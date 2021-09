Ranný brífing: Žilinkovi ľudia sa rozhádali, JIS-ky sa opäť zaplnia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

2. sep 2021 o 23:05 Michal Deliman

Prokurátori v anonymnej analýze spochybnili prepustenie Vladimíra Pčolinského. Žilinkov postup sa nezdá ani osloveným odborníkom. Takto sa to nerobí, hovoria. A čo na to generálny prokurátor? Kauzy vysvetľoval iba vybraným médiám.

Žilinka situáciu neupokojil, práve naopak. Čo sa teda deje na generálnej prokuratúre, a čo to spraví s koalíciou? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Takto sa to nerobí, hodnotia odborníci z praxe prepustenie Pčolinského

Unikát, ktorý nemá obdobu. Na prokuratúre sa šíri analýza prípadu Pčolinský

Nad tisíc ľudí na JIS, vrchol tretej vlny môže prísť v októbri

Otec, prečo si mi ublížil? Otvorenie Babišovej kampane narušil jeho syn

Malý muž už raz zmenil tvár Slovenska. Lobotka prežíva renesanciu

Francúzi vrátili na trh luxusnú limuzínu, DS 9 sa už predáva aj u nás

Takto sa to nerobí, hodnotia odborníci z praxe prepustenie Pčolinského

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: TASR)

Prekvapivé rozhodnutie prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu zrušiť obvinenie bývalému šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému vyvolalo vlnu kritiky medzi prokurátormi aj v odbornej verejnosti.

Situácii nepomohla ani tlačová beseda šéfa prokurátorov Maroša Žilinku, ktorý sa Kanderu zastal. A to aj napriek tomu, že Kandera zrušil obvinenie len niekoľko dní pred tým, než bola podaná obžaloba na súd.

„Ani generálny prokurátor Maroš Žilinka, ani doktor Jozef Kandera nie sme alibisti. Nikdy nebudeme pristupovať k naplneniu zákona formálne ani alibisticky,“ povedal Žilinka na tlačovej besede. Jeho prejav v miestnosti sledovali novinári len zo štyroch televízií a dvoch agentúr.

Celoslovenské médiá ako SME, Denník N či portál Aktuality.sk do miestnosti nepustili. „Odsudzujeme škandalózne kádrovanie novinárov zo strany Generálnej prokuratúry,“ reagovala najsilnejšia koaličná strana OĽaNO.

Mimoriadna koaličná rada: Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová iniciovala mimoriadnu koaličnú radu, ktorej témou bude paragraf 363 Trestného poriadku. Remišová uviedla, že existencia a hlavne využívanie sporného paragrafu tak, ako to urobila generálna prokuratúra, spôsobuje vážnu nerovnováhu v demokratickom systéme a v právnom štáte.

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová iniciovala mimoriadnu koaličnú radu, ktorej témou bude paragraf 363 Trestného poriadku. Remišová uviedla, že existencia a hlavne využívanie sporného paragrafu tak, ako to urobila generálna prokuratúra, spôsobuje vážnu nerovnováhu v demokratickom systéme a v právnom štáte. Unesená nádej: Oslobodenie Pčolinského po brutálnom lobingu vládnej strany, ktorá Žilinku presadzovala tak prudko, že bola pripravená aj rozbiť koalíciu, bude navždy zdrojom pochybností, či tie tisíce eur ozaj nevzal, píše Peter Schutz.

Oslobodenie Pčolinského po brutálnom lobingu vládnej strany, ktorá Žilinku presadzovala tak prudko, že bola pripravená aj rozbiť koalíciu, bude navždy zdrojom pochybností, či tie tisíce eur ozaj nevzal, píše Peter Schutz. Vybavovač Kollár: Ak tu niekto dôsledne maril nádej, že by sme mohli na zatknutého exšéfa tajných nazrieť vľúdnym okom ako na spoluobčana, ktorý si zaslúži najmä spravodlivosť, tak to bol Boris Kollár, píše Zuzana Kepplová.

Ak tu niekto dôsledne maril nádej, že by sme mohli na zatknutého exšéfa tajných nazrieť vľúdnym okom ako na spoluobčana, ktorý si zaslúži najmä spravodlivosť, tak to bol Boris Kollár, píše Zuzana Kepplová. Potrebujeme verejnú kontrolu: Pčolinský bol najmä symbolom, a to symbolom nestrannosti vynovených prokuratúr a politiky „rozviazaných rúk“. Pre politiku sú symboly kľúčové, píše Michal Lipták.

Na prokuratúre sa šíri analýza prípadu Pčolinský

Generálna prokuratúra. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Nemá to logiku, výhrady sú formálne a nezohľadňujú bežnú prax vo vyšetrovaní. Tak hodnotí zrušenie obvinenia bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského a právnika Zoroslava Kollára z korupcie anonymná právna analýza, ktorá sa šíri v prostredí prokuratúry. Denník SME ju má k dispozícii.



V úvode analýzy sa autori pozastavujú nad tým, že námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera nezrušil len obvinenie, ale aj samotné začatie trestného stíhania.

"Týmto postupom generálny prokurátor v podstate anuloval celé dokazovanie v tomto prípade. Týmto aktom sú všetky vykonané dôkazy (výsluchy a pod.) nulitné. Ide o absolútne ojedinelý prípad, ktorý vo väzobnej (zrejme ani v žiadnej inej) trestnej veci nemá obdobu," píše sa v analýze.

Kanderovo uznesenie podľa analýzy navyše ruší nielen rozhodnutie prokurátora o obvinení, ale ruší aj predchádzajúce konanie.

"Nie je známe, že by sa doteraz stalo, aby generálny prokurátor zrušil nie rozhodnutie, ale samotné konanie, a nie je zrejmé, čo takýto výrok implikuje, či sa celé konanie stalo neexistentným, alebo aké konkrétne závery treba z tohto výroku vyvodiť," píše sa v analýze, ktorá tento krok hodnotí ako zmätočný a nepochopiteľný.

Analýza odporuje aj Kanderovmu názoru, že v tomto prípade nezákonne začali vyšetrovanie na základe úradného záznamu. Keď totiž Pčolinského námestník a kamarát Boris Beňa šiel proti šéfovi v januári 2021 vypovedať, vyšetrovateľ namiesto zápisnice o trestnom oznámení spísal len úradný záznam, na základe ktorého začal trestné stíhanie.

Nad tisíc ľudí na JIS, vrchol tretej vlny môže prísť v októbri

Do škôl po celom Slovensku nastúpilo 707-tisíc žiakov. (zdroj: TASR)

Na Slovensku pribudlo ďalších 178 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá celkovo ukončili 3 468 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov sa nezmenil, v nemocniciach tak leží 97 pacientov. Nepribudla ani žiadna obeť koronavírusu. Prvú dávku vakcíny dostalo 256 ľudí.

Od 300 do 600 nových prípadov covidu denne rovnako ako vlani očakáva do konca septembra analytik Národnej banky Slovensko Martin Šuster. Vrchol tretej vlny epidémie u nás uvidíme podľa prognóz analytikov v októbri či v novembri.

Hoci je väčšina okresov na Slovensku stále v zelenej farbe covid automatu, už o pár týždňov oslovení experti očakávajú výrazný nárast prípadov, za čím bude nasledovať aj viac ľudí na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Spôsobí to najmä návrat 707-tisíc žiakov do škôl, z ktorých veľká väčšina nie je zaočkovaná. Vonku sa ochladilo, čo vírusom praje, a ľudia sa presúvajú do interiérov reštaurácií a kaviarní.

Nežiaduce účinky vakcín: Štátny ústav pre kontrolu liečiv eviduje v súvislosti s očkovaním proti koronavírusu 8384 hlásených podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení bolo 928 vyhodnotených ako závažných.

Otec, prečo si mi ublížil? Otvorenie Babišovej kampane narušil jeho syn

Andrej Babiš mladší na spustení kampane svojho otca. (zdroj: REPROFOTO SME - Twitter.com/andrejbabisjr)

Český premiér Andrej Babiš oficiálne otvoril predvolebnú kampaň hnutia ANO. Po sérii prejavov a predvolebných sľubov však stranícku akciu narušil premiérov syn Andrej Babiš mladší, ktorý sa na mieste nečakane objavil.

Jeho návšteva vyvolala v tíme premiéra obavy. Potom, ako na miesto dorazil, sa z tímu Babišových marketingových poradcov ozvalo: "A sme v prdeli." Na celom tíme bolo vidieť, že takto si veľkolepé začatie kampane nepredstavovali.

Andrej Babiš junior prišiel v sprievode dokumentaristu Víta Klusáka. Akcia vraj nebola pripravená, spoločne boli podľa tvrdenia režiséra u psychiatra v Ústí nad Labem a na zámok Větruše nad mestom sa prišli len najesť.

Babiš mladší v dave novinárov prišiel až k svojmu otcovi a pýtal sa ho, prečo mu "aj s tým Rusom ublížil". Spomínaným Rusom myslel Petra Protopopova, ktorý ho vraj v roku 2017 proti jeho vôli odviezol na Krym.

Otcovi tiež povedal, že je psychicky v poriadku. "Práve som prišiel od psychológa a mám súdneho znalca, ktorý ma vyšetril," vyhlásil a pýtal sa otca, ako sa cíti, keď ho vidí. "Budem sa brániť a budem bojovať. Nielen za seba, ale aj za druhých ľudí okolo mňa," dodal.

Malý muž už raz zmenil tvár Slovenska. Lobotka prežíva renesanciu

Stanislav Lobotka počas zápasu Slovinsko - Slovensko. (zdroj: TASR/AP)

Svižný, rýchly pri vedení lopty. Štíhlejší. Sebavedomejší. Istejší. Výbušnejší. Už na prvý pohľad to bol iný Stanislav Lobotka, ako na začiatku roka. Nie celkom nový, lebo taký tu už bol, keď trebárs začínal v národnom tíme. Zrejme najvhodnejší pojem súčasného stavu je reštartovaný.

Futbalisti Slovenska v kvalifikačnom zápase o postup na majstrovstvá sveta 2022 remizovali v Slovinsku 1:1. Najlepším hráčom zápasu bol práve Lobotka. Aj keď aj on spravil na začiatku zápasu dve chyby, ktoré by nemal.

Lobotka prežíva v SSC Neapol renesanciu. Schudol, vylepšil si kondíciu a hráva pravidelne v základnej zostave. Pomohla mu výmena trénera. Zásadne. Prišiel zvrat.

"Ak by zostal tréner Gatusso, tak môžem schudnúť aj desať kilogramov, nehral by som. Na moje šťastie sa to vymenilo," priznal Lobotka.

Vystúpil z komfortnej zóny: Lobotka bol za posledný rok najkritizovanejším reprezentantom. Aj preto, že po príchode do národného tímu ukázal, že to vie, píše Juraj Berzedi.

Francúzi vrátili na trh luxusnú limuzínu, DS 9 sa už predáva aj u nás

DS 9. (zdroj: DS Automobiles)

Mimo prémiových značiek je dnes vo vyššej strednej triede áut mŕtvo. Časy, keď Citroën ponúkal luxusnú C6, Peugeot vlajkovú loď 607 či Renault podivný VelSatis, sú preč.

Jeden avantgardný francúzsky počin sa však teraz predsa len objavil a je ním luxusný sedan DS 9. Pred tým, než sa v októbri objavia prvé kusy na slovenských cestách, sme sa pozreli koľko stojí a čo ponúka.

Značka DS, ako už názov napovedá, chce nadviazať na legendárny Citroën DS 19, ktorý na konci 50. rokov znamenal technologickú špičku a synonymum komfortu. Neskôr na ňu nadviazali aj ďalšie Citroëny s hydropneumatickým odpružením, ako SM, CX či XM.

Dnes si síce DS 9 musí vystačiť aj bez neho, komfort však sľubuje vďaka viacprvkovej zadnej náprave a tlmičmi s progresívnymi hydraulickými dorazmi.

Voľný čas

