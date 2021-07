Koronavírus na Slovensku: O sile tretej vlny rozhodne podľa premiéra zaočkovanosť v regiónoch (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 536 obetí.

30. júl 2021 o 0:06 (aktualizované 30. júl 2021 o 13:48) Veronika Orviská, Laura Smitňová, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

13:45 SVET - V Chorvátsku pribudlo 170 prípadov.

Počet aktívnych prípadov je už viac ako tisíc. V nemocniciach je hospitalizovaných 154 pacientov. Pre vstup do Chorvátska je od 1. júla nutný platný Digitálny COVID preukaz EÚ, potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 alebo negatívny PCR test (nie starší ako 72 hodín) alebo antigénový test (nie starší ako 48 hodín).

13:40 SVET - Riziko vzniku odolných variantov je najvyššie, keď je väčšina ľudí zaočkovaná.

Vzniku odolného variantu môže zabrániť rýchle zaočkovanie populácie.

V piatok to ukázal nový výskum, zverejnený v časopise Nature Scientific Reports.

V čase, keď takmer 60 percent Európanov dostalo najmenej jednu dávku vakcíny, je nutné zachovať opatrenia z obdobia neočkovania, a to až dovtedy, kým nebude úplne zaočkovaný každý – ukázala to modelová štúdia, ako uviedli jej autori.

13:38 SLOVENSKO - Registrácií do čakárne aktuálne nepribúda veľa, na prvý termín očkovania čaká aktuálne približne 10-tisíc ľudí.

Jedným z dôvodov môže byť to, že vakcinačné centrá umožnili očkovanie bez registrácie. Generálny riaditeľ NCZI Pavol Capek konštatoval, že registrácií bolo pred časom výrazne viac, týždenne sa očkovalo 200 až 250-tisíc ľudí.

NCZI sa podľa jeho generálneho riaditeľa aktuálne technicky pripravuje na možnú tretiu dávku vakcíny. Budú tak musieť zabezpečiť plánovanie aj certifikáty. „Teraz sa čaká na rozhodnutie, či je toto vôbec potrebné,“ povedal Capek.

13:24 SLOVENSKO - Call centrum NCZI posilnilo 30 ľudí v operačnom stredisku.

Operačné stredisko sa od začiatku leta stretáva s mnohými podnetmi od občanov, ktoré sa týkajú digitálnych COVID preukazov. Zoznam čakajúcich na ich spracovanie bol po posilnení call centra vyriešený v priebehu 10 dní.

Operačné stredisko ide teraz riešiť ďalšie zoznamy podnetov, ktoré eviduje Ministerstvo zdravotníctva. Posilní sa aj samotná linka národného centra, v pondelok sa začne spolupráca s externou firmou, ktorá bude zbierať požiadavky a podnety.

13:20 SLOVENSKO - Podujatím Za očkované Slovensko chce hnutie PS podporiť mlčiacu väčšinu.

Očkovanie podľa predsedníčky progresívcov Ireny Bihariovej nie je vec kultúrno-hodnotového zamerania.

„Naším zámerom je pokojne a nenásilne, bez akýchkoľvek hrotivých odkazov a politických tanečkov sa postaviť za ľudí, ktorí už absolvovali očkovanie," povedala Bihariová s tým, že očkovaní tak urobili nie len pre ochranu samých seba, ale aj k odolnosti ostatných. Doplnila, že očkovanie nie je vec kultúrno-hodnotového zamerania. „Toto je téma, ktorá sa týka zdravia a života všetkých z nás," dodala.

13:01 SLOVENSKO - Situácia zo štvrtkového protestu v Bratislave sa už nesmie opakovať, hovorí premiér.

"K takému niečomu nesmie dochádzať a je úlohou polície, aby takéto zhromaždenia zvládla," vyhlásil Heger.

Výdobytok demokracie podľa predsedu vlády je v tom, že ľudia môžu prejaviť svoj názor. Mali by to však robiť, ako tvrdí, slušne a bez toho, aby obmedzovali slobodu druhých.

"Polícia by mala takéto zhromaždenia regulovať, aby mohli vyjadriť svoj názor, ale v žiadnom prípade neohrozovali ostatných ľudí. Vrátane novinárov, ktorí si robia len svoju prácu," skonštatoval Heger.

12:55 SLOVENSKO - Na eHranici denne zaevidujú približne 50-tisíc registrácií.

Ako v piatok pripomenula riaditeľka úseku stratégie a rozvoja NCZI Barbora Mareková, pri plne zaočkovaných občanoch platí, že im stačí jedna registrácia na šesť mesiacov.

„Údaje, ktoré ľudia zapisujú pri registrácii do eHranice, sa ukladajú do databázy Moje eZdravie, ktorá slúži primárne pre Úrad verejného zdravotníctva SR,“ uviedla s tým, že práve tieto údaje následne využíva pri monitorovaní pohybu alebo dohľadávaní kontaktov. Databáza slúži aj na prihlasovanie sa na testovanie na zistenie prítomnosti nového koronavírusu.

12:46 SLOVENSKO - Mládežnícke tábory pre nejasné COVID pravidlá fungujú na polovičný výkon.

Časť detí a animátorov potrebuje na účasť na letnom mládežníckom tábore PCR test, časť nepotrebuje, záleží len na mieste konania. Nie všetci animátori majú testovanie zadarmo, hoci pôsobia ako dobrovoľníci.

Toto sú hlavné dôvody, prečo mládežnícke organizácie v tomto roku zrušili asi stovku z vyše 600 táborov. Rada mládeže Slovenska, ktorá mládežnícke organizácie zastrešuje, tvrdí, že by stačilo, keby štát zjednotil a ujasnil pravidlá konania sa letných táborov.

12:39 SLOVENSKO - O sile tretej vlny pandémie rozhodne podľa premiéra miera zaočkovanosti v regiónoch.

"COVID automat je pripravený tak, že sa bude zapínať regionálne a miera zaočkovanosti bude mať veľký podiel aj na opatreniach v danom regióne," povedal ďalej Eduard Heger.

Premiér podľa svojich slov navštívil bojnickú nemocnicu, aby zistil, ako je pripravená na tretiu vlnu pandémie.

"V tomto kraji je miera zaočkovanosti prvou dávkou vakcíny na úrovni 39 percent, čo je stále výrazne nižšie, ako by sme potrebovali na kolektívnu imunitu, preto musíme mať nachystané nemocnice. Zaočkovanosť najrizikovejšej kategórie vo veku 50 rokov a viac je v kraji necelých 53 percent, čo je taktiež stále pomerne málo," ozrejmil Heger.

12:27 SLOVENSKO - NCZI bude overovať zaočkovanosť ľudí prihlásených na stretnutie s pápežom.

Predbežne sa uvažuje, že sa občania zaregistrujú. Musia splniť podmienku, ktorou je plná zaočkovanosť. NCZI dostane v nejakej forme identifikátory osôb, pravdivosť zaočkovania zvalidujú a následne túto informáciu zašlú späť organizátorovi.

NCZI nebude samotnému záujemcovi o stretnutie nič zasielať. V národnom centre očakávajú, že registrácia na podujatie sa začne už v najbližších dňoch. Validácia by sa mala vykonávať na týždňovej báze. Pripomenula, že pápež má plánované štyri veľké stretnutia. Najväčšie z nich, v Šaštíne-Strážach, by malo mať kapacitu 350-tisíc ľudí. Pápež František navštívi Slovensko medzi 12. až 15. septembrom.

11:55 SLOVENSKO - ŠÚKL eviduje 7752 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín.

Z celkového počtu hlásení je 46 závažných, čo predstavuje 9,6 percenta hlásení. O týždennej štatistike hlásení podozrení na nežiaduce účinky vakcín na prevenciu ochorenia COVID-19 informoval ústav na svojom webe.

Do štvrtka evidoval ústav spolu štyri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný (po vakcínach od konzorcia Pfizer/BioNTech, od spoločnosti Moderna a od spoločnosti AstraZeneca) a v jednom ako pravdepodobný (po vakcíne od spoločnosti AstraZeneca). Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený.

11:24 SVET - V Sydney budú vojaci dohliadať na dodržiavanie lockdownu.

Delta variant už má v krajine na svedomí viac než tritisíc infikovaných a deväť úmrtí. Napriek piatim týždňom lockdownu sa vírus v krajine šíri ďalej. Oficiálne čísla hovoria o 170 nových prípadoch iba v piatok.

Lockdown by mal platiť do 28. augusta. Ľudia majú zakázané odísť z domu okrem výnimiek ako napríklad cvičenie, nákupy či starostlivosť o príbuzných.

11:16 SLOVENSKO - SAS vyzýva políciu, aby sa pri dnešných protestoch nezopakovala situácia zo štvrtka.

„Napriek tomu, že kričia hoaxy o tom, ako sa im zasahuje do ľudských práv očkovaním, zasiahli oni svojím konaním do práv všetkých slušných ľudí. Bolo zahanbujúce vidieť, ako sa títo ľudia neštítili preniesť svoje agresívne správanie zo sociálnych sietí aj na ulicu a na novinárov," priblížila SaS.



Poslanci za stranu preto vyzvali políciu, aby zabezpečila poriadok a priechodnosť dopravy a aby neboli obmedzovaní ľudia, „ktorí chodia normálne do práce".

„Ak by sa podobná situácia zo štvrtka zopakovala aj dnes, považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," dodala strana.

11:12 SLOVENSKO - Tretiu vlnu zvládneme tak, ako sme zvládli blokádu Bratislavy.

Ak tisíc až tisícpäťsto ľudí dokázalo ochromiť centrum hlavného mesta, pričom polícia sa prestala prizerať až po ôsmej večer, môžeme to vnímať ako správu o stave inštitúcií, ako aj o pripravenosti krajiny na tretiu vlnu, ktorá je už tu, či už tisíc ľudí verí, alebo neverí. Píše komentátorka SME Nataša Holinová.



11:01 SLOVENSKO - Protest odporcov očkovania pred Prezidentským palácom v centre Bratislavy pokračuje aj dnes.

Od rána sa na mieste postupne schádzajú ľudia. Polícia podľa vlastných slov prijala adekvátne opatrenia a v prípade narušenia verejného poriadku či páchania inej trestnej činnosti je pripravená zasiahnuť.

"V súvislosti s verejnými zhromaždeniami, ktoré sa počas dnešného dňa uskutočnia na území Bratislavy, prijala bratislavská polícia adekvátne opatrenia. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocujeme s dôrazom na ochranu života, zdravia a majetku občanov," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Na 17-tu je dnes na Námestí Slobody avizovaná aj verejná manifestácia Za očkované Slovensko.

10:42 - SLOVENSKO - V súvislosti s protestami avizovanými na dnes prijali opatrenia.

Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocujú s dôrazom na ochranu života, zdravia a majetku občanov.



„V prípade, ak by došlo k narušeniu verejného poriadku alebo k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," uvádza polícia.

10:17 SVET - Izraelský prezident Herzog dostal tretiu dávku vakcíny od Pfizer/BioNTech.

Začal sa tak "doplnkový očkovací program" štátu zameraný na obyvateľov starších ako 60 rokov, informovala agentúra AFP.

"Začíname s doplnkovou vakcináciou", aby sa tak život v krajine mohol vrátiť čím skôr do "normálu", uviedol Herzog po tom, ako v Šebovom zdravotnom stredisku (Tel ha-Šomer) pri Tel Avive dostal tretiu dávku vakcíny.

Izraelský premiér Naftali Bennett vo štvrtok oznámil, že Izrael spustí "doplnkový očkovací program", v rámci ktorého začne podávať tretiu dávku proticovidovej vakcíny osobám starším ako 60 rokov. Izrael tak urobil v súvislosti s obavami spojenými s rýchlo sa šíriacim variantom delta.

10:10 SVET - V Maďarsko sa koronavírusom nakazilo 64 ľudí; zomrel jeden pacient s covidom.

Doterajšia bilancia koronavírusovej pandémie je 809 491 infikovaných a 30 026 obetí na životoch. Aktuálne je vírusom nakazených 31 308 ľudí. V nemocničnom ošetrení je 78 chorých s covidom, z nich 11 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

10:00 SLOVENSKO - PCR testy zachytili 44 nových prípadov koronavírusu, nepribudli žiadne obete. Laboratória spravili 7 288 PCR testov.

Za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 112 vzoriek z celkového počtu 181 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 61,9% zastúpenie.

Antigénové testy odhalili 16 pozitívnych, v laboratóriách bolo vykonaných 6 087 testov tohto druhu.

Zdravotníci zaočkovali za štvrtok prvou dávkou 4 189 ľudí. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 257 609. Druhú dávku vakcíny už dostalo 1 962 189 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 8 189 ľudí.

Dnes nepribudla žiadna obeť na covid. Celkovo podľahlo ochoreniu 12 536 ľudí.

V nemocniciach je hospitalizovaných 81 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 46 ľudí. Na JIS sú 6 pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 4 osôb.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji (19), nasleduje Košický (7), Prešovský (6), Trenčiansky (5), Nitriansky (3), Banskobystrický (2), Trnavský (1) a Žilinský (1).

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 3 135 516 pričom takto bolo pozitívne testovaných 392 581 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 37 481 979 z čoho bolo pozitívne testovaných 387 581 osôb.

Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

9:45 SLOVENSKO - Druhá vlna pandémie menila názvy nových slovenských domén.

V roku 2020 sa nové domény venovali predovšetkým informovanosti o covide, druhá vlna pandémie koncom vlaňajška a začiatkom tohto roka však priniesla zmenu. V doménach prevládali skôr slová, ktoré súviseli s prísnejšími opatreniami, testovaním či vakcináciou. Informovala o tom spoločnosť SK-NIC, ktorá je správcom domén s koncovkou .sk.

V prvej polovici vlaňajška vzniklo zhruba 1300 domén súvisiacich s ochorením COVID-19. Najčastejšie obsahovali slová ako corona, COVID-19, antibakterial, anticovid, antikoronavírus, ako sa nenakaziť či dezinfekcia. Okrem toho sa vyskytovali aj výrazy ako výroba rúšok, ochrana tváre, respirátory, corona test, donáška jedla, rozvoz tovarov a nákupov, pomoc rodičom, dôchodcom či virtuálne učenie.

O rok neskôr už bol záujem o registráciu menší. Najčastejšie sa vyskytovali výrazy ako FFP, maska, očkovanie, vakcína či PCR.

8:13 SVET Zaočkovaní štátni zamestnanci v Česku budú mať platené dva dni voľna navyše. Premiér Andrej Babiš podpísal dodatok ku kolektívnej zmluve s odbormi.

V krajine pribudlo včera 203 prípadov infekcie, hospitalizovaných je 51 pacientov.

7:50 SVET Japonské hlavné mesto Tokio zostane v núdzovom stave do konca augusta a rovnaké opatrenia sa chystajú zaviesť aj v susedných prefektúrach a meste Osaka na západe krajiny.

To všetko v dôsledku rekordného nárastu prípadov v čase, keď sa v hlavnom meste konajú olympijské hry. Hostiteľské mesto olympijských hier hlásilo rekordný nárast pozitívnych tri dni po sebe, vrátane štvrtkových 3 865 vzoriek.

6:00 SVET Delta variant nového koronavírusu viedol na Blízkom východe k prudkému vzostupu nákazy a vyvolal tam "štvrtú vlnu" pandémie. Oznámila to WHO.

Vysokonákazlivý variant vírusu, ktorý najprv zaznamenali v Indii, sa už objavil v 15 z 22 krajín a teritórií blízkovýchodného regiónu - od Maroka až po Pakistan.

"Cirkulácia variantu delta spôsobuje v čoraz viac krajinách (spadajúcich do) regiónu WHO východného Stredomoria nárast v počte prípadov ochorenia Covid-19 a úmrtí," uvádza sa vo vyhlásení WHO.