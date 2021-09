Ranný brífing: S popularitou Smeru rastie aj dôveryhodnosť Fica

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

26. sep 2021 o 23:47 Iveta Straňáková

Robert Fico sa v prieskume dôveryhodnosti dostal na štvrté miesto a pokračuje tým v kontinuálnom raste. Ficove narastajúce percentá tak kopírujú rast jeho strany Smer. Na čele je stále prezidentka, ktorú však dobieha Peter Pellegrini.

Keď začali vyšetrovať mafiánov, asi v NAKA netušili, že nakoniec skončia vo väzbe aj šéfovia polície, oligarchovia a špekulovať sa bude o vrcholových politikoch. Ako sa z rozloženia mafiánskej skupiny takáčovcov stalo stíhanie chobotnice prelezenej v celom štáte? Odpovede nájdete v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nielen Smer. V dôveryhodnosti posilňuje aj jeho líder Fico

Nestačí len covid pas. Do nemocníc si pripravte desiatky eur na testy

Obchvat Bratislavy je mixom lajdáckych rozhodnutí

Končí sa Merkelovej éra. Zdolala najväčšie krízy, nemala však víziu

Predviedol skvelé sólo. Alaphilippe obhájil titul majstra sveta

V pandémii sa utiahli do jaskyne. Strach vyjsť von v nich stále zostáva

Nielen Smer. V dôveryhodnosti posilňuje aj jeho líder Fico

Robert Fico. (zdroj: TASR)

Šéf Smeru Robert Fico patrí medzi málo politikov, ktorí tento rok neustále posilňujú v rebríčku ich dôveryhodnosti. Ukazuje to najnovší prieskum agentúry Focus o dôveryhodnosti politikov, ktorý pripravila pre reláciu Na Telo televízie Markíza.

Dáta k prieskumu zbierala agentúra od prvého do siedmeho septembra. Oslovila pri ňom 1002 respondentov.

Ficove narastajúce percentá dôveryhodnosti tak kopírujú rast jeho strany Smer, ktorá je podľa septembrového prieskumu rovnakej agentúry so 14 percentami už druhou najsilnejšou stranou.

Napriek jeho posilneniu sa jemu ani nikomu z politikov nepodarilo získať medzi respondentmi väčšinovú podporu. Prvýkrát po dlhom čase sa to nepodarilo ani dlhodobej jednotke prieskumu prezidentke Zuzane Čaputovej.

"Po približne dvoch rokoch opäť nemáme v rebríčku dôveryhodnosti politika, ktorému by dôverovala viac ako polovica populácie," vraví sociológ Martin Slosiarik, šéf agentúry Focus.

Nestačí len covid pas. Do nemocníc si pripravte desiatky eur na testy

Ilustračná fotografia. (zdroj: Martin Pavelek)

PCR testy odhalili 689 nových prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá celkovo vykonali 6 584 PCR testov. Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením alebo podozrením naň sa zvýšil o jedného, v nemocniciach je tak aktuálne hospitalizovaných 501 pacientov, potvrdené ochorenie má 398 ľudí. Nepribudli žiadne nové úmrtia. Prvou dávkou vakcíny bolo zaočkovaných 330 ľudí.

Zhoršujúca sa epidemická situácia, ktorú spôsobil delta variant koronavírusu, vedie nemocnice na Slovensku k tomu, aby upravovali pravidlá vstupu do svojich priestorov.

Ich postup sa riadi usmernením, ktoré ministerstvo zdravotníctva vydalo na začiatku septembra. Jednotlivé opatrenia si však môžu prispôsobiť podľa vlastných potrieb a možností.

Vo všeobecnosti platí, že ľahšie sa do nemocníc dostanú plne zaočkovaní ľudia. Aj oni však v mnohých prípadoch potrebujú test na covid. Nezriedka je to PCR test, ktorý stojí desiatky eur a iba v niektorých situáciách ho majú zadarmo.

Ak nemocnice vyžadujú antigénový test, ten nesmie byť starší ako 48 hodín a PCR viac ako 72 hodín.

Denník SME oslovil 43 nemocníc naprieč Slovenskom a na základe ich odpovedí pripravil opis jednotlivých situácií, s ktorými sa človek pri vstupe do nich môže stretnúť a čo budú od neho vyžadovať.

Odmietači vakcíny: Keďže nikto neprichádza s realistickým scenárom zatvárania, všetko v zásade zostane, ako je. V preklade to znamená toto: vakcína je k dispozícii, kvôli odmietačom už do dier nepolezieme, takže rátame so stratou pár tisíc životov, píše Peter Tkačenko.

Keďže nikto neprichádza s realistickým scenárom zatvárania, všetko v zásade zostane, ako je. V preklade to znamená toto: vakcína je k dispozícii, kvôli odmietačom už do dier nepolezieme, takže rátame so stratou pár tisíc životov, píše Peter Tkačenko. Sprísnenie opatrení: Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom ako otázny vidí spôsob jeho vynucovania.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

V Spolu vyhral Kollár: Novým predsedom mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia sa stal Miroslav Kollár. Zvolili ho na sobotňajšom sneme strany. Do funkcie okrem Kollára kandidoval aj doterajší predseda Juraj Hipš, ktorý sa nedávno vzdal postu.

Novým predsedom mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia sa stal Miroslav Kollár. Zvolili ho na sobotňajšom sneme strany. Do funkcie okrem Kollára kandidoval aj doterajší predseda Juraj Hipš, ktorý sa nedávno vzdal postu. Štefan Žiga je vo väzbe: Príbuzný exministra hospodárstva, podnikateľ Štefan Žiga, bude väzobne stíhaný. Rozhodol tak sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku kvôli obave z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda ide o kolúznu a preventívnu väzbu.

Príbuzný exministra hospodárstva, podnikateľ Štefan Žiga, bude väzobne stíhaný. Rozhodol tak sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku kvôli obave z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda ide o kolúznu a preventívnu väzbu. Paragraf 363: Zástupkyňa Generálnej prokuratúry netvrdila, že paragraf 363 nebol nikdy zo strany generálneho prokurátora použitý tak, ako v prípade Vladimíra Pčolinského. Generálna prokuratúra to uviedla v reakcii na vyjadrenia predsedu Súdnej rady Jána Mazáka.

Obchvat Bratislavy je mixom lajdáckych rozhodnutí. Ani v nedeľu ho neotvorili celý

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Väčšinu z posledných úsekov nultého obchvatu Bratislavy D4/R7 mali otvoriť už tento víkend, ale situácia sa opäť skomplikovala. Motoristom sprístupnili časť diaľnice D4 od križovatky Bratislava-Petržalka po križovatku Ketelec (označovaná ako Bratislava – Juh), ktorej súčasťou je aj nový Lužný most cez Dunaj.

Úsek od Petržalky po Jarovce, ktorým sa vodiči budú môcť napojiť na diaľnicu D2 do Rakúska, Maďarska a Česka, však otvoria až budúci víkend.

V nedeľu mala byť hotová aj šesťkilometrová časť rýchlostnej cesty R7 od križovatky Bratislava-Nivy (Prievoz) po križovatku Bratislava-Juh, čím sa malo hlavné mesto konečne prepojiť s Dunajskou Stredou. K tomu však rovnako dôjde až na budúci víkend.

Diaľnici D4 s celkovou dĺžkou 27 kilometrov medzi Jarovcami a Račou chýba ešte trojkilometrový úsek medzi Ivankou pri Dunaji a Vajnormi. Odovzdaný by mal byť v októbri. Plán do budúcnosti je, že D4 bude pokračovať tunelom Karpaty s vyústením pri Marianke, pričom sa napojí na diaľnicu D2.

Otváranie úsekov v niekoľkých fázach zdôvodňuje minister dopravy Andrej Doležal zložitosťou prípravy dopravného značenia a organizácie dopravy v danom území.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Matovičov rozpočet: Ministerstvo financií tvrdí, že nový rozpočet pripravuje už niekoľko mesiacov, hoci situáciu podľa neho komplikuje pandémia a nastupujúca tretia vlna. "Konali sa aj rokovania medzi jednotlivými ministerstvami, či už na úrovni odbornej, alebo na úrovni ministrov," hovorí tlačový odbor rezortu s tým, že dostať návrh zákona do troch týždňov do parlamentu by nemal byť problém.

Ministerstvo financií tvrdí, že nový rozpočet pripravuje už niekoľko mesiacov, hoci situáciu podľa neho komplikuje pandémia a nastupujúca tretia vlna. "Konali sa aj rokovania medzi jednotlivými ministerstvami, či už na úrovni odbornej, alebo na úrovni ministrov," hovorí tlačový odbor rezortu s tým, že dostať návrh zákona do troch týždňov do parlamentu by nemal byť problém. Klub stavajúcich oligarchov: Ak existuje odvetvie, ktoré priťahuje najbohatších a najkontroverznejších ľudí v krajine, tak je to developerstvo. Lákadlom je najmä bratislavský realitný trh, na ktorom sa stretávajú takmer všetky veľké mená z biznisu. Po novom k nim pribudne aj ďalšie. Stavať v bratislavskej mestskej časti Ružinov chce spoločnosť Kappa Trade. Aj keď je pomerne neznáma, o jej majiteľovi to neplatí. Vlastní ju totiž privatizér, oligarcha a veľkopodnikateľ Vladimír Poór s rodinou.

Ak existuje odvetvie, ktoré priťahuje najbohatších a najkontroverznejších ľudí v krajine, tak je to developerstvo. Lákadlom je najmä bratislavský realitný trh, na ktorom sa stretávajú takmer všetky veľké mená z biznisu. Po novom k nim pribudne aj ďalšie. Stavať v bratislavskej mestskej časti Ružinov chce spoločnosť Kappa Trade. Aj keď je pomerne neznáma, o jej majiteľovi to neplatí. Vlastní ju totiž privatizér, oligarcha a veľkopodnikateľ Vladimír Poór s rodinou. Britská vláda otočila: Británia vydá 10 500 dočasných pracovných víz vodičom nákladných vozidiel a hydinárskym robotníkom, aby zmiernila ich chronický nedostatok. Vláda tak urobila obrat o 180 stupňov v pobrexitovej prisťahovaleckej politike.

Končí sa Merkelovej éra. Zdolala najväčšie krízy, nemala však víziu

Angela Merkelová ako kancelárka po 16 rokoch končí. (zdroj: TASR/AP)

Keď sa Angela Merkelová v roku 1991 stala nemeckou ministerkou pre ženy a mládež vo vláde kancelára Helmuta Kohla, vyslúžila si prezývku Kohlovo dievča. V roku 2005 sa stala prvou nemeckou kancelárkou.

Bývalá vedkyňa odvtedy prežila najzásadnejšie európske krízy – od finančnej až po migračnú. Kritici jej vyčítajú nezvládnutie aj rast extrémizmu, jej podporovatelia si pochvaľujú stabilitu aj prosperitu.

Počas šestnástich rokov v úrade Merkelová zažila štyroch amerických prezidentov a ôsmich talianskych a piatich britských premiérov. Dnes ju Nemci nazývajú Mutti a štátnici ju vnímajú ako najmocnejšiu ženu sveta. Väčšine Nemcov pritom podľa prieskumov chýbať nebude.

Éra Merkelovej sa však po víkende končí. V posledných voľbách nekandidovala a z vysokej politiky sa stiahne, keď sa nové koaličné strany dohodnú na jej nástupcovi.

Predbežné výsledky naznačovali tesný súboj medzi SPD a úniou CDU/CSU. Ani víťazstvo však stranám nemusí zaručiť kancelárske kreslo. Záležať bude na vyjednávacích schopnostiach, ktoré zrejme budú potrebovať na zostavenie vlády dvoch koaličných partnerov. Rozhovory medzi stranami sa začnú hneď po tom, čo budú známe oficiálne výsledky.

Boj o Berlín: „Napínavé ako nikdy,” zhrnul titulok víkendového vydania Süddeutsche Zeitung náladu Nemecka vo finále predvolebnej kampane. V noci na nedeľu ešte kandidáti na berlínskych uliciach ponúkali nádejným voličom záverečné kampaňové pivo.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Britské pumpy sa zatvárajú: BP zatvára niekoľko z 1 200 svojich čerpacích staníc, takmer na všetkých obmedzili dodávky palív, aby sa prerozdelilo rovnomerne. Problémy hlásia aj ďalšie firmy a odborníci navyše varujú, že problém nemá krátkodobé riešenie. Za problémom je britský odchod z Európskej únie, ale aj pandémia, krajina sa má pripraviť na ťažkú zimu.

BP zatvára niekoľko z 1 200 svojich čerpacích staníc, takmer na všetkých obmedzili dodávky palív, aby sa prerozdelilo rovnomerne. Problémy hlásia aj ďalšie firmy a odborníci navyše varujú, že problém nemá krátkodobé riešenie. Za problémom je britský odchod z Európskej únie, ale aj pandémia, krajina sa má pripraviť na ťažkú zimu. Taliban zavesil telo na žeriav: Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban zavesili na hlavnom námestí v meste Herát na západe Afganistanu na žeriav mŕtve telo. Wazír Ahmad Seddíqí, ktorý na námestí prevádzkuje lekáreň, uviedol, že boli privezené štyri mŕtve telá, pričom tri telá boli premiestnené na ďalšie námestia v Heráte.

Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban zavesili na hlavnom námestí v meste Herát na západe Afganistanu na žeriav mŕtve telo. Wazír Ahmad Seddíqí, ktorý na námestí prevádzkuje lekáreň, uviedol, že boli privezené štyri mŕtve telá, pričom tri telá boli premiestnené na ďalšie námestia v Heráte. Chorvátsko je červené: V Chorvátsku sa zhoršuje epidemická situácia v súvislosti s ochorením Covid-19. Európske centrum pre prevenciu chorôb preto krajinu, ktorá je obľúbenou dovolenkovou destináciou Slovákov, zaradilo do červenej zóny a sever krajiny dokonca do bordovej zóny.

Zo zahraničných webov:

The Guardian: Irán bol náš Rokfort: moje detstvo medzi Teheránom a Essexom

Irán bol náš Rokfort: moje detstvo medzi Teheránom a Essexom The Atlantic: Prečo sa Británia a Francúzsko navzájom neznášajú

Prečo sa Británia a Francúzsko navzájom neznášajú Foreign Policy: Čína je upadajúca mocnosť - a to je ten problém

Predviedol skvelé sólo. Alaphilippe obhájil titul majstra sveta

Julian Alaphilippe počas majstrovstiev sveta 2021. (zdroj: TASR/AP)

Majstrom sveta v cestnej cyklistike v pretekoch s hromadným štartom kategórie Elite sa stal Julian Alaphilippe. Líder francúzskeho tímu zaútočil približne 17 kilometrov pred cieľom a osamotene prišiel do cieľa.

Jazdec tímu Deceuninck - Quick-Step sa stal siedmym cyklistom, ktorý obhájil titul svetového šampióna. Naposledy sa to podarilo v roku 2016 Petrovi Saganovi.

Peter Sagan jazdil výborne. Bol ako tieň belgického tímu. Správne šetril silami a bol pri všetkom dôležitom. Dvesto kilometrov.

Potom v krátkom stúpaní zrýchlil Julian Alaphilippe. Za ním sa vydali hlavní favoriti, ktorí na podobný ťah čakali. Sagan bol v tej chvíli mierne vzadu, aj on sa snažil zrýchliť, ale medzera medzi ním a malou skupinkou sa zväčšovala. Do skupiny sa mu nepodarilo dostať. Bola to chyba.

Rozhodujúci moment pretekov mu ušiel a obsadil 26. miesto s viac ako šesťminútovou stratou. Do cieľa však prišiel ako jediný zo štvorice slovenských pretekárov.

V pandémii sa utiahli do jaskyne. Strach vyjsť von v nich stále zostáva

Neochota a strach vrátiť sa po pandémii k starému (teda normálnemu) spôsobu života späť medzi ľudí sa nazýva jaskynný syndróm. (zdroj: Pexels/ Jacub Gomez)

Americká asociácia psychológov nedávno zverejnila prieskum, v ktorom zistila, že až 49 percent dospelých ľudí zažíva pocity strachu a stres z toho, že sa má po vlne lockdownov vrátiť do normálneho života späť medzi ľudí.

Opýtaní uvádzali, že cítia znepokojenie, keď pomyslia na to, že sa budú musieť po skončení pandémie znovu prispôsobiť osobným stretnutiam s inými ľuďmi, napríklad s kolegami. V rovnakej štúdii však približne polovica dospelých uviedla aj to, že sa počas pandémie koronavírusu cítili veľmi osamelo.

Kalifornský psychiater Arthur Bregman dal tomuto javu pomenovanie "cave syndrome". Jaskynný syndróm. A hoci stále nejde o oficiálne uznanú diagnózu, tak v čase, keď sa spoločnosť prvýkrát začala spamätávať z izolácie, sa pomenovanie začalo skloňovať na celom svete.

Tento stav opisuje neochotu vrátiť sa k starému (teda normálnemu) spôsobu života. Môže to byť z rôznych dôvodov. Niektorí majú stále extrémny strach z nákazy, zatiaľ čo iní nechcú prísť o to, čo považujú za pozitívne výhody, ktoré im nútená izolácia a samota priniesli - napríklad prácu z domu a tým aj efektívnejšie manažovanie času.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Nedostupné interrupcie: Výskum prišiel so zistením, že zo sedemdesiatich mapovaných zdravotníckych zariadení z celého Slovenska s určitosťou poskytuje interrupciu menej ako polovica. Viac ako tretina interrupcie poskytovať odmieta a vo zvyšných prípadoch sa v rámci výskumu nepodarilo zistiť, či umelé prerušenie tehotenstva vykonávajú alebo nie.

Výskum prišiel so zistením, že zo sedemdesiatich mapovaných zdravotníckych zariadení z celého Slovenska s určitosťou poskytuje interrupciu menej ako polovica. Viac ako tretina interrupcie poskytovať odmieta a vo zvyšných prípadoch sa v rámci výskumu nepodarilo zistiť, či umelé prerušenie tehotenstva vykonávajú alebo nie. Stigmatizácia duševne chorých: Hoci nikto nevidí nič vtipné na tom, ak má niekto mozgovú príhodu alebo rakovinu, ľudí s duševným ochorením často zosmiešňujeme. Len si spomeňte napríklad na tenistku Naomi Osakovú, olympijskú gymnastku Simone Bilesovú a dokonca aj na princa Harryho.

Hoci nikto nevidí nič vtipné na tom, ak má niekto mozgovú príhodu alebo rakovinu, ľudí s duševným ochorením často zosmiešňujeme. Len si spomeňte napríklad na tenistku Naomi Osakovú, olympijskú gymnastku Simone Bilesovú a dokonca aj na princa Harryho. Škandalózny Modigliani: Pri príležitosti stého výročia úmrtia tohto popredného umelca avantgardy a priekopníka Art Déco počiatku 20. storočia pripravila viedenská galérie Albertina retrospektívnu výstavu. Modiglianiho premiéra vo Viedni predstavuje jeho slávne akty a vynikajúce portréty či sochy, ktoré sa v múzeách v celej Európe vyskytujú len ojedinele.

Rozhovory ZKH

Režisérka Sahraa Karimi (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

Ako sa cíti pár týždňov po úteku? Aké chyby urobil západ v Afganistane? A prečo neverí tomu, že Taliban sa umiernil? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s afganskou režisérkou Sahrou Karimi.

Podcasty SME

TECH_FM: Vedci vysvetlili, prečo deti neznášajú karfiol a brokolicu

Vedci vysvetlili, prečo deti neznášajú karfiol a brokolicu Vedátorský podcast: Blížime sa k porozumeniu vzniku života

Blížime sa k porozumeniu vzniku života Klik: Microsoft chystá veľmi čudný laptop

Microsoft chystá veľmi čudný laptop Dejiny: Sme plebejský národ? Komunisti nás chceli o tom presvedčiť

