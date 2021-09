Hygienici zatiaľ stíhajú vyhľadávať kontakty infikovaných koronavírusom

Trasovanie v prostredí delta variantu v nejakom stupni komunitného šírenia stratí význam.

13. sep 2021 o 13:30 (aktualizované 13. sep 2021 o 14:01) SITA

BRATISLAVA. Hygienici zatiaľ aktívne trasujú kontakty infikovaných koronavírusom.

Nárast prípadov nákazy zatiaľ nie je tak dramatický, regionálne Úrady verejného zdravotníctva preto stíhajú aktívne trasovať.

Ako uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, trasovanie v prostredí delta variantu v nejakom stupni komunitného šírenia však stráca význam. Pacient je infekčný takmer od prvého dňa nákazy a kým sa mu testom potvrdí koronavírus, má za sebou toľko kontaktov, že trasovanie stráca zmysel.

„Alfa variant bol infekčný na piaty, šiesty deň, delta je infekčná prakticky od prvého dňa,“ podotkol Lengvarský v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Šéf rezortu zdravotníctva dodal, že do radov regionálnych Úradov verejného zdravotníctva prijali viac ako 300 ľudí. Pokiaľ by to bolo potrebné, na ich posilnenie sú pripravené aj Ozbrojené sily SR.

Tretia vlna bude miernejšia ako druhá

Minister zdravotníctva očakáva vrchol tretej vlny pandémie koncom septembra. Vtedy by mal nastať najväčší vrchol ochorení aj hospitalizácií vzhľadom na infekčnosť ochorenia.

Prípady budú podľa neho prudko pribúdať a potom nastane aj prudký pokles. Podľa miery zaočkovanosti by však vývoj epidemickej situácie nemal presiahnuť polovicu vrcholu druhej vlny, aj pri tých vážnych prípadoch.

„Pokiaľ sa neobjaví nová infekčnejšia mutácia, čo by však nemalo nastať, tak budeme sledovať vývoj imunity populácie a potom sa budeme baviť o ďalšej taktike očkovania,“ doplnil šéf rezortu zdravotníctva.

Očkovanie najmä pre ohrozené deti

Povolenie očkovať deti v tejto vekovej kategórii vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR minulý týždeň. Podľa slov ministra poskytli túto možnosť hlavne pre „rádovo desiatky” detí, ktoré majú diagnostikované závažné diagnózy a zhoršenú imunitu.

Prípadné nakazenie sa koronavírusom a následné ochorenie COVID-19 by ich tak mohlo vážne ohroziť.

Existuje presný postup, ako o očkovanie takéhoto dieťaťa požiadať. V prípade záujmu rodiča musí očkovanie odporučiť aj ošetrujúci lekár, respektíve pediater.

Lengvarský tiež uviedol, že podľa jeho informácií rodičov detí s vybranými diagnózami v súvislosti s očkovaním kontaktujú aj sami lekári.

Premorenosť v školách nie je veľká

Zdôraznil tiež, že očkovanie, rovnako ako testovanie u detí, nie je povinné. „Nie všetci rodičia sú ochotní deti testovať,” upozornil minister a dodal, že existuje stále veľká časť dospelej populácie, ktorá má negatívny postoj k očkovaniu, a ten prenáša na deti.

Aj preto sa pred začiatkom školského roka deti nastupujúce do škôl formou prezenčnej výučby netestovali celoplošne. Skríning z dobrovoľného samotestovania však ukázal, že „premorenosť v školách nie je veľká, z kloktacích testov vyšlo pozitívne iba malé percento”.

Napriek tomu sa chce Lengvarský v blízkej dobe stretnúť aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom, aby spoločne vyhodnotili situáciu a prebrali kroky, ako postupovať ďalej.

Žiadne pochybenia pri nákupe Sputnika V

Pri nákupe ruskej vakcíny Sputnik V podľa ministra Lengvarského k ničomu zlému neprišlo a žiadne pochybenia pri nákupe neeviduje. Reagoval tým na fakt, že polícia preveruje tento nákup pre podozrenie z trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa.

„Situácia bola vtedy asi trošku hektickejšia ako teraz a nebolo možno toľko času na prípravu,“ pripustil minister. Podania Lengvarský nevidel.