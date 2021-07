Rozhodnutie Ústavného súdu je podľa Lengvarského vecne správne

Rezort pripravuje novú vyhlášku.

15. júl 2021 o 12:14 TASR, SITA

BRATISLAVA. Rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z 9. júla, je vecne správne.

Vo štvrtok to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) s tým, že nové znenie vyhlášky sa už pripravuje.

"Budeme musieť teraz nájsť cestu, pretože opatrenia budú platiť v rovnakom režime aj naďalej. Budeme musieť zrušiť to, aby ľudia, ktorí sú očkovaní prvou dávkou, nemuseli ísť do karantény. Musíme nájsť spôsob, ako vrátiť tých, ktorí už odcestovali, a ako im umožniť vrátiť sa bez toho, aby museli ísť do karantény," povedal.

Zámerom opatrení z vyhlášky bolo podľa šéfa rezortu zdravotníctva to, aby sa ľudia začali očkovať a aby mali po vycestovaní aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Opatrenia budú podľa jeho slov "trošku tvrdšie", lebo nebudú rozlišovať medzi osobou s prvou dávkou vakcíny a nezaočkovanými. Nová vyhláška by mala byť pripravená k dňu zverejnenia rozhodnutia Ústavného súdu v Zbierke zákonov.

"Opatrenia na hraniciach sa nemenia," zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva, pričom ľudí vyzval, aby opatrenia na hraniciach dodržiavali a aby po piatich dňoch karantény zodpovedne išli na PCR testy.

Premiér rešpektuje pozastavenie vyhlášky

Predseda vlády Eduard Heger zo strany OĽaNO rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť platnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, ktorá nariaďovala karanténu nezaočkovaným osobám po príchode zo zahraničia.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková. Doplnila, že v predmetnej veci pripravuje ministerstvo zdravotníctva s Úradom verejného zdravotníctva riešenia.