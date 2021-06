Ranný brífing: Delta udrie každú chvíľu, prezidentka vyzýva na očkovanie

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

23. jún 2021 o 23:34 Michal Deliman

Infekcie delta variantom začnú stúpať už v polovici júla, myslia si experti. Prekonanie covidu a iba prvá dávka vakcíny navyše pred deltou dostatočne nechránia. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala ľudí, aby nečakali na príchod tretej vlny a dali sa zaočkovať.

Jediná účinná obrana proti Covidu-19 je len a len plné zaočkovanie. Či teda vakcíny fungujú, či nás čakajú obmedzenia, či dostanú zaočkovaní nejaké výhody a či vlastne nebude napokon očkovanie proti koronavírusu povinné, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Delta variant udrie asi už v polovici júla. Zasiahne nezaočkované regióny

Nečakajte s očkovaním, vyzvala prezidentka a skritizovala opozíciu

Cestovné kancelárie sa spamätávajú z pandémie

Brexit päť rokov od referenda: prehra, prehra, prehra

Slováci si dali dva vlastné góly, s EURO sa lúčia debaklom

Škoda Fabia už má slovenské ceny, základná výbava je pod 12-tisíc eur

Váš názor nás zaujíma: Ako čitateľa Ranného brífingu vás chceme poprosiť o pár minút vášho času. Radi by sme totiž poznali váš názor na Ranný brífing denníka SME. Pre vyplnenie dotazníka, prosím, kliknite na tento odkaz.

Delta variant udrie asi už v polovici júla

Kľúčovou zbraňou proti delta variantu koronavírusu je zaočkovanie obidvoma dávkami vakcíny. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 35 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 4 377 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných klesol o jedného pacienta, v nemocniciach je aktuálne 231 ľudí. Nepribudlo žiadne ďalšie úmrtie. Prvú dávku vakcíny dostalo 5 068 ľudí.

Mimoriadne infekčný delta variant koronavírusu sa na Slovensku rozšíri už v polovici júla alebo v auguste. Predpokladajú to odborníci na očkovanie, ktorých v súvislosti s prognózou vývoja pandémie oslovil denník SME.

Úrad verejného zdravotníctva potvrdil prvý prípad delta variantu na Slovensku. Nakazený pacient vírus priniesol z Ruska a jeho liečba si nateraz nevyžiadala hospitalizáciu, spresnil virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.

Čas, ktorý nám zostáva do momentu, keď sa delta vírus stane dominantným, odhadujú odborníci na mesiac až pol druha. Slovensko by ho malo využiť na to, aby proti Covidu-19 plne zaočkovalo čo najviac obyvateľov, a to najmä tých nad 40 rokov.

Prezidentka vyzýva na očkovanie a kritizuje opozíciu

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: TASR)

V situácii, keď na Slovensku zachytili prvý prípad delta variantu koronavírusu a postupne sa znižuje záujem nových ľudí o očkovanie, vystúpila na podporu očkovania prezidentka Zuzana Čaputová.

"Nebude to štát ani spoločnosť, kto bude ľudí deliť na chránených a zraniteľných. Bude to vírus. Z pohľadu vírusu budú len zaočkovaní a nezaočkovaní," povedala prezidentka v príhovore.

Vyzvala preto všetkých, ktorí očkovanie odkladajú či váhajú, aby nečakali na príchod tretej vlny, keďže vybudovať si ochranu v tele trvá aj niekoľko týždňov.

Prezidentka Zuzana Čaputová zároveň kritizovala opozíciu za to, že svojimi postojmi odrádza ľudí od očkovania.



"Predmetom politického súboja sa nesmie stať naša schopnosť čeliť pandémii," povedala prezidentka. "Chcem preto požiadať politických lídrov, aby nerobili kroky, ktoré môžu mať pre nás všetkých tragické následky, a aby konali s pocitom zodpovednosti za životy a zdravie občanov," dodala.

Vírus si nevyberá: Vírusu sú ľahostajné silácke reči o tom, kto má akú kondičku alebo politické názory. Nesleduje vývoj popularity strán, nevolí Matoviča ani Pellegriniho. Správa sa ako super dravec. A poľuje na každého, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Vírusu sú ľahostajné silácke reči o tom, kto má akú kondičku alebo politické názory. Nesleduje vývoj popularity strán, nevolí Matoviča ani Pellegriniho. Správa sa ako super dravec. A poľuje na každého, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Delta ešte kope: Neočkovancovi síce náleží starostlivosť, ale nie zľutovanie. Prázdnu hlavu nosí na krku na vlastnú zodpovednosť, píše Peter Schutz.

Neočkovancovi síce náleží starostlivosť, ale nie zľutovanie. Prázdnu hlavu nosí na krku na vlastnú zodpovednosť, píše Peter Schutz. Covid automat: Vláda schválila novú mapu okresov podľa covid automatu. Od pondelka 28. júna už nebude v ružovej fáze žiaden okres.

Vláda schválila novú mapu okresov podľa covid automatu. Od pondelka 28. júna už nebude v ružovej fáze žiaden okres. Cestovateľský semafor: Do zoznamu čiernych krajín pribudne aj Ruská federácia. Vyplýva to z aktualizácie cestovateľského semaforu, ktorú schválila vláda.

Do zoznamu čiernych krajín pribudne aj Ruská federácia. Vyplýva to z aktualizácie cestovateľského semaforu, ktorú schválila vláda. Očkovanie u všeobecných lekárov: Na Slovensku sa spúšťa prihlasovanie sa na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 u všeobecných lekárov.

Na Slovensku sa spúšťa prihlasovanie sa na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 u všeobecných lekárov. Sputnik predáme alebo darujeme: Slovensko predá alebo daruje 160 000 dávok vakcíny Sputnik V. Pôjde predovšetkým o krajiny západného Balkánu. Možnosť prihlásiť sa na očkovanie touto neregistrovanou vakcínou doteraz na Slovensku využilo 14 214 ľudí. Zaočkovať sa ňou doposiaľ dalo 8 004 osôb.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kočnerove motáky: Okresný súd Bratislava I prijal obžalobu na Mariana Kočnera v kauze motáky. Hlavné pojednávanie vytýčil na 10. a 11. augusta. Súd zároveň zmenil kvalifikáciu žalovaného skutku z trestného činu marenia spravodlivosti na trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy.

Okresný súd Bratislava I prijal obžalobu na Mariana Kočnera v kauze motáky. Hlavné pojednávanie vytýčil na 10. a 11. augusta. Súd zároveň zmenil kvalifikáciu žalovaného skutku z trestného činu marenia spravodlivosti na trestný čin krivej výpovede a krivej prísahy. Dôchodky komunistov: Bývalým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách budú odobraté nezaslúžené benefity. Parlament 79 hlasmi schválil vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.

Bývalým predstaviteľom komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách budú odobraté nezaslúžené benefity. Parlament 79 hlasmi schválil vydanie zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Ospravedlnenie vlády: Vláda sa ospravedlnila za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 a súvisiace udalosti, ktoré viedli ku kriminalizovaniu poškodených. Zároveň sa ospravedlnila za krivdu a utrpenie, ktoré obetiam a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy.

Vďaka vašej podpore môžeme robiť kvalitnú žurnalistiku.

Pomôžte nám v tom pokračovať. Pridajte sa k predplatiteľom.

Cestovné kancelárie sa spamätávajú z pandémie

Ilustračné foto. (zdroj: dovolenka.sme.sk)

Cestovný ruch má za sebou jedno z najnáročnejších období. Potvrdzujú to aj dáta Štatistického úradu, podľa ktorých slovenské cestovné kancelárie pre pandémiu prišli vlani o 88 percent klientov.

Kým v roku 2019 vycestovalo zo Slovenska do cudziny cez cestovné kancelárie 1,1 milióna ľudí, vlani ich bolo iba 128-tisíc. Ich tržby sa medziročne prepadli takmer o 90 percent.

Na tohtoročnú letnú sezónu sa však slovenské cestovky pozerajú vcelku optimisticky, hoci pripúšťajú, že pre mnohé môže byť kľúčová.

Záujem dovolenkárov rastie, hoci stále ani zďaleka nedosahuje predpandemické úrovne. A situácia sa so šírením nového delta variantu koronavírusu môže kedykoľvek zvrátiť.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Príspevok na deti: Vláda vyplatí jednorazový 333-eurový príspevok len na tretinu detí, ktoré žijú v rodinách v hmotnej núdzi. Pôjde o domácnosti s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa pre pandémiu Covidu-19 dostali do systému pomoci v hmotnej núdzi najskôr v marci minulého roka a najneskôr v apríli tohto roka.

Vláda vyplatí jednorazový 333-eurový príspevok len na tretinu detí, ktoré žijú v rodinách v hmotnej núdzi. Pôjde o domácnosti s nezaopatrenými deťmi, ktoré sa pre pandémiu Covidu-19 dostali do systému pomoci v hmotnej núdzi najskôr v marci minulého roka a najneskôr v apríli tohto roka. Penta predáva aj letisko: Zbrojárska skupina Omnipol s maďarským investorom získa od česko-slovenskej investičnej skupiny Penta nielen výrobcu lietadiel Aero Vodochody, ale aj vodochodské letisko.

Zbrojárska skupina Omnipol s maďarským investorom získa od česko-slovenskej investičnej skupiny Penta nielen výrobcu lietadiel Aero Vodochody, ale aj vodochodské letisko. Slovensko vráti eurofondy: Slovensko bude musieť vrátiť Európskej únii eurofondy vo výške do 55,5 milióna eur. Dôvodom opravy výšky finančného príspevku Únie je verejné obstarávanie Slovenskej správy ciest na realizáciu stavby „Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce“ z roku 2004.

Brexit päť rokov od referenda: prehra, prehra, prehra

Pred piatimi rokmi sa začal rozchod Británie a Únie. (zdroj: SITA/AP)

Kostol svätej Márie pochádza ešte z 13. storočia a pripomína stáročnú históriu malého juhoanglického Sevingtonu. V posledných mesiacoch sa však jeho okolie veľmi zmenilo.

Vyrástlo okolo neho betónové more, ako to označujú miestni. Nad skladmi sa nachádzajú obrovské svetlá, do hál mieri asi tisíc kamiónov denne.

S kamiónmi prišiel aj prach a protihluková stena spôsobila ďalšie problémy. Smerom do dediny totiž odráža zvuk prechádzajúcich vlakov. K tomu sa pridáva celonočné svietenie a obava, že okolité zariadenia spôsobili prepad hodnoty majetku.

Toto všetko sa začalo pred piatimi rokmi, keď sa Briti v referende rozhodli pre odchod z Európskej únie.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Nebudeme akceptovať koloniálne zvyky Západu: Máme vlastnú víziu právneho štátu, vraví o kritike Európskej komisie poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau. Západ má podľa neho skreslený pohľad na strednú Európu a Únia by si nemala uzurpovať viac moci.

Máme vlastnú víziu právneho štátu, vraví o kritike Európskej komisie poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau. Západ má podľa neho skreslený pohľad na strednú Európu a Únia by si nemala uzurpovať viac moci. Európska únia nechtiac vládne svetu: Keď sa Európska únia začiatkom 90. rokov rozhodla dobudovať spoločný trh, spustila procesy, po ktorých sa do veľkej miery dodnes o dianí v celom svete rozhoduje v Bruseli, hovorí v rozhovore pre SME fínsko-americká odborníčka na medzinárodné obchodné právo Anu Bradfordová.

Keď sa Európska únia začiatkom 90. rokov rozhodla dobudovať spoločný trh, spustila procesy, po ktorých sa do veľkej miery dodnes o dianí v celom svete rozhoduje v Bruseli, hovorí v rozhovore pre SME fínsko-americká odborníčka na medzinárodné obchodné právo Anu Bradfordová. Varovné výstrely v Čiernom mori: Ruská vojenská loď vypálila podľa ruského ministerstva obrany varovné výstrely na torpédoborec britského námorníctva po tom, ako vplával do vôd v Čierneho mora. Británia ruskú verziu poprela. Loď bola podľa britského ministerstva obrany iba v ukrajinských vodách.

Zo zahraničných webov:

Slováci si dali dva vlastné góly, s EURO sa lúčia debaklom

Španieli sa do vedenia dostali vlastným gólom brankára Martina Dúbravku. (zdroj: SITA/AP)

Slovenskí futbalisti ukončili pôsobenie na majstrovstvách Európy veľmi zlým výkonom i výsledkom a na turnaji tak definitívne končia. V skupine najskôr vyhrali nad Poľskom 2:1. Následne však prehrali so Švédskom 0:1 a Španielskom 0:5.

Slováci počas celého zápasu nevystrelili na bránu súpera a strelili si dva vlastné góly. Postarali sa o ne brankár Martin Dúbravka a po zmene strán Juraj Kucka.

Hoci napokon v skupine obsadili tretie miesto, s troma bodmi a výrazne negatívnym skóre 2:7 sú najhorším tímom v tabuľke tretích tímov.

V ére samostatnosti sa prvýkrát na vrcholnom turnaji nedostali do osemfinále. V predošlých dvoch prípadoch dokázali v treťom zápase skupiny bodovať proti veľkému favoritovi.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Program osemfinále na EURO: Boje v základných skupinách na futbalovom EURO 2020 vyvrcholili záverečnými zápasmi v skupinách E a F. Na šampionáte potom príde na rad vyraďovacia časť. Pozrite si, ako vyzerá osemfinále.

Boje v základných skupinách na futbalovom EURO 2020 vyvrcholili záverečnými zápasmi v skupinách E a F. Na šampionáte potom príde na rad vyraďovacia časť. Pozrite si, ako vyzerá osemfinále. Greif je blízko prestupu: Už raz bol blízko podpisu zmluvy, no Slovan Bratislava vtedy dohodu zablokoval. Na druhý pokus to Dominikovi Greifovi zrejme vyjde. Slovenského brankára sa opäť pokúsi získať španielsky klub RCD Mallorca.

Už raz bol blízko podpisu zmluvy, no Slovan Bratislava vtedy dohodu zablokoval. Na druhý pokus to Dominikovi Greifovi zrejme vyjde. Slovenského brankára sa opäť pokúsi získať španielsky klub RCD Mallorca. Špeciálne dresy Bory: Cyklistický tím Bora-Hansgrohe sa na Tour de France predstaví v nových dresoch. Miesto kombinácie bielej a tyrkysovej budú cyklisti jazdiť v šachovnicovom vzore čiernej a tyrkysovej farby. Dres Petra Sagana sa však bude líšiť.

Škoda Fabia už má slovenské ceny

Škoda Fabia. (zdroj: Marek Čepa)

Prvýkrát sme si pozreli novú Fabiu už priamo v Bratislave. Je nafúknutejšia a v interiéri sa snaží priblížiť Octavii. Spolu s prvým stretnutím Škoda zverejnila aj kompletný slovenský cenník.

Naživo pôsobí štvrtá generácia Fabie dospelejšie. Cítiť, že vo vnútri vďaka použitiu modernejšej platformy MQB A0 pribudlo na šírku viac miesta, ale stiesnene sme sa necítili ani na zadných sedadlách.

Nie všetky plasty pôsobia hodnotne, ale automobilky si v posledných rokoch osvojili šikovný trik.

Nechávajú vyniknúť jeden detail, ktorý pritiahne pozornosť. Pri prístrojovej doske novej Fabie je to farebná horizontálna línia prechádzajúca až do krajných vetrákov a látkové obšitie.

V skratke ďalšie auto novinky:

Hyundai Bayon ide do predaja: Hyundai zverejnil slovenské ceny nového modelu Bayon. Mestský crossover stojí na platforme modelu i20, ale v ponuke je nepriamou náhradou za ix20 vyrábaný v českých Nošoviciach. Bude aj Bayon obľúbený medzi mladými rodinami aj seniormi?

Hyundai zverejnil slovenské ceny nového modelu Bayon. Mestský crossover stojí na platforme modelu i20, ale v ponuke je nepriamou náhradou za ix20 vyrábaný v českých Nošoviciach. Bude aj Bayon obľúbený medzi mladými rodinami aj seniormi? Autom do Tatier: Záujem o dovolenku doma na Slovensku pre pandemické opatrenia rastie. Hoci naša krajina ponúka množstvo krásnych častí, Vysoké Tatry sú najmä pre obyvateľov západného Slovenska najčastejšou voľbou. Ako sa do nich autom čo najpohodlnejšie dostať, aby ste sa vyhli čakaniu v kolónach?

Záujem o dovolenku doma na Slovensku pre pandemické opatrenia rastie. Hoci naša krajina ponúka množstvo krásnych častí, Vysoké Tatry sú najmä pre obyvateľov západného Slovenska najčastejšou voľbou. Ako sa do nich autom čo najpohodlnejšie dostať, aby ste sa vyhli čakaniu v kolónach? Autá pre seniorov: Z každej strany sa na nás valia nové elektromobily, trendom je tiež nahradenie klasických tlačidiel dotykovými. Našťastie je na výber stále dosť áut s benzínovými motormi a ergonómiou ovládania, ktorá nebude rozčuľovať ani starších vodičov.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Smatana. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Sme pripravení na tretiu vlnu? Prečo sme sa nepoučili z tej druhej? Ako bude vyzerať stratifikácia nemocníc? A má vôbec zmysel, keď nám odchádzajú zdravotníci? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s analytikom Martinom Smatanom.

Podcasty SME

Zoom: Vedci ukázali, ako sa zbaviť komárov

Vedci ukázali, ako sa zbaviť komárov Vedátorský podcast: Prečo je sklo priehľadné a iné otázky

Karikatúra

Karikatúra - 24.6.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kysnutý jablkový koláč. (zdroj: Tortyodmamy.sk | kreativnepecenie)

Jablkový, orechový, tvarohový. Vybrali sme pre vás recepty na koláče mrežovníky.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.