Demonštranti sa pokúsili dostať do parlamentu, polícia použila slzný plyn

23. júl 2021 o 9:49 (aktualizované 23. júl 2021 o 11:57) TASR

BRATISLAVA. Stovky ľudí protestujú od piatka rána pred vstupom do Národnej rady v Bratislave. Skandujú heslá ako "gestapo", "Slovensko si nedáme", "vlastizrada" či "vydajte nám parlament".

Žiadajú, aby v parlamente nebola prijatá novela zákona, v rámci ktorej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Odmietajú očkovanie proti ochoreniu Covid-19.

Blokujú parlament

Dav blokuje vstup do Národnej rady. Do budovy zatiaľ nikoho nepúšťajú. Vstup strážia desiatky policajtov. Na mieste sú už aj ťažkoodenci i antikonfliktný tím.

Pred dav sa postavili opoziční poslanci z ĽSNS a Smeru. Protestujúcim vyjadrili podporu. Poslanec Ľuboš Blaha (Smer) uviedol, že budú bojovať proti "očkovaciemu fašizmu" a proti prijatiu novely. Počas protestu pustil niekto medzi protestujúcich slzný plyn.

Zranená policajtka

Došlo aj k niekoľkým potýčkam medzi protestujúcimi a políciou. Zranila sa pri nich aj policajtka, ktorá je pri vedomí a je stav si nevyžiadal prevoz do zdravotníckeho zariadenia.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

"Môžem potvrdiť, že sme dostali výzvu o pomoc pre údajne napadnutú policajtku, je pri vedomí, posádka záchrannej zdravotnej služby, ktorú sme vyslali na pomoc, zatiaľ zásah neukončila," uviedla Krčová. Zranenie policajtky potvrdil aj predseda parlamentu Boris Kollár.

Kollár kritizuje

Kollár (Sme rodina) označil celú situáciu za fatálne zlyhanie polície a policajného prezidenta Petra Kovaříka. Zároveň potvrdil, že pri doterajšom proteste došlo k zraneniu policajtky a voči protestujúcim bol použitý slzotvorný plyn.

Parlament bude podľa jeho slov rokovať, hoci sa do budovy ráno nedalo pre protestujúci dav dostať ani poslancom a ani novinárom. Kritizuje však postup polície. Ak by zabezpečili zátarasy a protest by sa odohrával aspoň 50 metrov od parlamentu, k takejto kritickej situácii by nemuselo dôjsť.

"Tí ľudia, samozrejme, že bojujú proti niečomu. To neznamená, že ich budeme obuškovať alebo striekať vodnými delami či budeme na nich púšťať slzotvorný plyn. Keby to policajti zvládli a boli vonku zátarasy, tak sa nič takéto nestane," uviedol.

Protesty podľa jeho slov boli doteraz vždy kultivované, v piatok sa to však vymklo spod kontroly. Šéfa polície sa preto bude pýtať, prečo k tomu došlo. "Je to nemysliteľné, aby to došlo do takéhoto štádia," uviedol s tým, že bude Kovaříka "brať na zodpovednosť za všetko, čo sa tu udialo". Poznamenal, že protest bol dopredu avizovaný a polícia sa mala na to pripraviť.

Rokovanie parlamentu

V parlamente sa napriek protestu začala mimoriadna schôdza. Poslanci rokujú aj o novele zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri jednotlivých opatreniach, napríklad pri vstupe do prevádzok.

Vládny návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz.

Ten má informovať, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Poslanci by mali o návrhu rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.