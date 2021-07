Ranný brífing: Kollár podľahol antivaxu a blokuje Lengvarského

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

1. júl 2021 o 23:35 Michal Deliman

Iba jeden deň vydržalo oznámenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského k plánu o rozsiahlom zvýhodňovaní zaočkovaných. Ozvala sa totiž Sme rodina s tým, že návrh nepodporia napriek tomu, že ešte v pondelok na koaličnej rade nemali námietky.

Letným dovolenkám sa menia pravidlá, od 9. júla začne platiť nový prísnejší režim. Ako to teda bude? Stačí vám na jemnejšie pravidlá aj jedna očkovacia dávka? A budú musieť ísť do karantény aj deti? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kollár blokuje Lengvarského očkovaciu stratégiu

Zápalné fľaše a metafory o zuboch. Kočner je bližšie k doživotiu

V Bratislave prenajímal byty cez Airbnb, dnes sa venuje včelám

Čínska štátostrana má sto rokov. Vyhráža sa krvou

Cavendish opäť vyhral, Sagan skončil tesne za pódiom

Šlo by to aj bez zajačích uší. Nový Šulíkov film je lepší ako jeho názov

Kollár blokuje Lengvarského očkovaciu stratégiu

Predseda NR SR Boris Kollár a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SITA)

PCR testy odhalili 17 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 5 384 vzoriek. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, v nemocniciach je 170 pacientov. Potvrdili jednu ďalšiu obeť ochorenia Covid-19. Pribudlo 6 250 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny.

Vo vládnej koalícii môže hroziť ďalší konflikt. Hnutie Borisa Kollára Sme rodina nechce podporiť návrh zákona, ktorý by pri vstupe na verejné podujatia či do reštaurácií, alebo do iných prevádzok zvýhodnil zaočkovaných ľudí v tom, že by si nemuseli zaobstarať a zaplatiť negatívny výsledok testu.

V stredu takýto zámer predstavil minister zdravotníctva a nominant OĽaNO Vladimír Lengvarský.

„Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú, nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené, alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť,“ napísal na facebooku predseda Sme rodina Boris Kollár.

V pondelok sa pri tom koaličné strany o zámere zvýhodniť zaočkovaných zhovárali a Sme rodina proti nebola.

Sputnik skončil: Ruská neregistrovaná vakcína proti koronavírusu Sputnik V už vypadla zo zoznamu očkovacích látok, ktoré ponúka záujemcom elektronická čakáreň. Na prvú dávku je podľa dát Inštitútu zdravotníckych analýz zaregistrovaných 8 108 záujemcov, 7 573 ľudí čaká na druhú dávku.

Očkovanie u lekára: Ambulantní lekári začali oficiálne očkovať proti ochoreniu Covid-19. Podávať budú očkovaciu látku Comirnaty od spoločnosti Pfizer/ Biontech.

Digitálne covidové certifikáty: V Európskej únii začali platiť digitálne covidové certifikáty EÚ, obsahujúce údaje o očkovaní proti koronavírusu, teste a alebo prekonaní covidu.

Ako si urobiť covid preukaz: Prinášame vám stručného sprievodcu vytvorením covid preukazu cez portál korona.gov.sk. Ľudia, ktorí po prvej dávke vakcíny žiadali o dočasný covid preukaz a nezaklikli, že im má dokument prísť automaticky po druhej dávke, si ho musia vytvoriť nanovo.

Vyzeralo to nádejne: Covid je problém takých rozmerov, že technickým a legislatívnym problémom sa nijako nevyhneme. Dá sa však zariadiť, aby na čele tohto úsilia stál jasný, ako-tak dôveryhodný líder s primeraným odborným aparátom. Mohol by to byť trebárs minister zdravotníctva. Ale musí sa prihlásiť, píše Peter Tkačenko.

Vakcinační iluzionisti: Slovenské vlády sú jediné, ktoré úplne vynechali marketingové nástroje v situácii, keď sú ich vlastní voliči permanentne vystavení ohlupovaciemu cunami „alternatívnej" scény, píše Peter Schutz.

Kočner je po novom obvinení bližšie k doživotiu

Marian Kočner na súde v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Marian Kočner je po rozhodnutí Najvyššieho súdu stále obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, najnovšie ho obvinili aj z prípravy vrážd vtedajšieho advokáta Daniela Lipšica a prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku.

Vyšetrovanie sa blíži k záveru a čaká sa, či prokuratúra podá návrh na obžalobu.

Kočner dostal za falšovanie zmeniek televízie Markíza devätnásť rokov a v kauze Kuciak mu hrozí predĺženie trestu na dvadsať rokov. Ak by ho odsúdili aj za prípravu vrážd právnikov, jeho situácia sa výrazne zhorší, môže dostať už len dvadsaťpäť rokov alebo doživotie.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Deti decimujú pätorky: Ako vyzeral najťažší rok v školstve? Päť mesiacov sa žiaci druhého stupňa učili v uplynulom školskom roku doma. Žiaci začali zaostávať vo vedomostiach a opäť sú tým ohrozené najmä chudobné deti.

Ako vyzeral najťažší rok v školstve? Päť mesiacov sa žiaci druhého stupňa učili v uplynulom školskom roku doma. Žiaci začali zaostávať vo vedomostiach a opäť sú tým ohrozené najmä chudobné deti. Markíza nemusí platiť Kočnerovi: Markíza Slovakia nemusí vyplatiť zmenku v hodnote osem miliónov eur spoločnosti Mariana Kočnera Správa a inkaso zmeniek. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, keď vyhovel odvolaniu Markízy ako žalovaného v druhom rade a zamietol žalobu Kočnerovej spoločnosti.

Markíza Slovakia nemusí vyplatiť zmenku v hodnote osem miliónov eur spoločnosti Mariana Kočnera Správa a inkaso zmeniek. Rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, keď vyhovel odvolaniu Markízy ako žalovaného v druhom rade a zamietol žalobu Kočnerovej spoločnosti. Kollár ostáva vo väzbe: Obvinený konkurzný právnik Zoroslav Kollár zostáva vo väzbe. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu, ktorý ho vzal do väzby z kolúzneho a preventívneho dôvodu.

V Bratislave prenajímal byty cez Airbnb, dnes sa venuje včelám

Včelár Sefo Raclavský. (zdroj: Jana Hrdličková)

Prenájom bytov cez Airbnb bol pre Sefa Raclavského spočiatku len spestrením, spôsobom ako si privyrobiť. Zárobok mu pomáhal splácať hypotéku. A poháňala ho aj predstava, že zahraniční turisti si aj vďaka nemu odnášajú zo Slovensku pekné spomienky.

„Bolo to skvelé obdobie, na ktoré rád spomínam. Lenže netrvalo dlho. Keď sme s kamarátom začali prenajímať viac bytov, čaro sa vytratilo. Už to bola práca, ktorú som nestíhal,“ hovorí Sefo Raclavský v rozhovore pre INDEX.

V období pred pandémiou Sefo cez Airbnb prenajímal 80 bytov. Z poslania sa stal biznis - aj s nastavovaním procesov, upratovaním či s psychickým vyčerpaním. Na Slovensku zrejme človeka s väčšími skúsenosťami v tejto „brandži“ nenájdete.

Pandémia však Sefovo podnikanie na Airbnb pochovala. Z biznisu sa úplne stiahol, odsťahoval sa na kopanice pri Starej Turej a dnes sa venuje včelárstvu.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Nové centrum Petržalky: Keď v roku 2007 prvýkrát verejnosti predstavovali projekt Petržalka City, developer hovoril o miliardovej investícii a novej štvrti, ktorá vytvorí moderné centrum tejto bratislavskej mestskej časti. Prišla však kríza a plány zostali na papieri. Teraz je však Petržalka City na stole opäť.

Keď v roku 2007 prvýkrát verejnosti predstavovali projekt Petržalka City, developer hovoril o miliardovej investícii a novej štvrti, ktorá vytvorí moderné centrum tejto bratislavskej mestskej časti. Prišla však kríza a plány zostali na papieri. Teraz je však Petržalka City na stole opäť. Tipos nezaplatí Lemikonu nič: Národná lotériová spoločnosť Tipos definitívne uspela v niekoľkoročnom spore proti cyperskej firme Lemikon. Nemusí jej nič platiť. Ústavný súd totiž podľa vyjadrení Tiposu odmietol sťažnosť spoločnosti Lemikon Limited na porušovanie práv.

Národná lotériová spoločnosť Tipos definitívne uspela v niekoľkoročnom spore proti cyperskej firme Lemikon. Nemusí jej nič platiť. Ústavný súd totiž podľa vyjadrení Tiposu odmietol sťažnosť spoločnosti Lemikon Limited na porušovanie práv. Tatra sa vracia: Výroba nákladných automobilov značky Tatra sa po rokoch vracia späť na Slovensko. Spoločnosť Tatra Defence Slovakia chce presunúť výrobu podvozkov a potom aj celých vozidiel pre silové zložky do Trenčína, čím by bol k dispozícii rýchly servis, zaškolenia obsluhy vozidiel a celkovo sa oživil priemysel.

Čínska štátostrana má sto rokov. Vyhráža sa krvou

Oslava stého výročia založenia čínskej vládnucej komunistickej strany. (zdroj: TASR/AP)

Bolo leto roku 1921. V časti Šanghaja, ktorú v tom čase ovládalo Francúzsko, sa stretlo trinásť mladých mužov sklamaných z čínskeho vývoja po konci cisárstva.

Zrejme nikto z nich neočakával, že Komunistická strana Číny, ktorú vtedy založili, preberie o necelé tri desaťročia moc nad najľudnatejšou krajinou sveta a bude jej vládnuť aj o storočie.

No presne to sa stalo. Čína 1. júla oslavuje sté výročie založenia medzičasom najväčšej komunistickej strany na svete. Má 90 miliónov členov.

„Už nikdy nedovolíme nikomu, aby nás šikanoval, utláčal alebo ponižoval Čínu,“ povedal počas príhovoru čínsky prezident Si Ťin-pching. „Komukoľvek, kto sa opováži, rozbijeme hlavu o oceľový veľký múr zložený z 1,4 miliardy čínskych občanov.“

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Jedna dávka stačiť nebude: Česká vláda sa pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu rozhodla sprísniť pravidlá. Po novom už nebude za zaočkovaného považovaný človek po 21 dňoch od podania prvej dávky, ale až dva týždne po podaní druhej dávky.

Česká vláda sa pre zhoršujúcu sa epidemickú situáciu rozhodla sprísniť pravidlá. Po novom už nebude za zaočkovaného považovaný človek po 21 dňoch od podania prvej dávky, ale až dva týždne po podaní druhej dávky. Chorvátsko mení podmienky: Bezproblémový vstup do Chorvátska bude umožnený len tým cestujúcim, ktorí budú mať platný digitálny COVID preukaz Európskej únie, a teda budú mať za sebou očkovanie, negatívny test alebo prekonané ochorenie Covid-19.

Bezproblémový vstup do Chorvátska bude umožnený len tým cestujúcim, ktorí budú mať platný digitálny COVID preukaz Európskej únie, a teda budú mať za sebou očkovanie, negatívny test alebo prekonané ochorenie Covid-19. Britney neuspela: Súd odmietol vyhovieť žiadosti americkej speváčky Britney Spearsovej, aby už jej otec nebol správcom jej osobných a finančných záležitostí. Americká speváčka nesmie spravovať svoj majetok pre predchádzajúce psychické ťažkosti. Správu svojich záležitostí otcom označila za "neprimeranú".

Zo zahraničných webov:

Cavendish opäť vyhral, Sagan skončil tesne za pódiom

Mark Cavendish, s Petrom Saganom v pozadí, sa teší z druhého víťazstva na Tour de France. (zdroj: SITA/AP)

Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe obsadil piate miesto v 6. etape Tour de France 2021. Z triumfu po 160,6 km dlhej trase z Tours do Châteauroux sa tešil opäť Mark Cavendish.

Brit dosiahol 32. triumf na podujatí a už len dva ho delia od rekordu legendárneho Eddyho Merckxa. Jazdec tímu Deceuninck–QuickStep sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde a trať zvládol za 3:17:36 h.

Druhý finišoval Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) a na treťom mieste skončil domáci Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic).

Žltý dres pre celkového lídra si udržal Holanďan Mathieu van der Poel zo stajne Alpecin-Fenix.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Diváčka sa obvineniam nevyhne: Vedenie Tour de France stiahlo žalobu na diváčku, ktorá spôsobila hromadný pád v 1. etape tohto ročníka cyklistických pretekov. Stále je v policajnej cele potom, ako ju zatkla francúzska polícia v bretónskom meste Landerneau. Žena však obvineniam neunikne.

Vedenie Tour de France stiahlo žalobu na diváčku, ktorá spôsobila hromadný pád v 1. etape tohto ročníka cyklistických pretekov. Stále je v policajnej cele potom, ako ju zatkla francúzska polícia v bretónskom meste Landerneau. Žena však obvineniam neunikne. Wimbledon čelí kritike: Serena Williamsová počas zápasu nešťastne spadla, čo rozprúdilo debatu o kvalite kurtov na Wimbledone. Viacero hráčov i novinárov si všimlo, že tohtoročný Wimbledon je v znamení pádov a hovorí sa najmä o kvalite a pripravenosti kurtov.

Serena Williamsová počas zápasu nešťastne spadla, čo rozprúdilo debatu o kvalite kurtov na Wimbledone. Viacero hráčov i novinárov si všimlo, že tohtoročný Wimbledon je v znamení pádov a hovorí sa najmä o kvalite a pripravenosti kurtov. Nemajú záujem: Českí futbaloví fanúšikovia nepocestujú do Baku na štvrťfinále ME vo futbale, v ktorom zverenci Jaroslava Šilhavého nastúpia proti Dánsku. Dôvodom je slabý záujem fanúšikov, ktorý spôsobili prísne opatrenia pre vstup do Azerbajdžanu. Predbežný charterový let už zrušili.

Nový Šulíkov film je lepší ako jeho názov

Miroslav Krobot vo filme Muž so zajačími ušami. (zdroj: Garfield film)

Idea nazvať film Muž so zajačími ušami je celkom výstredná. A miera stotožnenia, ktorú divákom ponúka plagát, kde muž so zajačími ušami naozaj je, je pomerne mizivá.

Zdá sa, že Martin Šulík neurobil veľa preto, aby pritiahol do kina aj také publikum, ktoré si nepotrpí na metafory. A predsa jeho film takú šancu má. Väčšiu, ako mal jeho predchádzajúci film Tlmočník, v ktorom sa okrem rodinných tráum pokúsil pomenovať aj historické traumy slovenského národa.

Škála, na ktorej rozohráva konflikty svojho hrdinu, je skromnejšia a užšia, ale o to uchopiteľnejšia. Jeho dráma je zrozumiteľná a blízka, strhujúco podaná Miroslavom Krobotom v hlavnej úlohe.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Pohoda on the Ground: Už o pár dní sa po dvoch rokoch vrátia na trenčianske letisko návštevníci festivalu Pohoda. Prinášame vám prehľad najdôležitejších otázok a odpovedí, čo potrebujete vedieť o Pohode on the Ground.

Už o pár dní sa po dvoch rokoch vrátia na trenčianske letisko návštevníci festivalu Pohoda. Prinášame vám prehľad najdôležitejších otázok a odpovedí, čo potrebujete vedieť o Pohode on the Ground. Humor dokáže človeka aj utrápiť: Film Matky sľubuje uchlácholiť každú ženu, ktorá ešte neprišla na to, že nie je so svojimi komplexami sama, a že aj tie, čo vyzerajú šťastne, sa v skutočnosti cítia zle. Dokonca ponúka perspektívu, ako svoj život nepovažovať za žiadnu katastrofu a brať ho s humorom. Dobrý koncept.

Film Matky sľubuje uchlácholiť každú ženu, ktorá ešte neprišla na to, že nie je so svojimi komplexami sama, a že aj tie, čo vyzerajú šťastne, sa v skutočnosti cítia zle. Dokonca ponúka perspektívu, ako svoj život nepovažovať za žiadnu katastrofu a brať ho s humorom. Dobrý koncept. Kocáb o odchode sovietskych vojsk: Hudobník, rocker, ktorý stál na začiatku rokovaní medzi českým disentom a predsedom komunistickej vlády Ladislavom Adamcom a významne sa podieľal na odchode komunistov od moci. Michael Kocáb spomína aj na to, že odsun sovietskych vojsk bol diera na trhu, nikto však do toho nechcel ísť.

