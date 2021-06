Ranný brífing: Matovič chráni Kollára

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

20. jún 2021 o 23:35 Michal Deliman

V koalícii má Sme rodina osobitné postavenie. Nie je v spore s Igorom Matovičom a ten jej mnohé odpustí. Boris Kollár navyše robí politiku ako obchod a môže rozhodovať, kto zloží ďalšiu vládu.

Delta variant koronavírusu skôr či neskôr príde aj na Slovensko. Čaká nás ďalší lockdown či zákazy cestovania a karantény a ako je Slovensko pripravené na ďalší úder pandémie? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič chráni Kollára, vydobyl si zvláštne postavenie

Ministerstvo chce zvýhodniť očkovaných. Zabrala by lotéria alebo peniaze?

Haščák odchádza z vlastníckej štruktúry Penty, nahradí ho trust. Čo to znamená?

Vakcína CureVac sklamala, má účinnosť len 47 percent. Únia nakúpila 225 miliónov dávok

Španieli zamotali skupinu. Aký výsledok potrebujú Slováci na postup?

Slováci prichádzajú s vakcínou proti Alzheimerovej chorobe. Spomaľuje progres ochorenia

Matovič chráni Kollára, vydobyl si zvláštne postavenie

Vtedajší premiér Igor Matovič a predseda NR SR Boris Kollár sa rozprávajú s novinármi počas koaličnej rady. (zdroj: TASR)

Kritika ministra vnútra Romana Mikulca z OĽaNO aj nenaplnené hrozby, že dvaja poslanci Sme rodina zahlasujú za jeho odchod. Namiesto ostrej kritiky však ostatné strany konanie koaličného partnera prijali s pochopením.

„Vysvetlil mi unikátnu situáciu, v ktorej sa nachádza, keďže jeho brat je vo väzbe a chce mu takýmto postojom vyjadriť solidaritu,“ povedal premiér Eduard Heger z OĽaNO po stretnutí s Petrom Pčolinským.

Brat bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý je od marca vo väzbe, chcel pôvodne hlasovať proti Mikulcovi. Rovnako aj manželka Vladimíra Pčolinského Adriana. Napokon sa na hlasovaní nezúčastnili.

Prešľapy Sme rodina prešli bez následkov viackrát. Šéf strany Boris Kollár si v koalícii rýchlo vydobyl zvláštne postavenie. Neprekážala jeho odpísaná diplomovka ani dopravná nehoda s misskou a návštevy v nemocnici počas zákazu vychádzania.

„Vzťah Kollára s Matovičom bol od začiatku o tom, že si ideme všetko tolerovať,“ hovorí politológ Pavol Baboš.

Kollár môže všetko: Sme rodina je podľa sociológa Michala Vašečku skutočným víťazom vlaňajších volieb. Kollár pochopil, že bez neho to v koalícii nepôjde, a preto má pocit, že si môže dovoliť čokoľvek.

Sme rodina je podľa sociológa Michala Vašečku skutočným víťazom vlaňajších volieb. Kollár pochopil, že bez neho to v koalícii nepôjde, a preto má pocit, že si môže dovoliť čokoľvek. Pocta Kollárovi: Kollár si dravým kupčením v koalícii vydobyl luxusnú pozíciu vysoko presahujúcu jeho volebný zisk, píše Peter Tkačenko.

Lotéria alebo peniaze? Ministerstvo chce zvýhodniť očkovaných

Prvých pätnásť zaočkovaných ľudí získalo v Kalifornii 50-tisíc dolárov v očkovacej lotérii. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili na Slovensku 28 nových prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá vykonali 2 537 PCR testov. Ochoreniu Covid-19 podľahlo ďalších šesť ľudí. Počet hospitalizovaných pacientov je momentálne 221. Pribudlo tiež 4 469 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny.

Lotéria len pre zaočkovaných alebo finančná odmena pre tých, ktorí si nechajú pichnúť vakcínu proti Covidu-19. Slovensko sa inšpiruje viacerými krajinami Spojených štátov amerických, ktoré sa aj takto snažia presvedčiť ľudí, aby sa prihlásili na očkovanie.

Počet záujemcov v čakárni na očkovanie totiž stále klesá, momentálne ich je 47-tisíc. V polovici mája ich bolo viac ako 200-tisíc, ich počet tak klesá aj napriek spotom k očkovaniu, ktoré vysielajú rozhlas a televízia.

Aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odhaduje, že počet čakajúcich vystačí pre očkovanie vo veľkokapacitných centrách len na niekoľko týždňov.

"Je možné, že dôjde k nejakej forme finančného príspevku alebo lotérie pre očkovaných," hovorí Lengvarský. Ministri otvorili diskusiu na túto tému na zasadnutí vlády.

Covid automat: Oddnes bude červený jeden okres, rovnako jeden ružový, v oranžovej fáze ich bude 15, v žltej 45 a 17 okresov bude zelených.

Oddnes bude červený jeden okres, rovnako jeden ružový, v oranžovej fáze ich bude 15, v žltej 45 a 17 okresov bude zelených. Myjava sa trápi: Je to ako v začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. Okres Myjava ostáva aj od pondelka v covidovom automate červený, a to ako jediný na Slovensku.

Je to ako v začarovanom kruhu, z ktorého niet úniku. Okres Myjava ostáva aj od pondelka v covidovom automate červený, a to ako jediný na Slovensku. Lengvarského rozvláčne tempo: Ešte jeden lockdown čo iba polovičnej dĺžky a reštrikcií ako ten zimno-jarný by znamenal krížik nad celou vládou, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Matovič na historickom minime: Šéf najsilnejšej koaličnej strany a bývalý premiér Igor Matovič naďalej klesá v prieskumoch dôveryhodnosti agentúry Focus a znovu dosiahol historické minimum. Naopak, dôveryhodnosť rastie Robertovi Ficovi.

Šéf najsilnejšej koaličnej strany a bývalý premiér Igor Matovič naďalej klesá v prieskumoch dôveryhodnosti agentúry Focus a znovu dosiahol historické minimum. Naopak, dôveryhodnosť rastie Robertovi Ficovi. Prokuratúra nariadila vypočuť Kosíka z Mali: Bývalý člen SIS je podľa krajskej prokuratúry dôležitý svedok diania po únose prezidentovho syna.

Bývalý člen SIS je podľa krajskej prokuratúry dôležitý svedok diania po únose prezidentovho syna. Negramotnú obeť stále stíhajú: Nečíta, nerozumie, obžalovali ju z krivej výpovede po razii kukláčov v osade v Moldave. V kauze zostala ako posledná obžalovaná. Prokuratúre ani medzinárodná hanba po rozhodnutí súdu v Štrasburgu nestačí na to, aby prípad odložila.

Prečo sa Haščák zbavuje majetku a ako funguje trust

Jaroslav Haščák. (zdroj: SITA)

Investičná skupina Penta Investments oznámila, že jej zakladajúci spolumajiteľ Jaroslav Haščák previedol svoj podiel na zverenecký fond (trust), ktorého beneficientmi sú Haščákova manželka Valéria a ich dve maloleté deti.

Rozhodnutie podľa Penty nesúvisí s Haščákovým prebiehajúcim trestným stíhaním. Je však pravdepodobné, že jeho vlaňajšie uväznenie urýchlilo túto zmenu vo vlastníckej štruktúre skupiny, najzásadnejšiu od jej vzniku koncom 90. rokov.

Čo sú to zverenecké fondy? Prečo ich podnikatelia a majitelia firiem využívajú? Čo teraz vyvolalo ich boom? Je možné, že Haščák sa takto snaží ochrániť majetok a rodinu pred potenciálnym trestom? INDEX odpovedá na najčastejšie otázky.

Oravkin? Tichá sila Penty: Jozefa Oravkina by sme mohli označiť za tichú silu v pozadí Penty. Výrazne sa podpísal na jej súčasnej podobe. Na konci roka 2021 odíde z osobných dôvodov z pozície Limited Partnera Penty. Biznis príbeh partnera Penta Investments rozoberá INDEX v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Sulík neodvolá vedenie MH Manažmentu: Minister hospodárstva Richard Sulík nepristúpi na požiadavku koaličného hnutia OĽANO a neodvolá vedenie štátnej spoločnosti MH Manažment. OĽANO ho k tomuto kroku vyzvalo po tom, ako bol políciou zadržaný a obvinený podpredseda MH Manažmentu Andrej Holák.

Minister hospodárstva Richard Sulík nepristúpi na požiadavku koaličného hnutia OĽANO a neodvolá vedenie štátnej spoločnosti MH Manažment. OĽANO ho k tomuto kroku vyzvalo po tom, ako bol políciou zadržaný a obvinený podpredseda MH Manažmentu Andrej Holák. Kamiónová vodíková revolúcia: Technológiou budúcnosti v kamiónovej a autobusovej doprave nebude nafta, zemný plyn, ani elektrický pohon, ale čistý vodík. Zmeniť víziu na realitu sa snaží košická spoločnosť Bioway, ktorá podniká v oblasti kamiónovej dopravy.

Technológiou budúcnosti v kamiónovej a autobusovej doprave nebude nafta, zemný plyn, ani elektrický pohon, ale čistý vodík. Zmeniť víziu na realitu sa snaží košická spoločnosť Bioway, ktorá podniká v oblasti kamiónovej dopravy. Drahé nehnuteľnosti: Máme na Slovensku drahé nehnuteľnosti? Ako vyzerá náš trh s nehnuteľnosťami v porovnaní s krajinami EÚ? A ako Slováci bývajú? V novom videu zo seriálu Ekonómia ľudskou rečou sme si o trhu s nehnuteľnosťami povedali viac.

Vakcína CureVac sklamala, Únia nakúpila 225 miliónov dávok

Biofarmaceutická výskumná spoločnosť CureVac v nemeckom Tübingene. (zdroj: TASR/AP)

Mala doplniť rozrastajúci sa zoznam vakcín proti koronavírusu, a tak ju v počte 225 miliónov dávok nakúpila Európska únia. Do vakcíny od nemeckej spoločnosti CureVac vkladali veľké nádeje aj mnohí odborníci.

Výsledky však ukazujú, že vakcína má iba 47-percentnú úspešnosť proti ochoreniu Covid-19, takže nespĺňa vopred stanovené kritériá.

Svetová zdravotnícka organizácia konštatovala, že za použitie stoja vakcíny s účinnosťou nad 50 percent. Tie, ktoré dosiaľ Európska lieková agentúra schválila, majú výrazne vyššiu účinnosť.

„Je takmer isté, že vakcína CureVac je z kola von. Jej účinnosť je natoľko nízka, že ju možno EMA vôbec nepovolí,“ hovorí pre SME profesor mikrobiológie Peter Šebo z Mikrobiologického ústavu českej Akadémie vied. Zároveň však dodáva, že spoločnosť CureVac aktuálne pracuje na upravenej verzii.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

V Plzni zabíjal sírovodík: V areáli firmy, ktorá v Plzni spracúva kvapalný odpad a priemyslové kaly, unikli do ovzdušia sírovodíky a siričitany vo vysokých koncentráciách. Zahynuli traja zamestnanci firmy.

V areáli firmy, ktorá v Plzni spracúva kvapalný odpad a priemyslové kaly, unikli do ovzdušia sírovodíky a siričitany vo vysokých koncentráciách. Zahynuli traja zamestnanci firmy. Delta dominuje v Moskve: Ruské hlavné mesto Moskva zaznamenalo v sobotu 9 120 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín a je to už druhý po sebe idúci nový denný rekord.

Ruské hlavné mesto Moskva zaznamenalo v sobotu 9 120 nových prípadov nákazy koronavírusom za posledných 24 hodín a je to už druhý po sebe idúci nový denný rekord. Iránskym prezidentom bude ultrakonzervatívec: V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi.

Zo zahraničných webov:

Španieli zamotali skupinu. Aký výsledok potrebujú Slováci na postup?

Slovenskí futbalisti po prehre v zápase so Švédskom na ME vo futbale. (zdroj: TASR)

Španieli remízou s Poľskom 1:1 ešte viac zamotali skupinu E na EURO 2020, ktorej súčasťou sú aj slovenskí reprezentanti. Tím trénera Štefana Tarkoviča je momentálne na druhom mieste so ziskom troch bodov. Stále môže skupinu vyhrať, ale aj skončiť na poslednom štvrtom mieste.

V stredu Slovákov čaká od 18.00 h záverečný zápas v skupine proti Španielsku. Ak vyhrajú, s určitosťou postúpia do osemfinále. Ak uhrajú remízu, Španielov nechajú v tabuľke za sebou a s veľkou pravdepodobnosťou si zároveň zaistia postup do play off šampionátu.

Naopak, prehra so Španielskom by vyhliadky na postup do osemfinále výrazne skomplikovala.

V druhom stredajšom zápase E-skupiny sa stretnú Poľsko a Švédsko a výsledok tohto zápasu môže tiež zamotať situáciu.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sagan ovládol spoločný šampionát: Peter Sagan vyhral spoločné MSR a MČR v cyklistike 2021 a získal siedmy titul majstra Slovenska. Sagan bol súčasťou 11-člennej skupiny, ktorá sa ešte zmenšila na štyroch cyklistov. Spoločnosť mu robili traja českí cyklisti. Nakoniec uspel po sólovom úniku.

Peter Sagan vyhral spoločné MSR a MČR v cyklistike 2021 a získal siedmy titul majstra Slovenska. Sagan bol súčasťou 11-člennej skupiny, ktorá sa ešte zmenšila na štyroch cyklistov. Spoločnosť mu robili traja českí cyklisti. Nakoniec uspel po sólovom úniku. Verstappen napravil chybu a vyhral: Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Francúzska, siedmom podujatí tohtoročného seriálu F1. O víťazstve rozhodol dve kolá pred koncom, keď predbehol Brita Lewisa Hamiltona z Mercedesu, ktorý skončil druhý.

Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Francúzska, siedmom podujatí tohtoročného seriálu F1. O víťazstve rozhodol dve kolá pred koncom, keď predbehol Brita Lewisa Hamiltona z Mercedesu, ktorý skončil druhý. Mbappé bol terčom rasizmu: Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé bol terčom rasistických urážok v zápase EURO 2020, v ktorom jeho tím remizoval 1:1 v Budapešti s domácim Maďarskom. Keď mal útočník parížskeho St. Germain loptu na kopačke, bolo počuť z hľadiska napodobňovanie opičích zvukov.

Slováci prichádzajú s vakcínou proti Alzheimerovej chorobe

Ilustračné foto. (zdroj: AdobeStock)

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie a doposiaľ sa radí medzi nevyliečiteľné diagnózy. Na Slovensku ňou trpí okolo 50- až 60-tisíc ľudí.

Slovenská veda je však v tomto smere blízko k veľkému úspechu. Slováci totiž vyvíjajú vakcínu, ktorá podľa vykonaných klinických testov výrazne pomáha v liečbe Alzheimerovej choroby.

Okrem toho, že dokázala stimulovať silnú imunitnú odpoveď u starších pacientov, významne spomalila neurodegeneratívny úpadok ich mozgu. Peptidová vakcína s označením AADvac1 je klinicky najpokročilejšou vo vývoji.

V skratke ďalšie správy zo zdravia:

Prečo začať so zberom byliniek: Bylinky sa už po stáročia používajú na liečbu rozličných ochorení. S príchodom leta sa začína ideálny čas na ich zber a prípravu cenných zásob na zimu. Preto by ste túto príležitosť nemali premeškať.

Bylinky sa už po stáročia používajú na liečbu rozličných ochorení. S príchodom leta sa začína ideálny čas na ich zber a prípravu cenných zásob na zimu. Preto by ste túto príležitosť nemali premeškať. Neposúvajte deťom večierku: Keď sa blíži čas spánku, dieťa má vtedy zvyčajne najviac roboty. Všetci rodičia to veľmi dobre poznajú. Benevolentnosť, neustále ustupovanie a predlžovanie odchodu dieťaťa do postele však nie je riešením.

Keď sa blíži čas spánku, dieťa má vtedy zvyčajne najviac roboty. Všetci rodičia to veľmi dobre poznajú. Benevolentnosť, neustále ustupovanie a predlžovanie odchodu dieťaťa do postele však nie je riešením. Čo ste o špargli možno nevedeli: Sezóna špargle je v plnom prúde, ale vy ste ešte po nej nesiahli? Robíte chybu. Mnohými nedocenená potravina so sebou prináša okrem lahodnej chuti aj množstvo zdravotných benefitov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Péter Szijjártó. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo sa maďarský šéf diplomacie stretáva za chrbtom ministra Korčoka so slovenským poslancom Gyimesim? Ako chce vyriešiť, že niektoré krajiny nebudú prijímať ľudí zaočkovaných neschválenými vakcínami ako je Sputnik? A čo hovorí na kritiku demokracie v Maďarsku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártom.

Podcasty SME

Dejiny: Matej Bel bol neobyčajným príkladom slovenskej Success Story

Matej Bel bol neobyčajným príkladom slovenskej Success Story Klik: Google upratuje roky bordelu vo svojich službách

Karikatúra

Karikatúra - 21.6.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kurací špíz s kuriatkovou ryžou. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Polievky, slaný koláč aj fašírky. Prinášame vám jedlá pre milovníkov húb.

Voľný čas

