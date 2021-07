Pandémiu koronavírusu sledujeme minútu po minúte

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 534 obetí.

22. júl 2021 o 0:00 Veronika Orviská, Iveta Straňáková, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

00:00 SLOVENSKO - Aj keby nových infikovaných pribúdalo v stovkách denne, už sa nestane, že by sa ľudia nemali kde ostrihať, kam ísť do reštaurácie alebo zažiť na mesiace zavreté tribúny, vstupy do divadla alebo na koncerty.

To všetko by malo platiť pre tých, ktorí sa preukážu európskym certifikátom o zaočkovaní, ktorý teraz ľudia používajú pri prechode hraníc.

Parlament a koaličná väčšina na mimoriadnej schôdzi v piatok rozhodnú, či sa takto očkovaných aspoň čiastočne prestanú týkať mnohé z opatrení.

23:30 SLOVENSKO - Aj budúci týždeň zostane celá krajina v zelenej farbe. Vo všetkých okresoch tak budú platiť najmiernejšie opatrenia.