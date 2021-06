Ranný brífing: Lengvarský nechce mixovať, Smeru a Hlasu rozchod prospel

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

13. jún 2021 o 23:51 Michal Deliman

Konzílium odborníkov je za mix vakcín. Vychádzajú z výskumu, podľa ktorého ľudia, ktorí dostali prvú dávku od Astry a druhú od Pfizeru, mali silnejšiu imunitu. Ministerstvo napriek odporúčaniu kombináciu vakcín nepripúšťa.

Pred pár dňami sa na očkovanie začali registrovať aj dvanásťročné a staršie deti. Prečo ich už očkujeme, keď nemáme zaočkovaných všetkých dospelých, či to je bezpečné a aké výhody očkovanie deťom prinesie? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Konzílium pripúšťa mix vakcín. Lengvarský trvá na rovnakej pre obe dávky

Prieskum: Voľby by vyhral Hlas, Smer je najsilnejší od Pellegriniho odchodu

Namiesto svetovej architektúry len hanba. Príbeh projektu Slovany

Miliarda vakcín, koniec uhlia a hádky o brexite. Ako dopadol summit G7?

Dánsky futbalista skolaboval na ihrisku, museli ho oživovať

Som zosobnením zla, vraví Pauhofová. Na svoju chvíľku si však musela počkať

Konzílium pripúšťa mix vakcín. Lengvarský trvá na svojom

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 42 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá vykonali 2 516 PCR testov. Počet úmrtí na Covid-19 stúpol o ďalšie tri. Hospitalizácie pacientov opäť klesli, ich počet sa znížil o 34. Pribudlo aj 4 919 zaočkovaných.

Ak má človek po podaní vakcíny proti covidu silnú nežiaducu reakciu, mohol by dostať druhú dávku z inej vakcíny. Takúto prax na Slovensku odporučilo konzílium odborníkov - poradný orgán ministerstva zdravotníctva.

Miešanie vakcín by podľa expertov pripadalo do úvahy aj v situácií, keď druhá dávka tej istej látky nie je k dispozícií. Napríklad po prvej dávke vakcíny od AstraZenecy, by druhá dávka mohla byť od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Práve túto kombináciu skúmala aj štúdia sárskej univerzity v Nemecku. Vyplynulo z nej, že spomínaný mix vakcín posilňuje imunitu zaočkovaného človeka pred covidom.

Napriek jej výsledku a odporúčaniu odborníkov ministerstvo zdravotníctva stále trvá na tom, že vakcíny miešať nebude.

Očkovaných čakajú ďalšie úľavy: Navrátilcom na Slovensko štát uzná status zaočkovaného skôr ako doteraz. Očkovanie zároveň ľuďom zo Slovenska uznali ďalšie krajiny, čo oslobodí od testovania na koronavírus. Denník SME pripravil niekoľko modelových situácií, v ktorých už majú, alebo budú mať očkovaní nové výhody.

Navrátilcom na Slovensko štát uzná status zaočkovaného skôr ako doteraz. Očkovanie zároveň ľuďom zo Slovenska uznali ďalšie krajiny, čo oslobodí od testovania na koronavírus. Denník SME pripravil niekoľko modelových situácií, v ktorých už majú, alebo budú mať očkovaní nové výhody. Odporúčanie k Astre: Krajiny by sa mali vyhýbať podávaniu vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti AstraZeneca aj ľuďom starším ako 60 rokov, povedal popredný predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky Marco Cavaleri.

Krajiny by sa mali vyhýbať podávaniu vakcíny proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti AstraZeneca aj ľuďom starším ako 60 rokov, povedal popredný predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky Marco Cavaleri. Dvaja odborníci, šesť názorov: Kým sa epidemiológovia, virológovia a vakcinológovia zjednotia – ak vôbec – na niekoľkých základných postulátoch, svet ešte obehnú dve či tri vlny covidu, píše Peter Schutz.

Kým sa epidemiológovia, virológovia a vakcinológovia zjednotia – ak vôbec – na niekoľkých základných postulátoch, svet ešte obehnú dve či tri vlny covidu, píše Peter Schutz. Aby nás nezaskočila jeseň: Treba pracovať s variantom budúcnosti bez kolektívnej imunity a bolo by trestuhodné pripraviť sa naň tak ako minule, teda nijako, píše Peter Tkačenko.

Smer je najsilnejší od Pellegriniho odchodu

Prieskum preferencií politických strán za jún 2021. (zdroj: Prieskum agentúry FOCUS pre TV Markíza)

Prieskum agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza potvrdzuje postupný nárast popularity Smeru, ktorému sa vypláca aktívna opozičná práca.

Aktuálne ho podporuje 12 percent voličov, čo je najlepší výsledok od minuloročného júna. Strana sa vtedy prepadla po tom, čo z nej odišiel Pellegrini aj so skupinou ďalších poslancov a založili si Hlas. Ten si v prieskume udržal líderskú pozíciu s 21,6-percentnou podporu.

Súčasné dáta ukazujú, že Smer s Hlasom by získali vo voľbách dokopy 33,6 percenta hlasov a spolu by tak mohli mať až 64 poslancov. Pred odchodom skupinky Pellegriniho pritom samotný Smer aj s týmito ľuďmi podporovalo 21,6 percenta voličov.

Opätovnú spoluprácu ľudí zo Smeru a Hlasu po voľbách nevylučuje podpredseda Smeru Juraj Blanár, podľa ktorého musia ísť osobné vzťahy medzi Robertom Ficom a Pellegrinim bokom.

Do parlamentu by sa dostalo celkovo osem strán, možné koalície si môžete vyklikať tu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Čo spája Kaliňáka s Yeme: Môže byť lacná pôžička zásterkou na skrytie vlastníctva? Použili sa peniaze od štátu na rekonštrukciu priestorov pre Yeme? A čo na reči o skrytom vlastníctve hovorí samotný Kaliňák?

Môže byť lacná pôžička zásterkou na skrytie vlastníctva? Použili sa peniaze od štátu na rekonštrukciu priestorov pre Yeme? A čo na reči o skrytom vlastníctve hovorí samotný Kaliňák? Remišová nechce zvolať snem: Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová pred rokmi odišla z OĽaNO Igora Matoviča so štyrmi členmi aj preto, lebo jej prekážalo, že o dianí v strane nerozhodujú aj členovia. Teraz im však rozhodovací priestor v Za ľudí so 700-členmi odmieta poskytnúť. Snem strany odkladá na neurčito a pritvrdila aj v rétorike.

Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová pred rokmi odišla z OĽaNO Igora Matoviča so štyrmi členmi aj preto, lebo jej prekážalo, že o dianí v strane nerozhodujú aj členovia. Teraz im však rozhodovací priestor v Za ľudí so 700-členmi odmieta poskytnúť. Snem strany odkladá na neurčito a pritvrdila aj v rétorike. Rozhovor s obhajcom Jankovskej: Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer Monika Jankovská sa koncom mája dostala po vyše roku vo väzbe na slobodu. Po pár dňoch skončila v nemocnici na bratislavských Kramároch, odkiaľ ju prepustili v utorok. Odvtedy je doma a na nohe má sledovací náramok. Jej advokát Peter Erdős opisuje, ako sa v posledných mesiacoch pohol jej prípad.

Slovany: Namiesto svetovej architektúry len hanba

Vizualizácia projektu Slovany. (zdroj: Futuris Properties )

V rokoch 2006 až 2008 zažíval realitný biznis na Slovensku obdobie, ktoré nemalo prakticky žiadne obmedzenia. Developeri si mysleli, že trh znesie všetko, že podnikajú v krajine milionárov, ktorí sa nepozerajú na cenovky. Podľa toho kreslili a pripravovali svoje projekty.

Ak by sme mali vybrať jeden projekt, ktorý bol prototypom tohto prístupu, boli by to Slovany, ktoré mali vyrásť na Račianskej ulici v Bratislave. Aj z dnešného pohľadu vyzerajú jeho vizualizácie futuristicky, ohurujúco, megalomansky...

Projekt, podobne ako mnoho ďalších, skončil na papieri. Jeho osudu sa INDEX venuje v ďalšej časti seriálu Megalomanské projekty.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Odborník vyvracia mýty o víne: Hoci má Slovensko len 8500 kultivovaných hektárov vinohradov, vinohradníci na nich vedia dorobiť pozoruhodné vína. Pre vysoké vstupné náklady však len veľmi pomaly prechádzajú na ekologickejšie pestovanie hrozna. „Kvalita vína odzrkadľuje kvalitu samotného vinohradu,“ tvrdí skúsený someliér Rastislav Šuták.

Hoci má Slovensko len 8500 kultivovaných hektárov vinohradov, vinohradníci na nich vedia dorobiť pozoruhodné vína. Pre vysoké vstupné náklady však len veľmi pomaly prechádzajú na ekologickejšie pestovanie hrozna. „Kvalita vína odzrkadľuje kvalitu samotného vinohradu,“ tvrdí skúsený someliér Rastislav Šuták. Vysoký záujem o bazény: Dozvuky pandémie, obmedzenie dovoleniek v zahraničí a rast životnej úrovne prinášajú výrobcovi bazénov Compass Europe zo Senca vysnívané predaje. Objednávkový kalendár má plný do budúceho roka. Takýto nával zákaziek ešte nezažil, medziročne sa ich počet zdvojnásobil.

Dozvuky pandémie, obmedzenie dovoleniek v zahraničí a rast životnej úrovne prinášajú výrobcovi bazénov Compass Europe zo Senca vysnívané predaje. Objednávkový kalendár má plný do budúceho roka. Takýto nával zákaziek ešte nezažil, medziročne sa ich počet zdvojnásobil. Vodičák v mobile: Technologický gigant Apple pred niekoľkými dňami predstavil viaceré novinky, jednou z nich je rozšírená funkcionalita virtuálnej Peňaženky.

Summit G7: Miliarda vakcín, koniec uhlia a hádky o brexite

Enviromentálni aktivisti z Oxfamu majú na tvári masky s podobizňami lídrov G7. (zdroj: TASR/AP)

Viac ako rok sa mnohí svetoví lídri zhovárali len prostredníctvom obrazoviek počítačov. Víkendové stretnutie lídrov krajín G7 na pobreží na západe Anglicka však prinieslo očakávaný "koniec zoomovej diplomacie", ako ho nazval denník New York Times.

V piatok tak na pláži v grófstve Cornwall pred fotoaparátmi pózovali premiéri Británie, Kanady, Talianska aj Japonska, prezidenti Spojených štátov a Francúzska, nemecká kancelárka aj lídri Európskej rady a Európskej komisie.

Neskôr sa k nim pridala na fototermín aj britská kráľovná Alžbeta II., ktorá žartovala: "Mali by sme sa tváriť, že si to užívame?" "Určite. Užívame si to, aj keď tak nevyzeráme," reagoval na ňu britský premiér Johnson.

Práve rokovania s Johnsonom však vyvolávali na summite najväčšie problémy a konflikty. O čom sa lídri zhovárali a na čom sa zhodli sa dozviete v článku.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Dva tucty nových koronavírusov: Skúmali netopierí moč, trus, ale aj vzorky odobraté priamo z netopierích úst. Iba v jednom menšom regióne Jün-nan na juhozápade Číny vedci objavili 24 nových koronavírusov. Jeden z nich je geneticky veľmi blízky vírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva ochorenie covid-19 a spôsobil súčasnú pandémiu.

Skúmali netopierí moč, trus, ale aj vzorky odobraté priamo z netopierích úst. Iba v jednom menšom regióne Jün-nan na juhozápade Číny vedci objavili 24 nových koronavírusov. Jeden z nich je geneticky veľmi blízky vírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva ochorenie covid-19 a spôsobil súčasnú pandémiu. Skončil v tlame vráskavca: Profesionálny lovec homárov skončil v tlame vráskavca dlhoplutvého. Prípad sa stal v oblasti Cape Cod v americkom štáte Massachusetts. Veľryba sa po 30 sekundách vynorila a vypľula ho von. Potápača zachránil jeho kolega na člne.

Profesionálny lovec homárov skončil v tlame vráskavca dlhoplutvého. Prípad sa stal v oblasti Cape Cod v americkom štáte Massachusetts. Veľryba sa po 30 sekundách vynorila a vypľula ho von. Potápača zachránil jeho kolega na člne. Kim sa bojí K-popu: Podľa vodcu Kim Čong-una je K-pop "jedovatá rakovina" kaziaca "vzhľad, účesy, reč i správanie" mladých Severokórejčanov. Jeho štátne médiá varovali, že pokiaľ nebude pod kontrolou, môže sa kvôli nemu Severná Kórea "rozpadnúť ako mokrá stena".

Zo zahraničných webov:

Dánsky futbalista skolaboval na ihrisku, museli ho oživovať

Christian Eriksen. (zdroj: TASR/AP)

Blížil sa koniec prvého polčasu zápasu EURO 2020 medzi Dánskom s Fínskom. Neďaleko lopty si kamery všimli ležať hviezdu dánskeho tímu Christiana Eriksena. Spoluhráči k nemu pribehli, no 29-ročný Dán nereagoval ani po príchode zdravotnej služby. Na ihrisku sa začal boj o jeho život.

Hráči, lavičky aj zaplnené tribúny na Parken Stadium v Kodani sa začali za dánskeho futbalistu modliť, na ihrisko prišla aj hráčova manželka, ktorú utešovali kapitán Simon Kjaer i brankár Kasper Schmeichel.

Dánsky futbalista Christian Eriksen mal zástavu srdca. Záchranári ho oživovali na ihrisku a približne po pätnástich minútach ho odniesli mimo hracej plochy a transportovali do nemocnice.

Lekári stále hľadajú príčinu Dánovho kolapsu. Podľa UEFA i Dánskej futbalovej asociácie je hráč v stabilizovanom stave a komunikuje.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Slováci čelia favoritovi: Slováci vyzvú dnes o 18.00 v úvodnom zápase majstrovstiev Európy v Petrohrade Poľsko. Marek Hamšík mal v poslednom období problémy s lýtkom, ale proti Poliakom by nemal chýbať. Otázny je štart útočníka Ivana Schranza.

Slováci vyzvú dnes o 18.00 v úvodnom zápase majstrovstiev Európy v Petrohrade Poľsko. Marek Hamšík mal v poslednom období problémy s lýtkom, ale proti Poliakom by nemal chýbať. Otázny je štart útočníka Ivana Schranza. V šlágri zvíťazili Angličania: Futbalisti Anglicka zvíťazili nad Chorvátskom 1:0. Trojbodový úlovok v dueli D-skupiny im zabezpečil gól Raheema Sterlinga z 57. minúty.

Futbalisti Anglicka zvíťazili nad Chorvátskom 1:0. Trojbodový úlovok v dueli D-skupiny im zabezpečil gól Raheema Sterlinga z 57. minúty. Djokovič opäť dobyl Roland Garros: Srbský tenista Novak Djokovič vyhral druhýkrát v histórii Roland Garros 2021. Vo finále zdolal gréckeho súpera Stefanosa Tsitsipasa. Ako jediný tenista v histórii má minimálne dve víťazstvá v každom grandslame.

Pauhofová je zosobnením zla a užíva si to

Z nakrúcania rozprávky Zakliata jaskyňa. Táňa Pauhofová ako zlá kráľovná. (zdroj: SME - Marko Erd)

Kúsok za obcou Súľov-Hradná, neďaleko Bytče, v chránenej oblasti Súľovských skál sa v prvé júnové dni usalašili filmári.

Približne sedemdesiatčlenný tím v romantickom prostredí stredoslovenskej prírody nakrúca novú rozprávku Zakliata jaskyňa v réžii Mariany Čengel Solčanskej.

Reportérov denníka SME pozvali na nakrúcanie veľkolepej záverečnej rozprávkovej scény. Prichádzame podvečer, krátko po piatej. Nakrúcanie je už v plnom prúde. Filmári začali na obed a čaká ich ešte aj nočná šichta.

Na západ slnka a svoju chvíľku trpezlivo čaká aj herečka Táňa Pauhofová, ktorá v rozprávke stvárňuje zlú kráľovnú. Jej scény sa budú nakrúcať až za tmy, v čase nášho príchodu si už oblečená v kostýme kráti čakanie čítaním knihy.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Mužnosť neznamená byť alfasamcom: Na svojich obrazoch najčastejšie zachytáva vlastné frustrácie a problémy, ale aj radosti, fantázie či slasti. Ženy v jej dielach sú sebavedomé a vyzývavé a často nesú jej vlastnú tvár. A sprevádza ich neodmysliteľný medveď. Maliarka Katarína Janečková Walshe žije v Texase, no výstavy má po celom svete. Na Slovensko sa rada vracia, cíti, že jej dielam tu ľudia rozumejú.

Na svojich obrazoch najčastejšie zachytáva vlastné frustrácie a problémy, ale aj radosti, fantázie či slasti. Ženy v jej dielach sú sebavedomé a vyzývavé a často nesú jej vlastnú tvár. A sprevádza ich neodmysliteľný medveď. Maliarka Katarína Janečková Walshe žije v Texase, no výstavy má po celom svete. Na Slovensko sa rada vracia, cíti, že jej dielam tu ľudia rozumejú. Domáce sci-fi v dovolenkovom formáte: Katarína Soyka ako jedna z hláv vydavateľstva Hydra už zostavila niekoľko poviedkových antológií a napísala sedem romanticko-fantastických románov. Jedným z nich je rozsahovo útlejší román, azda skôr novela Mutácia z planéty Zem.

Katarína Soyka ako jedna z hláv vydavateľstva Hydra už zostavila niekoľko poviedkových antológií a napísala sedem romanticko-fantastických románov. Jedným z nich je rozsahovo útlejší román, azda skôr novela Mutácia z planéty Zem. Vyjsť s každým sa nevypláca: Novodobé slovenské dejiny nie sú veľké. Sú však už dosť veľké na to, aby sme v nich mohli objavovať zabudnuté a neznáme príbehy. Napríklad politický osud Jána Ševčíka.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Daša Malíková. (zdroj: SME)

Prečo neveríme obetiam sexuálneho násilia? A ako vidí prípad poslanca Heráka skúsená terapeutka? Čo by sa malo zlepšiť, aby sa ženy nebáli nahlasovať sexuálne trestné činy? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s terapeutkou Dašou Malíkovou.

Podcasty SME

Dejiny: Fanatickí a krutí do konca. V závere vojny ovládli Maďarsko nyilašovci

Fanatickí a krutí do konca. V závere vojny ovládli Maďarsko nyilašovci Klik: Ako sa dá zhodiť web Amazonu jedným klikom

Karikatúra

Karikatúra - 14.6.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Vegánske burgre. (zdroj: Fotolia.com)

Niektoré obedy si viete pripraviť raz-dva. Prinášame vám jednoduché recepty na vegetariánske fašírky.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

