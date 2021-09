Očkovanie treťou dávkou sa blíži. Žiaci by sa nemuseli učiť v rúškach

Začala sa tretia vlna pandémie, v druhom stupni ohrozenia bude 13 okresov.

30. sep 2021 o 15:21 (aktualizované 30. sep 2021 o 15:41) TASR

BRATISLAVA. Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa mierne zhoršila, Slovensko vstúpilo do tretej vlny pandémie.

Od pondelka 4. októbra bude v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, 13 okresov. Červených bude 39 okresov a oranžových 27.

Na umelej pľúcnej ventilácii je 56 pacientov. Stúpol však počet ľudí, ktorí mali záujem dať sa zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Vo štvrtok o tom informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Za týždeň takmer 400 hospitalizácií

"Výraznejšia sa zhoršila situácia v Kysuckom Novom Meste a Čadci," povedal Mišík s tým, že ak sa situácia bude naďalej zhoršovať, tak región by mohol ísť až do čiernej farby.

V okresoch Stará Ľubovňa a Skalica došlo podľa Mišíka k stabilizácii. Výraznejšie nárasty podľa neho vidieť v okrese Detva, Stropkov a Svidník.

"Za uplynulý týždeň denne pribúdalo priemerne 1 200 denných prípadov. Za sedem dní sa prijalo do nemocníc takmer 400 pacientov. Aktuálne je hospitalizovaných 453 pacientov s potvrdenou diagnózou COVID-19, je to nárast o takmer 40 percent oproti minulému týždňu," skonštatoval Mišík.

Podľa neho nárast bol zaznamenaný aj medzi pacientmi na umelej pľúcnej ventilácii.

V prípade výjazdov záchraniek ich bolo za týždeň okolo 300 ku COVID pacientom, pričom najviac ich bolo v Košickom kraji. Výrazne podľa Mišíka stúpol počet výjazdov v Žilinskom, ale i Prešovskom kraji.

"V porovnaní s minulou vlnou sú nemocnice najviac vyťažené v Prešovskom kraji," povedal Mišík.

Zároveň konkretizoval, že zhruba polovica pacientov je hospitalizovaných na východe krajiny, v Prešovskom a Košickom kraji.

"Vidíme nárast v záujme o očkovanie prvými dávkami. Minimum pred dvoma týždňami bolo na úrovni 12 000 očkovancov za týždeň, uplynulý týždeň to už bolo 16 000 osôb," priblížil Mišík.

V najohrozenejšej skupine ľudí nad 75 rokov je okolo 200 000 osôb, ktoré ešte nie sú zaočkované.

Žiaci by sa mohli učiť bez rúšok

Odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre pediatriu Elena Prokopová povedala, že žiaci na základných školách by v triedach počas vyučovania nemuseli nosiť rúška.

V spoločných priestoroch chodieb a jedálne by mali mať prekryté dýchacie cesty.

Očakáva sa, že hlavný hygienik SR Ján Mikas by mohol vydať vyhlášku, ktorá by do platnosti mohla vstúpiť budúci týždeň. Zmena by sa nemala dotknúť stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov.

Pre nich povinnosť nosiť prekryté horné dýchacie cesty naďalej platí, rovnako však platia aj výnimky definované Úradom verejného zdravotníctva

Prokopová však pripomenula, že ak dieťa má určité zdravotné prejavy ochorenia, napriek negatívnemu antigénovému testu do školy chodiť nemá. Poukázala aj na možnosť využitia PCR testovania v prípade príznakov zadarmo.

Očkovanie treťou dávkou

Elena Prokopová ďalej informovala, že očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by sa mohlo spustiť v najbližších dňoch. Prístupné bude najmä pre ľudí so zníženou imunitou.