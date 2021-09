Ranný brífing: Pápež splnil prezidentke sľub, Smer rastie na úkor Hlasu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

13. sep 2021 o 0:13 Michal Deliman

Na letisku vítali pápeža Františka stovky veriacich, ľudí vyzval, aby sa nezaujímali len o svoju slobodu a pomáhali chudobným. Prezidentke Zuzane Čaputovej povedal, že sa cíti, akoby omladol, a táto cesta mu dodáva energiu.

Keď sa povie samovražda, mnoho ľudí jej nerozumie. Považuje ju za sebecký čin, za niečo zbytočné. Často si mnohí z nás nevedia predstaviť, čo musí prežívať človek, ktorý si sám zoberie život. Prečo sa ľudia rozhodnú siahnuť si na život a ako tomu predchádzať, sa dozviete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pápež je na Slovensku. Plním sľub, povedal prezidentke

Fico berie hlasy Pellegrinimu, Smer predbehol aj SaS

Briti vo Vysokých Tatrách? Ich dlhy riešia domáci roky

Prevádzky poctivo kontrolujú covid pasy. Taliansko aj tak zvažuje povinné očkovanie

V 10 zápasoch nestratila ani set. 18-ročná Raducanuová vyhrala US Open

Veľký úspech pre slovenský film: Cenzorka Petra Kerekesa má z Benátok cenu za scenár

Pápež je na Slovensku. Plním sľub, povedal prezidentke

Prezidentka Zuzana Čaputová víta pápeža Františka po prílete na bratislavskom letisku. (zdroj: TASR)

Pápež František pricestoval na štvordňovú návštevu Slovenska. Hlava katolíckej cirkvi je na Slovensku po osemnástich rokoch. Pred Františkom navštívil Slovensko len Ján Pavol II., a to až trikrát.

Na letisku privítala Františka prezidentka Zuzana Čaputová. Pozdravili sa podaním ruky. „Pozvali ste ma v decembri na Slovensko a dnes plním tento sľub,“ boli podľa prezidentky prvé slová Františka pri ich stretnutí na letisku.

Keď sa pápeža opýtala, ako sa má, odpovedal, že sa cíti, akoby omladol, a táto cesta mu dodáva energiu.

Do delegácie pozvala prezidentka aj verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakyovú, niekdajšieho katolíckeho disidenta a dlhoročného politika Františka Mikloška, ruku si s pápežom na letisku podala aj Herta Vyšná, ktorá prežila holokaust, a lekárka Mária Jasenková, riaditeľka občianskeho združenia Plamienok, ktoré sa venuje umierajúcim deťom a ich rodinám.

V prvom príhovore k verejnosti František ľudí vyzval, aby sa nezaujímali len o svoju slobodu. „Sloboda brata a sestry je aj našou slobodou. Lebo naša sloboda nie je úplnou, bez neho a bez nej,“ povedal pápež.

Dopravné obmedzenia: Návšteva pápeža na Slovensku zasiahne do života v Bratislave, Košiciach, Prešove či v Šaštíne, a to pre rozsiahle dopravné obmedzenia a výluky. Denník SME pripravil prehľad toho, na čo si treba dať pozor.

Návšteva pápeža na Slovensku zasiahne do života v Bratislave, Košiciach, Prešove či v Šaštíne, a to pre rozsiahle dopravné obmedzenia a výluky. Denník SME pripravil prehľad toho, na čo si treba dať pozor. Pápežova ochranka: Pápežovu bezpečnosť má na starosti Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý bude spolupracovať s bezpečnostnými zložkami Vatikánu a pápežskou švajčiarskou gardou.

Pápežovu bezpečnosť má na starosti Úrad na ochranu ústavných činiteľov, ktorý bude spolupracovať s bezpečnostnými zložkami Vatikánu a pápežskou švajčiarskou gardou. Zaočkovanej zamietli registráciu: Je zaočkovaná dvoma dávkami a kvôli pápežovi prišla až z Veľkej Británie. NCZI jej však registráciu zamietlo, nakoľko ju nepovažuje za zaočkovanú. Konferencia biskupov Slovenska vie o stovkách podobných prípadov.

Je zaočkovaná dvoma dávkami a kvôli pápežovi prišla až z Veľkej Británie. NCZI jej však registráciu zamietlo, nakoľko ju nepovažuje za zaočkovanú. Konferencia biskupov Slovenska vie o stovkách podobných prípadov. Politici chcú od pápeža priveľa: Politici dúfajú, že prinesie pokoj a zmierenie, ale bez ich pričinenia to bude pomerne ťažká úloha aj pre samotného pápeža, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Fico berie hlasy Pellegrinimu, Smer predbehol SaS

Prieskum preferencií politických strán za september 2021. (zdroj: Prieskum agentúry FOCUS pre TV Markíza)

Strana Smer Roberta Fica v prieskumoch naďalej rastie na úkor Hlasu Petra Pellegriniho. Smeru agentúra Focus v septembrovom prieskume namerala 14,4-percentnú podporu, čo je najviac od rozkolu v strane a odchodu skupinky okolo Pellegriniho vlani v lete.

Hlas si drží líderskú pozíciu a v prieskume má 18,5-percentnú podporu, v júni to však bolo 21,6 percenta.

Ficovi sa vypláca jeho aktivita, keď aj počas leta pravidelne zvolával tlačové konferencie. Často kritizuje vládu a hovorí o "systéme udavačov" v korupčných kauzách, ktorí si zosúlaďujú výpovede a ich cieľom je "likvidovať opozíciu", hoci z dostupných informácií sa neukázalo, že by šlo o rozsiahlu schému, v ktorej by bolo možné poslať do väzby kohokoľvek.

"Javí sa to tak, že zdrojom hlasov pre Smer je práve Hlas. Robert Fico je podstatne viditeľnejší ako Peter Pellegrini, častokrát určuje témy v rámci opozície, či už sú to témy okolo vyšetrovania, hodnotenie súčasnej vlády alebo očkovania," hovorí riaditeľ Focusu Martin Slosiarik.

Do parlamentu by sa podľa výsledkov prieskumu dostalo deväť strán a hnutí. Možné koalície si môžete vyklikať tu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pribudlo 412 pozitívne testovaných na koronavírus. Zdravotníci urobili spolu 4 506 PCR testov. Nepribudlo žiadne nové úmrtie na Covid-19. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o šesť, v nemocniciach tak leží 181 ľudí. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 217 osôb.

Pribudlo 412 pozitívne testovaných na koronavírus. Zdravotníci urobili spolu 4 506 PCR testov. Nepribudlo žiadne nové úmrtie na Covid-19. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o šesť, v nemocniciach tak leží 181 ľudí. Prvou dávkou vakcíny zaočkovali 217 osôb. Priestor pre kontroverzné diskusie: Nezaujímajú ich fakty či dôkazy, opakujú vlastnú demagógiu a účelovo vyťahujú z vedeckých štúdií vlastné interpretácie. Sú hviezdami dezinformačných médií a možno by čoskoro mohli diskutovať o pandémii aj v RTVS s renomovanými odborníkmi. RTVS pre SME potvrdila, že momentálne pre takéto diskusie hľadá vhodný priestor a platformu.

Nezaujímajú ich fakty či dôkazy, opakujú vlastnú demagógiu a účelovo vyťahujú z vedeckých štúdií vlastné interpretácie. Sú hviezdami dezinformačných médií a možno by čoskoro mohli diskutovať o pandémii aj v RTVS s renomovanými odborníkmi. RTVS pre SME potvrdila, že momentálne pre takéto diskusie hľadá vhodný priestor a platformu. Žilinka nič neľutuje: Generálneho prokurátora Maroša Žilinku si pozval ústavnoprávny výbor, aby podal správu o činnosti svojho úradu a najmä, aby vysvetlil rozhodnutia z posledných týždňov. Na zasadnutí výboru sa Žilinka pustil do viacerých roztržiek s poslancom z SaS Alojzom Baránikom, ktorý chce navrhnúť jeho odvolanie.

Briti vo Vysokých Tatrách? Ich dlhy riešia domáci roky

Vizualizácia projektu Silver Resort v Tatranskej Lomnici. (zdroj: Letterstone)

Písal sa rok 2007 a slovenský realitný trh sa rozšíril o nového premianta. Aspoň tak sa zdalo zo správania predstaviteľov britskej realitnej skupiny Letterstone.

Na svoju expanziu si vybrala práve Slovensko a svoje plány kreslila v megalomanských rozmeroch. Počas niekoľkých mesiacov predstavila projekt dvoch stoviek bytov v Banskej Bystrici, piatich stoviek v Košiciach a nového dovolenkového rezortu vo Vysokých Tatrách.

Práve tatranský projekt s názvom Silver Resort mal byť prvým a ukážkovým. Stavať ho začali, no doteraz ho nedokončili. Naopak, o pár dní ho Briti opäť ponúknu v dražbe. Na slovenské pomery pôjde o jednu z väčších dražieb.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Príspevky na zateplenie nebudú: Majitelia starších rodinných domov, ktorým sa v máji neušla štátna dotácia na zateplenie, sa k príspevku nedostanú ani na jeseň. Čo bude na budúci rok, zatiaľ nie je jasné.

Majitelia starších rodinných domov, ktorým sa v máji neušla štátna dotácia na zateplenie, sa k príspevku nedostanú ani na jeseň. Čo bude na budúci rok, zatiaľ nie je jasné. Ceny komodít prerazili strop: Dopyt po stavebných materiáloch po skončení pandemického útlmu rastie a s ním stúpajú aj ceny jednotlivých komodít. Stavebným firmám robia problémy vyššie náklady na drevo, oceľ, plastové granuláty, elektrickú energiu či cement. Ide o bezprecedentné zdražovanie, aké si stavebníci z minulosti nepamätajú.

Dopyt po stavebných materiáloch po skončení pandemického útlmu rastie a s ním stúpajú aj ceny jednotlivých komodít. Stavebným firmám robia problémy vyššie náklady na drevo, oceľ, plastové granuláty, elektrickú energiu či cement. Ide o bezprecedentné zdražovanie, aké si stavebníci z minulosti nepamätajú. Svetový plynový šok: Cena plynu na svetových trhoch vzrástla na také vysoké hodnoty, že niektorí analytici už hovoria o plynovom šoku. Za vysokými cenami stojí okrem iného aj nízka naplnenosť zásobníkov a obmedzenie dodávok ruského plynu do Európy.

V Taliansku by očkovanie mohlo byť čoskoro povinné

Ľudia čakajú v rade na vstup do Kolosea v Ríme. (zdroj: TASR/AP)

Taliani ako prví v Európe zistili, akou rýchlosťou sa covid môže šíriť a aký smrtiaci je koronavírus, ktorý ochorenie spôsobuje.

Denné počty obetí sa v krajine vlani opakovane blížili k tisícke a vyčerpaní lekári boli podľa vlastných slov nútení uplatňovať vojnovú medicínu. Museli sa rozhodovať, koho nechajú zomrieť a ktorí pacienti majú vyššie šance na uzdravenie, takže ich má zmysel napojiť na umelú pľúcnu ventiláciu.

Dnes Taliansko eviduje zlomok úmrtí v porovnaní s prvými dvoma vlnami. Zároveň patrí k najpreočkovanejším krajinám v Európe.

Talianska vláda aj napriek očkovaciemu úspechu zvažuje, že zavedie povinnú vakcináciu pre všetky osoby nad 12 rokov. Rozhodnúť by o tom mala do konca septembra.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Predvolebný prieskum v Česku: V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne v Česku by podľa septembrového prieskumu agentúry STEM zvíťazilo presvedčivo hnutie ANO s 32,4 percentami hlasov. Na druhom miesto by s veľkým odstupom skončila koalícia Spolu a za ňou by nasledovala koalícia Pirátskej strany a hnutia STAN. Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať 8. a 9. októbra.

V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne v Česku by podľa septembrového prieskumu agentúry STEM zvíťazilo presvedčivo hnutie ANO s 32,4 percentami hlasov. Na druhom miesto by s veľkým odstupom skončila koalícia Spolu a za ňou by nasledovala koalícia Pirátskej strany a hnutia STAN. Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať 8. a 9. októbra. Mysleli si, že je mŕtvy: Vodca teroristickej skupiny al-Káida Ajman Zawahrí sa objavil na novej videonahrávke, ktorú zverejnili na 20. výročie útokov v USA z 11. septembra – niekoľko mesiacov po fámach, že je mŕtvy. Zawahrí v ňom vyhlásil, že "Jeruzalem nebude nikdy judaizovaný", a pochvalne sa vyjadril o útokoch al-Káidy, okrem iného proti ruským vojakom v Sýrii v januári.

Vodca teroristickej skupiny al-Káida Ajman Zawahrí sa objavil na novej videonahrávke, ktorú zverejnili na 20. výročie útokov v USA z 11. septembra – niekoľko mesiacov po fámach, že je mŕtvy. Zawahrí v ňom vyhlásil, že "Jeruzalem nebude nikdy judaizovaný", a pochvalne sa vyjadril o útokoch al-Káidy, okrem iného proti ruským vojakom v Sýrii v januári. Odtajnený spis k 11. septembru: Americká FBI zverejnila prvý odtajnený dokument zaoberajúci sa logistickou podporou pre dvoch saudskoarabských únoscov pri útokoch z 11. septembra 2001. Opisuje kontakt únoscov so saudskoarabskými spolupracovníkmi v Spojených štátoch, ale neposkytuje žiadne dôkazy, že by sa na útokoch saudskoarabská vláda podieľala.

Zo zahraničných webov:

Osemnásťročná Emma Raducanuová vyhrala US Open

Emma Raducanuová vyhrala US Open 2021. (zdroj: TASR/AP)

Britská tenistka Emma Raducanuová vyhrala US Open 2021. Len 18-ročná tenistka zdolala vo finále grandslamu 19-ročnú Leylah Fernandezovú a dosiahla najväčší úspech v kariére. Britka uspela za 1:51 h v dvoch setoch 6:4, 6:3.

Raducanuová ešte nikdy v kariére nečelila hráčke v najlepšej desiatke. Napriek tomu už má na svojom konte grandslamový titul. Stala sa prvou víťazkou, ktorá na grandslame vyhrala desať zápasov a zároveň aj prvou kvalifikantkou. V rebríčku jej pred turnajom patrilo až 150. miesto.

Raducanuová je prvou britskou víťazkou jedného z podujatí veľkej štvorky od roku 1977, keď Virginia Wadeová triumfovala vo Wimbledone. Zároveň je najmladšou grandslamovou šampiónkou od roku 2004, keď na tráve All England Clubu vybojovala trofej Ruska Maria Šarapovová.

Britka si z New Yorku odnáša prémiu 2,5 milióna dolárov pred zdanením. Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov, ktoré ju katapultujú z druhej stovky na 24. miesto.

V skratke ďalšie správy zo športu:

Colbrelliho životná sezóna: Taliansky cyklista Sonny Colbrelli sa stal majstrom Európy v pretekoch s hromadným štartom kategórie Elite. V záverečnom šprinte zdolal Belgičana Remca Evenepoela a dosiahol 32. profesionálne víťazstvo. Petrovi Saganovi preteky nevyšli, do cieľa ani neprišiel.

Taliansky cyklista Sonny Colbrelli sa stal majstrom Európy v pretekoch s hromadným štartom kategórie Elite. V záverečnom šprinte zdolal Belgičana Remca Evenepoela a dosiahol 32. profesionálne víťazstvo. Petrovi Saganovi preteky nevyšli, do cieľa ani neprišiel. Double pre McLaren: Austrálčan Daniel Ricciardo triumfoval na Veľkej cene Talianska 2021. Druhý finišoval jeho tímový kolega Brit Lando Norris, tretí bol Fín Valtteri Bottas z Mercedesu. Dvaja najväčší konkurenti v boji o titul Holanďan Max Verstappen a Brit Lewis Hamilton preteky nedokončili, keď vypadli po vzájomnej kolízii v 26. kole.

Austrálčan Daniel Ricciardo triumfoval na Veľkej cene Talianska 2021. Druhý finišoval jeho tímový kolega Brit Lando Norris, tretí bol Fín Valtteri Bottas z Mercedesu. Dvaja najväčší konkurenti v boji o titul Holanďan Max Verstappen a Brit Lewis Hamilton preteky nedokončili, keď vypadli po vzájomnej kolízii v 26. kole. Impozantný návrat Ronalda: Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opäť potvrdil svoju extratriedu. V zápase 4. kola Premier League proti Newcastlu United nastúpil prvýkrát v základnej zostave po návrate do Manchestru United a hneď dvakrát skóroval.

Cenzorka Petra Kerekesa má z Benátok cenu za scenár

Cenzorka. (zdroj: Archív SME)

Niekoľko rokov ich chodil navštevovať do väzenia v Odese, prekonával preto stovky kilometrov. Ženy, odsúdené za vraždu svojich priateľov, manželov alebo ich priateliek, pochopili, že jeho záujem o ne je skutočný a porozprávali mu o svojom čine aj o svojom osude.

Režisér Peter Kerekes o nich nakoniec nakrútil film. Hraný film. Potreboval k tomu len jednu profesionálnu herečku v hlavnej úlohe, všetky ostatné party si zahrali samy. "Neviem si predstaviť žiadneho herca, ktorý by to vedel lepšie," hovorí.

Na prestížnom festivale v Benátkach mal film Cenzorka premiéru v sekcii Orizzonti - Horizonty. V sobotu 11. septembra Petra Kerekesa vyzvali, aby sa po červenom koberci prešiel opäť. Spolu s Ivanom Ostrochovským získali cenu za najlepší scenár.

Nestáva sa často, že slovenský film sa dostane do programu jedného z najväčších festivalov na svete. A ešte menej sa stáva, že mu porota udelí takú veľkú cenu. V Benátkach sa to stalo vôbec prvýkrát. Je to mimoriadny úspech.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Ondříček o Zátopkovi: Trikrát sa stal najlepším športovcom roka na svete, štyrikrát olympijským víťazom a triumfoval v pretekoch, ktoré sa nazývali pretekmi storočia. Nad tým, kto bol Emil Zátopek a čo jeho príbeh odhaľuje o Čechoch a Slovákoch, uvažuje režisér David Ondříček, ktorý o ňom nakrútil strhujúci film Zátopek.

Trikrát sa stal najlepším športovcom roka na svete, štyrikrát olympijským víťazom a triumfoval v pretekoch, ktoré sa nazývali pretekmi storočia. Nad tým, kto bol Emil Zátopek a čo jeho príbeh odhaľuje o Čechoch a Slovákoch, uvažuje režisér David Ondříček, ktorý o ňom nakrútil strhujúci film Zátopek. Krutá inscenácia o násilí: Federico García Lorca mal iba 38 rokov, keď ho falangisti popravili, nedožil sa ani uvedenia svojej poslednej hry Dom Bernardy Alby. Patrí však k tomu najlepšiemu, čo v uplynulom období na slovenských javiskách vzniklo, a právom sa tak zaradila do výberu martinského festivalu Dotyky a spojenia.

Federico García Lorca mal iba 38 rokov, keď ho falangisti popravili, nedožil sa ani uvedenia svojej poslednej hry Dom Bernardy Alby. Patrí však k tomu najlepšiemu, čo v uplynulom období na slovenských javiskách vzniklo, a právom sa tak zaradila do výberu martinského festivalu Dotyky a spojenia. O dnešku starým jazykom: V rámci jubilejnej stej sezóny uviedlo Slovenské národné divadlo kombináciu dvoch kľúčových hier slovenského a českého realizmu Hriech a Její pastorkyňa, ktoré aj dnes otvárajú témy pokrytectva a v širšom kontexte aj slobodu žien rozhodovať o vlastnom tele. Aj po vyše sto rokoch ide o témy, o ktorých neprestávame rozprávať.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mária Kolíková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na konflikt Lipšica so Žilinkom? Ako by sa mal zmeniť paragraf 363? A je na tom už v koalícii dohoda? Mala by sa zničiť nahrávka Gorila, ako to hovorí generálny prokurátor? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.

Podcasty SME

Dejiny: 11. september bol ikonickou udalosťou našej doby

11. september bol ikonickou udalosťou našej doby Klik: Obchodom s aplikáciami sa končí éra neobmedzeného kraľovania

Obchodom s aplikáciami sa končí éra neobmedzeného kraľovania TECH_FM: Vedci testujú, ako vyrábať umelé oblaky

Karikatúra

Návšteva. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Fašírky z ovsených vločiek. (zdroj: zena.sme.sk)

Ovsené vločky sú univerzálne. Pozrite si lákavé recepty zo zdravej suroviny.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

