Koronavírus na Slovensku: Konzílium varuje pred delta variantom, pripravilo cestovné odporúčania (minúta po minúte)

Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 478 obetí.

18. jún 2021 o 0:00 (aktualizované 18. jún 2021 o 19:21) Jakub Habas, Laura Smitňová, Patrik Sopóci, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

19:19 SVET - Rakúsko daruje krajinám západného Balkánu milión vakcín proti covidu.

Oznámil to rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý zároveň podporil oživenie prístupového procesu západobalkánskych štátov do EÚ.

"Od augusta do konca roka dodáme z Rakúska na západný Balkán milión vakcín," povedal Kurz novinárom po stretnutí s premiérmi Bosny a Hercegoviny, Kosova, Čiernej Hory, Severného Macedónska a Srbska. Albánsko bolo zastúpené ministerkou pre infraštruktúru.

Malo by ísť prevažne o vakcíny od spoločnosti AstraZeneca.

18:02 SLOVENSKO - Konzílium odborníkov upozorňuje na variant delta, pripravilo cestovné odporúčania.

Konzílium odporúča pred cestou oboznámiť sa s epidemiologickou situáciou v cieľovej destinácii. Dôsledne tiež radia zvážiť cestu do rizikových krajín. Pri zhoršení situácie v krajine podľa nich treba počítať s prípadnými obmedzeniami v súvislosti s návratom na Slovensko.

Ak je to možné, občania by podľa konzília mali pri ceste do zahraničia uprednostniť individuálnu dopravu pred hromadnou. "Najbezpečnejšie je cestovať do zahraničia, ak sme kompletne zaočkovaní," poznamenali odborníci.

17:31 SVET - V Moskve neposkytnú preventívnu zdravotnú starostlivosť nezaočkovaným ľudom.

Neodkladná zdravotná starostlivosť bude poskytovaná naďalej všetkým občanom bez ohľadu na to, či boli zaočkovaní alebo nie. Nové pravidlá sa netýkajú plánovanej hospitalizácie pacientov s onkologickými a hematologickými ochoreniami, ako aj pacientov s kontraindikáciami pre očkovanie a poskytovania paliatívnej starostlivosti.

Naopak, počkať si budú musieť ľudia s chorobami a stavmi, ktoré nie sú život ohrozujúce, nevyžadujú neodkladnú starostlivosť a odklad jej poskytnutia na určitý čas nebude mať za následok zhoršenie stavu pacienta, prípadne ohrozenie jeho života a zdravia.

16:30 SVET - Milióny ľudí museli vlani opustiť svoje domovy aj napriek pandémii.

Vo svojej najnovšej správe o globálnych trendoch to uvádza Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov, podľa ktorého svetový kumulatívny počet vysídlených osôb stúpol na 82,4 milióna. To je zhruba toľko, čo populácia Nemecka, a je to nový rekord v období po druhej svetovej vojne.

Z viac ako 160 krajín, ktoré pre pandémiu zatvorili hranice, 99 nerobilo výnimky ani pre ľudí hľadajúcich ochranu ako utečenci alebo žiadatelia o azyl.

15:37 SVET - Belgický súd nariadil firme AstraZeneca dodať vakcíny Európskej únii.

Farmaceutická spoločnosť by mala dodať 15 miliónov dávok do 26. júla, 20 miliónov do 23. augusta a ďalších 15 miliónov do 27. septembra. V prípade nedodržania stanoveného harmonogramu, bude musieť AstraZeneca uhradiť pokutu 10 eur za každú nedodanú dávku.

14:32 SVET - Kremeľ viní zo zlej epidemiologickej situácie občanov a nízku zaočkovanosť.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že dôvodom zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v Rusku je "totálny nihilizmus, nízka miera zaočkovanosti a zákernosť samotného vírusu".

Podľa Peskova Kremeľ"súhlasí s tvrdením hlavnej hygieničky Anny Popovovej, ktorá prednedávnom vyhlásila, že za stúpajúci počet nových prípadov nákazy koronavírusom v krajine môžu občania, ktorí nedodržiavajú hygienické opatrenia.

Peskov tiež označil za "hlúposť" tvrdenia o tom, že ruská vláda zlyhala a nezvládla pandémiu koronavírusu. Zároveň však priznal, že Rusko zaostáva v miere zaočkovanosti za inými krajinami. Kampaň, ktorá mala ľudí motivovať, aby sa dali zaočkovať, nebola podľa neho "taká úspešná, ako by sme chceli".

13:53 SLOVENSKO - Minister zdravotníctva avizoval zmenu vekovej hranice pri mobilnom očkovaní.

„Pre Košický samosprávny kraj znamená toto obmedzenie náročnejšiu logistiku. Do jednej obce alebo mesta musíme prísť s očkovacím tímom viackrát, vždy pri znížení vekovej hranice. Sme preto radi, že minister prisľúbil, že sa týmto problémom bude zaoberať a v najbližších dňoch už budeme môcť v teréne očkovať aj tých neskôr narodených, v závislosti od aktuálnej očkovacej stratégie,“ uviedol Trnka.

Košický samosprávny kraj zaočkoval v priebehu dvoch mesiacov prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby 11 500 obyvateľov. Pri zrušení obmedzenia veku by sa tak malo tempo očkovania v teréne zrýchliť.

13:21 SLOVENSKO - O nevyužitý Sputnik majú záujem balkánske krajiny.

Lengvarský chce na vláde predložiť uznesenie o predaji či darovaní nevyužitých dávok. "Dostali sme otázku na počet dávok, to, samozrejme, ešte presne nevieme, keďže registrácia na Sputnik sa končí 30. júna. Ale záujem tu je," uviedol minister zdravotníctva.

Očkovanie Sputnikom V na Slovensku začalo v pondelok. Krajina má k dispozícii dávky pre 100-tisíc ľudí. Ako vyplýva z dát Inštitútu zdravotných analýz, dostupných na webe cakaren.vercel.app/projekt, na Sputnik V aktuálne čaká 4947 ľudí.

13:13 SLOVENSKO - Očkovanie v ambulanciách nebude povinné, veľkokapacitné očkovacie centrá budú ďalej fungovať, povedal Lengvarský.

Lengvarský zároveň ľudí vyzval, aby sa prihlásili na očkovanie. Podľa neho iba to pomôže zvládnuť tretiu vlnu pandémie.

Avizovaný termín spustenia očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov a pediatrov, ktorým je 1. júl, by podľa neho mal byť dodržaný. O tom, či má byť očkovanie pre ľudí povinné alebo nie, sa podľa jeho slov nediskutovalo. Uviedol, že to, aby bolo povinné pre vybrané vekové skupiny, je iba jednou z možností.

13:09 SVET - Izrael poskytne palestínskej samospráve milión dávok vakcín.

Zhruba milión dávok protikoronavírusovej vakcíny dodá Izrael palestínskej samospráve výmenou za približne rovnaký počet vakcín, ktoré majú Palestínčania dostať neskôr v priebehu roka.

V dohode, ktorú oznámila nová izraelská vláda, sa uvádza, že dodá palestínskej samospráve vakcíny od spoločnosti Pfizer, ktorým čoskoro vyprší exspirácia.

12:59 SLOVENSKO - OĽANO vyzvalo lídrov opozície, aby voličom odporučili očkovanie.

Očkovanie je podľa poslancov strany jedinou cestou z pandémie. Upozorňujú, že sa treba pripraviť na prípadnú tretiu vlnu.



Poslanec Kristián Čekovský hovorí, že by očakával od opozičných strán iný postup. Myslí si, že šéf Smeru-SD Robert Fico a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini naskočili na vlnu konšpirátorov a rozhodli sa "vytĺcť" z témy očkovania politické body.

12:28 SVET - Polovica obyvateľov Nemecka už dostala aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu.

Nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn uviedol, že prvou dávkou vakcíny bolo zaočkovaných už približne 41,5 milióna obyvateľov Nemecka, čo predstavuje 50,1 percenta celkovej populácie krajiny.

Oboma dávkami vakcíny zaočkovali doteraz takmer 30 percent obyvateľov.

12:10 SVET - V Moskve otvoria bezcovidové reštaurácie.

Súčasťou experimentu bude desať až 15 reštaurácií, v ktorých budú všetci zamestnanci zaočkovaní proti koronavírusu a vstup bude umožnený len tým hosťom, ktorí budú buď zaočkovaní, alebo v blízkej minulosti prekonali covid a majú dostatočné množstvo protilátok. Vedenie mesta experiment spustí na podnet samotných reštaurácií.



12:04 SVET - V Kanade odporúčajú po AstraZenece podať ako druhú dávku Pfizer alebo Modernu.

Spomenutý orgán pred dvomi týždňami vyhlásil, že príjemcovia vakcíny AstraZeneca budú mať pred druhou dávkou na výber, no vo štvrtok vydal odporúčanie s tým, že preferuje vakcíny založené na novšej technológii mRNA, teda Pfizer/BioNTech alebo Moderna.



Podľa výsledkov viacerých štúdií, ktoré v ostatnom čase zverejnili, zaočkovanie kombináciou AstraZeneca a vakcíny mRNA vytvára silnejšiu imunitnú reakciu. Kanaďania však upozorňujú, že ľudia budú dobre chránení aj v prípade, že dostanú dve dávky vakcíny AstraZeneca.

11:41 SVET - Orbána znepokojuje, že sa tri milióny Maďarov nechcú nechať zaočkovať.

Maďarsko má oproti iným európskym krajinám z hľadiska zaočkovanosti zhruba dvojmesačný náskok, pretože vakcíny získalo skôr a rýchlejšie očkovalo. Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny je 5 389 058 ľudí, obe dávky očkovacej látky v tejto desaťmiliónovej krajine dostalo 4 360 313 osôb.

10:54 SVET - Tretina nemeckých rodín s nízkymi príjmami pociťuje kvôli pandémii nedostatok financií.

„Osobitne postihnuté sú rodiny pod hranicou chudoby, tie, v ktorých pracuje iba jeden rodič a tie, v ktorých rodičia nemôžu pracovať z domu," uviedol výskumník Benjamin Arold v správe, ktorú inštitút Ifo zverejnil v piatok.

10:00 SLOVENSKO - Za uplynulý deň pribudlo 38 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov. Laboratória vykonali 3 794 PCR testov.

Počet pozitívne testovaných antigénnymi testami stúpol o 37 . Včera bolo vykonaných 34 147 antigénnych testov.

Počet potvrdených obetí na ochorenie COVID-19 vzrástol o 14 prípadov. Celkový počet úmrtí na covid je 12 478.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Žilinskom kraji (10), nasleduje Prešovský kraj (9), Košický (6), Nitriansky (5), Bratislavský (3), Trnavský (3), Banskobystrický (2) a Trenčiansky (-).

V nemocniciach je hospitalizovaných 229 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 163 ľudí. Na JIS je 16 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 20 osôb.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 927 554 za predchádzajúci deň pribudlo 5 723 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 238 271 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 21 829 ľudí.

9:47 SLOVENSKO - Maďarsko má 106 nových prípadov a dve obete na covid.

V nemocniciach ošetrujú 289 pacientov s covidom, z ktorých 43 potrebuje umelú pľúcnu ventiláciu. Zaočkovaných prvou dávkou vakcíny je 5 389 058 ľudí, obe dávky očkovacej látky dostalo 4360 313 z nich.

09:06 SLOVENSKO - Polícia upozorňuje občanov, aby si vybavovanie pasov nenechali na poslednú chvíľu. Poukázala pritom na aktuálny veľký nápor zo strany dovolenkárov.

Za jediný deň, 9. júna, bolo požiadaných metódou expresne o vydanie 750 pasov, čím bol podľa polície prekonaný šesťročný rekord. V rovnaký deň bolo požiadaných o vydanie 5318 pasov. "Ide o tohtoročný denný rekord," uviedla polícia.

08:30 SVET - Prudký nárast počtu infikovaných v hlavnom meste Ruska podľa starostu Sergeja Sobianina spôsobili zrejme nové varianty tejto nákazy, píše o tom agentúra AFP.

"Pravdepodobne čelíme novým, agresívnejším variantom, ktoré sa šíria rýchlejšie," uviedol vo štvrtok Sobianin počas videohovoru s vládnymi predstaviteľmi poverenými zvládaním pandémie.

Sobianin uviedol, že denné prírastky infikovaných v hlavnom meste sa v priebehu niekoľkých dní zvýšili z 3 000 na 7 000 a podľa očakávania by mali v piatok prekročiť 9 000. "Ide o trojnásobok, sme svedkami obrovskej dynamiky, ktorú sme počas predchádzajúcich vĺn nevideli," dodal Sobianin.

07:49 SVET - Počet obetí pandémie prekročil hranicu štyroch miliónov, vyplýva to z prepočtov agentúry Reuters. Ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 sa prvýkrát preukázalo na konci roku 2019 v Číne, od tej doby sa vírus potvrdil u viac ako 177 miliónov ľudí po celom svete.

Trvalo viac ako rok, než si Covid-19 vyžiadal prvé dva milióny obetí. Ďalšie dva milióny zaznamenali za 166 dní, vyplýva z analýzy Reuters.

07:16 SVET - V Nemecku naďalej ubúda nových prípadov nákazy, za posledný deň pribudlo 1 067 nakazených. Pred týždňom zaznamenali v krajine 2 440 nových prípadov.

06:10 SVET - Vo viacerých oblastiach Ruska plánujú zaviesť povinné očkovanie zamestnancov proti ochoreniu Covid-19 vo firmách, prevádzkach a službách, pretože počty prípadov nákazy stúpajú. Takéto nariadenie zaviedla už metropola Moskva.

22:00 SVET - Rakúska Národná rada schválila jednorazový príspevok vo výške zhruba 500 eur pre zamestnancov nemocníc a ošetrovateľských zariadení, ktorým chce takto vyjadriť uznanie za ich úsilie a nasadenie v boji s pandémiou nového koronavírusu.

O presnej výške bonusu budú môcť rozhodnúť jednotlivé spolkové krajiny a inštitúcie v závislosti od stupňa vyťaženia tamojších pracovníkov počas koronakrízy. Vyšší príspevok tak budú môcť udeliť napríklad zdravotníkom na covidových oddeleniach a jednotkách intenzívnej starostlivosti.