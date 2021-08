Koronavírus na Slovensku: Delta variant našli vo väčšine testovaných vzoriek (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili viac ako 392-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 541 obetí.

3. aug 2021 o 0:06 (aktualizované 3. aug 2021 o 18:36) Laura Smitňová, Andrej Kuzmány, TASR, SITA, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

18:35 SLOVENSKO - Päť veľkokapacitných očkovacích centier v Banskobystrickom samosprávnom kraji – v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci, Revúcej a v Žiari nad Hronom - pokračuje v očkovaní proti ochoreniu Covid-19 vakcínami od Pfizer/BioNTech alebo AstraZeneca, a to aj bez pozvánky, vrátane detí. Fungovať majú dovtedy, kým bude záujem o očkovanie, potvrdil Marek Mačica, odborný referent pre komunikáciu Úradu Banskobystrického kraja.

17:59 SVET - Do niektorých prevádzok v New Yorku budú môcť vstúpiť iba zaočkovaní.

New York sa tak stane prvou americkou metropolou, ktorá zavedie podobné opatrenie. "Ak ste zaočkovaný, máte kľúč, môžete si otvoriť dvere. Avšak ak ste nezaočkovaný, naneštastie sa nebudete môcť zúčastniť na mnohých veciach," uviedol starosta mesta de Blasio.

17:38 SVET - Škótsko 9. augusta zruší takmer všetky reštrikcie.

Sociálny odstup sa nebude musieť dodržiavať vo väčšine prostredí, čo znamená, že sa zvýši využívanie kapacity pubov a reštaurácií a povolený bude väčší počet ľudí na športových podujatiach či koncertoch.

Úzke kontakty ľudí, ktorí budú pozitívne testovaní, nebudú musieť ísť do karantény, ak budú úplne zaočkovaní.

16:57 SLOVENSKO - Prešovský kraj ukončil prevádzku očkovacích centier v Starej Ľubovni a Bardejove.

Nadchádzajúci víkend sa bude očkovať proti covidu len v Poprade.

"Ak ministerstvo zdravotníctva v rámci Národnej stratégie očkovania proti COVID-19 rozhodne o očkovaní treťou dávkou vakcíny a požiada PSK o súčinnosť a opätovné zriadenie VKOC, tak PSK v krátkom časovom úseku opätovne zriadi veľkokapacitné očkovacie centrá a zabezpečí organizáciu očkovania," povedala hovorkyňa kraja Jeleňová.

16:44 SVET - Testovanie v Maďarsku bude zdarma iba pre tých, čo nemôžu byť zaočkovaní.

Vláda zdôraznila, že podľa platných predpisov je očkovanie zdarma a k dispozícii je dostatok vakcín. V prípade odkladných operačných zákrokov sa nevyžaduje PCR test od zaočkovaných a od ľudí, ktorí v období štyroch mesiacov prekonali nákazu novým druhom koronavírusu.

Bezplatný je PCR test aj pre tých, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli dať zaočkovať, pripomenul kabinet.

16:37 SVET - Polovica populácie Európskej únie je už plne zaočkovaná proti covidu.

EÚ predbehla v miere zaočkovanosti Spojené štáty. Celkovo to predstavuje 223,8 milióna ľudí, ktorí dostali v krajinách EÚ dve dávky proticovidových vakcín, jednu dávku po zotavení sa z tejto choroby alebo jednodávkovú vakcínu, píše AFP.

16:18 SLOVENSKO - SaS je pripravená diskutovať o možnosti voliť z karantény.

"Nechceme nikoho obmedzovať na jeho volebnom práve, a preto si myslíme, že o tejto téme by mala najskôr prebehnúť široká verejná diskusia. S otvorením volebného zákona by sme však zároveň radi konečne doriešili zjednodušenie voľby zo zahraničia či zavedenie dvojkolovej voľby pre budúcoročné komunálne a regionálne voľby," uviedol podpredseda SaS a štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus. Hovorí o kľúčovej zmene tohto volebného obdobia.

16:07 SLOVENSKO - Delta variant našli vo väčšine testovaných vzoriek.

Vyplýva to z posledných dvoch júlových sérií sekvenovania.

Kým na začiatku mesiaca ešte prevládal alfa variant, postupne začal dominovať delta variant. Informácie zverejnil Úrad verejného zdravotníctva.

15:09 SLOVESNKO - Pčolinský šíri podľa Ministerstva vnútra dezinformácie o zmene volebného zákona. Pčolinský tvrdí, že Mikulec chce podľa neho zakázať voliť neočkovaným.

Ako vysvetlilo ministerstvo, zákon o podmienkach výkonu volebného práva ustanovuje prekážku, ktorá má za cieľ ochranu verejného zdravia.

"V súvislosti s pandemickou situáciou však v zákone absentoval administratívny postup vyznačenia tejto prekážky v zozname voličov. Tento postup je predmetom novely tzv. volebného zákona," vysvetlili v stanovisku.

To, ktorí voliči predstavujú hrozbu pre verejné zdravie a všetkých občanov, ustanovuje podľa rezortu osobitný predpis, a to zákon na ochranu verejného zdravia. "Novela volebného zákona v žiadnom prípade nesprísňuje ani nepoľavuje, teda žiadnym spôsobom nemení pravidlá zaužívané v Slovenskej republike viac ako 30 rokov," zdôraznila riaditeľka tlačového odboru ministerstva.

13:38 SLOVENSKO - Hlas kritizuje očkovacie prémie, podľa strany to nie je stratégia, ktorá zachráni životy.

Očkovanie má byť podľa slov Richarda Rašiho dobrovoľné s cieľom chrániť zdravie. "Igor Matovič však opäť na seba upútal pozornosť. A opäť nie ako minister financií ale ako celonárodný organizátor lotérie, kde ide rozdávať milióny z našich daní niektorým očkovaným ľuďom." vyhlásil podpredseda strany Raši.

13:33 SLOVENSKO - Poslanec SaS Foltin vyzval opozičný Hlas, aby zaujal stanovisko k antivaxerom a postupu polície.

Hlasu sa v tejto súvislosti pýta, či podporujú takéto protesty, či podľa nich polícia konala správne, či by policajný prezident Peter Kovařík mal prísť vysvetľovať postup polície do parlamentu a či by sa na predmetnom zasadnutí brannobezpečnostného výboru zúčastnili.



Foltin sa tiež Hlasu pýta, či podporujú avizovaný spoločný protest strany Smer-SD a odídencov z ĽSNS združených v hnutí Republika, ktorý je plánovaný na 1. septembra pred Ústavným súdom SR v Košiciach a či je správne, že sa socialisti spájajú s extrémnou pravicou.

13:00 SLOVENSKO - Do dosiahnutia kolektívnej imunity zostáva Slovensku 800 dní, tvrdí Matovič.

Vysvetlil to tým, že sa posledné dni denne podá približne 3-tisíc prvých dávok vakcín. Ak budeme podľa expremiéra ďalej napredovať takýmto tempom, zaočkovanosť na 85 % potrebnú pre dosiahnutie kolektívnej imunity dosiahneme približne v októbri 2023. Aj to za predpokladu, že tempo očkovania sa ešte viac nezníži.



„To znamená len jediné - držme si klobúky, dobrovoľne sme sa rozhodli vtrhnúť do boja s Deltou s holými rukami a bez zbraní, ktorých máme plné sklady … lebo veríme, že Slovensko bude mať šťastie a tretia vlna nás obíde,“ dodal Matovič.

11:49 SLOVENSKO - Trenčiansky samosprávny kraj postupne znižuje kapacity vo svojich dvoch veľkokapacitných očkovacích centrách.

Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 plánuje momentálne podávať záujemcom v zmysle zmlúv do konca augusta.

"Očkujeme už len jeden víkendový deň, pretože nám v čakárni postupne ubúdajú ľudia a momentálne máme čakárne na prvú dávku vakcín prázdne. Hlavne ľudí preočkovávame," povedala vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu kraja Elena Štefíková.

11:30 SVET - Čína otestuje všetkých obyvateľov Wu-chanu.

K testovaniu všetkých obyvateľov v meste, kde v roku 2019 po prvý raz identifikovali ochorenie COVID-19, sa podujali pre neobyčajne rozsiahlu sériu vzniku ohnísk nákazy v krajine. V pondelok vo Wu-chane potvrdili tri infekcie, ktoré sú prvé neimportované prípady v meste za viac ako rok.

11:21 SLOVENSKO - Na výjazdové očkovanie v obci Trstice sa prihlásilo vyše 100 ľudí.

Výjazdový tím bude očkovať jednorazovou vakcínou Janssen od Johnson & Johnson.

11:18 SLOVENSKO - Na očkovacie prémie a sprostredkovateľské bonusy sa už prihlásilo 280-tisíc ľudí.

Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo financií. „Teší nás veľký záujem o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus,“ uviedol rezort.

10:59 SVET- Belgicko hlási mierny nárast hospitalizácií a obetí na covid.

Priemerný počet úmrtí na covid sa v období od 24. do 30. júla zvýšil voči predošlému týždňu o 109 percent na 3,3 úmrtí denne. Do utorka evidovali belgické úrady celkovo 25.257 úmrtí v spojitosti s koronavírusom.

V tom istom období došlo aj k nárastu počtu novoinfikovaných osôb. V sledovanom období sa denne nakazilo v priemere 1557 ľudí, čo je päťpercentný nárast oproti predchádzajúcemu týždňu.

10:37 SVET - Nemecko bude masovo očkovať aj deti od veku 12 rokov.

„Deti a tínedžeri ... sa môžu rozhodnúť dať sa zaočkovať po lekárskej konzultácii a tak chrániť seba a ostatných," tvrdí minister zdravotníctva Jens Spahn.



Snaha nemeckej vlády o vakcináciu mládeže prichádza dva mesiace po tom, ako EMA odporučila rozšírenie použitia očkovacej látky od konzorcia Pfizer-BioNTech aj pre deti vo veku 12 až 15 rokov. Minulý mesiac EMA odsúhlasila použitie vakcíny firmy Moderna pre rovnakú vekovú skupinu.

Od septembra by sa tiež mimoriadne zraniteľným skupinám v krajine mala ponúkať tretia dávka vakcíny.

10:03 SLOVENSKO - Druhú dávku už dostali viac ako dva milióny ľudí.

Zdravotníci zaočkovali v pondelok prvou dávkou 3 575 ľudí. Prvou dávkou podľa údajov ministerstva zdravotníctva zaočkovaných 2 260 743 ľudí. Druhú dávku vakcíny dostalo celkovo 2 019 073 ľudí. Za včera pribudlo 5 802 kompletne zaočkovaných.

10:00 SLOVENSKO - PCR testy zachytili 41 nových prípadov koronavírusu, pribudla jedna obeť.

Laboratória spravili 7 703 PCR testov. Dnes pribudla jedna obeť na covid. Celkovo podľahlo ochoreniu 12 541 ľudí.

Počet hospitalizovaných s potvrdeným covidom alebo s podozrením naň stúpol o 11 pacientov. Hospitalizovaných je 92 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 47 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti sú piati pacienti, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú tri osoby.

„Z celkového počtu 5 216 sekvenovaných vzoriek je počet pozitívne testovaných na delta variant 293, čo predstavuje 5,6-percentné zastúpenie. Za posledný týždeň je počet pozitívne testovaných na delta variant 74 vzoriek z celkového počtu 87 sekvenovaných vzoriek. Predstavuje to 85,1-percentné zastúpenie,“ informovalo Ministerstvo zdravotníctva.



Do štatistík pribudlo aj 26 pozitívne testovaných antigénovými testami, v pondelok ich vykonali viac ako 6 300. Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Bratislavskom kraji, kde potvrdili 15 prípadov nákazy. Nasledujú Banskobystrický kraj a Košický kraj so šiestimi infikovanými a Prešovský a Žilinský s piatimi. Trnavský kraj eviduje dva pozitívne PCR testy, Nitriansky a Trenčiansky zhodne po jednom.

9:38 SLOVENSKO - Gröhling vyzýva rodičov, žiakov aj učiteľov, aby ešte v auguste využili možnosť očkovania.

„Vyššia miera zaočkovania zabezpečí lepší chod škôl. Zatiaľ je zaočkovanosť vyššia hlavne na západnom Slovensku, vďaka čomu na školách vznikne menej ohnísk a triedy sa tak vyhnú prerušeniu prezenčnej výučby,“ priblížil minister školstva.

Ministerstvo vysvetlilo, že v prípade šírenia nákazy na škole bude musieť Regionálny úrad verejného zdravotníctva posielať kontakty infikovaného do domácej izolácie.

„V praxi to znamená dočasnú dištančnú výučbu, pokiaľ sa izolácia neukončí,“ doplnilo. Gröhling zdôraznil, že očkovaní ľudia majú nižšie riziko ťažkého priebehu choroby, hospitalizácie, ale aj nižšie riziko prenosu ochorenia na iných. Z výskumov vyplýva, že očkovaný človek má aj nižšiu vírusovú nálož.

9:30 SVET - V Japonsku budú pacientov s koronavírusom hospitalizovať len v prípade, že sú vážne chorí alebo vtedy, ak im hrozí ťažký priebeh covidu. Ostatní nakazení zostanú v domácej izolácii. Oznámili to tamojší predstavitelia v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov v Tokiu, kde sa aktuálne konajú letné olympijské hry.

Japonský premiér Jošihide Suga v pondelok uviedol, že vláda zabezpečí, aby ľudia, ktorí sú v domácej karanténe, mohli byť v prípade potreby prevezení do nemocnice.

9:25 SLOVENSKO - Peniaze z očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu budú návratné, ak sa vďaka nim zaočkuje minimálne 30-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali. Vyplýva to z prepočtov Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré spomenuli v analýze o potenciálnych prínosoch očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu.

Navrhovaná očkovacia lotéria s nákladmi 26,4 milióna eur bude podľa útvaru spoločensky návratná, ak presvedčí k očkovaniu oboma dávkami vakcíny proti novému koronavírusu najmenej 6-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali.

Efektivitu vyčíslili analytici útvaru aj pri sprostredkovateľskom bonuse. S vyčlenenými nákladmi 24 miliónov eur bude podľa nich táto investícia návratná vtedy, ak presvedčí minimálne 24-tisíc ľudí.

9:00 SLOVENSKO - Aj novinári, ktorí budú chcieť spravodajsky pokrývať návštevu pápeža Františka na Slovensku, musia byť zaočkovaní. Na svojom webe o tom informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Akreditácia domácich aj zahraničných novinárov je možná do 5. septembra.

8:45 SVET - Zhruba 5,2 milióna obyvateľov Grécka je už plne zaočkovaných proti koronavírusu, čo predstavuje 48 percent celkovej populácie a až 58 percent dospelých Grékov, uviedlo grécke ministerstvo zdravotníctva.

Od začiatku očkovacej kampane nazvanej "Operácia sloboda" podali v Grécku celkovo už 10 540 000 vakcín, spresnil štátny tajomník pre primárnu zdravotnú starostlivosť Marios Themistokelos.

8:40 SVET - Testy v Česku včera odhalili 152 nových prípadov, čo je menej ako pred týždňom. Naďalej sa lepšiacu situáciu naznačuje aj fakt, že počas pracovných dní uplynulého týždňa zaznamenali nižšie číslo iba raz: v piatok (139).

8:15 SVET - V Nemecku včera pribudlo 1 766 nakazených. Pred týždňom ich síce bolo menej - 1 545, ale v nasledujúcich dňoch už presahovali 2-tisíc a vo štvrtok dokonca 3-tisíc.

Sedemdňová incidencia, ktorá vyjadruje počet nakazených v prepočte na 100-tisíc obyvateľov za sedem dní, je na čísle 17,9. Pred týždňom bola 14,5.

8:10 SVET - Polícia na španielskom ostrove Ibiza zháňa cudzincov vo veku od 30 do 40 rokov. Ich úlohou bude tajne prenikať na súkromné večierky, na ktorých sa porušujú opatrenia proti šíreniu koronavírusu, a upozorňovať na ne policajtov.

Polícia takto reaguje na prudké nárasty počtu nových nakazených na ostrove, ktorý je známy svojim bujarým nočným životom a každoročne láka mnoho zahraničných turistov.

7:45 SLOVENSKO - "Celé je to, ako inak, nevkusné. Očkovacia lotéria na Slovensku bude mať podobu telefonickej hry z Telerána či komerčných rádií, pri ktorej buď bleskovo zdvihnete a poviete heslo, alebo máte smolu.

To, čo malo byť motiváciou na zvyšovanie očkovania, sa pod rukami lídra obyčajných mení na lacnú freak show a na ďalšie ponižovanie tých, ktorí si ho už počas celej očkovacej odysey užili dosť." Píše vo svojom komentári Soňa Jánošová.

7:00 SVET - Úrady v stredočínskom meste Wu-chan oznámili, že po tom, ako tam po viac ako roku zaznamenali prvé lokálne prenesené prípady nákazy koronavírusom, otestujú všetkých 11 miliónov obyvateľov mesta.

Wu-chan "okamžite začína s komplexným testovaním nukleových kyselín všetkých obyvateľov", uviedol vysoký predstaviteľ Wu-chanu Li Tchao na utorňajšej tlačovej konferencii.

Wu-chan už aj v minulosti testoval na koronavírus všetkých obyvateľov. (zdroj: TASR/AP)

6:44 SVET - Bidenova administratíva v pondelok predĺžila zvláštne opatrenie, ktoré jej s odvolaním sa na nebezpečenstvo šírenia koronavírusu umožňuje bez udania dôvodu odmietať žiadateľov o azyl a ďalšiu ochranu prichádzajúcich z Mexika.

Biden tak podľa agentúry AP pokračuje v politike nastavenej exprezidentom Donaldom Trumpom, proti čomu hlasno protestujú skupiny obhajujúce práva migrantov. Tie oznámili, že sa budú usilovať o zrušenie opatrenia súdnou cestou.

6:15 SVET - Aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu už dostalo najmenej 70 percent Američanov. Tento cieľ, ktorý prezident Joe Biden stanovil do 4. júla, sa tak dosiahol o mesiac neskôr.

Bidenovej administratíve sa do 4. júla nepodarilo splniť ani ďalší cieľ, a to plne zaočkovať 165 miliónov dospelých Američanov. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) je v súčasnosti plne zaočkovaných viac ako 156,5 milióna osôb starších ako 18 rokov.