Ranný brífing: Policajti súperia medzi sebou, neočkovaným bude treba test

25. júl 2021 o 23:06 Michal Deliman

Stíhanie veľkých káuz prepojených na bývalých nominantov Smeru vyústilo do toho, že NAKA zasahuje proti policajtom z inšpekcie ministerstva vnútra, tí naopak zasahujú na NAKA. Súboje medzi policajtmi odhaľujú roky budované väzby, kauza ide naprieč inštitúciami.

Verejnosť sa v súboji inšpekcie, NAKA a tajnej služby stále viac a viac zamotáva. Neprehľadnú situáciu využíva Smer na obhajobu svojich nominantov vo väzbe, ale aj Sme rodina. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

NAKA a inšpekcia súperia. Kto je kto vo vojne policajtov

Príslušník elitnej polície pred budovou Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. (zdroj: TASR)

Dva policajné útvary si navzájom stíhajú ľudí, hádajú sa o vydanie spisov a došlo aj k ozbrojeným zásahom. Aj z vyhlásení NAKA a Inšpekcie ministerstva vnútra je vidieť, že medzi oboma inštitúciami je napätie, hoci ich nadriadení tvrdenia o vojne policajtov popierajú.

NAKA je elitný útvar Policajného prezídia, ktorý vyšetruje najväčšie politické a policajné kauzy. Úrad inšpekčnej služby je síce súčasťou Policajného zboru, no je podriadený ministrovi vnútra a má za úlohu stíhať trestné činy policajtov, a prípadne aj civilistov, ktorí sa v policajných kauzách objavia.

Teraz to vyzerá, že sa oba úrady pustili do seba navzájom. Celý prípad sa týka kauzy ovplyvňovania svedkov, ktorú teraz inšpekcia rieši. V nej sa zdá, že policajti tlačili na niektorých kajúcnikov, aby vypovedali krivo. NAKA sa bráni, že to tak nebolo.

Opozícia a Sme rodina v tejto komplikovanej spleti vzájomných stíhaní a obvinení vidia vojnu policajtov. Naopak, Národný bezpečnostný úrad, Generálna prokuratúra či policajný prezident Peter Kovařík varujú pred šírením konšpiračných teórií. Jednotlivé inštitúcie si podľa nich robia svoju prácu.

Denník SME preto pripravil analýzu toho, čo sa v jednotlivých inštitúciách deje a aké sú medzi nimi väzby a spory.

Stačí pozorne sledovať Smer: Zväčša sú to práve ľudia Smeru, ktorí si z inštitúcií spravili trhací kalendár a zárobkové podniky. Preto je dobré sledovať, komu fandí a koho haní Smer. Situáciu zrejme úplne nerozkľúčujeme. Ale aspoň budeme mať echo, pri ktorom mene byť s akoukoľvek dôverou opatrný, píše Jakub Filo.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský počas rokovania parlamentu. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo 46 nakazených koronavírusom. Laboratóriá uskutočnili 5 834 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa nezmenil, ostáva na čísle 80. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 456 ľudí.

Obrat Sme rodina v prípade novely zákona zvýhodňujúcej očkovaných po protestoch pred parlamentom nakoniec skončil zmierením v koalícii a dohodou.

V prípade, že sa epidemická situácia zhorší, neočkovaní nebudú musieť za testy platiť pri dochádzaní do práce, škôl a obchodov. Bezplatné testy dostanú aj pendleri, pričom ich štát zabezpečí v MOM-kách. Pokiaľ príde silná tretia vlna, zamestnanci nebudú musieť chodiť niekam na testy, ale otestujú sa sami bezplatne u svojho zamestnávateľa.



Kompromisná Lengvarského novela tak definitívne prešla aj parlamentom, keď sa spomedzi 133 prítomných za jej schválenie vyslovilo 77 prítomných. Proti bolo 55, jeden poslanec nehlasoval.

Novela zavádza nové pravidla pri vstupe do prevádzok a na verejné podujatia pre zaočkovaných a nezaočkovaných, a to najmä v prípade zhoršenia epidemickej situácie, kedy bude musieť hlavný hygienik reagovať. Umožňuje Úradu verejného zdravotníctva alebo regionálnemu úradu pri ohrození verejného zdravia nariadiť dočasné podmieňovanie vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia potvrdením o očkovaní proti ochoreniu Covid-19, prekonaní ochorenia alebo o negatívnom výsledku testu.

Koalícia nahnevala všetkých: V podstate je to legislatívna príprava na ďalšiu z antigénových bambusiád. Tie nás síce zatiaľ vyšli na pol miliardy, ale aspoň nefungovali, a tak vždy musela prísť ručná brzda v podobe lockdownu, píše Peter Tkačenko.

V podstate je to legislatívna príprava na ďalšiu z antigénových bambusiád. Tie nás síce zatiaľ vyšli na pol miliardy, ale aspoň nefungovali, a tak vždy musela prísť ručná brzda v podobe lockdownu, píše Peter Tkačenko. Dav už nepatril nikomu: Naozaj sa delíme na dve kategórie. Prvá odborníkov počúva, druhá sa o pravdivosti ich tvrdení potrebuje presvedčiť na vlastné oči, uši a pľúca. Nepripúšťa, že z tých pľúc môže vyjsť sotva pípnutie, keď sa z nich dnes tak ľahko rinie vresk o zabíjaní, píše Nataša Holinová.

Naozaj sa delíme na dve kategórie. Prvá odborníkov počúva, druhá sa o pravdivosti ich tvrdení potrebuje presvedčiť na vlastné oči, uši a pľúca. Nepripúšťa, že z tých pľúc môže vyjsť sotva pípnutie, keď sa z nich dnes tak ľahko rinie vresk o zabíjaní, píše Nataša Holinová. Hrozí trojnásobok obetí: Pri šírení delta variantu koronavírusu hrozí na Slovensku trojnásobok obetí oproti druhej vlne pandémie. Nezaočkovaných je totiž približne 800-tisíc ľudí v skupine nad 50 rokov. Ak by umierali chorí na Covid-19 rovnakým tempom ako počas poslednej vlny, mali by sme na jeseň pri šírení delta variantu približne 40-tisíc mŕtvych, tvrdí zdravotnícky analytik Martin Smatana.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Tabák nie je raritou: Správa Tatranského národného parku ročne rieši desiatky prípadov, keď im porušenie zákona nahlási niekto z facebooku či z instagramu. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3 319 eur. Hrozí však iba v prípadoch, ak niekto vážne poškodí životné prostredie alebo biotopy.

Správa Tatranského národného parku ročne rieši desiatky prípadov, keď im porušenie zákona nahlási niekto z facebooku či z instagramu. Najvyššia pokuta za takéto porušenie zákona sa môže v správnom konaní vyšplhať až na 3 319 eur. Hrozí však iba v prípadoch, ak niekto vážne poškodí životné prostredie alebo biotopy. Čepčeka vylúčili: Poslanca Národnej rady Martina Čepčeka definitívne vylúčili z poslaneckého klubu hnutia OĽANO. Dôvodom bolo pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy z jeho strany a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov, ktoré sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ale aj hodnotami koalície.

Poslanca Národnej rady Martina Čepčeka definitívne vylúčili z poslaneckého klubu hnutia OĽANO. Dôvodom bolo pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy z jeho strany a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov, ktoré sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ale aj hodnotami koalície. Odvolávanie Mikulca: Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca sa posúva na dnes. Predseda Národnej rady Boris Kollár požiadal koaličných partnerov o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady, jediným bodom programu má byť otázka zotrvania ministra vnútra Romana Mikulca a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách.

Pestovanie paradajok na farme Oremus. (zdroj: Oremus)

Prechod na trhové hospodárstvo sa po páde komunizmu veľmi nepodaril. Družstvá a rodinní pestovatelia nemali proti efektívnym farmám zo západu veľkú šancu. Produkcia na Slovensku sa prepadla a na dvere už klopali zahraničné reťazce, ktoré odštartovali veľký dovoz zeleniny.

K pestovaniu zeleniny priviedol zakladateľov GreenCoop družstva dovoz. Ako dvadsaťroční mladíci si založili firmu, ktorá zabezpečovala zahraničným reťazcom produkciu zo zahraničia. Bolo to v čase, keď Slovensko nebolo členom Európskej únie, a tak bolo potrebné tovar preclievať a zabezpečiť potrebnú administratívu.

Situácia sa zmenila, keď Slovensko vstúpilo do Európskej únie. V krajine sa znižovala nezamestnanosť, zlepšovala sa ekonomická situácia a ľudia sa mali zrazu lepšie. Okrem toho, práca mladých podnikateľov stratila zmysel, pretože zeleninu nebolo potrebné preclievať a reťazce si ju mohli nakupovať priamo.

Tieto dva momenty viedli k tomu, že sa z dovozovej firmy stal producent.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Pestujeme málo zeleniny: Kým v roku 1999 sa na Slovensku vypestovalo 685-tisíc ton zeleniny, vlani bola úroda už len 123-tisíc ton. Podľa poľnohospodárov je potenciál vzhľadom na pôdno-klimatické podmienky výrazne väčší. Špecializovaná rastlinná výroba má okrem toho mnoho výhod pre krajinu i spotrebiteľov.

Kým v roku 1999 sa na Slovensku vypestovalo 685-tisíc ton zeleniny, vlani bola úroda už len 123-tisíc ton. Podľa poľnohospodárov je potenciál vzhľadom na pôdno-klimatické podmienky výrazne väčší. Špecializovaná rastlinná výroba má okrem toho mnoho výhod pre krajinu i spotrebiteľov. Príbeh developera sa skončil dlhmi: Keď ho pred Vianocami 2006 otváral VAV invest Europa Shopping Center, nešetril ďalšími plánmi. Ambíciou bolo stať sa najväčším developerom na strednom Slovensku. S VAV investom to však vôbec nedopadlo dobre, skrachoval. A aj keď sa to udialo pred piatimi rokmi, jeho majetok straší obyvateľov Banskej Bystrice dodnes.

Keď ho pred Vianocami 2006 otváral VAV invest Europa Shopping Center, nešetril ďalšími plánmi. Ambíciou bolo stať sa najväčším developerom na strednom Slovensku. S VAV investom to však vôbec nedopadlo dobre, skrachoval. A aj keď sa to udialo pred piatimi rokmi, jeho majetok straší obyvateľov Banskej Bystrice dodnes. Ubudne papierovačiek: Poslanci schválili novelu zákona proti byrokracii. Od začiatku budúceho sa tak opäť zníži počet dokumentov, ktoré budú musieť občania alebo podnikatelia osobne predkladať úradom v papierovej podobe. Štát týmto spôsobom pokračuje v znižovaní administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.

Demonštrant drží obrátený portrét Alexandra Lukašenka. (zdroj: SITA/AP)

Bola možno jediným svetlým bodom v bieloruskej ekonomike, ktorá uviazla v sovietskych časoch. Bieloruskú verziu Silicon Valley však začal rozkladať diktátor Alexander Lukašenko.

Aj programátori a podnikatelia v tejto oblasti sa stali obeťami brutálnych zásahov po minuloročných zmanipulovaných prezidentských voľbách. Desiatky špičkových bieloruských IT spoločností a tisíce ich zamestnancov opustili krajinu, pričom svoje znalosti odnášajú do susedných štátov.

Ukrajina, Poľsko, Litva či Lotyšsku teraz v zrýchlenom režime vydávajú víza bieloruským talentom, alebo sa ich snažia nalákať na finančné výhody. Dúfajú, že tak vytvoria tisíce nových pracovných miest.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

UNESCO škrtlo Liverpool: V čase britského impéria to bol kľúčový prístav a tomu zodpovedala aj miestna zachovaná architektúra. Tá dostala Liverpool v roku 2004 na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Prístav však o miesto na zozname prišiel. UNESCO totiž usúdilo, že výstavba v jeho okolí je príliš masívna a už sa vytratil historický charakter prístavu.

V čase britského impéria to bol kľúčový prístav a tomu zodpovedala aj miestna zachovaná architektúra. Tá dostala Liverpool v roku 2004 na zoznam svetového dedičstva UNESCO. Prístav však o miesto na zozname prišiel. UNESCO totiž usúdilo, že výstavba v jeho okolí je príliš masívna a už sa vytratil historický charakter prístavu. Opatrenia na juhu: Od 5. augusta bude vstup do talianskych múzeí, divadiel alebo na štadióny podmienený dokladom o zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny, negatívnym testom alebo nedávnym prekonaním choroby. Doklad o očkovaní alebo o teste žiadajú aj v Rakúsku, ak chce niekto ísť do vnútorných priestorov reštaurácií. Niečo podobné sa chystá aj v Británii, realitou je to už v Grécku.

Od 5. augusta bude vstup do talianskych múzeí, divadiel alebo na štadióny podmienený dokladom o zaočkovaní aspoň prvou dávkou vakcíny, negatívnym testom alebo nedávnym prekonaním choroby. Doklad o očkovaní alebo o teste žiadajú aj v Rakúsku, ak chce niekto ísť do vnútorných priestorov reštaurácií. Niečo podobné sa chystá aj v Británii, realitou je to už v Grécku. Radšej zákon ako financie: Maďarsko neprijme financie z ozdravného plánu EÚ budúcej generácie, ak budú podmienené zrušením kontroverzného zákona, ktorý na školách obmedzuje možnosť informovať žiakov o homosexualite či transrodových otázkach.

Zo zahraničných webov:

Džudo na OH v Tokiu 2020. (zdroj: SITA/AP)

Alžírsko prišlo ešte pred začiatkom džudistických súťaží na OH 2020 v Tokiu o jedno z najväčších medailových želiezok. Africký šampión Fethi Nourine sa rozhodol odstúpiť z turnaja po tom, ako po žrebe zistil, že v 2. kole sa môže stretnúť s Izraelčanom Toharom Butbulom.

Nourine mal v úvodnom dueli v kategórii do 73 kg nastúpiť proti Mohamedovi Abdalrasoolovi zo Sudánu. Buthul mal voľný žreb.

"Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme sa dostali na olympiádu. Keď som zistil, na koho môžem naraziť v 2. kole, bol to šok, ako keby do mňa udrel blesk. Nechcem si pošpiniť ruky, preto som sa rozhodol radšej odstúpiť z olympijského turnaja. Moje rozhodnutie je nemenné," citoval web rt.com slová Nourinea, ktoré odzneli v rozhovore pre alžírsku televíziu.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Suverénny výkon Beňuša: Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil v Tokiu do olympijského semifinále v C1. Účasť v elitnej pätnástke si prakticky zaistil už v prvej rozjazde, v ktorej časom 99,61 sekundy obsadil druhé miesto. V tej druhej prišiel do cieľa za 96,89 sekundy a suverénne zvíťazil.

Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš postúpil v Tokiu do olympijského semifinále v C1. Účasť v elitnej pätnástke si prakticky zaistil už v prvej rozjazde, v ktorej časom 99,61 sekundy obsadil druhé miesto. V tej druhej prišiel do cieľa za 96,89 sekundy a suverénne zvíťazil. Carapaz ovládol cestné preteky: Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa stal olympijským víťazom v cestných pretekoch s hromadným štartom. Druhé miesto si vybojoval belgický cyklista Wout van Aert a z bronzovej medaily sa môže tešiť víťaz Tour de France 2021 Tadej Pogačar.

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa stal olympijským víťazom v cestných pretekoch s hromadným štartom. Druhé miesto si vybojoval belgický cyklista Wout van Aert a z bronzovej medaily sa môže tešiť víťaz Tour de France 2021 Tadej Pogačar. Američania senzačne prehrali: Prvotriedne prekvapenie sa udialo na olympijských hrách v mužskom basketbalovom turnaji. Favorizovaní Američania totiž vo svojom úvodnom vystúpení v Japonsku podľahli výberu Francúzska 76:83. Pod piatimi kruhmi zaváhali Američania po dlhých sedemnástich rokoch.

Spoločnosť mieri ku kolapsu, ak nič nezmení na prístupe k planéte. (zdroj: TASR/AP)

V najbližších desiatich rokoch môže ľudstvo rozhodnúť o svojom osude. Ak ľudia nič nezmenia na tom, ako využívajú planétu, našej spoločnosti hrozí kolaps. Predpovedali ho už vedci v sedemdesiatych rokoch.

"Ak v súčasnom systéme nedôjde k žiadnym zásadným zmenám, rast populácie a priemyslu sa určite zastaví najneskôr" v 21. storočí, písali v roku 1972 v knihe Limity rastu vedci z MIT.

Na platnosť predpovedí o osude ľudstva sa teraz pozrela Gaya Herringotová z poradenskej firmy KPMG, kde je vedúcou analýz v oblasti udržateľnosti a dynamických systémov. Výskum nerobila v mene svojho zamestnávateľa, spravila ho na osobný popud ako pokračovanie svojej magisterskej práce z Harvardovej univerzity.



Z dvanástich scenárov z Limitov rastu sa podľa Herringtonovej s realitou najviac zhodujú dva. A iba jeden z nich ukazuje záver s kolapsom spoločnosti.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Tekuté jadro Marsu: Otrasy na Marse sú také slabé, že by ste ich ani necítili. Marťanská povrchová sonda InSight práve vďaka nim odhaľuje vnútro červenej planéty. Mars pod svojím prašným zjavom ukrýva kôru, plášť a jadro. Rovnaké geologické vrstvy má aj Zem, od tých marťanských sa líšia hrúbkou aj zložením.

Otrasy na Marse sú také slabé, že by ste ich ani necítili. Marťanská povrchová sonda InSight práve vďaka nim odhaľuje vnútro červenej planéty. Mars pod svojím prašným zjavom ukrýva kôru, plášť a jadro. Rovnaké geologické vrstvy má aj Zem, od tých marťanských sa líšia hrúbkou aj zložením. Šimpanzy napadli gorily: Šimpanzy v prevahe zaútočili na skupinku goríl v národnom parku Loango v Gabone. Konflikt trval takmer hodinu a skončil sa úmrtím gorilieho mláďaťa. Výskumníkov takéto správanie prekvapilo, dovtedy sa dva druhy k sebe správali nenásilne. Čo ich k tomuto správaniu viedlo?

Šimpanzy v prevahe zaútočili na skupinku goríl v národnom parku Loango v Gabone. Konflikt trval takmer hodinu a skončil sa úmrtím gorilieho mláďaťa. Výskumníkov takéto správanie prekvapilo, dovtedy sa dva druhy k sebe správali nenásilne. Čo ich k tomuto správaniu viedlo? Miliardári nie sú astronauti: Priekopníci komerčných vesmírnych letov, ako sú Jeff Bezos či Richard Branson, nie sú v očiach americkej vlády skutočnými astronautmi. Nové pravidlá Federálnej leteckej správy totiž hlásajú, že adepti na astronauta musia byť súčasťou letovej posádky a prispievať k bezpečnosti vesmírnych letov.

Novinárka Pavla Holcová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako vlastne vyzerá útok spywareom Pegasus? Koho všetkého rôzne štáty sledovali? A ako sa proti tomu dá účinne brániť? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Pavlou Holcovou z českého investigatívneho centra.

Karikatúra - 26.7.2021. (zdroj: Vico)

