Farmaceuti sú na očkovanie v lekárňach pripravení. Bráni im legislatíva

Lekárnická komora rokovala s ministerstvom o covide, aj očkovaní proti chrípke.

21. sep 2021 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Úloha farmaceutov sa v posledných rokoch mení, sú pripravení pomáhať aj s očkovaním.

Na tlačovej konferencii pri príležitosti Svetového dňa lekárnikov, ktorý si pripomenieme v sobotu 25. septembra, to uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ.

Lekárnici v zahraničí majú väčšie možnosti

O možnosti zaočkovať sa v lekárni v minulom týždni hovoril aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Momentálne to však neumožňuje legislatíva.

„U nás sú lekárne stále stavané do pozície logistického segmentu, ktorý má zabezpečiť dostupnosť liekov pre pacientov. V Európskej únii to už mnohé štáty dávno pochopili. Farmaceuti sú tam súčasťou edukačných programov, dlhodobej starostlivosti napríklad o starších ľudí, sú tiež súčasťou programov edukácie diabetikov, astmatikov, správneho používania zdravotníckych pomôcok, zabezpečujú tiež viaceré odborné procesy vrátane očkovania,” uviedol Sukeľ.

Diskusie aj o očkovaní proti chrípke

Práve s očkovaním proti ochoreniu COVID-19 by podľa slov ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského mohli lekárne už čoskoro pomôcť.

Napriek tomu, že Sukeľ potvrdil komunikáciu s ministerstvom ohľadom tejto témy, podľa jeho slov diskutujú najmä o očkovaní proti chrípke.

V rámci Európy umožňuje očkovanie v lekárňach 17 krajín vrátane Rakúska.

Podľa Sukeľa sú na zavedenie takejto možnosti pripravené aj slovenské lekárne, no prakticky tomu bráni slovenská legislatíva. „Primárne ide o kompetenčné nastavenie. My sme už ministerstvu predložili návrh konkrétnych legislatívnych úprav, ktoré je potrebné urobiť preto, aby takáto zmena bola možná,” dodal Sukeľ.

Vzhľadom na legislatívny proces by sa mohlo začať očkovať v lekárňach počas ďalšej chrípkovej sezóny, a teda v budúcom roku. Lekárnici by nemali problém očkovať ani proti ochoreniu COVID-19, no proti koronavírusovej infekcii treba očkovať už teraz.

„Procesne a vecne by sme na to pripravení boli, no dôležitý je aj legislatívny proces,” dodal na záver Sukeľ.