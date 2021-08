Brífing: O Výbohovej korupcii hovoria citáty, navrhli covid automat

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

8. aug 2021 o 23:17 Michal Deliman

„Pán Výboh vystupoval ako najbližší človek premiéra Fica.“ či „On predložil požiadavku trikrát po šesť miliónov, potom vstal a odišiel.“ Známe citáty hovoria úplatkoch a Ficovom Výbohovi viac než dosť.

Slovensko sa podľa ministerstva zdravotníctva už prehuplo do tretej vlny pandémie a čoskoro sa to odrazí aj na zavádzaní opätovných opatrení voči Covidu-19. Ako sa budú vyvíjať najbližšie pandemické mesiace sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pandur, Patria, Mýtnik. Koľko rokov majú svedectvá o údajnej korupcii Výboha

Kedy očkovanie nahradí test, určia prevádzky. Navrhli nový covid automat

Kauza Mýtnik: Vysokí úradníci, oligarchovia Smeru a vyhodené desiatky miliónov

Bielorusko rok po voľbách: Režim drví kritikov, Lukašenka držia pri moci peniaze z Moskvy

Lionel Messi chcel v Barcelone zostať. Prezradil, prečo musel skončiť

Ich jedinou úlohou bolo nepokaziť, čo funguje. Slováci prerobili taliansky hit Úplní cudzinci

Pandur, Patria, Mýtnik. Svedectvá o údajnej korupcii Výboha

V súvislosti s korupciou bol priateľ Roberta Fica Miroslav Výboh vyšetrovaný v Rakúsku, stíhanie nakoniec zastavili. (zdroj: MAFRA/Michal Šula)

Pred štrnástimi rokmi vystupoval Miroslav Výboh ako tajomná spojka pri dodávke obrnených vozidiel Pandur pre českú armádu za vyše 14 miliárd korún. Pre podozrenie z korupcie prípad následne vyšetrovala česká polícia.

Prípad Pandur bol prvou korupčnou kauzou, v ktorej sa verejne spomínala účasť Výboha ako blízkeho človeka predsedu Smeru Roberta Fica. Bývalý zbrojár Výboh je považovaný za mecenáša Smeru a Ficovho pokladníka.

Po panduroch našli novinári Výbohovu stopu aj v pripravovanom nákupe mínometov Patria pre českú armádu v roku 2010. Na tajnej nahrávke, ktorú urobil denník MF Dnes, vysvetľoval lobista Josef Jindra, že ak by obchod dohodli spolu so Slovenskom ako strategický, vyhli by sa formálnemu výberovému konaniu.

Polícia Výboha obvinila v slovenskej kauze, ktorú nazvala Mýtnik 3. Obvinení bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze a podnikateľ v IT oblasti Michal Suchoba vypovedali, že Výboh v roku 2014 sprostredkoval úplatok 150-tisíc eur pre vtedajšieho štátneho tajomníka ministerstva financií Petra Pellegriniho za to, že politicky presadí projekt virtuálnych pokladníc.

Denník SME zostavil výber dvanástich známych citátov od kauzy Pandur dodnes, ktoré hovoria o Výbohovi a korupcii.

Kedy očkovanie nahradí test, určia prevádzky

Covid automat odborníci napísali, schvaľovať ho bude vláda. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na Slovensku odhalili 33 nových prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá celkovo vykonali 4 290 PCR testov. Počet hospitalizovaných pacientov klesol o 14, v nemocniciach tak zostáva 65 ľudí. Nepribudlo žiadne úmrtie. Prvou dávkou vakcíny sa zaočkovalo 1 096 ľudí.

Pre Bratislavu by podľa nového covid automatu už nemuseli zavádzať tie najprísnejšie obmedzenia. Už by sa neocitla v najhoršej čiernej farbe, napriek tomu, že by v nej výrazne narástol počet infikovaných. Má totiž dostatok ľudí vo veku nad 50 rokov - viac ako 70 percent, ktorí sú plne zaočkovaní.

V praxi by to znamenalo, že by ľuďom z Bratislavy už štát ani pri raste infikovaných nezakazoval cestovať medzi okresmi, úplne by tu na rozdiel od iných okresov nezakázali ani hromadné podujatia, počet ich účastníkov by sa však pri horšej epidemickej situácie okresal. Aj s takými opatreniami ráta návrh nového covid automatu.

Zásadnou zmenou pri navrhovanom covid automate je aj to, že prevádzky sa budú rozhodovať, ktorých zákazníkov uprednostnia - či dajú prednosť iba zaočkovaným, alebo do prevádzky pustia aj ľudí s negatívnym výsledkom testu na koronavírus a tých, ktorí prekonali Covid-19, alebo budú môcť prísť aj zákazníci bez očkovania aj bez testu. Čím menšiu kontrolu však pri vstupe zavedú, tým menej ľudí budú môcť mať v interiéri prevádzky.

Seniorom klesajú protilátky: Preočkovať treťou dávkou ľudí, ktorí už podstúpili kompletnú vakcináciu, zatiaľ ministerstvo zdravotníctva neplánuje. Zaočkovaným starším ľuďom pritom hladina protilátok v tele klesá rýchlejšie ako mladšej generácii.

Preočkovať treťou dávkou ľudí, ktorí už podstúpili kompletnú vakcináciu, zatiaľ ministerstvo zdravotníctva neplánuje. Zaočkovaným starším ľuďom pritom hladina protilátok v tele klesá rýchlejšie ako mladšej generácii. Ako predísť trestuhodnej jeseni: po roku a pol pandémie máme ako občania aj demokracie karpatského typu nárok na viac ako improvizáciu a čakanie na zázraky. Už nečakáme veľa, ale aspoň drobné plánovanie sa žiada, píše Ondrej Podstupka.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Prokuratúra sa čistí: Z Generálnej prokuratúry sa v tichosti stiahol ďalší z pochybných prokurátorov, ktorí sú spätí s odsúdeným mafiánskym podnikateľom Marianom Kočnerom. Bývalý prvý námestník prokuratúry Ladislav Tichý, ktorý istý čas plnil funkciu generálneho prokurátora, požiadal o odchod do dôchodku koncom roka.

Z Generálnej prokuratúry sa v tichosti stiahol ďalší z pochybných prokurátorov, ktorí sú spätí s odsúdeným mafiánskym podnikateľom Marianom Kočnerom. Bývalý prvý námestník prokuratúry Ladislav Tichý, ktorý istý čas plnil funkciu generálneho prokurátora, požiadal o odchod do dôchodku koncom roka. Aktéri káuz žijú v luxuse: Výboh, Suchoba, Imrecze a ďalší. Sú aktérmi veľkých korupčných káuz z éry Smeru, spája ich však aj niečo iné. Vybudovali si miliónové vily v lukratívnej lokalite pod bratislavským Slavínom. Niektoré z ulice pôsobia nenápadne, iné dýchajú luxusom na prvý pohľad. SME prináša prehľad zaujímavých nehnuteľností tejto kategórie.

Výboh, Suchoba, Imrecze a ďalší. Sú aktérmi veľkých korupčných káuz z éry Smeru, spája ich však aj niečo iné. Vybudovali si miliónové vily v lukratívnej lokalite pod bratislavským Slavínom. Niektoré z ulice pôsobia nenápadne, iné dýchajú luxusom na prvý pohľad. SME prináša prehľad zaujímavých nehnuteľností tejto kategórie. Prepustili obvinených v kauze Mýtnik 3: Sudca pri prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku nevzal do väzby obvinených v rámci kauzy Mýtnik 3. Súd prepustil tri osoby obvinené zo zločinu prijímania úplatku zo zadržania na slobodu, pretože nezistil dôvody kolúznej ani inej väzby.

Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku, vzniká len vďaka predplatnému.

Staňte sa tiež podporovateľmi. Pozrite si ponuku predplatného.

Kauza Mýtnik: Vysokí úradníci, oligarchovia Smeru a vyhodené desiatky miliónov

Bývalý prezident FS František Imrecze s vtedajším ministrom financií Petrom Kažimírom. (zdroj: TASR)

Od začiatku tohto roka zadržala NAKA postupne takmer celé bývalé vedenie Finančnej správy. V raziách Mýtnik 1 až 3 figurujú obaja jej bývalí prezidenti, šéf kriminálneho úradu, generálny riaditeľ sekcie daní, šéf IT, šéfka obstarávania, ale aj dlhoročná šéfka právneho oddelenia, ktorá vo funkcii pôsobila aj v súčasnosti.



Finančná správa je jeden z kľúčových úradov štátu, zabezpečuje výber daní a ciel. Policajné obvinenia opisujú, ako „šila“ niektoré IT systémy za desiatky miliónov eur na zákazku komerčným firmám. Následne ich vedenie FS prezentovalo ako nástroje v boji proti daňovým únikom.

Na to, aby FS mohla tieto IT systémy zaplatiť alebo ak potrebovala, aby ich aspoň časť podnikateľov musela používať, muselo zasiahnuť ministerstvo financií. To zastrešuje rozpočet daniarov a prijíma legislatívu pre oblasť daní a ciel. Preto sa v Mýtniku opakovane spomínajú aj odmeny súvisiace "s podporou legislatívneho procesu".

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Kam pôjdu milióny z plánu obnovy: Prvé peniaze z európskeho Plánu obnovy na rozbeh ekonomík po pandémii, z ktorého by Slovensko malo dostať šesť miliárd eur, prídu už na jeseň. Pôjde o približne 800 miliónov eur, teda 13 percent z celkovej sumy. V prvých rokoch majú štáty predovšetkým prijať reformy. Až v neskoršej fáze sa dostanú na rad konkrétne investície.

Prvé peniaze z európskeho Plánu obnovy na rozbeh ekonomík po pandémii, z ktorého by Slovensko malo dostať šesť miliárd eur, prídu už na jeseň. Pôjde o približne 800 miliónov eur, teda 13 percent z celkovej sumy. V prvých rokoch majú štáty predovšetkým prijať reformy. Až v neskoršej fáze sa dostanú na rad konkrétne investície. Príplatky za roaming: Vyrovnanie cien v roamingu s poplatkami, ktoré mobilní operátori účtujú zákazníkom za telefonovanie a mobilný internet v domovskej krajine, sa stalo jedným zo symbolov zjednotenej Európy. Pre EÚ to bola príležitosť priniesť pre ľudí hmatateľný efekt z jednotného trhu. Koniec roamingových príplatkov mal odstrániť „stres z faktúr“. Dve výnimky však predsa len ostali.

Vyrovnanie cien v roamingu s poplatkami, ktoré mobilní operátori účtujú zákazníkom za telefonovanie a mobilný internet v domovskej krajine, sa stalo jedným zo symbolov zjednotenej Európy. Pre EÚ to bola príležitosť priniesť pre ľudí hmatateľný efekt z jednotného trhu. Koniec roamingových príplatkov mal odstrániť „stres z faktúr“. Dve výnimky však predsa len ostali. Gerbery pestuje už 25 rokov: Ak sa niekto nemôže sťažovať na estetiku pracovného prostredia, tak sú to Branislav Oremus a jeho zamestnanci. S pestovaním rezaných gerbier začal pred dvadsiatimi piatimi rokmi a v rámci regiónu Slovenska a Česka mu v súčasnosti patrí prvenstvo.

Bielorusko rok po voľbách: Režim drví kritikov

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko. (zdroj: TASR/AP)

Nezávislí pozorovatelia v minulosti opakovane upozorňovali, že bieloruskí úradníci poplatní režimu falšujú volebné výsledky a zisk hlasov umelo nadhodnocujú v prospech Lukašenka. Kým sa však Bielorusku ekonomicky darilo, miestni volebným machináciám nevenovali pozornosť.

Lenže bieloruské hospodárstvo v uplynulom období nebolo v dobrej kondícii. Situáciu v krajine navyše výrazne zhoršila pandémia koronavírusu, ktorý sa začal šíriť začiatkom roka 2020.

Lukašenko nákazu od začiatku podceňoval a Bielorusom odporúčal, aby sa liečili saunou a prácou na traktore. Keď už vírus zabíjal stovky ľudí denne, Lukašenkova popularita klesala mimoriadne rýchlo.

Ibaže voľby v roku 2020 podľa výsledkov prezentovaných režimom opäť suverénne vyhral Lukašenko. Množstvo Bielorusov hovorilo o očividnom podvode. V reakcii na pochybné volebné výsledky preto vyšli do ulíc státisíce ľudí po celej krajine.

Kým demonštranti zažívali eufóriu z nádeje na zmenu, režim sa proti pokojným protestom rozhodol zakročiť hrubou silou. Po masovom zatýkaní nasledovalo bitie a mučenie demonštrantov vo väzniciach. Dnes, rok po sporných voľbách, tvrdé represie pokračujú a v bezpečí nie sú ani tí Lukašenkovi kritici, ktorí našli útočisko v zahraničí.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Sputnik brzdí cestovanie: Sputnik V ako plnohodnotnú vakcínu, ktorá stačí na povolenie vstupu do krajiny, akceptuje Grécko, Cyprus aj Chorvátsko. Naopak, Nemecko či Rakúsko ruskú vakcínu neakceptuje. So Sputnikom má problém aj Francúzsko, Taliansko či Portugalsko.

Sputnik V ako plnohodnotnú vakcínu, ktorá stačí na povolenie vstupu do krajiny, akceptuje Grécko, Cyprus aj Chorvátsko. Naopak, Nemecko či Rakúsko ruskú vakcínu neakceptuje. So Sputnikom má problém aj Francúzsko, Taliansko či Portugalsko. Guvernéra New Yorku chcú odvolať: Ešte pred rokom bol guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo pre ľudí hrdinom. Teraz sa však chystá jeho odvolávanie, teda štátny impeachment. Jedným z najvážnejších obvinení, ktorým čelí, je, že vo funkcii sexuálne obťažoval kolegyne.

Ešte pred rokom bol guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo pre ľudí hrdinom. Teraz sa však chystá jeho odvolávanie, teda štátny impeachment. Jedným z najvážnejších obvinení, ktorým čelí, je, že vo funkcii sexuálne obťažoval kolegyne. Taliban si upevňuje pozície: Militanti z Talibanu sa zmocnili v priebehu jediného dňa už tretej provinčnej metropoly v Afganistane. Radikáli prevzali po mestách Sar-e Pol a Kundúz kontrolu aj nad mestom Tálokán. Došlo k tomu po tom, ako sa vládne sily z mesta stiahli, aby tak predišli ničeniu verejných budov a tiež civilným obetiam.

Zo zahraničných webov:

Messi chcel v Barcelone zostať. Prezradil, prečo musel skončiť

Messi potvrdil odchod z Barcelony. (zdroj: TASR/AP)

Lionel Messi v Barcelone definitívne končí. Bez fanfár. Ako voľný hráč. Finančná situácia klubu je taká zlá, že si ho už klub nemôže dovoliť. Katalánsky gigant má enormné dlžoby, prevyšujú vraj 1,1 miliardy eur.

"Prežil som veľa zložitých období a prehier, ale toto je najťažší moment mojej športovej kariéry," uznal Messi na tlačovej konferencii.

"Je to pre mňa veľmi ťažké, po toľkých rokoch. Bol som tu celý život. Nie som na to pripravený,“ dodal. V Barcelone je Argentínčan od trinástich rokov. Prvý kontrakt s klubom podpísal v decembri 2000.

Všetko teraz nasvedčuje tomu, že Messi prestúpi do Paríž St. Germain. "PSG je jedna z možností. V tejto chvíli nemám s nikým nič dohodnuté. Niekoľko klubov prejavilo záujem a stále nie je nič uzavreté," dodal Messi.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Štvorkajak získal bronz: Slovenský štvorkajak s osádkou Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek obsadil v olympijských pretekoch na 500 metrov v Tokiu tretie miesto a získal bronz. Vyhrali favorizovaní Nemci pred Španielmi.

Slovenský štvorkajak s osádkou Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek obsadil v olympijských pretekoch na 500 metrov v Tokiu tretie miesto a získal bronz. Vyhrali favorizovaní Nemci pred Španielmi. Olympijský oheň v Tokiu zhasol: Olympijské hry v Tokiu sa po 19 dňoch končia. Definitívnu bodku za nimi dal záverečný ceremoniál. Slovensko získalo v Tokiu štyri medaily. Medailovú bilanciu vyhrali Američania, ktorí predbehli Čínu vďaka úspechom v záverečnom dni. Slovensko obsadilo spoločne s Filipínami 50. miesto.

Olympijské hry v Tokiu sa po 19 dňoch končia. Definitívnu bodku za nimi dal záverečný ceremoniál. Slovensko získalo v Tokiu štyri medaily. Medailovú bilanciu vyhrali Američania, ktorí predbehli Čínu vďaka úspechom v záverečnom dni. Slovensko obsadilo spoločne s Filipínami 50. miesto. Druhé miesto pre hokejových juniorov: Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov pri svojej historicky prvej finálovej účasti na Hlinka Gretzky Cup prehrali v Piešťanoch s rovesníkmi z Ruska vysoko 2:7. Obsadili konečné druhé miesto a senzačne získali strieborné medaily.

Slováci prerobili taliansky hit Úplní cudzinci

Známi neznámi. (zdroj: ITAFILM)

Myslia si, že o sebe vedia všetko. Roky sa kamarátia, stretávať sa neprestali ani vtedy, keď sa povydávali a poženili, založili rodiny. Preto urobia zásadnú chybu, keď sa na silvestrovskej večeri rozhodnú hrať nezvyčajnú hru.

Budú musieť prečítať každý e-mail a každú správu, ktorá im počas nej cinkne, dať na hlasný odposluch každý prichádzajúci hovor. Myslia si, že ich nič neprekvapí, že sa iba zabavia na drobných tajomstvách, ktoré takto vyjdú na povrch. Ale to sa mýlia.

Film Známi neznámi o siedmich kamarátoch, nie je, bohužiaľ, slovenský výmysel. S týmto príbehom prišli Taliani. Úplní cudzinci, ktorí boli v kinách v roku 2016, bol ich originál.

Slováci sa len zaradili k desiatkam krajín, kde pochopili, že určite neurobia nič zlé, keď si z tohto ohromného hitu nakrútia vlastnú jazykovú verziu. Úloha sa zdá byť jednoduchá: len nič nepokaziť.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Workshop pre rómske deti v Sečovciach: Tím piatich umelcov, výtvarníkov a dobrovoľníkov zo združenia Art Aktivista každoročne v Sečovciach usporadúva pre deti z rómskej osady Letný maliarsky workshop. Kreativite sa na ňom medze nekladú.

Tím piatich umelcov, výtvarníkov a dobrovoľníkov zo združenia Art Aktivista každoročne v Sečovciach usporadúva pre deti z rómskej osady Letný maliarsky workshop. Kreativite sa na ňom medze nekladú. Rómovia inou optikou: Fotograf a filmár Tomáš Rafa priebeh workshopov vždy zaznamenáva na video. Verí, že cez výstupy z workshopov by majoritná spoločnosť mohla prehodnotiť svoje predsudky k Rómom. Doteraz mal jeho videoarchív na youtube vyše 20 miliónov vzhliadnutí. Dnes ho už však online nenájdete. Prečo to tak je, sa dozviete v rozhovore.

Fotograf a filmár Tomáš Rafa priebeh workshopov vždy zaznamenáva na video. Verí, že cez výstupy z workshopov by majoritná spoločnosť mohla prehodnotiť svoje predsudky k Rómom. Doteraz mal jeho videoarchív na youtube vyše 20 miliónov vzhliadnutí. Dnes ho už však online nenájdete. Prečo to tak je, sa dozviete v rozhovore. Hviezda v Karlových Varoch: Zahraničnou hviezdou nadchádzajúceho 55. ročníka Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch bude americký herec, režisér a spisovateľ Ethan Hawke. Na prehliadke si prevezme Cenu prezidenta festivalu a osobne uvedie thriller Paula Schradera Prvý napravený. Zahral si v ňom postavu kňaza prechádzajúceho krízou viery.

Podcasty SME

Karikatúra

Karikatúra - 9.8.2021. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Grilovaný sendvič s hruškou a syrom gouda. (zdroj: Adobe Stock)

Pripravte si sendvič inak ako ste zvyknutí. Ponúkame vám grilovaný sendvič s hruškou a syrom gouda.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.