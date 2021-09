Ranný brífing: Nemocnice čaká rozdelenie, Plačková lieta v kokaíne

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

29. sep 2021 o 23:22 Michal Deliman

Od roku 2024 sa má súčasných 98 nemocníc rozdeliť do piatich kategórií, vzniknú aj tri koncové. Nový zoznam ukazuje 14 nemocníc, ktoré by mali vypadnúť z prvej ligy. Naopak, Komárno, Zvolen či Dolný Kubín by sa do nej mali vrátiť. Rozdelenie nemocníc chce ministerstvo zdravotníctva zverejniť na konci roka 2022.

Zuzana Plačková bola na instagrame známa tým, že sa prezentovala najmä životom v luxuse. Vďaka sociálnej sieti mala zarábať státisíce eur, no po záťahu NAKA sa zdá jej príjem byť o niečo jasnejší. Téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prichádza nová reforma nemocníc. Čo sa stane s tou vašou?

Príbeh autobusovej stanice sa zavŕšil, železničná sa len preklápa do novej fázy

Kauza Plačková: Pervitín varili, kokaín dovážali. Zarobili milióny

Temný svet čínskeho rybolovu: zničené ekosystémy aj obchodovanie s ľuďmi

Real je na smiech. Ponížil ho klub z krajiny, ktorú nenájdete na mape

Vysmievali sa jej za make-up, ide monštrum, volali. Príkladná katolíčka podporovala LGBTI

Prichádza nová reforma nemocníc. Čo sa stane s tou vašou?

Zvolenská nemocnica by sa podľa nového pracovného zoznamu mala stať regionálnou. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Vláda schválila reformu nemocníc. V rámci nej by sa malo 98 zdravotníckych zariadení, ktoré sa nachádzajú na Slovensku, rozdeliť do piatich úrovní. Najvyššia by mala byť národná a najnižšia komunitná.

V nemocniciach poslednej úrovne by sa už nemalo napríklad operovať, iba poskytovať liečba napríklad pre dlhodobo chorých.

Napriek schváleniu reformy ministerstvo doteraz neschválilo rozdelenie nemocníc do jednotlivých úrovní. Denník SME má však už v poradí druhý pracovný návrh ich rozdelenia.

Z neho vyplýva, že je 14 nemocníc, ktoré sa v obidvoch zoznamoch nachádzajú medzi komunitnými. Ide napríklad o nemocnice v Malackách, Revúcej či v Krompachoch. V druhom zozname sú však aj tie, ktoré patrili v prvom medzi regionálne. Napríklad Trstená.

„V takom prípade nech nás radšej pripoja k Poľsku,“ vraví jej šéf Marian Tholt. Ľudia z hornej Oravy by tak mali bližšie do Nowého Targu v Poľsku. Ministerstvo zoznam nekomentovalo.

Kto zabrzdí zdravotnícku reformu: Guráž, s akou sa pustil do „diela“ Lengvarský, zaslúži veľa rešpektu. Na rozdiel od predchodkyne, ktorá mala – paradoxne – podporu premiéra Pellegriniho, nový minister nemá žiadnu politickú oporu, píše Peter Schutz.

Guráž, s akou sa pustil do „diela“ Lengvarský, zaslúži veľa rešpektu. Na rozdiel od predchodkyne, ktorá mala – paradoxne – podporu premiéra Pellegriniho, nový minister nemá žiadnu politickú oporu, píše Peter Schutz. Politická jeseň bez záruky: Adeptom na zlú kartu je skôr Lengvarský, keďže po Matovičovi, ktorý ho prefacká pri každej príležitosti, mu ukázala prstom k zemi aj Rodina, ktorej sa údajné rušenie nemocníc veľmi neľúbi. Veru, taký nepopulistický krok, ktorý by Kollárova široká Rodina nevetovala, ešte nevymysleli, píše Peter Schutz.

Príbeh autobusovej stanice sa zavŕšil, železničná sa len preklápa do novej fázy

Hlavná stanica v Bratislave (zdroj: SME/Marko Erd)

Od prvých úvah o vybudovaní novej autobusovej stanice v Bratislave prešli takmer dve desaťročia. Na obnovu hlavnej železničnej stanice si hlavné mesto počká ešte dlhšie.

O prestavbe hlavnej stanice sa začalo hovoriť už na prelome storočí. Výsledkom zatiaľ je, že mesto a Železnice SR sa na súde doťahujú s pôvodným investorom a popritom debatujú, čo ďalej.

Urbánny geograf Adrián Gubčo, ktorý už roky píše o developmente v Bratislave, hovorí, že skôr ako v roku 2030 sa hlavné mesto novej stanice pravdepodobne nedočká. Aj to len pod podmienkou, že by odteraz išlo všetko bez problémov. To však dlhý a komplikovaný príbeh prestavby oboch staníc nenapovedá.

To, kedy sa Bratislavčania dočkajú novej stanice, bude závisieť aj od toho, v akom rozsahu sa nakoniec rekonštrukcia odsúhlasí. Či pôjde len o prestavbu staničnej budovy, alebo či bude súčasťou projektu aj predstaničné námestie, okolitá štvrť, prípadne ďalšia železničná infraštruktúra.

Kauza Plačková: Pervitín varili, kokaín dovážali. Zarobili milióny

Zuzana Plačková. (zdroj: Profimedia)

Uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré má denník SME k dispozícii, ukazuje, že Zuzana Plačková je naozaj v oveľa väčších problémoch, než to mohlo spočiatku vyzerať. Pätnásťčlennú skupinu obchodníkov s drogami, ktorú zadržala NAKA, totiž považujú vyšetrovatelia za jednu z najväčších na území Slovenska.

Policajti sú presvedčení, že drogy nielen dílovala, ale aj vyrábala a distribuovala. Od roku 2012 až do policajnej akcie s názvom Chikara zarobila skupina na drogách minimálne 27,5 milióna eur, pričom reálna suma bola zrejme oveľa vyššia.

"Treba uviesť, že pri analýze hodnoty pervitínu na čiernom trhu sa vychádzalo z najnižších finančných súm a hodnôt v zmysle 'pre páchateľa čo najvýhodnejšie'," podotkli vyšetrovatelia v uznesení.

Suma pritom odráža len obchod s pervitínom, ktorý skupina vyrábala, avšak súčasťou jej biznisu bolo aj dílovanie kokaínu. A práve do tejto činnosti boli údajne zapojení aj Plačková a jej manžel René Strausz.

Koľko skupina zarobila na obchode s kokaínom, však polícia zatiaľ nevie vyčísliť.

Doprajme si pochybnosti: Plačková obvinenia odmieta, a mne nejde do hlavy, prečo by človek, ktorý ide v takom rizikovom ilegálnom biznise, pútal na seba pozornosť a zakladal si toľko alternatívnych spôsobov príjmu, píše Matia Lenická.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: Pozitívny výsledok PCR testu malo 1 459 osôb, laboratóriá vykonali 11 698 vyšetrení. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali 14 nových úmrtí. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o osem na 531. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 890 ľudí. Od 4. októbra nebude podľa covid automatu v stupni monitoringu už ani jeden okres.

Pozitívny výsledok PCR testu malo 1 459 osôb, laboratóriá vykonali 11 698 vyšetrení. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali 14 nových úmrtí. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o osem na 531. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 890 ľudí. Od 4. októbra nebude podľa covid automatu v stupni monitoringu už ani jeden okres. Cigánikovú napadli na ulici: Poslankyňu za stranu SaS Janu Bittó Cigánikovú počas cesty do parlamentu napadol neznámy muž. Podľa vlastných slov ju napadol chlap, ktorý nesúhlasí s jej politickými názormi. Prípadom sa už zaoberá polícia.

Poslankyňu za stranu SaS Janu Bittó Cigánikovú počas cesty do parlamentu napadol neznámy muž. Podľa vlastných slov ju napadol chlap, ktorý nesúhlasí s jej politickými názormi. Prípadom sa už zaoberá polícia. Ježíková u Lengvarského skončila: Jana Ježíková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve zdravotníctva. Vladimír Lengvarský predložil vláde návrh na jej odvolanie z funkcie. Ježíkovú nahradí na poste Róbert Babeľa.

Temný svet čínskeho rybolovu: zničené ekosystémy aj obchodovanie s ľuďmi

Čínsky rybolov sa dotýka celého Tichého oceánu. (zdroj: TASR/AP)

V Tichom oceáne, na západ od juhoamerického pobrežia sa po zotmení rozsvietia tisícky reflektorov. Svetlá ako z futbalových štadiónov je dokonca vidieť aj na snímkach z vesmíru, kde pripomínajú plávajúce mesto. Tento žiariaci úkaz v oceáne má na svedomí obrovská čínska flotila.

Nejde však o lietadlové lode či o nukleárne ponorky, reflektory v skutočnosti patria rybárom. Tí v medzinárodných vodách na svetlo lákajú kalamáre peruánske, ktoré sú v tejto oblasti jedným z najlovenejších morských druhov.

Koľko presne ich vylovia, je neznáme, rybolov v medzinárodných vodách nepodlieha takmer žiadnym reguláciám. Po zotmení si však lode, mnohé podozrievané z obchodovania s ľuďmi, vypínajú palubné odpovedače a vchádzajú do výlučných ekonomických zón neďalekých krajín. Palubný odpovedač je prístroj, ktorý radaru hlási identitu a polohu plavidla či lietadla.

Výlučné ekonomické zóny siahajú do 200 námorných míľ od pobrežia a podľa dohovorov OSN majú štáty výhradné právo na ich využívanie. Čínske lode však z výlučných ekonomických zón iných štátov vyvážajú tisícky ton nelegálnych úlovkov.

Praktiky dokumentuje aj nezisková organizácia Sea Shepherd, s ktorou sa toto leto plavili novinári agentúry AP. Tí vo svojej rozsiahlej reportáži opisujú skrytý svet nelegálneho rybolovu, ktorý decimuje populácie mnohých morských druhov a krajiny Latinskej Ameriky pripravuje o ich prírodné zdroje.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Kto vyzve Orbána: Koalícia šiestich maďarských strán verí, že v budúcoročných parlamentných voľbách dokáže s vhodným kandidátom poraziť stranu Fidesz. Možného favorita si opozícia vyberala cez celoštátne primárky, predbežné výsledky naznačujú úspech trojice kandidátov.

Koalícia šiestich maďarských strán verí, že v budúcoročných parlamentných voľbách dokáže s vhodným kandidátom poraziť stranu Fidesz. Možného favorita si opozícia vyberala cez celoštátne primárky, predbežné výsledky naznačujú úspech trojice kandidátov. Letecká sila Číny narastá: Čína predviedla svoju čoraz sofistikovanejšiu leteckú silu vrátane nových dronov a stíhačiek. Peking podľa AFP stále zaostáva za Washingtonom v technológiách a investíciách do obrany. Experti však tvrdia, že táto technologická priepasť sa očividne zmenšuje.

Čína predviedla svoju čoraz sofistikovanejšiu leteckú silu vrátane nových dronov a stíhačiek. Peking podľa AFP stále zaostáva za Washingtonom v technológiách a investíciách do obrany. Experti však tvrdia, že táto technologická priepasť sa očividne zmenšuje. Láva už vteká do oceánu: Prúd lávy vytekajúcej zo sopky La Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma už začal vtekať do vôd Atlantického oceánu, čo u vulkanológov vyvoláva obavy z možného uvoľňovania toxických plynov. Regionálna vláda požiadala obyvateľov v okolí obce Tazacorte, aby nevychádzali zo svojich domovov.

Zo zahraničných webov:

Real je na smiech. Ponížil ho klub z krajiny, ktorú nenájdete na mape

Brankár Giorgos Athanasiadis a Dimitris Kolovos zo Šerifu Tiraspoľ oslavujú víťazstvo nad Realom Madrid. (zdroj: TASR/AP)

Mala to byť zrážka nákladného vlaku s bicyklom. Hodnota súčasného kádra Realu Madrid predstavuje 794 miliónov eur, čo je 66-krát viac, než má Šerif Tiraspoľ (12 miliónov eur).

Real je jedna z najslávnejších futbalových značiek, môže sa pochváliť 13 titulmi v Lige majstrov či Európskom pohári majstrov. Šerif je nováčikom medzi európskou futbalovou elitou. Takto pred rokom ho v predkole Európskej ligy vyradil írsky Dundalk.

Dianie na ihrisku tomu aj zodpovedalo. Pomer striel bol 31:4 pre Real, strely na bránku 11:3, rohové kopy 13:0, prihrávky 625:166. Na základe dát vyplývajúcich z držania lopty, ofenzívnych činností a gólových príležitostí mal Real vyhrať 3:0.

Nič z toho však nie je pravda. Šerif Tiraspoľ, klub z hlavného mesta Podnesterskej republiky, v Lige majstrov senzačne vyhral na ihrisku Realu Madrid 2:1.

Vysmievali sa jej za make-up, ide monštrum, volali. Príkladná katolíčka podporovala LGBTI

Jessica Chastain vo filme The Eyes of Tammy Faye. (zdroj: SSIFF)

Aha, ide monštrum, kričali chlapci v puberte, keď videli Tammy Fayeovú. Výstredná kazateľka z kresťanskej televíznej stanice nosila nevkusný permanentný mejkap a aj účes mala hrozný. Americká verejnosť vedela, že je závislá od liekov, je chorá a sama, napriek tomu sa jej vysmievali aj dospelí ľudia.

Herečka Jessica Chastain hovorí, že každý deň musela v maskérni sedieť sedem a pol hodiny, aby ju nalíčili tak ako Tammy Faye. Bojí sa, že jej také množstvo mejkapu navždy zničilo pleť.

Už teraz sa však vo filmovom biznise hovorí, že má za to takmer istého Oscara.

Film The Eyes of Tammy Faye, ktorý mal práve premiéru na festivale v San Sebastiáne, sama ako producentka iniciovala. Je presvedčená, že Američania nepochopili, aký význam pre nich Tammy Faye mala a namiesto toho, aby ocenili jej progresívnosť, nespravodlivo sa z nej vysmievali.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Noé nakrúcal o smrti: Provokatér a enfant terrible svetovej kinematografie Gaspar Noé zvykol veľa chodiť po diskotékach a tak aj vyzerali filmy, ktoré nakrúcal. Rok 2020 mu však poznamenala smrť. Niekoľko jeho blízkych ľudí zomrelo a aj on takmer zomrel po mozgovej porážke. Ak teda vždy rozprával o tom, čo dobré pozná, musel tentoraz rozprávať o zomieraní.

Provokatér a enfant terrible svetovej kinematografie Gaspar Noé zvykol veľa chodiť po diskotékach a tak aj vyzerali filmy, ktoré nakrúcal. Rok 2020 mu však poznamenala smrť. Niekoľko jeho blízkych ľudí zomrelo a aj on takmer zomrel po mozgovej porážke. Ak teda vždy rozprával o tom, čo dobré pozná, musel tentoraz rozprávať o zomieraní. Na území mŕtvych migrantov: Divadelná Nitra už tri desaťročia citlivo reaguje na to, čo sa okolo nás deje. A téma je integrálnou súčasťou festivalu od jeho prvopočiatku. Inak to nebude ani počas jubilejného 30. ročníka, ktorého témou sa stali PRESAHY.

Divadelná Nitra už tri desaťročia citlivo reaguje na to, čo sa okolo nás deje. A téma je integrálnou súčasťou festivalu od jeho prvopočiatku. Inak to nebude ani počas jubilejného 30. ročníka, ktorého témou sa stali PRESAHY. Raritný Lennon: Doposiaľ nezverejnenú nahrávku britského hudobníka Johna Lennona z roku 1970 vydražili v Dánsku za takmer 50-tisíc eur. Audiokazeta obsahuje 33 minút dlhú zvukovú stopu a aj jednu doteraz nevydanú skladbu s názvom "Radio Peace".

