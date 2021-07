Ranný brífing: Pomaly a nesprávne. Heslo očkovania na Slovensku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

6. júl 2021 o 23:55 Michal Deliman

Delta zasiahne hlavne seniorov a najdôležitejšie je zaočkovať práve ich. Osemdesiatnici čelia až stonásobne väčšiemu riziku, že skončia v nemocnici, ako dvadsiatnici. Je ich však zaočkovaných len necelých 47 percent. V porovnaní s inými krajinami výrazne zaostávame.

Veľkým problémom je aj spôsob, akým niektorí politici o očkovaní hovoria. Prečo na Slovensku, kde máme od kolektívnej imunity ešte ďaleko, neexistuje aspoň väčšinová rozumná komunikácia, ktorá by pomohla rozbehnúť očkovanie naplno? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Očkujeme pomaly a nesprávne skupiny ľudí. Delta zasiahne hlavne seniorov

Začína sa proces s Kováčikom. Hrozí mu dvanásť a viac rokov väzenia

Koniec Aeolusu: Gréci vybudovali úspešnú značku, zostali po nich len dlhy

S vírusom musíme žiť. Británia zruší obmedzenia aj rúška

Súboj veľmocí rozhodol rozstrel. Do finále EURO postúpilo Taliansko

Režisér filmu o Rážovi: Jožove politické postoje súvisia s hľadaním otca

Očkujeme pomaly a nesprávne. Delta zasiahne hlavne seniorov

Druhou dávkou proti covidu je na Slovensku zaočkovaných len necelých 30 percent obyvateľov. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 15 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 2 889 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov sa znížil o 10 na 120. Pribudla jedna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 4 197 ľudí.

Niekoľko týždňov pred predpokladaným príchodom tretej vlny pandémie spôsobenej delta variantom Slovensko poľavilo v očkovaní a vakcínou proti Covidu-19 nemá stále pokryté najrizikovejšie skupiny obyvateľstva. Ide najmä o ľudí nad 80 rokov.



Na to, aby krajina zvrátila tento negatívny trend a delta nespôsobila opäť veľký počet úmrtí, s akými sa Slovensko trápilo v druhej vlne, ministerstvo zdravotníctva a vláda by mali ľuďom umožniť väčší výber miesta a času vakcinácie. Zhodujú sa na tom matematik Richard Kollár a ekonomický výskumník Martin Šuster. Dodávajú, že štát by mal aj aktívne vyhľadávať tých, ktorí sa chcú zaočkovať.

Príklad, že je to možné, ukázala cez víkend bratislavská župa. Na Národnom futbalovom štadióne zaočkovala bez registrácie každého, kto mal záujem. Len počas prvého dňa akcie tak dostalo vakcínu takmer tisíc ľudí, viacerí z nich neboli zaregistrovaní v čakárni.

Uzatvorené hranice ľudia obchádzajú: Denník SME sa bol pozrieť na priechode z Kopčianskej ulice v Bratislave na rakúsku obec Kittsee. Za 15 minút pomedzi zábrany prešli traja cyklisti. Niekoľko ďalších prišlo z Rakúska na slovenskú stranu cez lesný chodník, len pár metrov od oficiálneho priechodu.

Denník SME sa bol pozrieť na priechode z Kopčianskej ulice v Bratislave na rakúsku obec Kittsee. Za 15 minút pomedzi zábrany prešli traja cyklisti. Niekoľko ďalších prišlo z Rakúska na slovenskú stranu cez lesný chodník, len pár metrov od oficiálneho priechodu. Situácia na hraniciach: Polícia žiada občanov, aby si pred príchodom na miesto kontroly na hraniciach pripravili všetky potrebné doklady, potvrdenia alebo mobilné zariadenia s digitálnymi formami potvrdení. Prispejú tak k plynulosti cestnej premávky. Tam, kde je to možné, vzniknú jazdné pruhy pre očkovaných.

Polícia žiada občanov, aby si pred príchodom na miesto kontroly na hraniciach pripravili všetky potrebné doklady, potvrdenia alebo mobilné zariadenia s digitálnymi formami potvrdení. Prispejú tak k plynulosti cestnej premávky. Tam, kde je to možné, vzniknú jazdné pruhy pre očkovaných. Kotlebovec Krupa napadol policajta: Poslanca Národnej rady za ĽSNS Petra Krupu zadržali po tom, čo počas protestu na hraničnom priechode Horné Srnie v trenčianskom okrese napadol policajta.

Poslanca Národnej rady za ĽSNS Petra Krupu zadržali po tom, čo počas protestu na hraničnom priechode Horné Srnie v trenčianskom okrese napadol policajta. Konšpirácie o smrti dievčaťa: Konšpirátori na internete zneužívajú smrť 17-ročného dievčaťa na šírenie antikampane proti očkovaniu na Covid-19. Tvrdia, že za jej náhlym úmrtím bolo očkovanie proti koronavírusu. Otec zosnulej potvrdil, že jeho dcéra nebola proti ochoreniu očkovaná.

Konšpirátori na internete zneužívajú smrť 17-ročného dievčaťa na šírenie antikampane proti očkovaniu na Covid-19. Tvrdia, že za jej náhlym úmrtím bolo očkovanie proti koronavírusu. Otec zosnulej potvrdil, že jeho dcéra nebola proti ochoreniu očkovaná. Poučenie z prešustrovaného leta: Hlasy, že uzávery spoločnosti na jarný spôsob sú už nevykonateľné, nedoceňujú traumy a šoky politikov z chladiarenských boxov hneď vedľa špitálov, píše Peter Schutz.

Kováčikovi hrozí dvanásť a viac rokov väzenia

Zadržaný špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. (zdroj: TASR)

Namiesto toho, aby bojoval s ťažkým zločinom, čo malo byť náplňou jeho práce, pomáhal mafiánom a v kaviarni od nich bral peniaze. Minimálne raz takto podľa obžaloby zobral 50-tisíc eur od zločineckej skupiny takáčovcov.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa po deviatich mesiacoch za mrežami postaví dnes pred špecializovaný súd. Ide o jeden z najočakávanejších procesov roka a o vôbec prvý prípad, keď čelí obžalobe samotný špeciálny prokurátor. Hrozí mu dvanásť alebo viac rokov väzenia.

Navyše je to prvý riadny proces, v ktorom sa využije svedectvo kajúcnika, bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa, ktorého výpovede spustili sériu káuz v bezpečnostných zložkách.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Ústavný súd rozhodne o referende: Ústavný súd by mal už dnes rozhodnúť, či ľudia dostanú možnosť vhodiť do hlasovacích schránok lístok s odpoveďou či súhlasia, alebo nesúhlasia s tým, aby sa skrátilo funkčné obdobie súčasného parlamentu a konali sa predčasné voľby. Denník SME pripravil najpravdepodobnejšie scenáre, ako môže rozhodnúť.

Ústavný súd by mal už dnes rozhodnúť, či ľudia dostanú možnosť vhodiť do hlasovacích schránok lístok s odpoveďou či súhlasia, alebo nesúhlasia s tým, aby sa skrátilo funkčné obdobie súčasného parlamentu a konali sa predčasné voľby. Denník SME pripravil najpravdepodobnejšie scenáre, ako môže rozhodnúť. Slobodník vypovedal o Gašparovi s Bödörom: Bývalý riaditeľ jednotky Finančnej polície NAKA Bernard Slobodník pred políciou vypovedal, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör sa snažili ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov Ladislava Bašternáka.

Bývalý riaditeľ jednotky Finančnej polície NAKA Bernard Slobodník pred políciou vypovedal, že bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör sa snažili ovplyvňovať vyšetrovanie daňových podvodov Ladislava Bašternáka. Fico stretnutia popiera: Predseda opozičného Smeru Robert Fico odmieta tvrdenia o stretnutiach na Úrade vlády, na ktorých sa malo hovoriť o vyšetrovaní politických oponentov. Fico tvrdí, že žiadne takéto stretnutia neboli.

Gréci vybudovali úspešnú značku, no zostali po nich len dlhy

Tabuľka s nápisom Aeolus na mieste tragickej havárie slovenského autobusu cestovnej kancelárie Aeolus pri srbskom meste Niš v roku 2016. (zdroj: TASR)

Meno gréckych bratov Iliopoulosovcov zrejme obyčajnému čitateľovi veľa nehovorí. Ich slovenský podnik, cestovná kancelária Aeolus, však bol pomerne známy.

Bratia Antonios a Ioannis Iliopoulosovci prišli na Slovensko v roku 1993. Niektoré médiá ich vtipne prirovnávali k Cyrilovi a Metodovi, keďže aj oni prišli zo Solúnu, respektíve Thesaloník, ako znie oficiálny názov tohto mesta.

Biznis model bratov bol založený na lákaní slovenských turistov do Grécka. Nakoniec, využili to aj v slogane cestovky: "Do Grécka s Grékmi."



Ich spočiatku úspešný podnikateľský príbeh sa však zasekol. Cestovka skončila v konkurze a jej majetok rozpredávajú.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Kde dovolenkujú manažéri: Tohtoročná letná dovolenková sezóna bude opäť trochu iná. Spýtali sme sa manažérov slovenských firiem na ich plány - aké destinácie si vybrali, prečo si ich vybrali, či ich zaujali nejakým špeciálnym programom a či brali do úvahy aj covidovú situáciu.

Tohtoročná letná dovolenková sezóna bude opäť trochu iná. Spýtali sme sa manažérov slovenských firiem na ich plány - aké destinácie si vybrali, prečo si ich vybrali, či ich zaujali nejakým špeciálnym programom a či brali do úvahy aj covidovú situáciu. Spor o šampanské: Výrobcovia šampanského vo Francúzsku požiadali o diplomatickú pomoc v súvislosti s novým ruským zákonom, podľa ktorého sa slovo „šampanské“ môže vzťahovať iba na víno vyrobené v Rusku. Svetoznámy bublinkový nápoj z francúzskeho regiónu Champagne by mal mať v Rusku označenie „šumivé víno“.

Výrobcovia šampanského vo Francúzsku požiadali o diplomatickú pomoc v súvislosti s novým ruským zákonom, podľa ktorého sa slovo „šampanské“ môže vzťahovať iba na víno vyrobené v Rusku. Svetoznámy bublinkový nápoj z francúzskeho regiónu Champagne by mal mať v Rusku označenie „šumivé víno“. Polícia preverí utajovaný IT projekt: Jeden z utajovaných IT projektov predošlej vlády v celkovej hodnote 44 miliónov eur preverí polícia, výsledky kontroly poukazujú na podozrenia z trestných činov.

S vírusom musíme žiť. Británia zruší aj rúška

Premiér Boris Johnson dúfa, že ďalšia vlna bude napriek uvoľneniu miernejšia. (zdroj: SITA/AP)

Niektoré nočné kluby v Londýne boli zatvorené od jari 2020, keď sa vo svete začal šíriť nový koronavírus. Po viac ako roku sa tak pripravujú na otvorenie aj miestne diskotéky.

Na svadbách už nebude obmedzený počet hostí, v interiéroch nebudú nutné rúška a respirátory a vrátiť by sa mali aj hromadné podujatia. Veľká Británia sa napriek nárastu prípadov koronavírusu pripravuje na finálne uvoľnenie opatrení.

„Musíme sa naučiť žiť s vírusom,“ odkázal premiér Boris Johnson s tým, že avizovaný termín uvoľňovania – 19. júl, sa už meniť nebude.

Britská vláda ráta s tým, že úplné otvorenie ekonomiky prinesie ďalší nárast nakazených, viac ako 50-percentná úplná zaočkovanosť však má znížiť nápor na nemocnice. Briti sa zároveň musia pripraviť na to, že spolužitie s koronavírusom nebude také isté ako pri bežnej chrípke.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Američania opustili Bargram: Bagram, nachádzajúci sa šesťdesiat kilometrov od hlavného mesta Kábul, bol jednou z najväčších základní, z ktorých Američania v Afganistane zasahovali. Na základni už nie sú americkí vojaci. Odsun vojakov je zatiaľ najjasnejším signálom, že to Washington s odchodom myslí vážne.

Bagram, nachádzajúci sa šesťdesiat kilometrov od hlavného mesta Kábul, bol jednou z najväčších základní, z ktorých Američania v Afganistane zasahovali. Na základni už nie sú americkí vojaci. Odsun vojakov je zatiaľ najjasnejším signálom, že to Washington s odchodom myslí vážne. Odsúdili Lukašenkovho oponenta: Viktara Babaryku, ktorý chcel vlani kandidovať v prezidentských voľbách v Bielorusku proti úradujúcej hlave štátu Alexandrovi Lukašenkovi, odsúdili na 14 rokov väzenia za údajné finančné podvody.

Viktara Babaryku, ktorý chcel vlani kandidovať v prezidentských voľbách v Bielorusku proti úradujúcej hlave štátu Alexandrovi Lukašenkovi, odsúdili na 14 rokov väzenia za údajné finančné podvody. Laponský teplotný rekord: V najsevernejšom regióne fínskej časti Laponska zaznamenali najvyššiu teplotu v priebehu viac ako storočia. Počas vlny horúčav, ktoré v ostatných dňoch sužovali túto severskú krajinu, namerali v spomenutej oblasti 33,6 stupňa Celzia.

Zo zahraničných webov:

Súboj veľmocí rozhodol rozstrel. Do finále EURO postúpilo Taliansko

Taliansky futbalista Federico Chiesa skóruje do španielskej siete. (zdroj: SITA/AP)

Talianski futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy. V prvom semifinálovom stretnutí v londýnskom Wembley zdolali Španielov 4:2 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel v riadnom hracom čase i predĺžení skončil remízou 1:1.

Svojho nedeľňajšieho súpera spoznajú už dnes, keď o 21.00 SELČ v druhom semifinále nastúpia Anglicko a Dánsko.

Taliansko sa ujalo vedenia v 60. minúte zásluhou Federica Chiesu, na 1:1 vyrovnal o dvadsať minút neskôr striedajúci Alvaro Morata. V zostávajúcom čase ani dodatočnej 30-minútovke ďalší gól nepadol, v rozstrele zlyhali zo Španielov Dani Olmo aj Morata, z Talianov jedine Manuel Locatelli v prvej sérii.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Sagan mení tím: Peter Sagan nebude v budúcej sezóne pokračovať v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe. Trojnásobný majster sveta sa už dohodol s francúzskym prokontinentálnym tímom TotalEnergies, podpísal s ním trojročný kontrakt.

Peter Sagan nebude v budúcej sezóne pokračovať v nemeckom tíme Bora-Hansgrohe. Trojnásobný majster sveta sa už dohodol s francúzskym prokontinentálnym tímom TotalEnergies, podpísal s ním trojročný kontrakt. Cavendish má na dosah rekord: Peter Sagan v 10. etape na Tour de France 2021 skončil na 8. mieste. Vyhral jazdec stajne Deceuninck – Quick-Step Mark Cavendish. Ten využil výbornú prácu svojho tímu, dosiahol už 33. triumf na podujatí a len jeden ho delí od rekordu legendárneho Eddyho Merckxa.

Peter Sagan v 10. etape na Tour de France 2021 skončil na 8. mieste. Vyhral jazdec stajne Deceuninck – Quick-Step Mark Cavendish. Ten využil výbornú prácu svojho tímu, dosiahol už 33. triumf na podujatí a len jeden ho delí od rekordu legendárneho Eddyho Merckxa. Weiss musí meniť taktiku: Maďarský stredopoliar David Holman sa pár hodín pred štartom sezóny zranil a Slovanu Bratislava bude chýbať dlhšie obdobie. Dvadsaťosemročný kreatívny futbalista si na tréningu pred zápasom Ligy majstrov proti Shamrocku Rovers roztrhol väz v kolene.

Rážove politické postoje súvisia s chudobou a hľadaním otca

Jožo Ráž vo filme Večný Jožo alebo Ako som stretol hviezdu režiséra Jana Gogolu ml. (zdroj: Ladislav Cmíral)

Najprv rád počúval jeho pesničky, potom ho zaujala jeho osobná metafyzika, splývanie s vesmírom a vzťah k bohu. Chcel o ňom nakrúcať, ale najprv si potreboval vyjasniť jeho politické postoje, s ktorými bytostne nesúhlasí.

Kamaráti intelektuáli sa jednému z najznámejších českých režisérov vysmievajú. Pred nimi ťažko vysvetlí, prečo má Joža Ráža rád a že jeho príklon k diktátorom môže súvisieť s tým, že celé detstvo nemal prístup k mäsu, len o ňom sníval, a že v dospelosti hľadal svojho otca.

Jan Gogola ml. dúfa, že tieto dva nezmieriteľné svety pomôže zmieriť film Večný Jožo alebo Ako som stretol hviezdu, ktorý mal premiéru na Art Film Feste.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Novinky na Netflixe, Amazone a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú k dispozícii aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú k dispozícii aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Delon prehovoril po porážke: So svojou filmovou kariérou je Alain Delon spokojný. Vraví, že mu vyšla oveľa lepšie ako súkromný život a najmä vzťah so synmi. Herec poskytol prvý rozhovor po svojej druhej mozgovej porážke.

So svojou filmovou kariérou je Alain Delon spokojný. Vraví, že mu vyšla oveľa lepšie ako súkromný život a najmä vzťah so synmi. Herec poskytol prvý rozhovor po svojej druhej mozgovej porážke. Utópia v Leninovej záhrade: Čerstvá novinka Utópia v Leninovej záhrade, vychádzajúca mimo edície vydavateľstva Absynt, je o mylnej predstave vzdialenej krajiny nachádzajúcej sa v Strednej Ázii, do ktorej odišlo viac ako tisíc Čechoslovákov za „lepším životom“.

