Ranný brífing: Európske krajiny pri cestovaní zvýhodňujú zaočkovaných

Dobré ráno. Kompletne zaočkovaní Slováci už môžu cestovať bez obmedzení nielen do susedných krajín. Nezaočkovaní musia naďalej svoju bezinfekčnosť preukazovať negatívnym testom, prípadne potvrdením, že ochorenie prekonali. Každý štát má však svoje vlastné pravidlá.

12. júl 2021 o 23:37 Michal Deliman

Začala sa éra komerčných letov do vesmíru. Je vesmírna turistika len pre bohatých ľudí, čo sa nudia, alebo budeme o pár rokov letieť do vesmíru aj my, bežní smrteľníci? A ako sa dá na takýto let pripraviť? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Európske krajiny pri cestovaní zvýhodňujú zaočkovaných

Chorvátsky policajt riadi dopravu na hraničnom priechode so Slovinskom. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili sedem prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá otestovali 1 032 vzoriek. V nemocniciach je hospitalizovaných 101 pacientov. Potvrdili dve ďalšie obete ochorenia Covid-19. Pribudlo 7 593 zaočkovaných prvou dávkou vakcíny.

Do Českého Krumlova, k Neziderskému jazeru, ale aj na ostrov Šolta. Slováci, ktorí sú kompletne zaočkovaní proti koronavírusu, už môžu cestovať bez obmedzení nielen do susedných krajín.

Nezaočkovaní turisti musia naďalej svoju bezinfekčnosť preukazovať negatívnym testom na Covid-19, prípadne potvrdením, že ochorenie prekonali.

Každý štát má však svoje vlastné pravidlá. Kedy musíte vyplniť príjazdový formulár a aké dokumenty treba mať so sebou, aby ste sa nimi preukázali na hraniciach? Denník SME prináša prehľad cestovateľských podmienok v krajinách, ktoré Slováci navštevujú najčastejšie.

Kombinácia vakcín: Kombinovať vakcíny proti Covidu-19 je už zo zdravotných dôvodov možné aj na Slovensku. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský si dal k tejto téme vypracovať analýzu o účinnosti a bezpečnosti kombinácie dvoch odlišných vakcín.

Kombinovať vakcíny proti Covidu-19 je už zo zdravotných dôvodov možné aj na Slovensku. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský si dal k tejto téme vypracovať analýzu o účinnosti a bezpečnosti kombinácie dvoch odlišných vakcín. 35 prípadov delty: Na Slovensku sa celkovo od júna potvrdilo 35 prípadov delta variantu nového koronavírusu. Zväčša išlo o osoby prichádzajúce zo zahraničia a ich úzke kontakty.

Koľko vlastne uberú eštebákom? Ich dôchodky sa majú opäť meniť

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Bývalým eštebákom a ďalším predstaviteľom komunistického režimu siahne štát po auguste na dôchodky. Stále však nie je jasné, o koľko peňazí môžu prísť.

Politici sa totiž sporia o to, ako veľmi môžu skrátiť penzie tejto skupine ľudí tak, aby tým neporušili ich práva. V konečnom dôsledku to môže zavedenie novinky do praxe napokon oddialiť.

Pochybnosti o správnosti zákona, ktorý parlament schválil v druhom čítaní v júni, má najmä prezidentka Zuzana Čaputová. So samotným zámerom zákona súhlasí, a preto ho podpísala, no pomerne netradične zároveň avizuje, že má voči prijatým úpravám výhrady.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Nepochopiteľné neuvoľnenie peňazí: Dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné. Je potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili, vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Uviedla to v reakcii na to, že minister financií Igor Matovič zatiaľ neuvoľnil prostriedky na kampaň a žiadal od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského doplniť podklady.

Dôvody, pre ktoré sa neuvoľnili peniaze na očkovaciu kampaň, sú nepochopiteľné. Je potrebné, aby si to ministri medzi sebou vysvetlili, vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Uviedla to v reakcii na to, že minister financií Igor Matovič zatiaľ neuvoľnil prostriedky na kampaň a žiadal od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského doplniť podklady. Heger verí Kollárovi: Premiér Eduard Heger chce o prípadných zmenách ústavy diskutovať, verí, že si predseda parlamentu Boris Kollár "nepostaví hlavu". Referendum o predčasných voľbách, ktoré chcela iniciovať opozícia, je podľa neho dôkazom jej strachu z očisty.

Premiér Eduard Heger chce o prípadných zmenách ústavy diskutovať, verí, že si predseda parlamentu Boris Kollár "nepostaví hlavu". Referendum o predčasných voľbách, ktoré chcela iniciovať opozícia, je podľa neho dôkazom jej strachu z očisty. Kováčikovi odobrali previerku: Bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi odobrali bezpečnostnú previerku, ktorá je potrebná na to, aby sa mohol špeciálny prokurátor oboznamovať s utajovanými skutočnosťami.

O opustené obchody a dlhy prejavil záujem expartner Penty

Opustená predajňa značky Pietro Filipi v bratislavskom Auparku. (zdroj: INDEX)

Do istej miery bola produktom čias, v ktorých vznikla. Aj keď mala spoločnosť Pietro Filipi taliansky názov, s južanskou krajinou nemala nič spoločné. Založil ju Čech Petr Hendrych a postupne sa presadila na domácom, ale aj slovenskom trhu.



O značke však môžeme hovoriť už v minulom čase. České súdy vyhlásili konkurz materskej spoločnosti a o nič lepšie na tom nie je ani slovenská dcéra. Našej firme pritom nepomohlo ani to, že v najlepších časoch dokázala tržbami atakovať hranicu troch miliónov eur.



Záujem o sieť prejavil bývalý partner skupiny Penta Jozef Špirko. Ten pre INDEX potvrdil, že jeho záujem stále pretrváva.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Briti spochybňujú výpočty EÚ: Medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou sa schyľuje k novému konfliktu v súvislosti s brexitom. Tentokrát ide o peniaze. Brusel totiž požaduje od Londýna celkovo 47,5 miliardy eur za otvorené záväzky z čias, kým bola Británia členom EÚ. Britská vláda však chce zaplatiť menej.

Medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou sa schyľuje k novému konfliktu v súvislosti s brexitom. Tentokrát ide o peniaze. Brusel totiž požaduje od Londýna celkovo 47,5 miliardy eur za otvorené záväzky z čias, kým bola Británia členom EÚ. Britská vláda však chce zaplatiť menej. Sťažnosť na WhatsApp: Európska spotrebiteľská organizácia oznámila, že podala sťažnosť Európskej komisii na službu zasielania správ WhatsApp pre kontroverzné zmeny jej zásad ochrany osobných údajov. Niekoľko krajín EÚ vrátane Nemecka dočasne zakázalo spoločnosti Facebook používať dáta vymieňané cez WhatsApp.

Európska spotrebiteľská organizácia oznámila, že podala sťažnosť Európskej komisii na službu zasielania správ WhatsApp pre kontroverzné zmeny jej zásad ochrany osobných údajov. Niekoľko krajín EÚ vrátane Nemecka dočasne zakázalo spoločnosti Facebook používať dáta vymieňané cez WhatsApp. Albánsko zarába na pandémii: Šalvia, levanduľa, nevädza a ďalšie bylinky sú nielen liečivé, ale v tejto dobe, keď svet zápasí s pandémiou nového koronavírusu, priniesli obyvateľom albánskych hôr aj nečakané príjmy. Dopyt po liečivých bylinách v zámorí totiž prudko vzrástol.

Tu už ide o hlad. Kuba zažila historické protesty

Zásah proti demonštrantom na Kube. (zdroj: SITA/AP)

Aj Kubánci, ktorí nemajú sociálne siete alebo ich demonštrácie nezaujímajú, či sa len jednoducho rozhodli radšej sledovať futbal, v nedeľu o tretej poobede zistili, že v krajine sa niečo mimoriadne deje.

Futbalový prenos v televízii totiž zrazu prerušili a na obrazovkách sa objavil prezident Miguel Díaz-Canel. „Nikomu nedovolíme, aby zneužíval situáciu. Revolucionári v uliciach dostali príkaz do boja,“ povedal okrem iného v prejave.

Vo viacerých mestách krajiny sa totiž odohrávali demonštrácie proti komunistickej vláde. Je len ťažké odhadovať, koľko ľudí vyšlo do ulíc, no nič podobné diktatúra nezažila najmenej tri desaťročia.

Protesty spustila najhoršia ekonomická kríza od začiatku 90. rokov minulého storočia, keď režim prišiel o sovietsku podporu. Tentoraz je najväčším problémom prepad turizmu pre pandémiu, ktorý krajinu oberá o kľúčové doláre.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Slovenský cestovateľ v Afganistane: Po dvadsiatich rokoch odchádzajú z Afganistanu spojenecké vojská. Američania by sa mali stiahnuť z krajiny do septembra. Slovenský cestovateľ a turistický sprievodca Martin Navrátil môže byť jedným z posledných cudzincov, ktorí dostali turistické víza do krajiny. Územie štátu sa podľa neho čoskoro úplne uzavrie.

Po dvadsiatich rokoch odchádzajú z Afganistanu spojenecké vojská. Američania by sa mali stiahnuť z krajiny do septembra. Slovenský cestovateľ a turistický sprievodca Martin Navrátil môže byť jedným z posledných cudzincov, ktorí dostali turistické víza do krajiny. Územie štátu sa podľa neho čoskoro úplne uzavrie. Uvoľnenie opatrení bola chyba: Dočasný holandský premiér Mark Rutte vyhlásil, že zmierňovanie pandemických opatrení v krajine bola chyba. Zároveň sa ospravedlnil za to, že tento krok vlády a uvoľňovanie prísnych obmedzení viedli k prudkému nárastu prípadov ochorenia Covid-19.

Dočasný holandský premiér Mark Rutte vyhlásil, že zmierňovanie pandemických opatrení v krajine bola chyba. Zároveň sa ospravedlnil za to, že tento krok vlády a uvoľňovanie prísnych obmedzení viedli k prudkému nárastu prípadov ochorenia Covid-19. V Indii zabíjali blesky: Blesky zabili vo dvoch indických štátoch najmenej 38 ľudí počas 24 hodín. Väčšinu obetí pritom hlási Radžastan, kde blesk zabil 11 ľudí, ktorí si robili v daždi selfíčka na vrchole vyhliadkovej veže v pevnosti Amber.

Zo zahraničných webov:

Southgate je smoliar. V Anglicku neveria tomu, čo urobil

Anglický tréner Gareth Southgate objíma Bukaya Saku po prehre vo finále EURO. (zdroj: SITA/AP)

Pred finále oslavovali, chystali sa na štátny sviatok. Predčasne. Radosť Angličanov vystriedala úzkosť a sklamanie.

„Bolesť z prehry je obrovská. Chceli sme nášmu národu dopriať ešte jeden výnimočný večer, ale to sa nám nepodarilo,“ priznal tréner Anglicka Gareth Southgate.

Práve on v drese anglickej reprezentácie nepremenil rozhodujúci pokutový kop v semifinále európskeho šampionátu v roku 1996. A prehĺbil tak anglickú traumu z vrcholných turnajov.

Súčasný anglický tréner zrejme opäť bude čeliť nielen vlastným výčitkám. V nedeľu v noci urobil zlé rozhodnutie. Na penaltový rozstrel si vybral nesprávnych mužov. Paradoxne takých, ktorým na turnaji príliš neveril.

„Je to moja chyba, moja zodpovednosť. Vybral som chlapcov, ktorí budú kopať penalty,“ hodnotil Southgate.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Šramková senzačne zdolala Kvitovú: Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA Praha ako 226. hráčka sveta vyradila svetovú dvanástku a najvyššie nasadenú domácu Petru Kvitovú. Slovenka nastúpila v pozícii kvalifikantky.

Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA Praha ako 226. hráčka sveta vyradila svetovú dvanástku a najvyššie nasadenú domácu Petru Kvitovú. Slovenka nastúpila v pozícii kvalifikantky. Sagan podstúpil chirurgický zákrok: Slovenský cyklista Peter Sagan podstúpil menší chirurgický zákrok v oblasti zraneného kolena, pre ktoré musel odstúpiť z Tour de France. Slovensko by mal reprezentovať na olympijských hrách v japonskom Tokiu v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom.

Slovenský cyklista Peter Sagan podstúpil menší chirurgický zákrok v oblasti zraneného kolena, pre ktoré musel odstúpiť z Tour de France. Slovensko by mal reprezentovať na olympijských hrách v japonskom Tokiu v pretekoch jednotlivcov s hromadným štartom. Vancouver pokukuje po Černákovi: V hokejovom Vancouveri túžia po obrancovi, ktorý by bol robustný, silný, ale mal zároveň dobrý pohyb, solídnu kontrolu puku a kvalitnú rozohrávku. Jednou z prvých volieb by mohol byť Slovák Erik Černák.

Riaditeľ Šoth podozrivo hospodári už v druhom divadle

Generálny riaditeľ ŠDKE Ondrej Šoth. (zdroj: Judita Čermáková)

Honoráre za prácu, ktorá nebola urobená, zadávanie rovnakých objednávok zamestnancom a externistom, a potom hľadanie "zradcov" namiesto vinníkov. Viacero prípadov podozrivého hospodárenia opísali denníku SME bývalí zamestnanci Štátneho divadla Košice, ktoré odvlani riadi choreograf Ondrej Šoth.

Medzi svedkami je aj bývalý riaditeľ košického baletu Peter Dedinský, ktorého do funkcie vymenoval sám Šoth. Dedinský spoluprácu vzdal po 42 dňoch.

Viacerí zamestnanci Štátneho divadla Košice hovoria, že od Šothovo nástupu na miesto riaditeľa, vládne v divadle atmosféra strachu.

"Pripomenulo mi to obdobia z minulosti - kultúru mlčania a strachu. Spomenul som si, nie raz, na jeden z prvých dokumentov, ktorý Šoth vydal po tom, čo sa stal generálnym riaditeľom, že sa pracovníci divadla nesmú vyjadrovať k otázkam divadla pre médiá. Len po konzultácii s ním," opisuje bývalý riaditeľ činohry Milan Antol.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Novinky na Netflixe a HBO: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru, a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku. Bergmanov ostrov: Nepoznať Bergmana je ako nepoznať polovicu svetovej kinematografie. Po jeho stopách šla aj nová hviezda svetovej kinematografie, francúzska filmárka so škandinávskymi koreňmi Mia Hansen-Løve, vo filme Bergmanov ostrov.

Nepoznať Bergmana je ako nepoznať polovicu svetovej kinematografie. Po jeho stopách šla aj nová hviezda svetovej kinematografie, francúzska filmárka so škandinávskymi koreňmi Mia Hansen-Løve, vo filme Bergmanov ostrov. Erotika v ženskom kláštore: V roku 1625 bolo nemysliteľné, aby ženu priťahovala iná žena. A neprípustné, aby s ňou mala naplnený lesbický vzťah. Režisér Paul Verhoeven nakrútil film o rehoľnej sestre Benedette, ktorý na festivale v Cannes ponúkol zatiaľ najvýbušnejší materiál.

Rozhovory ZKH: Jana Bittó Cigániková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Mstí sa Igor Matovič ministrom, ktorí ho nahnevali? A ako sa dohodla koalícia na antigénovom testovaní a PCR testoch zadarmo? Ako dopadne stratifikácia nemocníc? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedníčkou zdravotníckeho výboru a poslankyňou SaS Janou Bittó Cigánikovou.

Karikatúra - 13.7.2021. (zdroj: Vico)

Cuketové placky. (zdroj: Fotolia.com)

Zo záhrady alebo z trhu, cuketa je variabilná zelenina. Pripravte si z nej placky, polievku, pizzu či koláč.

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

