Očkovacia lotéria životy nezachráni, tvrdí Hlas

Podľa Rašiho chce na seba Matovič iba pútať pozornosť.

3. aug 2021 o 13:45 SITA

BRATISLAVA. Očkovacia lotéria a sprostredkovateľský bonus sú podľa strany Hlas drahé nástroje, ktoré neprinesú želaný efekt. Očkovanie má byť podľa zástupcov strany dobrovoľné s cieľom chrániť zdravie.

Ako ďalej uviedol podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia Richard Raši, minister financií Igor Matovič lotériou na seba len púta pozornosť a rozdáva milióny z daní Slovákov.



Desiatky miliónov eur by sa dali využiť podľa Rašiho oveľa efektívnejšie.

„Je to nesprávne riešenie. Na jednej strane Matovičova a Hegerova vláda dáva na prevenciu len drobné, nepreplatí onkologickým chorým inovatívne lieky, ale teraz ide rozhadzovať milióny na sebaprezentáciu. Tieto peniaze by mohli ísť napríklad aj ku zdravotníkom a pacientom na diagnostiku a liečbu všetkých tých, ktorí kvôli koronakríze museli mesiace čakať,“ povedal Raši.



Lepšie využitie týchto prostriedkov si vie predstaviť aj podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková.

„Tieto peniaze by oveľa efektívnejšie poslúžili, aby mohlo byť viac mobilných očkovacích tímov, či aby všeobecní lekári a pediatri dostávali vyššiu platbu za podanie vakcíny. Bolo by to pre nich viac motivujúce a občania by sa dostali k informáciám aj vakcíne na mieste, kde im je to prirodzené, u svojho lekára,“ dodala Dolinková.



Na očkovacie prémie a sprostredkovateľské bonusy sa k utorku 9:30 registrovalo 280-tisíc osôb. Všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu a sprostredkovateľský bonus sa môžu prihlásiť na stránke bytzdravyjevyhra.sk.