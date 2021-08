Ranný brífing: Spor Žilinku a Lipšica sa stupňuje, podniky sa dočkali appky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

22. aug 2021 o 23:53 Iveta Straňáková

Zdá sa, že na NAKA si podávajú kľučky bývalé politické špičky Smeru. Vypovedať už boli Peter Kažimír, Robert Kaliňák či Robert Fico. Blíži sa vyšetrovanie k bývalým mocným mužom štátu? O aké kauzy ide? Uvidíme politikov v putách? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Žilinka podal návrh na disciplinárne stíhanie Lipšica

Štátu sa nedarí presviedčať ľudí k očkovaniu

Aké bude kníhkupectvo, do ktorého investoval Meško

Odolali Sovietom aj Talibanu. Údolie Pandžšír sa chce opäť vzoprieť

Forster mala šancu na medailu, napokon ju diskvalifikovali

Čo je údržbový sex a v čom môže byť problematický

Žilinka podal návrh na disciplinárne stíhanie Lipšica

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal návrh na disciplinárne stíhanie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Spor medzi nimi vypukol už koncom júla a súvisel s konfliktom v bezpečnostných zložkách.

Začal sa tak, že špeciálny prokurátor vydal do médií stanovisko, v ktorom reagoval na uznesenie Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia, ktoré sa týkalo údajných manipulácií svedeckých výpovedi vyšetrovateľmi vo viacerých kauzách.

Lipšic v tom vtedy videl snahy zabrzdiť vyšetrovanie v kauze Očistec. Žilinka Lipšica za tieto vyjadrenia kritizoval. Nepáčilo sa mu, že sa bez znalosti spisu vyjadroval k veci, v ktorej Úrad špeciálnej prokuratúry nevykonával dozor.

Návrh na podanie disciplinárneho stíhania bol podaný už 13. augusta. Generálna prokuratúra o tom informovala až 21. augusta.

Štátu sa nedarí presviedčať ľudí k očkovaniu

Očkovanie pokračuje, no podľa niektorých odborníkov a politikov pomalým tempom. (zdroj: ilustračné - TASR/AP)

Za uplynulý deň pribudlo 105 nakazených koronavírusom pri 4 842 vykonaných PCR testoch. V nemocniciach je s potvrdeným ochorením Covid-19 alebo s podozrením naň rovnaký počet pacientov, teda 72. Nepribudla žiadna obeť koronavírusu, prvou dávkou vakcíny zaočkovali 801 ľudí.

Štátu sa nedarí motivovať ľudí k očkovaniu. Väčšina toho, čo skúsil, nefungovala. Vidieť to už aj na číslach. Denný počet nových zaočkovaných už niekoľko mesiacov klesá. V auguste očkujeme prvou dávkou v priemere len približne 4-tisíc ľudí denne. Mesiac predtým to bolo 7,5 tisíca a v júni takmer 10-tisíc. Najrýchlejšie sme očkovali v máji, priemerne 21-tisíc ľudí denne.

Negatívny trend nezmenila očkovacia lotéria, ani plánovaná návšteva pápeža, nefunguje ani sprostredkovateľský bonus. Od júla môžu očkovať aj všeobecní lekári, čo je opatrenie, ktoré vítali aj odborníci.

Čo teda funguje? Denník SME sa rozprával pred jedným z očkovacích centier s ľuďmi, ktorí sa prišli dať zaočkovať. Podľa ich odpovedí sa dajú rozdeliť na dve skupiny. Prvá si očkovanie plánovala už dlho, ale pre rôzne dôvody sa k tomu dostala až teraz. Druhá skupina má k očkovaniu výhrady, ale motivujú ju obmedzenia, najmä tie o cestovaní alebo pri vstupe do reštaurácií.

Ako sme spackali všetko, ešte aj tú lotériu: Toto je taká rozkošná krajina. Vládna koalícia ani sama nevie, či má štyri alebo päť strán, nevraviac, že Boris sa nám ešte nerozhodol, či ju vlastne podporuje, píše Tomáš Prokopčák.

Toto je taká rozkošná krajina. Vládna koalícia ani sama nevie, či má štyri alebo päť strán, nevraviac, že Boris sa nám ešte nerozhodol, či ju vlastne podporuje, píše Tomáš Prokopčák. Aktualizáciu covid automatu: Od dnes platí aktualizovaný covid automat, podľa ktorého je 67 okresov v stupni monitoring a 12 okresov v stupni ostražitosti.

Od dnes platí aktualizovaný covid automat, podľa ktorého je 67 okresov v stupni monitoring a 12 okresov v stupni ostražitosti. Kontrola covid pasov: Majitelia reštaurácii či kaviarní v oranžových okresoch už majú k dispozícii aplikáciu na kontrolu covid pasov hostí, ktorá potvrdí či sú zaočkovaní. Cez víkend ju sprístupnil Google.

Majitelia reštaurácii či kaviarní v oranžových okresoch už majú k dispozícii aplikáciu na kontrolu covid pasov hostí, ktorá potvrdí či sú zaočkovaní. Cez víkend ju sprístupnil Google. Dáte smajlík aj pod správu o detských obetiach v tretej vlne? Keď sme sa pred časom začali rozprávať o obetiach covidu, bola to často veľmi cynická debata. Zomierali najmä seniori a ľudia s pridruženými ochoreniami. Takí, ktorých čas sa podľa niektorých tak či tak nenávratne blížil alebo tí, čo si za svoj osud "mohli sami", píše Soňa Jánošová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Čo spôsobili politici: O vakcíne spoločnosti AstraZeneca vyhlásil vo februári Igor Matovič ešte ako premiér, že "o Astre vieme svoje". Slovensko neskôr očkovanie touto látkou pozastavilo. Regionálny šéf AstraZenecy Kuuno Vaher opisuje, ako vo firme vnímajú rôzne kauzy a kam smeruje vývoj ďalších vakcín.

O vakcíne spoločnosti AstraZeneca vyhlásil vo februári Igor Matovič ešte ako premiér, že "o Astre vieme svoje". Slovensko neskôr očkovanie touto látkou pozastavilo. Regionálny šéf AstraZenecy Kuuno Vaher opisuje, ako vo firme vnímajú rôzne kauzy a kam smeruje vývoj ďalších vakcín. Člen mafie sa priznal: Podnikateľ Peter Lamač, ktorý je obvinený v kauze zločineckej skupiny na ministerstve vnútra, sa priznal. Sudcovi prisľúbil spoluprácu.

Podnikateľ Peter Lamač, ktorý je obvinený v kauze zločineckej skupiny na ministerstve vnútra, sa priznal. Sudcovi prisľúbil spoluprácu. Zemana zadržali a prepustili: Takáčovca Mateja Zemana, obvineného v kauze manipulovania svedeckých výpovedí, zadržali chorvátske orgány. Neskôr ho však prepustili a pokračuje v procese žiadosti o politický azyl.

Museli nájsť dieru na trhu. Aké bude kníhkupectvo, do ktorého investoval Meško

Zľava: Zakladatelia Brot Books Deli, Juraj, Martin a Ivan. (zdroj: Archív Brot Books Deli)

Brot v Starom Meste Bratislavy, kúsok od Hodžovho námestia, je už teraz z väčšej časti plný kníh a magazínov. Dokopy ich nebude viac ako tristo. Nie je to len pre pomerne malé priestory predajne. Chcú mať tiež prehľad o tom, čo predávajú. Ponuku chcú pritom často obmieňať, a tak návštevníkovi poskytnúť trocha iný zážitok z nákupu.

Myšlienka otvoriť kníhkupectvo skrsla Jurajovi a Ivanovi v hlavách už dávnejšie. Prišla však pandémia, počas ktorej sa nedarilo ani biznisom, ktoré už mali čo-to za sebou. Projekt si tak museli nanovo premyslieť.

K Martinovi Jenčovi, ktorý je spoluzakladateľom štúdií Folk a Milk, priviedol Juraja a Ivana spoločný názor, že knihy sú vhodný nástroj na rozvoj ľudskej osobnosti. „V decembri sme sa spoločne prvýkrát stretli a povedali sme si, že by to stálo za to. V januári sme si spoluprácu potvrdili,“ spomína Juraj Zamborský. Detaily vrátane priestoru dali dokopy v priebehu pol roka.

Má ďalšie kníhkupectvo v hlavnom meste vôbec šancu prežiť? Len na Panenskej ulici sú ďalšie dve a ani iné časti Bratislavy o ne nemajú núdzu.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Čím sa ministerstvo nechváli: Ide o každoročný folklór a rokovania o minimálnej mzde sa viac-menej opakujú podľa rovnakého scenára. Odborári navrhnú svoje predstavy a zamestnávatelia povedia, že s tým nesúhlasia. Potom vláda, ktorá sa pasuje do pozície spravodlivého a múdreho rozhodcu, rozhodne. Tento rok je situácia o niečo odlišná.

Ide o každoročný folklór a rokovania o minimálnej mzde sa viac-menej opakujú podľa rovnakého scenára. Odborári navrhnú svoje predstavy a zamestnávatelia povedia, že s tým nesúhlasia. Potom vláda, ktorá sa pasuje do pozície spravodlivého a múdreho rozhodcu, rozhodne. Tento rok je situácia o niečo odlišná. Koronavírus a jazykovky: Pandémia výrazne zasiahla do fungovania firiem, ktoré sú kľúčovými klientmi jazykoviek. Vyostrila beztak silnú konkurenciu a tlak klientov na ceny. Priniesla však aj nové príležitosti.

Pandémia výrazne zasiahla do fungovania firiem, ktoré sú kľúčovými klientmi jazykoviek. Vyostrila beztak silnú konkurenciu a tlak klientov na ceny. Priniesla však aj nové príležitosti. Polyglótka odhaľuje triky: Ako jazyková mentorka pomáha Lýdia Machová ľuďom naučiť sa akýkoľvek cudzí jazyk. Aj taký, ktorý sama neovláda. Pozrite si jej triky.

Odolali Sovietom aj Talibanu. Údolie Pandžšír sa chce opäť vzoprieť

Nedobytné údolie Pandžšír severne od Kábulu. (zdroj: Flickr.com - UN Photo/Homayon Khoram)

Údolie Pandžšír sa nachádza ani nie sto kilometrov od Kábulu, napriek tomu patrí už dlhodobo k nedobytným územiam. Jedným z dôvodov je geografia – do úzkeho údolia obklopeného horami Hindúkušu sa dá dostať len pozdĺž rovnomennej rieky, čo výrazne uľahčuje obranu územia. Dodnes na dne údolia ležia staré sovietske tanky, ktoré v bojoch neuspeli.

Počas uplynulých týždňov, keď militantné hnutie Taliban obsadilo takmer všetky afganské provincie vrátane hlavného mesta Kábul, to pochopili aj viacerí predstavitelia štátu.

Do Pandžšíru utiekol napríklad bývalý viceprezident Afganistanu Amrulláh Sálih, ktorý sa považuje podľa ústavy za dočasného prezidenta krajiny. Do údolia ho nasledovali aj desiatky vojenských generálov, ktorí sa odmietali vzdať Talibanu.

S nimi prišli stovky ozbrojených vozidiel a najmenej päť helikoptér. V údolí je podľa miestnych médií asi šesťtisíc vojakov či povstalcov.

V Pandžšíre aktuálne riešia otázku, či budú pokračovať v ozbrojenom odpore alebo sa s Talibanom dohodnú na autonómii. Taliban poslal povstalcom aj odkaz a dúfa v dosiahnutie dohody, aby sa obe strany vyhli krviprelievaniu.

Česi „doviezli“ počas troch letov vojenského špeciálu z Kábulu stosedemdesiat svojich afganských spojencov, ktorým ponúknu novú nádej v novej krajine. Sú to všetci Afganci, ktorí počas dvadsiatich rokov pomáhali a ktorí si teraz zaslúžia našu pomoc? Veľmi pravdepodobne nie, píše Jindřich Šídlo.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Talibovia prepadávajú domácnosti: Keď Taliban dobyl Kábul a prevzal tak moc nad krajinou, sľuboval, že sa nikomu nebude mstiť. Teraz však militanti prepadávajú domácnosti, pričom okrem novinárov cielia aj na všetkých spolupracovníkov Západu.

Keď Taliban dobyl Kábul a prevzal tak moc nad krajinou, sľuboval, že sa nikomu nebude mstiť. Teraz však militanti prepadávajú domácnosti, pričom okrem novinárov cielia aj na všetkých spolupracovníkov Západu. Čína tlačí na miliardárov: V Číne žije hneď po Spojených štátoch najviac miliardárov na svete, v krajine pribudne nový miliardár takmer každý týždeň. V posedných rokoch však čínska vláda na svojich superboháčov tlačí čoraz viac.

V Číne žije hneď po Spojených štátoch najviac miliardárov na svete, v krajine pribudne nový miliardár takmer každý týždeň. V posedných rokoch však čínska vláda na svojich superboháčov tlačí čoraz viac. Nulová tolerancia koronavírusu: Od februára si obyvatelia Nového Zélandu užívali život, o aký sa snaží väčšina krajín na svete. Keďže v krajine nebol žiaden prípad koronavírusu, ktorý by sa komunitne šíril, neboli potrebné ani takmer žiadne opatrenia. Jeden prípad však uvrhol krajinu do opätovného lockdownu.

Zo zahraničných webov:

Forster mala šancu na medailu, napokon ju diskvalifikovali

Viktória Forster na MS juniorov v atletike 2021. (zdroj: Facebook: Slovenský atletický zväz)

Slovenská reprezentantka Viktória Forster po šiestej priečke na hladkej stovke na juniorských majstrovstvách sveta v atletike v kenskom Nairobi nepridala ďalší kvalitný výsledok na 100 m prekážok.

Už prienik do finále bol v jej prípade veľkým úspechom. Atakovala v ňom medailové pozície, napokon však zostala bez cenného kovu aj umiestnenia.

Vo finále 19-ročná zverenka trénerky Kataríny Adlerovej neodštartovala najlepšie, no po zaváhaní Švajčiarky Ditaji Kambundjiovej a Poľky Veroniky Barczovej atakovala bronzový stupienok.

Na ôsmej prekážke sa však sama nevyhla chybe a pádu. Do cieľa Viktória Forster prišla s mankom viac ako pätnástich sekúnd na víťaznú Jamajčanku Ackeru Nugentovú. Pre porušenie pravidiel ju však pochopiteľne diskvalifikovali.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Budaj sa vracia do NHL: Bývalý slovenský hokejový brankár Peter Budaj bude opäť pôsobiť v Colorade. V novej pozícii bude dohliadať na vývoj brankárov v klube, ktorý ho draftoval v roku 2001.

Bývalý slovenský hokejový brankár Peter Budaj bude opäť pôsobiť v Colorade. V novej pozícii bude dohliadať na vývoj brankárov v klube, ktorý ho draftoval v roku 2001. Škriniar skóroval: Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar strelil prvý gól novej sezóny talianskej Serie A. Dvadsaťšesťročný stopér v šiestej minúte otvoril skóre zápasu, v ktorom jeho majstrovský Inter Miláno zdolal FC Janov.

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar strelil prvý gól novej sezóny talianskej Serie A. Dvadsaťšesťročný stopér v šiestej minúte otvoril skóre zápasu, v ktorom jeho majstrovský Inter Miláno zdolal FC Janov. Covid vo Wembley: Finále futbalových ME 2020 v londýnskom Wembley mimoriadnym spôsobom prispelo k šíreniu koronavírusu vo Veľkej Británii. Na štadióne sa nakazilo pravdepodobne 3404 osôb.

Čo je údržbový sex a v čom môže byť problematický

Maintenace sex - teda údržbový sex v partnerstve môže byť často problematický. (zdroj: Unsplash)

Sex je účinný spôsob ako posilniť partnerské puto a podporiť úspech a šťastie vo vzťahu. To je každému dobre známe. Ale pravda je aj to, že udržiavanie sexuálnej intimity a vášne býva v romantických vzťahoch často náročným úsilím.

Americká modelka Caprice Bourret v nedávnom rozhovore pre magazín OK! radila vydatým ženám, ako by mohli svoje vzťahy posilniť. Podľa nej sa to dá najmä tak, že sexu nikdy nemôžu povedať nie. Dôležité je totiž udržať muža spokojného.

"Nemôžete povedať, že ste unavené alebo že vás bolí hlava. Buďte tímový hráč, je to len desať minút vášho života," odkázala ženám. Komentáre modelky však kritizovala početná verejnosť aj odborníci.

Behaviorálna vedkyňa Pragya Agarwal v článku pre The Independent argumentovala tým, že žiadna žena by nikdy nemala mať "údržbový sex" so svojím manželom.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Teší sa na starnutie: S herečkou Evou Pavlíkovou sme sa rozprávali o všeličom - o divadle, dlhoročnom manželstve aj o tragédiách dnešnej doby, spomínali na detské a mládežnícke časy a hovorili aj o tých, na ktoré sa v budúcností teší.

S herečkou Evou Pavlíkovou sme sa rozprávali o všeličom - o divadle, dlhoročnom manželstve aj o tragédiách dnešnej doby, spomínali na detské a mládežnícke časy a hovorili aj o tých, na ktoré sa v budúcností teší. Hypereméza v tehotenstve: Vo väčšej miere sa o ochorení začalo hovoriť, keď ním počas tehotenstva trpela Kate Middleton, stále však ide o prehliadané ochorenie a často býva zamieňané za ranné nevoľnosti.

Vo väčšej miere sa o ochorení začalo hovoriť, keď ním počas tehotenstva trpela Kate Middleton, stále však ide o prehliadané ochorenie a často býva zamieňané za ranné nevoľnosti. Strata dieťaťa: Na Slovensku sa málo hovorí o tom, že podľa štatistík zomiera každý štvrtý plod. A hoci pochovať vlastné dieťa je azda to najhoršie, čo môže človeka v živote stretnúť, veľa rodičov s tým má osobnú skúsenosť.

Podcasty SME

Dejiny: Na okraji Bratislavy leží starý Rím v malom

Na okraji Bratislavy leží starý Rím v malom Duna: V čom Herbert predbehol dobu o desaťročia

V čom Herbert predbehol dobu o desaťročia Tech_FM: Každých 200 miliónov rokov sa zmení magnetické pole Zeme

Karikatúra

Karikatúra - 23.8.2021 (zdroj: Vico)

Recept dňa

(zdroj: )

Čučoriedkové, slivkové aj jablkové. Zostavili sme veľký výber receptov na najlepšie koláče neskorého leta.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.