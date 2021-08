Ranný brífing: Fico napáda Mikulca, vlastné chyby nevysvetlil

Predseda Smeru Robert Fico kritizuje návštevy ministra vnútra Romana Mikulca. Pri komentovaní Mikulcových aktivít akosi zabudol na vlastné zlyhania, ako napríklad bývanie u daňového podvodníka či kúpanie sa v kaštieli oligarchov.

Peter Kovařík mal očistiť slovenskú políciu a prinavrátiť je dôveru. Namiesto toho je tretím policajným prezidentom v poradí obvineným z trestného činu. Čoho sa mal dopustiť a prečo, čo jeho obvinenie znamená pre neho osobne i pre políciu ako takú a zostane aj za takýchto okolností policajným prezidentom? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Mikulca odfotili blízko bytu mafiána, prekáža Ficovi, ktorý susedil s Kočnerom

Pozerali sa na obvineného, nemohli ho zatknúť. Čo ukázalo obvinenie Kovaříka

Slovák chcel ukázať, že je úspešnejší ako zahraničné reťazce. Pohorel

Briti to už vzdali. Slovensko sa ešte pokúsi evakuovať časť Afgancov

Hokejisti zvládli drámu s Bieloruskom a zahrajú si na olympiáde

Slizniaka kanibala našli v poľských Tatrách. U nás o ňom nevedú záznamy

Mikulca odfotili blízko bytu mafiána, prekáža Ficovi, ktorý susedil s Kočnerom

Minister vnútra Roman Mikulec a poslanec Robert Fico. (zdroj: TASR)

Začalo sa to tým, že bulvárne médiá odfotografovali ministra vnútra Romana Mikulca, ako neskoro večer odchádzal z bytovky na bratislavských Kramároch. Vysvetlil to tým, že bol na návšteve kamarátky Michaely Galovej známej z tatranského klipu Happy.

O dva týždne neskôr už šéf Smeru Robert Fico vyhlásil, že nejde o žiadnu náhodu a Mikulec v skutočnosti chodí za mafiánom Matejom Zemanom zo skupiny takáčovcov, ktorý býva v tom istom bytovom dome. Nehnuteľnosť má síce v inom vchode, no stavba má spoločnú podzemnú garáž.

Mikulec podľa Fica v skutočnosti pravidelne chodil za Zemanom a koordinoval s ním jeho výpovede vo veľkých kauzách a tiež výpovede ďalších kajúcnikov. Samotný Zeman je totiž jedným zo svedkov aj v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Fico však pri komentovaní Mikulcových známostí zabudol na vlastné náhody, ktoré ho sprevádzajú v politickej kariére. K hlavným patrí to, že si sedem rokov za neštandardne nízku cenu prenajímal luxusný byt v komplexe Bonaparte.

Pozerali sa na obvineného, nemohli ho zatknúť. Čo ukázalo obvinenie Kovaříka

Policajný prezident Peter Kovařík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Slovensko má prvého úradujúceho policajného prezidenta, ktorý je obvinený zo zločinu. Okolnosti trestného stíhania sú však také nejasné, že z koalície ho na okamžitý odchod z funkcie nevyzýva takmer nikto.

Policajný prezident je podľa prokuratúry podozrivý, že zmaril prebiehajúci zásah proti obvineným kajúcnikom Matejovi Zemanovi a Petrovi Petrovovi. Krajská prokuratúra Bratislava vzniesla obvinenie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.

Čaká sa na Kovaříkovo vysvetlenie pred brannobezpečnostným výborom, ktorý by sa mal zísť 13. septembra.

Kovařík odmieta, žeby zrušil akciu, počas ktorej mali byť zadržaní traja obvinení kajúcnici Csaba Dömötör, Peter Petrov a Matej Zeman, ktorí vystupovali v kauze manipulácie svedeckých výpovedí v rôznych medializovaných kauzách, ktoré vyšetruje NAKA.

Tvrdí, že prerušil len činnosť mobilnej zásahovej jednotky, ktorá mala trojicu zadržať. Obvinených vraj mohli policajti sledovať aj počas prerušenia zásahu. Hoci Zeman už podľa neho v čase zásahu nebol na Slovensku, ale v Chorvátsku.

Vojna prokurátorov: Tretí policajný prezident s obvinením, špeciálny prokurátor a riaditeľ tajnej služby vo väzbe k tomu, a dalo by sa pokračovať, sú takto dokopy – ak zabudneme na puče a prevraty – svetový unikát, ktorý sa celou váhou vyžarovanej absurdity ryje do dejín kriminalistiky i politiky, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 85 ľudí pozitívne testovaných na koronavírus. Laboratóriá ukončili celkovo 2 832 vyšetrení, pribudol tiež jeden hospitalizovaný. Aktuálne tak v nemocniciach leží 85 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 970 ľudí.

Pribudlo 85 ľudí pozitívne testovaných na koronavírus. Laboratóriá ukončili celkovo 2 832 vyšetrení, pribudol tiež jeden hospitalizovaný. Aktuálne tak v nemocniciach leží 85 pacientov. Nepribudla žiadna obeť ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 970 ľudí. Nedáva si radiť od policajtov: Šéfa Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu spomína text obvinenia troch kajúcnikov ako „toho správneho sudcu“, ktorého policajti z NAKA vedeli pri rozhodovaní o väzbe ovplyvniť. Hrubala to odmieta a v rozhovore pre SME opisuje, ako vyzerá komunikácia medzi sudcom a operatívcom pri návrhoch na väzbu.

Šéfa Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu spomína text obvinenia troch kajúcnikov ako „toho správneho sudcu“, ktorého policajti z NAKA vedeli pri rozhodovaní o väzbe ovplyvniť. Hrubala to odmieta a v rozhovore pre SME opisuje, ako vyzerá komunikácia medzi sudcom a operatívcom pri návrhoch na väzbu. Majerský skončil v Za ľudí: Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský sa vzdáva členstva v strane Za ľudí, čím sa mu končí aj mandát v predsedníctve strany. Tvrdí, že sa v strane dejú veci, voči ktorým predtým ostro vystupovali a voči ktorým chceli ako strana bojovať, čomu sa nemieni prizerať.

Slovák chcel ukázať, že je úspešnejší ako zahraničné reťazce. Pohorel

Reťazec Hobbi chcel zaujať aj menšou predajnou plochou a rýchlejším nákupom. (zdroj: FB/Hobbi)

Deliaca čiara medzi úspechom a neúspechom v biznise môže byť niekedy veľmi tenká. Jeden deň sa vám darí, ďalší prinesie koniec. To je aj prípad slovenského reťazca Hobbi, ktorý chcel konkurovať sieťam typu Baumax a Hornbach.



Príbeh Hobbi nedopadol dobre, hoci jeho zakladateľ František Csivre patril dlhé roky medzi najvplyvnejšie osobnosti slovenského maloobchodu.

Csivre začínal svoju kariéru v sieti hobbymarketov Baumax. Aj keď o sieti sa v tom čase nedalo hovoriť, rakúsky Baumax mal vtedy na Slovensku len jedinú prevádzku. No práve Csivre sa v rokoch 1997 až 2001 staral o jeho expanziu.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

THC v Lidli: Obchodný reťazec Lidl sťahuje z predaja dva výrobky, v ktorých zistili zvýšenú prítomnosť látky Tetrahydrocannabinol. Ide o čaj z konopných lístkov s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 12. 2022 a Vita D´or Bio konopný olej, 250 ml. Reťazec vyzval zákazníkov, aby dané produkty nekonzumovali.

Obchodný reťazec Lidl sťahuje z predaja dva výrobky, v ktorých zistili zvýšenú prítomnosť látky Tetrahydrocannabinol. Ide o čaj z konopných lístkov s dátumom minimálnej trvanlivosti 31. 12. 2022 a Vita D´or Bio konopný olej, 250 ml. Reťazec vyzval zákazníkov, aby dané produkty nekonzumovali. Čipová kríza sa bude zhoršovať: Rastúci počet nových prípadov ochorenia Covid-19 v Malajzii môže ešte viac zhoršiť problémy s nedostatkom polovodičov a ďalších komponentov, ktoré už mesiace brzdia výrobu áut a ohrozujú výrobcov elektroniky.

Rastúci počet nových prípadov ochorenia Covid-19 v Malajzii môže ešte viac zhoršiť problémy s nedostatkom polovodičov a ďalších komponentov, ktoré už mesiace brzdia výrobu áut a ohrozujú výrobcov elektroniky. Spojky vo Volkswagenoch: Nemecký automobilový koncern Volkswagen bude v čoraz väčšej miere používať automatické prevodovky. Manuálne prevodovky sa v nových generáciách modelov Passat a Tiguan už neobjavia. Od roka 2023 nebudú mať Passaty a Tiguany žiadny spojkový pedál.

Briti to už vzdali. Slovensko sa ešte pokúsi evakuovať časť Afgancov

Britskí vojaci opúšťajú Afganistan. (zdroj: TASR/AP)

Teoreticky by Západ ešte mohol pomôcť desiatkam či stovkám Afgancov a dostať ich do bezpečia.

Evakuácie z Kábulu mali trvať do 31. augusta, teda do dňa, keď majú z Afganistanu po dohode s hnutím Taliban odísť poslední americkí vojaci. Po tomto víkende je však jasné, že mnohí Afganci spolupracujúci so Západom sa už do žiadneho evakuačného lietadla nedostanú.

Väčšina krajín evakuácie postupne ukončila, keď sa bezpečnostná situácia na medzinárodnom letisku v Kábule výrazne zhoršila. Evakuáciu afganských civilistov definitívne ukončila aj Veľká Británia, z kábulského letiska sa začali sťahovať aj americkí vojaci.

Taliban zmaril aj záchrannú akciu, na ktorej sa podieľalo aj Slovensko. Skupinu dvadsiatich Afgancov, ktorí mali väzby na Slovensko a ktorých malo z Kábulu evakuovať nórske lietadlo, talibovia nepustili.

Zdroje z prostredia slovenskej vlády a ľudskoprávnych organizácií však pre SME potvrdili, že Slovensko sa na poslednú chvíľu pokúša o ďalšiu záchrannú akciu. Detaily odmietli prezradiť s odôvodnením, že akcia podlieha utajeniu.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Tretia dávka v Česku: Treťou dávkou proti covidu sa v Česku začne očkovať v polovici septembra, uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Na očkovanie budú podľa neho môcť ísť tí, ktorým od ukončenej vakcinácie uplynulo osem mesiacov. Zatiaľ pôjde o primárne ohrozené skupiny obyvateľstva.

Treťou dávkou proti covidu sa v Česku začne očkovať v polovici septembra, uviedol český minister zdravotníctva Adam Vojtěch. Na očkovanie budú podľa neho môcť ísť tí, ktorým od ukončenej vakcinácie uplynulo osem mesiacov. Zatiaľ pôjde o primárne ohrozené skupiny obyvateľstva. Útok na islamistov: Americká armáda uskutočnila v Kábule cielený letecký útok, ktorého terčom boli samovražední atentátnici z radov teroristickej organizácie Islamský štát. Tí boli v aute a chceli sa odpáliť pri letisku.

Americká armáda uskutočnila v Kábule cielený letecký útok, ktorého terčom boli samovražední atentátnici z radov teroristickej organizácie Islamský štát. Tí boli v aute a chceli sa odpáliť pri letisku. Pôvod koronavírusu: Americké tajné služby dosiahli "širokú dohodu", že nový koronavírus nebol vyvinutý ako biologická zbraň. Komunita spravodajských zložiek Spojených štátov však na jeho pôvod jednotný názor zatiaľ nemá. Sú však presvedčení, že vedúci predstavitelia Číny o tomto víruse nevedeli skôr, než sa začala celosvetová pandémia.

Zo zahraničných webov:

Hokejisti zvládli drámu s Bieloruskom a zahrajú si na olympiáde

Radosť hokejistov Slovenska po strelenom góle v bránke Bieloruska. (zdroj: SITA)

Slovensko sa na štyri dni opäť zmenilo na hokejovú republiku. V hľadisku bratislavského zimného štadióna sa vynímali slovenské vlajky i dresy.

Netradične na konci leta sa hokejová reprezentácia predstavila takmer v najlepšom zložení. Hoci s veľkými ťažkosťami, ale napokon postúpila na zimnú olympiádu do Pekingu.

Slovenskí hokejisti v domácej kvalifikácii potvrdili úlohu favorita, keď zvíťazili vo všetkých troch zápasoch. Postupne zdolali Rakúsku 2:1, Poľsko 5:1 a Bielorusko 2:1.

Hrdinom posledného zápasu sa stal Libor Hudáček, ktorý strelil víťazný gól do prázdnej bránky dve minúty pred koncom záverečnej tretiny.

Slováci si v Pekingu zahrajú v základnej skupine proti Švédsku, Fínsku a Lotyšsku.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Kánová má striebro: Slovenská parastolná tenistka Alena Kánová získala na paralympijských hrách 2020 v Tokiu striebornú medailu. Vo finále prehrala s obhajkyňou zlata Číňankou Süe Ťüan 0:3. Štyridsaťjedenročná Kánová vybojovala pre Slovensko tretiu medailu, prvú striebornú.

Slovenská parastolná tenistka Alena Kánová získala na paralympijských hrách 2020 v Tokiu striebornú medailu. Vo finále prehrala s obhajkyňou zlata Číňankou Süe Ťüan 0:3. Štyridsaťjedenročná Kánová vybojovala pre Slovensko tretiu medailu, prvú striebornú. Kuriózna veľká cena: Veľkú cenu Belgicka predčasne ukončili pre nepriaznivé počasie. Traťoví komisári jej štart viackrát posunuli, ale trať nebola bezpečná ani takmer po štyroch hodinách. Víťazom sa stal Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, ktorý vyhral kvalifikáciu pred druhým Britom Georgeom Russelom z Williamsu a jeho krajanom Lewisom Hamiltonom z Mercedesu.

Veľkú cenu Belgicka predčasne ukončili pre nepriaznivé počasie. Traťoví komisári jej štart viackrát posunuli, ale trať nebola bezpečná ani takmer po štyroch hodinách. Víťazom sa stal Holanďan Max Verstappen z Red Bullu, ktorý vyhral kvalifikáciu pred druhým Britom Georgeom Russelom z Williamsu a jeho krajanom Lewisom Hamiltonom z Mercedesu. Ronaldo sa vracia do United: Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po dvanástich rokoch vracia do Manchestru United. Anglický klub sa s 36-ročným útočníkom, ktorý naposledy pôsobil v turínskom Juventuse, dohodol na podmienkach zmluvy. Je to návrat po dvanástich rokoch.

O slizniakovi kanibalovi sa u nás nevedú záznamy

Slizniaka veľkého našli na okraji poľských tatier prvýkrát pred tridsiatimi rokmi. (zdroj: WIKIMEDIA/CC)

Jeho leopardí vzor a dlhé telo fascinujú turistov. No jeden z najväčších slimákov bez ulity v skutočnosti ohrozuje tatranskú prírodu u Poliakov.

Slizniak veľký je totiž zavlečený druh a ešte k tomu kanibal. Požiera iných slizniakov, čím môže narúšať miestny ekosystém.

O jeho výskyte v poľských Tatrách na facebooku informoval pracovník poľského Tatranského národného parku Marek Kot.

V správe slovenského Tatranského národného parku nemajú o výskyte slizniaka veľkého žiadne záznamy. Na našom území totiž nie je pokladaný za invázny druh.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Izrael je varovaním: Krajina takmer päť mesiacov celému svetu ukazovala, ako by mohol vyzerať svet po pandémii. Infekcie klesali, reštaurácie sa otvorili, ľudia sa zabávali a nemuseli nosiť rúška. Teraz sa však v krajine opäť zvyšujú počty pozitívne testovaných. Za väčšinu môže infekčnejší variant delta.

Krajina takmer päť mesiacov celému svetu ukazovala, ako by mohol vyzerať svet po pandémii. Infekcie klesali, reštaurácie sa otvorili, ľudia sa zabávali a nemuseli nosiť rúška. Teraz sa však v krajine opäť zvyšujú počty pozitívne testovaných. Za väčšinu môže infekčnejší variant delta. Pomalý zabijak: Zrejme ste nevideli pomalší súboj predátora a koristi. Vedcom sa prvýkrát podarilo natočiť korytnačku obrovskú pri neuponáhľanom love. Zábery zachytili na ostrove Fregaté na Seychelách. Samica korytnačky obrovskej na nich loví mláďa vtáka z čeľade čajkovité, ktoré zrejme vypadlo z hniezda.

Zrejme ste nevideli pomalší súboj predátora a koristi. Vedcom sa prvýkrát podarilo natočiť korytnačku obrovskú pri neuponáhľanom love. Zábery zachytili na ostrove Fregaté na Seychelách. Samica korytnačky obrovskej na nich loví mláďa vtáka z čeľade čajkovité, ktoré zrejme vypadlo z hniezda. Smartfón s rolovacím displejom: Najskôr to boli len technologické koncepty, no teraz sa už dostali do bežnej ponuky. Displeje smartfónov konečne prekonali svoje dlhoročné limity a pokojne ich môžete zložiť na polovicu, alebo najnovšie aj zrolovať. Vyskúšali sme prototyp futuristického smartfónu, ktorý sa vám v ruke zmení na tablet.

