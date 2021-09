Ranný brífing: Čižnár nepodržal Trnku ani Fica

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

7. sep 2021 o 23:42 Michal Deliman

Prvé dva pojednávacie dni priniesli kľúčové svedectvá v prípade nahrávky Gorila. Bývalý generálny prokurátor Jaroslav Čižnár vypovedal, ako jeho predchodca Dobroslav Trnka púšťal Gorilu Robertovi Ficovi, ktorý ho za to vyhodil z Úradu vlády.

Boris Kollár sa otvorene vyhráža odchodom z koalície a zdá sa, že ak Slovensku niekto šéfuje, je to on. Kto nám teda vlastne vládne, kto má v koalícii skutočnú moc a ako sa to skončí? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Trnkovej obhajobe chýba logika, Čižnár ho nepodržal

Žilinkov námestník kritizuje nezrovnalosti, vlastné nevysvetľuje

Prišli, zmenili meno a skrachovali. Poliaci zanechali miliónové dlhy

Vakcíny zhadzovali a čudujú sa nezáujmu. Rusi odmietajú očkovanie

Zdobila ho ľudskosť a hokejový kumšt. Hrať s Demitrom bolo ako modré z neba

Ďalšie oteplenie bude katastrofou pre zdravie ľudí, varujú vedci

Trnkovej obhajobe chýba logika, Čižnár ho nepodržal

Dobroslav Trnka na pojednávaní Okresného súdu Bratislava I. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Exšéf SIS Ladislav Pittner mu dal nahrávku, na ktorej vraj nič nezákonné nebolo, no napriek tomu šiel pre ňu až na Úrad vlády za premiérom Robertom Ficom a jeho pobočníkom Františkom Határom.

Keď mu Határ potvrdil, že na nahrávke je jeho hlas, uspokojilo ho to a záznam dnes už nebohému Határovi odovzdal.

Vysvetlenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v kauze skrývania Gorily, ktoré odznelo na súde, má viacero logických nezrovnalostí.

Trnka tvrdí, že Gorilu nedržal v trezore na prokuratúre, ako stojí v obžalobe, a že krátky úsek z nahrávky, ktorý sa k nemu dostal ešte v roku 2006, bližšie ani neskúmal. Dnes je pritom známe, že rozhovor Határa s exšéfom Penty Jaroslavom Haščákom naznačoval čierne financovanie Smeru.

Prečo Trnka ako generálny prokurátor udalosti riadne nezaznamenal a nahrávku neodovzdal polícii, nie je jasné. Jeho obhajca tvrdí, že konať mala SIS, keďže aj Trnka mal nahrávku od Pittnera.

Trnku nepodržal ani jeho predchodca Jaromír Čižnár, ktorý na súde hovoril, ako Trnka púšťal nahrávku Ficovi, ktorý ho za to vyhodil z Úradu vlády.

Posledný spravodlivý: Čižnárovo svedectvo podporilo gros obžaloby, teda že Trnka sušil v trezore Gorilu roky. To by sa aj u radového občana, nieto generálneho prokurátora, muselo vykladať len ako marenie vyšetrovania, píše Peter Schutz.

Čižnárovo svedectvo podporilo gros obžaloby, teda že Trnka sušil v trezore Gorilu roky. To by sa aj u radového občana, nieto generálneho prokurátora, muselo vykladať len ako marenie vyšetrovania, píše Peter Schutz. Fico počúvanie Gorily popiera: Predseda strany Smer Robert Fico tvrdí, že nikdy nepočul nahrávku kauzy Gorila, ktorú mu mal púšťať bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka.

Kandera kritizuje nezrovnalosti, vlastné nevysvetľuje

Jozef Kandera, námestník Generálneho prokurátora Maroša Žilinku. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Neboja sa vraj stopnúť veľké vyšetrovania, hoci je to nepopulárne. Generálny prokurátor Maroš Žilinka a jeho námestník Jozef Kandera sa v posledných dňoch stavajú do pozície ochrancov práva. Ich rozhodnutia však takisto vyvolávajú medzi právnikmi otázky.

Problematické je najmä rozhodnutie z 24. augusta, keď Kandera potichu zrušil vyšetrovanie podozrení, že inšpekcia ministerstva vnútra ovplyvňuje kajúcnikov a ďalších svedkov, aby odstavila ľudí z policajného tímu Očistec.

Kandera zrušil stíhanie podľa paragrafu 363 Trestného poriadku, ktorý sa však nezvykne využívať v prípadoch, keď ešte nebol nikto obvinený.

Postup podľa vedúcej katedry trestného práva Trnavskej univerzity Evy Szabovej „nemožno označiť za úplne štandardný“.

Otázne je aj to, či Kandera vôbec mohol rozhodnúť, keďže je síce Žilinkovým námestníkom, ale nie prvým námestníkom.

Kiež by išlo o princípy: Áno, chceme, aby boli prípady procesne v poriadku, ale pri riešení korupcie treba azda aj chcieť trestný čin vidieť. A povedzme si s Albertom Einsteinom, že spravodlivosť by mala byť slepá, no nie tupá, píše Zuzana Kepplová.

Áno, chceme, aby boli prípady procesne v poriadku, ale pri riešení korupcie treba azda aj chcieť trestný čin vidieť. A povedzme si s Albertom Einsteinom, že spravodlivosť by mala byť slepá, no nie tupá, píše Zuzana Kepplová. Žilinka obvinil šéfredaktorov: Generálny prokurátor Maroš Žilinka trvá na tom, že postupoval správne, keď vylúčil z tlačovej konferencie novinárov z Denníka N, denníka SME a portálu aktuality.sk. Navyše Žilinka šéfredaktorov obvinil, že porušujú tlačový zákon a tvrdí, že Generálna prokuratúra ho naopak dodržiava.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 306 prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo laboratóriá ukončili 8 113 PCR testov. Výrazne stúpol počet hospitalizácií. V nemocniciach je o 44 pacientov viac. Pribudla aj jedna obeť. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 369 ľudí.

Pribudlo 306 prípadov nákazy koronavírusom. Celkovo laboratóriá ukončili 8 113 PCR testov. Výrazne stúpol počet hospitalizácií. V nemocniciach je o 44 pacientov viac. Pribudla aj jedna obeť. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 369 ľudí. Očkovanie treťou dávkou: Možnosť tretej dávky očkovania proti covidu bude k dispozícii aj pre Slovákov, o detailoch bude v najbližších dňoch informovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, vyhlásil premiér Eduard Heger. Slovensko tak pôjde rovnakou cestou ako Česko a Rakúsko, ktoré umožnia občanom očkovanie treťou dávkou.

Možnosť tretej dávky očkovania proti covidu bude k dispozícii aj pre Slovákov, o detailoch bude v najbližších dňoch informovať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, vyhlásil premiér Eduard Heger. Slovensko tak pôjde rovnakou cestou ako Česko a Rakúsko, ktoré umožnia občanom očkovanie treťou dávkou. Bašternákovo priznanie: Podnikateľ Ladislav Bašternák sa na súde priznal, že je vinný aj v prípade neoprávnenej daňovej vratky asi za dva milióny eur, súvisiacej s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence.

Prišli, zmenili meno, skrachovali a zanechali miliónové dlhy

Potraviny Kačka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Niektoré vzlety a pády môžu niekedy nasledovať až v prekvapujúco rýchlom slede. Platí to aj o obchodnom reťazci Kačka.

Začiatkom roka 2019 ohlasoval veľkú expanziu, no už o pol roka neskôr jeho vedenie žiadalo súdy o vyhlásenie konkurzu.

Od krachu Kačky ubehne koncom septembra druhý rok. Súdy sa rozpredajom majetku, ktorý zostal po neúspešnom koncepte, zaoberajú doteraz. Rýchly koniec reťazca pritom stále vyvoláva otázniky.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Zločin storočia: Každý deň zomrie 130 Američanov na predávkovanie pilulkami proti bolesti. Jednou z nich je OxyContin, ktorý stál na počiatku takzvanej opiátovej krízy v USA. Dokument HBO Zločin storočia od dokumentaristu Alexa Gibneyho teraz objasňuje, prečo farmaceutický priemysel, politici i regulačné úrady umožnili veľkovýrobu a distribúciu syntetických opioidov.

Každý deň zomrie 130 Američanov na predávkovanie pilulkami proti bolesti. Jednou z nich je OxyContin, ktorý stál na počiatku takzvanej opiátovej krízy v USA. Dokument HBO Zločin storočia od dokumentaristu Alexa Gibneyho teraz objasňuje, prečo farmaceutický priemysel, politici i regulačné úrady umožnili veľkovýrobu a distribúciu syntetických opioidov. Enormný záujem o fotovoltické panely: V projekte Zelená domácnostiam II pribudlo takmer 900 nových žiadostí o poukážku na fotovoltické panely. Rezervovaná je tak celá suma podpory vo výške 1,3 milióna eur, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra mimoriadne uvoľnila na fotovoltické inštalácie.

V projekte Zelená domácnostiam II pribudlo takmer 900 nových žiadostí o poukážku na fotovoltické panely. Rezervovaná je tak celá suma podpory vo výške 1,3 milióna eur, ktorú Slovenská inovačná a energetická agentúra mimoriadne uvoľnila na fotovoltické inštalácie. Severný prúd 2 dokončujú: Robotníci ruského plavidla Fortuna, ktoré dokončuje plynovod Severný prúd 2, zvarili poslednú časť potrubia. Následne ju loď položí nad dno Baltického mora. Prevádzku plynovodu plánujú spustiť do konca roka.

Rusi rok vakcíny zhadzovali a teraz sa čudujú nezáujmu

Očkovacie centrum v Moskve. (zdroj: TASR/AP)

Očkovanie zachraňuje životy. Nechrániť seba a svojich blízkych je šialenstvo, hlása bilbord na zastávke mestskej hromadnej dopravy v ruskom meste Kinešma. Hneď vedľa visí plagát miestneho združenia abstinentov s nápisom „Len triezve Rusko bude veľkým Ruskom“.

Ani na jednu výzvu však ľudia príliš nereagujú. Keď sa po chvíli dotrmáca autobus, ktorý má svoje najlepšie roky zjavne za sebou, len zhruba polovica čakajúcich si nasadzuje rúška.

Sprievodca, ktorý vnútri predáva lístky, má na sebe zase podomácky vyrobené rúško prešité korálikmi. Ako chráni pred nákazou, je otázne. Nie je to ojedinelý obrázok toho, ako Rusi pristupujú ku koronavírusu.

Masovo sa v Rusku začalo očkovať už koncom minulého roka, keď vo väčšine európskych krajín o vakcíne ešte ľudia len snívali. Lenže záujemcov bolo prekvapivo málo. Koncom augusta obe dávky vakcíny dostala ani nie štvrtina Rusov. Pritom aj to je veľký pokrok. Ešte v polovici leta tento ukazovateľ dosahoval len 16 percent.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Ostro sledovaný proces: Vo Francúzsku sa začína súd s ľuďmi zodpovednými za útoky v Paríži z roku 2015. Pred sudcu sa postaví dvadsať ľudí, aj keď len štrnásti osobne. Zvyšní zrejme zomreli v Iraku a Sýrii, jeden z nich je v tureckom väzení. Médiá o procese hovoria ako o najväčšom vo francúzskej histórii.

Vo Francúzsku sa začína súd s ľuďmi zodpovednými za útoky v Paríži z roku 2015. Pred sudcu sa postaví dvadsať ľudí, aj keď len štrnásti osobne. Zvyšní zrejme zomreli v Iraku a Sýrii, jeden z nich je v tureckom väzení. Médiá o procese hovoria ako o najväčšom vo francúzskej histórii. Lotérie fungujú len čiastočne: Snaha zvýšiť celkovú zaočkovanosť proti koronavírusu prinútila štáty vymýšľať rôzne iniciatívy, aby nepresvedčených ľudí motivovali. Ako vyzerajú očkovacie lotérie vo svete?

Snaha zvýšiť celkovú zaočkovanosť proti koronavírusu prinútila štáty vymýšľať rôzne iniciatívy, aby nepresvedčených ľudí motivovali. Ako vyzerajú očkovacie lotérie vo svete? Vláda Talibanu: Militantné hnutie Taliban oznámilo zloženie dočasnej vlády v Afganistane. Dočasným premiérom sa podľa slov hovorcu Zabíhulláha Mudžáhida stane mulla Mohammad Hasan Achúnd, ktorý viedol vládu Talibanu, keď bolo hnutie v rokoch 1996 – 2001 pri moci.

Zo zahraničných webov:

Zdobila ho ľudskosť a hokejový kumšt. Hrať s Demitrom bolo ako modré z neba

Pavol Demitra sa len niekoľko mesiacov pred tragédiou lúčil s reprezentáciou. (zdroj: TASR)

Po domácich majstrovstvách sveta v roku 2011 sa lúčil s reprezentáciou so slzami v očiach. Dojatým priaznivcom ochotne rozdal hokejku, rukavice i dres. Vtedy ešte nik netušil, že o štyri mesiace neskôr ho budú oplakávať desaťtisíce fanúšikov.

Legendárny útočník Pavol Demitra sa stal idolom pre malých aj veľkých. Pre hokejový kumšt, ľudskosť, pozitívnu energiu či veselú povahu.

Pred desiatimi rokmi, 7. septembra 2011, krátko po štarte havarovalo lietadlo s ruským hokejovým tímom Lokomotiv Jaroslavľ. Medzi obeťami tragédie bol aj slovenský hokejista. Toto je jeho hokejový príbeh.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Futbalisti zdolali Cyprus: Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v kvalifikačnom zápase na MS 2022 nad Cyprom 2:0. Góly strelili Ivan Schranz v 55. minúte a Martin Koscelník v 78. minúte. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča majú po šiestich kolách bojov o šampionát Katare na konte 9 bodov, v tabuľke sú na 3. mieste, keď na vedúcich Chorvátov a Rusov strácajú 4 body.

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v kvalifikačnom zápase na MS 2022 nad Cyprom 2:0. Góly strelili Ivan Schranz v 55. minúte a Martin Koscelník v 78. minúte. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča majú po šiestich kolách bojov o šampionát Katare na konte 9 bodov, v tabuľke sú na 3. mieste, keď na vedúcich Chorvátov a Rusov strácajú 4 body. Postupové šance volejbalistov: Slovenskí fanúšikovia zvyknú počas šampionátov či kvalifikácii horúčkovito kalkulovať. Koľko bodov potrebuje reprezentácia na postup? Aké výsledky jej môžu zahrať do karát? Platí to aj počas prebiehajúcich ME vo volejbale mužov. Avšak kým v iných športoch sa zraky upierajú predovšetkým na kolónku bodov, vo volejbale je to inak.

Slovenskí fanúšikovia zvyknú počas šampionátov či kvalifikácii horúčkovito kalkulovať. Koľko bodov potrebuje reprezentácia na postup? Aké výsledky jej môžu zahrať do karát? Platí to aj počas prebiehajúcich ME vo volejbale mužov. Avšak kým v iných športoch sa zraky upierajú predovšetkým na kolónku bodov, vo volejbale je to inak. Talenty porážajú favoritov: Bude to nový Rafael Nadal, alebo skôr nový Roger Federer? Talentovaný osemnásťročný Španiel Carlos Alcaraz píše na US Open zaujímavý príbeh. Popri tom prepisuje historické tabuľky. Len o niekoľko mesiacov staršia Leylah Fernandezová už vyradila dve bývalé svetové jednotky a grandslamové víťazky.

Ďalšie oteplenie bude katastrofou pre zdravie ľudí, varujú vedci

Muž sa ochladzuje vo fontáne pred Prezidentským palácom v Bratislave v júli 2021. (zdroj: TASR/AP)

Zdá sa, že otepleniu o 1,5 stupňa Celzia sa už ľudstvo nevyhne. Znepokojujúce je, že niektorí takéto zvýšenie svetovej teploty už začínajú považovať za prijateľné.

Akékoľvek ďalšie oteplenie sveta pritom predstavuje obrovské riziko pre ľudí a ich zdravie, varujú svetové zdravotnícke časopisy.

Takmer 230 z nich na svojich webových stránkach zverejnilo varovanie o katastrofických účinkoch oteplenia na zdravie, ktoré bude nemožné zvrátiť.

„Žiadny nárast teploty nie je bezpečný,“ píše sa vo vyhlásení, ktoré sa objavilo napríklad na webe prestížnych časopisov Lancet, British Medical Journal či New England Journal of Medicine.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Neznámy objekt vo vesmíre: Stred Mliečnej cesty je skutočne exotickým miestom. Nachádzajú sa v ňom superhorúce plynové oblaky, kanibalizujúce hviezdy či supermasívna čierna diera. No zdá sa, že blízko jadra našej galaxie sú ešte objekty, ktoré dnešní astronómovia nepoznajú. Teraz zrejme zachytili rádiové žiarenie z jedného z nich.

Stred Mliečnej cesty je skutočne exotickým miestom. Nachádzajú sa v ňom superhorúce plynové oblaky, kanibalizujúce hviezdy či supermasívna čierna diera. No zdá sa, že blízko jadra našej galaxie sú ešte objekty, ktoré dnešní astronómovia nepoznajú. Teraz zrejme zachytili rádiové žiarenie z jedného z nich. Na chvíľu dinosaurom: Toto je skutočný príbeh o tom, ako sa z jaštera stal odrazu dinosaurus. Aspoň na chvíľku, hoci iba v tom našom, ľudskom svete. A veru nie hocijaký dinosaurus, ale rovno rekordér – najmenší na svete.

Toto je skutočný príbeh o tom, ako sa z jaštera stal odrazu dinosaurus. Aspoň na chvíľku, hoci iba v tom našom, ľudskom svete. A veru nie hocijaký dinosaurus, ale rovno rekordér – najmenší na svete. Skladací smartfón od Samsungu: Trvalo len tri generácie, kým sa z problémového konceptu stal oficiálny nástupca toho najlepšieho modelu v ponuke. Galaxy Z Fold3 5G však nie je tento rok jedinečný, či revolučný, odstraňuje problémy z minulosti a pridáva viacero vylepšení.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Maroš Molnár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako zdravo žiť? Ako zdravo cvičiť? A ako sa zorientovať v desiatkach odporúčaných diét a instagramových rád rýchlokvasených trénerov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s fitness trénerom Marošom Molnárom.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Nastavil náš vesmír vesmírny Dizajnér?

