takmer každý desiaty Európan si vlani kúpil falzifikát. Slovensko sa umiestnilo nad európskym priemerom s 12 percentami občanov, ktorí uviedli, že boli v minulom roku oklamaní a kúpili si falšovaný tovar.

Takmer každý desiaty Európan si vlani kúpil falzifikát. Slovensko sa umiestnilo nad európskym priemerom s 12 percentami občanov, ktorí uviedli, že boli v minulom roku oklamaní a kúpili si falšovaný tovar. Bitcoin ako oficiálna mena: Prezident stredoamerického Salvádoru Nayib Bukele vyhlásil, že má v pláne zaviesť bitcoin ako oficiálnu menu. Stredoamerický štát by sa v takom prípade stal prvým na svete, ktorý by mal bitcoin ako oficiálne platidlo.

Bosniansky mäsiar Mladič dostal doživotie

Ratko Mladič pred Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. (zdroj: TASR/AP)

Prischla mu prezývka bosniansky mäsiar. Bývalý veliteľ bosniansko-srbských síl Ratko Mladič dostal niekoľko podobných prívlastkov.

"Tento muž je stelesnením zla,“ povedal o Mladičovi bývalý vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn bezprostredne potom, ako si Mladič v roku 2017 vypočul odsudzujúci rozsudok.

Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu pred štyrmi rokmi neprávoplatne rozhodol, že generál Mladič je vinný zo zločinov proti ľudskosti a zároveň je zodpovedný za genocídu v Srebrenici, za terorizovanie obyvateľov Sarajeva aj za to, že členov mierového zboru OSN držal ako rukojemníkov. Dostal doživotie.

Konečný verdikt si bosniansky generál vypočul až teraz, deväť rokov po tom, ako sa proces s ním začal. Súd mu potvrdil doživotný trest.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Detektív v českom parlamente: Hnutie Prísaha sa na českú politickú scénu dostalo len pred dvoma mesiacmi. Vtedy sa bývalému detektívovi Robertovi Šlachtovi podarilo stranu oficiálne zaregistrovať. Podľa najnovších predvolebných prieskumov by sa pritom už Prísaha dostala do Poslaneckej snemovne.

Hnutie Prísaha sa na českú politickú scénu dostalo len pred dvoma mesiacmi. Vtedy sa bývalému detektívovi Robertovi Šlachtovi podarilo stranu oficiálne zaregistrovať. Podľa najnovších predvolebných prieskumov by sa pritom už Prísaha dostala do Poslaneckej snemovne. Macrona udrel neznámy muž: Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona počas jeho návštevy na juhovýchode Francúzska udrel dlaňou po tvári neznámy muž. Macronova ochranka rýchlo zasiahla a prezidenta od muža odtiahla, v súvislosti s incidentom zadržali dve osoby.

Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona počas jeho návštevy na juhovýchode Francúzska udrel dlaňou po tvári neznámy muž. Macronova ochranka rýchlo zasiahla a prezidenta od muža odtiahla, v súvislosti s incidentom zadržali dve osoby. Polícia zatýkala po prelomení appky: Medzinárodná policajná operácia Trójsky štít, prezentovaná ako najsofistikovanejší zásah proti organizovanému zločinu, viedla k zatknutiu viac ako osemsto ľudí. Za úspechom operácie bolo prelomenie šifrovanej komunikačnej aplikácie, ktorú využívali zločinci po celom svete.

Zo zahraničných webov:

Tarkovič? Zišlo by sa mu tridsať percent z Kozáka

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič. (zdroj: TASR)

Keď prišiel v roku 1992 študovať do Bratislavy a zároveň hrať futbal, vedel, že trénerské štúdium na Vysokej škole bude jeho prioritou. Štefan Tarkovič nemal takú výraznú futbalovú kariéru ako jeho predchodcovia na poste reprezentačného trénera. Hrával druhú a najmä tretiu ligu.

Už ako mladík si uvedomoval, že ako profesionálny futbalista nedosiahne najvyššie méty. A tak sa vydal cestou vzdelania. Napokon sa zaradil k trénerom ako Jürgen Klopp a José Mourinho, ktorí nikdy nehrali najvyššiu súťaž, ale stali sú uznávanými trénermi.

Tarkovič sa z pozície teoretika prepracoval až na pozíciu reprezentačného trénera, ktorý je pod drobnohľadom športovej verejnosti. Toto je jeho netradičný príbeh.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Schranz podpísal atraktívny kontrakt: Futbalový útočník Ivan Schranz sa stal novou posilou Slavie Praha. S klubom podpísal trojročnú zmluvu. Slovenský reprezentant si vyslúžil prestup k českému majstrovi už po jednej sezóne v Jablonci. V 28 dueloch zaznamenal 13 gólov a pomohol Severočechom k bronzovej priečke.

Futbalový útočník Ivan Schranz sa stal novou posilou Slavie Praha. S klubom podpísal trojročnú zmluvu. Slovenský reprezentant si vyslúžil prestup k českému majstrovi už po jednej sezóne v Jablonci. V 28 dueloch zaznamenal 13 gólov a pomohol Severočechom k bronzovej priečke. Mladí Slováci porazili Fínov: Slovenskí futbalisti do 21 rokov zdolali v prípravnom zápase rovesníkov z Fínska jasne 4:0. V Nitre rozhodli o triumfe už v prvom polčase, v ktorom strelili všetky góly.

Slovenskí futbalisti do 21 rokov zdolali v prípravnom zápase rovesníkov z Fínska jasne 4:0. V Nitre rozhodli o triumfe už v prvom polčase, v ktorom strelili všetky góly. Futbalový zápas prerušila demolácia elektrárne: Predstavte si, že hráte futbalový zápas a zrazu sa v pozadí ihriska zrútia obrovské budovy. Nemožné? Nie v anglickom meste Staffordshire.

Zmiznuté megajazero bolo aj na území Slovenska

More Paratethys v období pred 17 až 13 miliónmi rokov. (zdroj: Wikimedia/CC)

Tiahlo sa od východných Álp až po dnešné územie Kazachstanu. Pred miliónmi rokov pokrývalo značnú časť Európy obrovské jazero, ktoré zasahovalo aj na územie Slovenska či Česka.

Dnes z neho zostali zvyšky v podobe Čierneho či Kaspického mora. No kedysi bolo Paratethys o niečo väčšie ako dnešné Stredozemné more. Žili v ňom druhy, ktoré by ste nenašli nikde inde na svete.

Dve nové štúdie opisujú, ako megajazero mizlo a prispelo k vzniku žiráf či slonov.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Prežil tisícročia v ľade: Schopnosť prebudiť sa z extrémnych teplôt zatiaľ poznáme iba u niektorých drobných organizmov. Jeden z nich teraz vedci prebudili po 24-tisíc rokoch, ktoré strávil v trvalo zamrznutej pôde.

Schopnosť prebudiť sa z extrémnych teplôt zatiaľ poznáme iba u niektorých drobných organizmov. Jeden z nich teraz vedci prebudili po 24-tisíc rokoch, ktoré strávil v trvalo zamrznutej pôde. Kalmarčatá vo vesmíre: V dospelosti bývajú veľké asi ako ľudský palec, vážia menej ako tri gramy. Kalmare druhu Euprymna scolopes, známe tiež ako havajské bobtailové kalmare, by však mohli priniesť zistenia, ktoré by sa mohli využiť pri dlhých cestách vesmírom.

V dospelosti bývajú veľké asi ako ľudský palec, vážia menej ako tri gramy. Kalmare druhu Euprymna scolopes, známe tiež ako havajské bobtailové kalmare, by však mohli priniesť zistenia, ktoré by sa mohli využiť pri dlhých cestách vesmírom. Sekvenovanie ľudského genómu: Medzinárodný tím vedcov oznámil, že pomocou nových technológií dokončil úplné sekvenovanie ľudského genómu vrátane častí, ktoré sa nepodarilo sekvenovať počas prvého pokusu pred dvomi desaťročiami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME)

Komu by sme dali Sputnik, ak ho nestihneme minúť? Koľko detí zatiaľ rodičia prihlásili na očkovanie proti Covidu-19? Ako chce riešiť odložené operácie? A ako bude vyzerať stratifikácia nemocníc? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

Podcasty SME

Všesvet: Za letnou dovolenkou do Rakúska? Vyskúšajte tirolské chaty a jazerá

Za letnou dovolenkou do Rakúska? Vyskúšajte tirolské chaty a jazerá Pravidelná dávka: Čo prežilo z existencializmu po smrti Jeana-Paula Sartrea

Čo prežilo z existencializmu po smrti Jeana-Paula Sartrea Klik: Apple ukázal iOS 15, volanie cez FaceTime bude dostupné všade

Karikatúra

Karikatúra - 9.6.2021. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Jahodový cheesecake s ovseným korpusom. (zdroj: Naničmama.sk)

Koláče, keksíky aj zákusky. Prinášame vám výborné recepty s ovsenými vločkami.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.