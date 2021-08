Aliancia stredoškolákov spúšťa projekt na podporu očkovania

Dobrovoľníci budú v školách so študentmi diskutovať o ich obavách z očkovania.

30. aug 2021 o 13:58 TASR

BRATISLAVA. Aliancia stredoškolákov spúšťa projekt na podporu očkovacia mladých ľudí "Študent študentom o očkovaní".

Na tlačovej konferencii o tom informoval prezident aliancie Kristián Krivda.

Veľké regionálne rozdiely v očkovaní mladých

Záštitu nad projektom prebral premiér Eduard Heger (OĽANO) a Úrad vlády SR, ktorý ho podporí aj materiálne. Začať by sa mal 6. septembra.

Aliancia vníma veľké regionálne rozdiely v očkovaní mladých ľudí. Chce s nimi diskutovať o tom, prečo sa dať zaočkovať.

Viceprezidentka aliancie Daniela Stejskalová priblížila, že projekt bude prebiehať v troch fázach. V prvej sa zaškolia odborníci, ktorí budú chodiť po školách a vzdelávať mladých o očkovaní.

Diskusie v školách

Následne pôjdu dobrovoľníci do škôl, kde budú so študentmi diskutovať o ich obavách z očkovania. V rámci návštevy im rozdajú anonymné dotazníky. Študenti v nich vyplnia, či sú zaočkovaní a aké boli ich dôvody očkovania, respektíve neočkovania sa. V poslednej fáze budú podľa Stejskalovej vyhodnocovať dáta z dotazníkov a poskytnú ich ďalej štátnym orgánom.

"Spoločným cieľom je udržať prezenčné vyučovanie čo najdlhšie," poznamenal Krivda.

Na pomoc s projektom oslovila aliancia aj samosprávne kraje, zatiaľ sa k nej prihlásili Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Košický samosprávny kraj.

Aliancia bude v rámci projektu rozdávať aj letáky s najzákladnejšími informáciami o očkovaní. Dobrovoľníci budú prevažne navštevovať školy, kde je miera zaočkovanosti najnižšia, povedala Stejskalová.

Prinášať fakty

Premiér iniciatívu aliancie víta. Je podľa neho potrebné diskutovať o očkovaní s pokojom a faktami.

"Mladí ľudia zobrali do rúk aktivitu, ktorou chcú rozprávať a prinášať fakty. Verím, že to pomôže celej diskusii o očkovaní, ktorá bola roky zanedbaná a možno preto sme dnes vystavení mnohým dezinformáciám. Verím, že to prinesie viac poznania, a tým pádom väčšiu informovanosť," skonštatoval.

Úrad vlády poskytne projektu materiálnu pomoc, na konečné vyčíslenie podľa predsedu vlády zatiaľ čaká.