Koronavírus na Slovensku: Nová vyhláška zľahčí pohyb pendlerov cez hranice (minúta po minúte)

Pandémia si vyžiadala 12 514 obetí.

6. júl 2021 o 0:00 (aktualizované 6. júl 2021 o 16:33) Martin Vonšák, Laura Smitňová, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

16:31 SVET - Katalánsko pre nárast počtu infikovaných znovu zavedie reštrikcie.

Hovorkyňa katalánskej vlády Patrícia Plajová uviedla, že od nadchádzajúceho víkendu budú zatvorené nočné kluby. Zároveň dodala, že na podujatiach na vonkajšom priestranstve poriadaných pre viac ako 500 ľudí bude potrebné preukázať sa buď negatívnym testom na COVID-19, alebo dokladom o absolvovaní očkovania.

"Nemôžeme predstierať, že sme vírus už porazili... Pandémia sa neskončila, nové varianty sú veľmi nákazlivé a stále máme významné časti obyvateľstva, ktoré nie sú zaočkované," uviedla hovorkyňa.

15:31 SLOVENSKO - V Ružomberku budú pacientov s postcovidovým syndrómom liečiť laserom.

"Výsledky medicínskych štúdií aj praktické skúsenosti potvrdzujú, že pre pacientov, ktorí prekonali pľúcnu formu ochorenia COVID-19, je vhodným riešením práve terapia pomocou MLS lasera. Predovšetkým pri dychových ťažkostiach, kašli a bolesti v hrudnej časti chrbtice," uvádza miestna nemocnica.

14:41 SLOVENSKO - Pôvodný cestovný semafor bol podľa štátu masovo zneužívaný cez výnimky pre pendlerov, dáta však známe nie sú.

Túto informáciu uvádza ministerstvo v návrhu aktualizácie cestovného semaforu, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Nie je však jasné, akým spôsobom a v akom rozsahu sa výnimky zneužívajú.

14:15 SLOVENSKO - Pre tranzit krajinou sa netreba vopred registrovať.

Tranzit treba vykonať do ôsmich hodín a naďalej platí, že územím krajiny je potrebné prejsť bez zastavenia s výnimkou čerpania pohonných látok.

13:44 SLOVENSKO - V dvoch trenčianskych krajských veľkokapacitných centrách zaočkovali počas víkendu 6 351 ľudí.

Prvú dávku vakcíny dostalo aj takmer 300 detí.

13:39 SLOVENSKO - Väčšina cestujúcich na poľských hraničných priechodoch nie je zaregistrovaná.

Od pondelka 5. júla vykonáva polícia zvýšenú kontrolu cestujúcich vstupujúcich na územie Slovenska. Absolútna väčšina cestujúcich na hraničnom prechode Podspády – Jurgov (okres Poprad) s Poľskom nie je registrovaná v aplikácii ehranica.

„Ak ide o cudzincov, tak približne polovica sa dobrovoľne vracia naspäť do Poľska, lebo sa nechcú registrovať,“ uviedla Jana Ligdayová, hovorkyňa Oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Dodala, že situácii by pomohlo, ak by cestujúci na hraničný priechod prišli už zaregistrovaní, keďže registrácia jednej osoby môže pre slabý signál a jeho výpadky trvať aj desať minút.

13:32 SLOVENSKO - Remišová vyzvala ľudí na očkovanie, Za ľudí podporuje zvýšenie zaočkovanosti.

"Vidíme, že miera zaočkovanosti je na Slovensku stále nízka," uviedla. Ako tvrdí, podporujú aj výhody pre zaočkovaných. Podľa nej každý jeden občan, ktorý sa dá zaočkovať, pomáha sebe, svojej rodine a Slovensku. Rovnako, ako tvrdí, každý jeden občan môže pomôcť k tomu, aby tretia vlna v krajine bola slabšia.

13:26 SVET - Už viac ako 14 miliónov Poliakov je plne zaočkovaných.

Prvú dávku jednej z očkovacích látok už dostalo vyše 30 miliónov občanov.

13:23 SLOVENSKO - Nová vyhláška zjednodušuje pohyb pendlerov cez hranice.

Pohyb pre ľudí, bývajúcich za hranicami sa od 9. júla vďaka novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva práve zjednodušuje. Očkovaní nemajú povinnosť testovania. Zároveň po novom podľa stanovenej vyhlášky sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky, pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní.

Očkovaným s platnosťou od 9. júla zároveň postačuje zaregistrovať sa v e-hranici raz za pol roka.

Nezaočkovaní občania Slovenska, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 km v prihraničných oblastiach susedného štátu od otvoreného hraničného priechodu, musia predložiť podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platnej od 9. júla, negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako 7 dní.

Okrem COVID-preukazu EÚ alebo potvrdenia o absolvovaní očkovania na Slovensku je zároveň možné preukazovať sa aj potvrdeniami z iných krajín.

13:03 SLOVENSKO - Výjazdová očkovacia služba Košického kraja navštívi počas týždňa takmer 60 obcí.

Služba by mala zaočkovať 1 800 ľudí. Kraj vakcínuje v teréne ľudí nad 16 rokov, ktorí sa prihlásili u svojho starostu alebo primátora.

12:48 SVET - Rusko zaznamenalo denný rekord v počte úmrtí.

Tamojšie úrady najnovšie evidujú ďalších 737 obetí. V utorok zaznamenali 23 378 nových infekcií, pričom v priebehu ostatného mesiaca sa počet prípadov viac ako zdvojnásobil, keďže ešte začiatkom júna bol denný prírastok na úrovni 9-tisíc.

11:50 SLOVENSKO - Konšpirátori zneužívajú na antikampaň proti očkovaniu smrť 17-ročného dievčaťa.

Na sociálnych sieťach sa začala šíriť informácia o tom, že za náhlym úmrtím 17-ročnej Janky Poláčikovej bolo očkovanie proti koronavírusu. Na statusy šíriace nepravdivé informácie pobúrenie reagoval otec zosnulej. Ten potvrdil, že jeho dcéra nebola proti ochoreniu COVID-19 očkovaná a konšpirátori tak zneužívajú jej úmrtie na šírenie hoaxov. Zároveň avizoval podávanie trestných oznámení za šírenie nepravdivých informácií.

11:26 SLOVENSKO - Žilinská radnica sa rozhodla oceniť zdravotníkov z prvej línie a venovala im celodenné bezplatné vstupy na mestskú plaváreň.

Okrem toho si zdravotníci mohli užiť voľné vstupy na divadelné predstavenia, ktoré ako prejav vďaky darovalo Mestské divadlo Žilina.

11:05 SLOVENSKO - V Banskobystrickom kraji na pamiatku obetí covidu vysadia lipy.

Ako informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková, majestátne stromy budú nasledujúce stáročia symbolicky žiť a dýchať za zosnulých. Kraj sa ako jeden z prvých zástupcov samospráv pripája k veľkému spomienkovému projektu, ktorý realizuje Občianske združenie Skutočné obete. Toto združuje pozostalých, ktorí v pandémii stratili svojich príbuzných a priateľov.



Občianske združenie plánuje v mestách a obciach po celom Slovensku budovať jednotné symbolické živé pietne miesta, ktoré budú aj nasledujúcim generáciám slúžiť ako mementá dnešnej doby. Pôjde o výsadbu majestátnych líp, ktoré by sa mali dožiť stoviek rokov. Prvú lipu v kraji na verejne prístupnom mieste vysadia už túto jeseň.

11:00 SLOVENSKO - Antigénové testy na skladoch exspirujú najneskôr v roku 2023.

Rezort zdravotníctva doplnil, že aktuálne je k dispozícii 120 mobilných odberových miest po celom Slovensku na PCR testovanie s kapacitou pretestovania denne 30-tisíc ľudí.

"V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie vie ministerstvo zdravotníctva v priebehu 24 hodín zvýšiť kapacity testovania na 200 miest na PCR testovanie," doplnila s tým, že PCR testovanie v indikovaných prípadoch je plne hradené a občana nestojí "ani cent".

10:38 SVET - Ak chce Nemecko predísť štvrtej vlne pandémie, malo by zaočkovať 85 % ľudí vo veku 12 až 59 rokov.

Správa inštitútu je založená na matematickom modelovaní a na zisteniach z prieskumu. Inštitút ju zverejnil v čase, keď je počet infekcií v krajine na najnižšej úrovni za niekoľko mesiacov.

10:22 SVET - V Maďarsku pribudlo 32 nakazených. Dvaja pacienti zomreli.

Zaočkovaných prvou dávkou protikoronavírusovej vakcíny je vyše 5,5 milióna osôb, obe dávky podali už vyše 5,07 milióna ľuďom.

10:18 SLOVENSKO - Polícia upozorňuje vodičov na uzatvorené hraničné priechody v Žilinskom kraji.

Uzatvorené sú hraničné priechody Bobrov, Novoť, Suchá Hora a Čadca – Milošová.

10:00 SLOVENSKO - Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 15 infikovaných koronavírusom. Laboratória spravili 2 889 PCR testov.

Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

Antigénové testy odhalili 5 nakazených, včera bolo vykonaných 4 911 antigénnych testov.

Dnes pribudla jedna obeť na covid. Celkovo podľahlo ochoreniu 12 514 ľudí.

V nemocniciach je hospitalizovaných 120 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 85 ľudí. Na JIS je 13 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 14 osôb.

Zdravotníci zaočkovali v pondelok 4 197 ľudí. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 074 673. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 669 779 ľudí.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (5), nasleduje Banskobystrický (2), Prešovský (2), Žilinský (2), Košický (1), Nitriansky (1), Trenčiansky(1) a Trnavský (1).

9:45 SLOVENSKO - Vo Vrbovciach protestovali proti zatvoreniu hraničného priechodu s Českom.

Miestnym obyvateľom sa nepáčilo, že slovenská polícia sa rozhodla uzavrieť tamojší hraničný priechod, ktorý spája Vrbovce s českou obcou Velká nad Veličkou. Polícia zatvorila od pondelka 5. júla viacero menších hraničných priechodov, zatiaľ čo na tých ostatných kontroluje väčšinu cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko.



Na proteste sa zúčastnilo približne 300 ľudí, zaobišiel sa bez incidentov. Protestujúci, ktorí pracujú v Česku len pár kilometrov za hranicou alebo majú deti, ktoré navštevujú školy za hranicami, musia teraz urobiť obchádzku cez hraničný priechod Holíč – Hodonín, ktorá je dlhá viac ako 80 kilometrov.

09:00 SVET - Izrael pošle Južnej Kórei 700 000 dávok očkovacej vakcíny proti covidu. Po podpise dohody o tom informoval premiér Naftali Bennett. Dávkam vakcíny firiem Pfizer a BioNTech vyprší koncom mesiaca doba použiteľnosti a Izrael vyjednával s niekoľkými štátmi o ich prenechaní.

Nakoniec sa dohodol s Južnou Kóreou s tým, že ázijská krajina rovnaký počet dávok poskytne Izraelu, keď ich obdrží zo svojho kontraktu s výrobcom. Pôvodne Izrael ponúkol milión dávok palestínskej samospráve, ktorá ich však odmietla, pretože doba využiteľnosti bola podľa nej príliš krátka.

08:52 SVET - V Anglicku by tento mesiac mala skončiť zákonná povinnosť nosiť rúška a pravidlá sociálneho odstupu, potvrdil britský premiér Boris Johnson. Nebude obmedzená účasť na svadbách či pohreboch, ľudia budú môcť znova navštevovať nočné kluby a prestanú platiť aj pravidlá pre poskytovanie služieb v baroch a reštauráciách.

Skončí sa tiež takzvané pravidlo šiestich, ktoré sa týka stretávania sa v súkromných domoch, aj pravidlá práce z domu. Ukončenie pandemických opatrení je súčasťou poslednej fázy uvoľňovania v Anglicku naplánovanej na 19. júla. To ešte potvrdia po preskúmaní najnovších údajov 12. júla.

08:44 SLOVENSKO - Autodopravcovia nebudú 9. júla blokovať žiadne hraničné priechody, ani sa nezapoja do protestných akcií voči sprísneniu hraničných kontrol. Tie sa pripravujú okrem iného aj prostredníctvom sociálnych sietí na celom Slovensku. Uviedol to pre agentúru SITA predseda Únie dopravcov Slovenska (UNAS) Stanislav Skala s tým, že autodopravcov znepokojuje aj zneužívanie fotografií z ich protestov z rokov 2010 a 2020 pri príprave spomínanej blokády hraničných priechodov.

Ako dodal, UNAS sa v plnom rozsahu dištancuje od tohto štrajku. "Presne vieme, za čo bojujeme a máme presne stanovené kritéria v rámci dopravy za čo UNAS bojoval a naďalej bojuje," zdôraznil Stanislav Skala.

07:49 SVET - Zdravotné úrady v Nemecku nahlásili Inštitútu Roberta Kocha (RKI) za posledný deň 440 nových prípadov. To je viac ako pred týždňom, kedy RKI evidoval 404 nových prípadov. Sedemdňová incidencia, teda počet nakazených na 100 000 obyvateľov za posledný týždeň, je podľa údajov RKI z dnešného rána na hodnote 4,9.

V celom Nemecku bolo za posledných 24 hodín podľa RKI potvrdených 31 úmrtí súvisiacich s Covidom-19. Presne pred týždňom bolo za deň 57 zomrelých. Od začiatku pandémie nemecký ústav eviduje 3 731 564 preukázaných prípadov infikovania vírusom SARS-CoV-2 a 91 062 súvisiacich obetí. Z nákazy sa doteraz v Nemecku vyliečilo odhadom 3 630 500 ľudí.

06:14 SVET - Kolektívnu imunitu proti koronavírusu pravdepodobne nebude možné dosiahnuť bez zaočkovania detí a mladistvých, vyplýva z vyjadrenia Nemeckej imunologickej spoločnosti (DGfI). Informovala o tom v utorok agentúra DPA.

"Obvykle sa vychádza z toho, že kolektívna imunita bude dosiahnutá, keď je voči patogénu chránených 60 až 70 percent obyvateľstva. To však predpokladá, že tento patogén sa nemôže v týchto osobách množiť," povedal viceprezident DGfI Reinhold Förster pre utorkové vydania denníkov vydavateľstva Funke.

Podľa jeho slov je to však pri koronavíruse SARS-CoV-2 iné – ľudia ho môžu prenášať, aj keď sami nie sú chorí, aj keď sú zaočkovaní a úplne bez príznakov. Situácia sa pritom zhoršila pri delta variante koronavírusu.

00:05 SVET - Nemecko zmierňuje prísne obmedzenia vstupu do krajiny pre cestujúcich z Británie, Portugalska, Ruska, Indie a Nepálu.

Nemecký úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb, Inštitút Roberta Kocha, vo večernom oznámení uviedol, že uvedených päť krajín od stredy vyradia z najvyššej rizikovej kategórie "oblastí šírenia variantov". Dostanú sa tak do druhej najprísnejšej kategórie "oblastí s vysokým výskytom" nákazy.

00:00 SVET - Izrael zaznamenal v uplynulých týždňoch pokles účinnosti vakcíny proti covidu od konzorcia Pfizer/BioNTech, a to v čase, keď sa v krajine rozširuje delta variant koronavírusu, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva.

Od 6. júna sa účinnosť tejto očkovacej látky pri prevencii infekcie znížila na 64 percent, uviedlo ministerstvo s tým, že to platí aj pre zabránenie ochoreniu s príznakmi. Na druhej strane, vakcína stále zabránila 93 percentám prípadov ťažkého priebehu choroby a hospitalizácie, informuje agentúra DPA.

23:30 SLOVENSKO Na covid automate sú od pondelka už len dve farby okresov. Vo väčšine platia minimálne opatrenia.

Pre zväčšenie kliknite sem