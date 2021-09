Ranný brífing: Kollár rozkýval koalíciu, Matovič mu hrozí vyhadzovom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

19. sep 2021 o 23:45 Michal Deliman

Igor Matovič vyzval stranu Sme rodina, aby neblokovala očistu právneho systému, inak pripustil aj vznik trojkoalície. O ďalšom spoločnom fungovaní majú hovoriť lídri koalície už dnes.

Delta variant zasiahol Slovensko v plnej sile. Ako sa pandémia vyvíja v jednotlivých okresoch a akí pacienti končia v nemocniciach? Pomáha očkovanie zmierniť návaly na nemocnice? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matovič pripúšťa koalíciu bez Sme rodina, Kollár sa o tom chce baviť

V nemocniciach končia aj zaočkovaní. Je 14 percent veľa?

Šéf analytikov rozpočtovej rady: Ak nič neurobíme, dlh presiahne 100 percent

Podvody a cenzúra internetu. Ako vyzerali voľby v Rusku

Sagan sa stal celkovým víťazom Okolo Slovenska, preteky zakončil pódiom

Bebjakova Správa ukazuje zverstvá v náznakoch. K téme pristupuje stroho

Matovič pripúšťa koalíciu bez Sme rodina, Kollár sa o tom chce baviť

Boris Kollár a Igor Matovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Vznik vládnej trojkoalície bez Sme rodina pripustil cez víkend predseda OĽaNO Igor Matovič, ktorého sklamal postoj hnutia k zámeru obnoviť dôveru v právny štát. Kollárovej strane by mohli odňať aj Slovenskú informačnú službu.

Šéf Sme rodina Boris Kollár v piatok kritizoval zámer zriadiť pracovnú skupinu na tento účel a dodal, že jeho strana sa k nej nepripojí. Deň predtým sa pritom na spoločnom postupe zhodli členovia Bezpečnostnej rady, kde má zástupcov aj jeho hnutie.

„Ak by Sme rodina blokovala možnosť chrániť statočných vyšetrovateľov pri očiste nášho systému, tak potom sa mentálne z koalície vzďaľuje,“ vyhlásil Matovič v TA3. Kollár bol dosiaľ hlavným spojencom Matoviča vo vláde, ktorá sa sama označuje za protikorupčnú. Teraz však ohrozuje tento prívlastok.

O pomeroch v koalícii chce Kollár rokovať. Diskutovať by sa malo aj o tom, čo nastane po posilnení klubu SaS, ale Kollár bez vysvetlenia naznačil, že posilniť by sa mohol aj jeho klub.

SaS je ochotná rozoberať ďalšie možnosti vládnutia, Veronika Remišová zo Za ľudí chce chrániť súčasnú ústavnú väčšinu.

Boris hádže rovno rozsudky: Družstvo inšpekcie dá ďalší gól a Boris Kollár už vie, že vyšetrovatelia NAKA nie sú čistí, lebo „už sú v kolúznych väzbách a sú tam jasné odposluchy, čo sa tuná dorábalo“. Sú vinní, ibaže to nevyriekol súd, píše Nataša Holinová.

Družstvo inšpekcie dá ďalší gól a Boris Kollár už vie, že vyšetrovatelia NAKA nie sú čistí, lebo „už sú v kolúznych väzbách a sú tam jasné odposluchy, čo sa tuná dorábalo“. Sú vinní, ibaže to nevyriekol súd, píše Nataša Holinová. Vojna je otázkou dní: Ak Matovič a spol. siahnu na inšpekciu a/alebo nepriamo aj na Generálnu prokuratúru, tak hrozba „povalenia“ koalície je pointou Kollárovho recitálu, píše Peter Schutz.

Ak Matovič a spol. siahnu na inšpekciu a/alebo nepriamo aj na Generálnu prokuratúru, tak hrozba „povalenia“ koalície je pointou Kollárovho recitálu, píše Peter Schutz. S Kollárom sa nelúčme: Kollár sa celkovo správa, akoby vedel niečo, čo mu dáva dôvod veriť na ďalšie pôsobenie vo vláde. Žiaľ, toto vyzerá na jeden z tých mála prípadov, keď mu môžeme veriť, píše Peter Tkačenko.

V nemocniciach končia aj zaočkovaní. Je 14 percent veľa?

Z 23 ľudí s covidom na JIS je len jeden zaočkovaný. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Na Slovensku pribudlo 742 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov. Z nich až viac ako 74 percent nebolo zaočkovaných. Laboratóriá preverili 6 785 PCR vzoriek. Počet obetí covidu sa nezvýšil, hospitalizovaných je 376 pacientov. Za predchádzajúci deň pribudlo 454 očkovaných.

Sú plne zaočkovaní niektorou z vakcín proti covidu a aj tak sa nakazili delta variantom a skončili v nemocnici. K štvrtku bolo takých 14 percent zo všetkých hospitalizovaných u nás, nikto z nich však nezomrel.

Je to vysoké číslo, keďže odborníci tvrdia, že vakcíny proti covidu chránia pred hospitalizáciou a smrťou na viac ako 90 percent? Znamená to, že keď v nemocniciach končia aj zaočkovaní, nemá zmysel podstúpiť vakcináciu?

Na obe otázky odborníci, epidemiológovia a infektológovia odpovedajú - nie.

"Áno, niekomu sa môže číslo 14 percent zdať vysoké," hovorí o podiele zaočkovaných, ktorí sa ocitli v nemocnici virológ Boris Klempa. Treba si však podľa neho uvedomiť, že sme len na začiatku tretej vlny a pri pomerne nízkych číslach môžu situáciu skresľovať rôzne náhodné udalosti.

Je to dané aj tým, že pri začiatku tretej vlny po útlme druhej sa viac prípadov ocitne v nemocnici, menuje jednu z nich epidemiologička Mária Avdičová.

Covid automat: Mapa okresov sa oddnes mení. Zelené zostávajú posledné štyri okresy, naopak, štyri už sú bordové. Okrem Bardejova, ktorý do horšej fázy postúpil už vo štvrtok, budú prísnejšie pravidlá platiť aj v Krupine, Rožňave a Skalici.

Mapa okresov sa oddnes mení. Zelené zostávajú posledné štyri okresy, naopak, štyri už sú bordové. Okrem Bardejova, ktorý do horšej fázy postúpil už vo štvrtok, budú prísnejšie pravidlá platiť aj v Krupine, Rožňave a Skalici. Testy pre rodičov: Pôvodný plán bol, aby mali domácnosti 25 testov na jedno dieťa. Mohli by deti testovať pravidelne dva razy do týždňa, približne až do vianočných prázdnin. Mnohí rodičia však napokon dostali iba päť testov. Pravidelné testy preto nerobia.

Pôvodný plán bol, aby mali domácnosti 25 testov na jedno dieťa. Mohli by deti testovať pravidelne dva razy do týždňa, približne až do vianočných prázdnin. Mnohí rodičia však napokon dostali iba päť testov. Pravidelné testy preto nerobia. Situácia v Plešivci: V základnej škole v obci Plešivec už mali pozitívneho žiaka. V dvojtýždňovej karanténe tak skončili dve deviate triedy aj 30 percent učiteľov na druhom stupni. Učiteľka Renáta Pástorová Szappanosová hovorí, že s kolegami sa už radšej o očkovaní ani nezhovára.

V základnej škole v obci Plešivec už mali pozitívneho žiaka. V dvojtýždňovej karanténe tak skončili dve deviate triedy aj 30 percent učiteľov na druhom stupni. Učiteľka Renáta Pástorová Szappanosová hovorí, že s kolegami sa už radšej o očkovaní ani nezhovára. Mali ste žiť zdravo: V skutočnosti predpoklad, že ak zdravo žijem, nič sa mi nestane, neplatí (potvrdia onkopacienti). Ale cvične sa môžeme pýtať, prečo by sa zdraví, štíhli a vitálni mali očkovaním skladať na všeobecnú odolnosť, píše Zuzana Kepplová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Fico chce spájať, Pellegrini na to nevidí dôvod: Predseda opozičného Smeru Robert Fico vyzval mimoparlamentný Hlas na okamžité začatie rokovaní o forme predvolebnej a povolebnej spolupráce. Rokovaniami chce dosiahnuť, aby mali spoločne vo voľbách výsledok 35 až 40 percent. Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné, reagoval na to predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Ochotu spolupracovať môže podľa Pellegriniho Fico prejaviť tak, že dodá podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie premiéra.

Predseda opozičného Smeru Robert Fico vyzval mimoparlamentný Hlas na okamžité začatie rokovaní o forme predvolebnej a povolebnej spolupráce. Rokovaniami chce dosiahnuť, aby mali spoločne vo voľbách výsledok 35 až 40 percent. Teraz hovoriť o predvolebnej spolupráci je úplne zbytočné, reagoval na to predseda strany Hlas Peter Pellegrini. Ochotu spolupracovať môže podľa Pellegriniho Fico prejaviť tak, že dodá podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie premiéra. Kováčik čaká na rozsudok: Bývalý šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik je prvým vysokopostaveným predstaviteľom štátu obžalovaným z korupcie za éry Smeru, ktorý si vypočuje rozsudok. Rozhodnutie súd oznámi dnes.

Bývalý šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik je prvým vysokopostaveným predstaviteľom štátu obžalovaným z korupcie za éry Smeru, ktorý si vypočuje rozsudok. Rozhodnutie súd oznámi dnes. Žilinkovi veria viac ako Lipšicovi: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi dôveruje 42 percent opýtaných, vyplýva z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi dôveruje 29 percent respondentov. Prieskum z prvého septembrového týždňa však nezachytil vyostrenie sporov medzi Lipšicom a Žilinkom.

Ak nič neurobíme, dlh presiahne 100 percent

Riaditeľ Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák. (zdroj: RRZ)

Koncom augusta zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť znepokojivú správu. Varovala, že stav našich verejných financií je zlý a z dlhodobého pohľadu je dokonca najhorší v celej Európskej únii.

Ak by štát nič neurobil, verejný dlh, ktorý vlani presiahol 60 percent HDP, by sa mohol vymknúť spod kontroly a hranicu sto percent by mohol pokoriť už v roku 2040.

Dôvodov, prečo sú verejné financie v rozvrate, je niekoľko: od míňania peňazí v dobrých časoch až po nášľapné míny v podobe dôchodkového stropu spolu so štedrým 13. dôchodkom. Súčasná vláda zasa pre politické škriepky otáľa s novelou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá má sfunkčniť dlhovú brzdu a zaviesť výdavkové limity už na septembrovej schôdzi.

Okrem toho Slovensko čelí veľkej demografickej kríze. „Možno to dnes nevnímame ako akútny problém, ale starnutie populácie bude tlačiť na rast výdavkov na dôchodky, v zdravotníctve a v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí,“ vraví v rozhovore pre INDEX riaditeľ kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novysedlák.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Sulík o drahej elektrine: Richard Sulík nastúpil na pozíciu ministra hospodárstva s tým, že malými krokmi, prostredníctvom takzvaných antibyrokratických balíčkov, zlepší podnikateľské prostredie. Prvý balíček schválil parlament minulý rok v lete, v súčasnosti sa pracuje na druhom.

Richard Sulík nastúpil na pozíciu ministra hospodárstva s tým, že malými krokmi, prostredníctvom takzvaných antibyrokratických balíčkov, zlepší podnikateľské prostredie. Prvý balíček schválil parlament minulý rok v lete, v súčasnosti sa pracuje na druhom. Problémy hlinikárne Slovalco: Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom spotrebuje osem percent celkovej slovenskej spotreby elektriny. V čase, keď cena silovej elektriny láme nové maximá, má hlinikáreň pred sebou značný problém: musí sa vyrovnať nielen s rastom nákladov, ale zároveň musí vyjednávať novú dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie.

Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom spotrebuje osem percent celkovej slovenskej spotreby elektriny. V čase, keď cena silovej elektriny láme nové maximá, má hlinikáreň pred sebou značný problém: musí sa vyrovnať nielen s rastom nákladov, ale zároveň musí vyjednávať novú dlhodobú zmluvu na dodávku elektrickej energie. Škoda zachová miesta: Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto sa pripravuje na masívny príchod elektromobility. Medzi zamestnancami často panujú obavy o možnom znižovaní počtu pracovníkov. Škoda ale od koncernu Volkswagen získala možnosť vyrábať ďalšie modely elektromobilov, bude tak môcť zachovať pracovné miesta v českých závodoch.

Podvody a cenzúra internetu. Ako vyzerali voľby v Rusku

Ruské voľby sprevádzajú aj volebné podvody. (zdroj: TASR/AP)

Ešte začiatkom roka nazval líder ruskej Komunistickej strany Gennadij Andrejevič Zjuganov opozičného politika a aktivistu Alexeja Navaľného „zradcom, ktorý prišiel v krajine rozpútať požiar“.

Po víkendových parlamentných voľbách by mal Zjuganov uväznenému Navaľnému a jeho tímu poďakovať – komunisti aj vďaka nim získali lepší volebný výsledok.

Dôvodom je stratégia inteligentného hlasovania, ktorú opozičný politik už dlhodobo presadzuje. Voliči, ktorí sú nespokojní s vládou prezidenta Vladimira Putina a jeho strany Jednotné Rusko, majú podľa nej hlasovať za najsilnejšieho kandidáta inej ako vládnej strany. Veľká väčšina z nich sú pritom práve kandidáti komunistov.

Vládnu stranu stratégia síce mierne oslabila, ale volebný výsledok v krajine to nezmení – ešte pred zverejnením výsledkov bolo víťazstvo Jednotného Ruska jasné, aj keď popularita strany, tak ako ukazovali aj prieskumy, poklesla.

Trojdňové voľby sprevádzalo zatýkanie, volebné podvody aj cenzúra. Ruská vláda navyše prvýkrát siahla aj po výnimočnom nástroji a začala blokovať nástroje zahraničných technologických spoločností.

Vyhralo Jednotné Rusko: Vládna strana Jednotné Rusko získala vo voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, 45,2 percenta hlasov. Vyplýva to z odhadov, ktoré po zavretí volebných miestností zverejnila rozhlasová stanica Echo Moskvy.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Facebook zneužívajú zločinci: Najbrutálnejší mexický drogový kartel využíval Facebook na nábor a tréning nových členov. Ozbrojené skupiny v Etiópii prostredníctvom Facebooku navádzali k násilnostiam proti etnickým menšinám. Zoznam podobných prípadov je dlhý. Zamestnanci Facebooku na ne opakovane upozorňovali, no spoločnosť proti škodlivému obsahu zasiahla buď nedostatočne, alebo vôbec.

Najbrutálnejší mexický drogový kartel využíval Facebook na nábor a tréning nových členov. Ozbrojené skupiny v Etiópii prostredníctvom Facebooku navádzali k násilnostiam proti etnickým menšinám. Zoznam podobných prípadov je dlhý. Zamestnanci Facebooku na ne opakovane upozorňovali, no spoločnosť proti škodlivému obsahu zasiahla buď nedostatočne, alebo vôbec. Političky ušli pred Talibanom: Ešte pred pár dňami si svet myslel, že je v zajatí Talibanu. Salima Mazariová, jedna z troch guvernérok afganských okresov, na niekoľko týždňov zmizla. Hovorilo sa, že prišla o život. Magazín Time, ktorého korešpondenti pomohli Mazariovej z Afganistanu utiecť, však informoval, že politička je dnes už v Spojených štátoch.

Ešte pred pár dňami si svet myslel, že je v zajatí Talibanu. Salima Mazariová, jedna z troch guvernérok afganských okresov, na niekoľko týždňov zmizla. Hovorilo sa, že prišla o život. Magazín Time, ktorého korešpondenti pomohli Mazariovej z Afganistanu utiecť, však informoval, že politička je dnes už v Spojených štátoch. Pakistanci Čechov neprepustia: Dvaja zachránení českí horolezci zostávajú v Pakistane. Úrady ich budú zadržiavať, pokiaľ nezaplatia náklady za záchrannú operáciu, pri ktorej museli použiť helikoptéru. Záchranná operácia stále tri až štyri milióny pakistanských rupií, čo je zhruba 15- až 20-tisíc eur.

Zo zahraničných webov:

Sagan sa stal celkovým víťazom Okolo Slovenska, preteky zakončil pódiom

Peter Sagan v žltom drese na Okolo Slovenska 2021. (zdroj: TASR)

Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal celkovým víťazom 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska. Žltý dres lídra celkového poradia si udržal aj v záverečnej 4. etape, v ktorej obsadil druhé miesto.

Na trati z Trenčianskych Teplíc do Trnavy (159 km) zvíťazil Izraelčan Itamar Einhorn z tímu Israel Start-Up Nation, tretí finišoval Holanďan Cees Bol z DSM.

Tridsaťjedenročný Sagan triumfoval s 11-sekundovým náskokom pred obhajcom titulu Jannikom Steimlem z Nemecka (Deceuninck - Quick-Step), Bol skončil na tretej priečke aj celkovo, zaostal o 17 sekúnd.

Sagan si síce nepripísal ani jeden etapový úspech, okrem žltého však získal aj zelený dres ako víťaz bodovacej súťaže.

Bebjakova Správa ukazuje zverstvá v náznakoch. K téme pristupuje stroho

Peter Ondrejička ako Rudolf Vrba a Noël Czuczor ako Alfréd Wetzler vo filme Správa. (zdroj: DNA Production)

Brána Osvienčimu je otvorená a medzi jej vrátami sa nepatrne šklbe silueta. Lapá po vzduchu, no okolo krku má povraz. Je zrejmé, že čoskoro umrie.

Kamera sa k nej približuje. Už z prvého obrazu filmu Správa diváka pohltí beznádej prítomná vo väčšine filmov zobrazujúcich holokaust.

Cieľom režiséra Petra Bebjaka bolo nakrútiť príbeh Slovákov, ktorí ako prví opísali hrôzy koncentračných táborov. Vďaka ich svedectvu celý svet pochopil ohavnosť spôsobu, ktorým nacisti vyhladzovali Židov a ďalšie menšiny.

Hoci sa Správa na Slovensku začína pre pandémiu premietať až teraz, do amerických kín sa dostala už začiatkom roka. Zahraniční novinári ju prirovnávali k maďarskému filmu Saulov syn, ktorý pred šiestimi rokmi vyhral Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Dielo Lászlóa Nemesa skutočne v mnohom pripomína.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Nemá rada maniere: Herečka Vica Kerekes odmieta adorovanie hereckej profesie, nechápe, keď sa jej kolegovia považujú za nadľudí, majú maniere a kladú si podmienky a nerada na pľaci počuje: toto nakrúcame preto, aby sme rýchlo zarobili. V našich kinách je práve film Snúbenec alebo milenec?, v ktorom hrá hlavnú úlohu.

Herečka Vica Kerekes odmieta adorovanie hereckej profesie, nechápe, keď sa jej kolegovia považujú za nadľudí, majú maniere a kladú si podmienky a nerada na pľaci počuje: toto nakrúcame preto, aby sme rýchlo zarobili. V našich kinách je práve film Snúbenec alebo milenec?, v ktorom hrá hlavnú úlohu. Nehanebná krása: Nechoďte na mňa so slovami ako umenie a dobrý vkus. Nepoznám horšie nadávky, hovoril fotograf Helmut Newton. Keď mu povedali, že jeho fotografie sú perverzné a vulgárne, to sa mu páčilo viac. Treba v ňom vidieť provokatéra? Alebo skôr mizogýna? Dokumentárny film Helmut Newton: Nehanebná krása na to skúša nájsť odpoveď.

Nechoďte na mňa so slovami ako umenie a dobrý vkus. Nepoznám horšie nadávky, hovoril fotograf Helmut Newton. Keď mu povedali, že jeho fotografie sú perverzné a vulgárne, to sa mu páčilo viac. Treba v ňom vidieť provokatéra? Alebo skôr mizogýna? Dokumentárny film Helmut Newton: Nehanebná krása na to skúša nájsť odpoveď. Štát na nich kašle: Pohreb Belmonda a národná pocta, ktorej sa mu dostalo, rozplakala hádam celý svet. Ale španielski herci neplakali len preto, že to bolo emotívne a krásne, ale aj preto, že niečo také oni nezažijú - ani zaživa, ani po smrti. Penélope Cruz a Antonio Banderas o tom prehodili pár slov v prvý deň festivalu na severe Španielska v San Sebastiáne.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Nasi Motlagh. (zdroj: SME)

Sú Slováci rasisti? A sú alkoholici? Ako sa jej vyrastalo na Slovensku? Dá sa sranda robiť zo všetkého, alebo má humor hranice? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s komičkou Nasi Motlagh, ktorá je tvárou festivalu Fjúžn.

Podcasty SME

Karikatúra

O čom vrabce čvirikajú. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Indické tekvicovo-šošovicové karí. (zdroj: Isifa)

Indické tekvicovo-šošovicové karí - jednoduchý zeleninový recept, ktorý nielen zasýti ale i zahreje.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

