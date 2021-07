Pandémiu koronavírusu na Slovensku sledujeme minútu po minúte

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 534 obetí.

29. júl 2021 o 0:00 Veronika Orviská, Iveta Straňáková, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

0:00 SLOVENSKO Na Slovensku stúpa počet ľudí, ktorí sa odmietajú očkovať proti Covidu-19. Čaká nás pritom masívna tretia vlna s delta variantom a podľa vedcov dostane covid každý, kto očkovanie nemá.

Z dát pritom vyplýva, že ľudia sa viac boja očkovania, ako smrti z covidu, a to napriek tomu, že v druhej vlne zomrelo viac ako 12 tisíc ľudí a takmer každý Slovák má okolo seba niekoho, kto buď zomrel, alebo skončil na pľúcnej ventilácii. Ako je to možné? Kto je za to zodpovedný?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa na túto tému pýta reportéra Jána Krempaského. Vypočujte si náš podcast Dobré ráno