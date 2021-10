Koronavírus na Slovensku: V žilinskej nemocnici je situácia kritická, zvolali krízový štáb (minúta po minúte)

Pandémia si vyžiadala 12 676 obetí.

4. okt 2021 o 0:00 (aktualizované 4. okt 2021 o 13:08) Patrik Sopóci, Anna Krištofčová, Jakub Habas, TASR, SITA, ČTK

Aktualizovať článok

Naposledy aktualizované pred ...

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

13:05 SLOVENSKO - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove má obsadených väčšinu zo 40 lôžok vyčlenených pre pacientov s covidom.

Ako uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, momentálne je na infekčnom oddelení hospitalizovaných 36 pacientov a ďalší traja si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu.

Nemocnica eviduje desať zamestnancov, ktorí mali pozitívny výsledok testu a šiesti zamestnanci sú na karanténnej PN z dôvodu, že boli v kontakte s pozitívne testovaným rodinným príslušníkom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Covidové lôžka sa v prešovskej nemocnici sa zapĺňajú Čítajte

13:04 SLOVENSKO - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline dnes zvolali krízový štáb v súvislosti s kritickým zhoršením situácie a vývojom zdravotného stavu pacientov s covidom.

Aktuálne je v covidovom pavilóne hospitalizovaných 38 ľudí, pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu vyžaduje deväť ľudí, z nich osem je v kritickom stave.

13:01 SVET - Dáta z reálneho používania ukázali, že vakcíny dokážu napomôcť aj zníženiu pravdepodobnosti prenosu nákazy - najmä v prvých mesiacov po očkovaní.

Informuje o tom ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti.

Aj keď sa tento efekt príchodom delta variantu oslabil, nie je pravdou, že by očkovaní roznášali infekciu s rovnakou pravdepodobnosťou, ako neočkovaní.

12:43 DOMOV - Fakultná nemocnica Trenčín čiastočne obmedzila od 1. októbra plánované operačné výkony z dôvodu zvýšeného počtu hospitalizovaných s covidom. Nemocnica o tom informovala na svojej webovej stránke.

Zdravotná starostlivosť onkologickým a akútnym pacientom vrátane zdravotnej starostlivosti súvisiacej s pôrodom je naďalej poskytovaná v plnom rozsahu.

V nemocnici platí z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie už od 7. septembra zákaz návštev.

V nemocnici bolo podľa Národného centra zdravotníckych informácií v nedeľu (3. 10.) hospitalizovaných 36 pacientov s ochorením COVID-19, päť z nich bolo na umelej pľúcnej ventilácii.

11:48 SVET - Výhrady Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) k ruskej vakcíne Sputnik V sa netýkali samotnej očkovacej látky, ale sprievodných dokumentov.

V pondelok to uviedol ruský minister zdravotníctva Michail Muraško, informovala agentúra TASS. Rusko je podľa ministra pripravené tieto dokumenty predložiť v priebehu týždňa.

Muraško v sobotu oznámil, že v súvislosti s registráciou vakcíny Sputnik V organizáciou WHO boli odstránené všetky bariéry a je potrebné dokončiť len administratívu, napísala agentúra Reuters.

11:41 SVET - Učitelia v meste New York musia byť plne zaočkovaní, ak chcú pokračovať v svojej práci. Ide o prvé opatrenie takéhoto druhu v USA.

Primátor mesta Bill de Blasio varoval, že nezaočkovaní zamestnanci nebudú môcť nastúpiť do práce a budú musieť čerpať neplatenú dovolenku.

De Blasio dodal, že 90 percent zamestnancov v školstve dostalo aspoň prvú dávku, z toho 93 percent učiteľov.

11:30 SVET - Obyvatelia Izraelu potrebujú aj tretiu dávku, aby dostali "green pass", ktorý im umožní vstup do reštaurácií, posilovní a ďalších zariadení.

Podľa agentúry Reuters, od zajtra budú musieť majitelia prevádzok alebo organizátori podujatí skenovať digitálne kódy pasov pred tým, ako niekoho vpustia dnu. Výnimka platí napríklad pre múzeá a knižnice.

11:12 DOMOV - V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice opäť stúpli počty kovidových pacientov. Museli pristúpiť k reprofilizácii ďalších oddelení.

Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.

Za september zaznamenali aj 31 obetí covidu. "Sú to mimoriadne vysoké čísla. Až 92% kovidových pacientov nie je očkovaných, nebezpečný delta variant si vyberá svoju daň. Mnohým úmrtiam sa dalo predísť, pokiaľ by boli pacienti očkovaní,“ uviedol generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

Od pondelka v nemocnici sprísnili aj triáž pacientov.

11:02 DOMOV - Tretia vlna pandémie si už v nemocnici v Starej Ľubovni vyžiadala päť obetí. Situácia je zlá, v nemocnici majú aktuálne podľa jej riaditeľa Petra

Bizovského 19 hospitalizovaných s ochorením COVID-19.

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, z nich dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii a piati na High Flow ventilácii, teda kyslíkovej liečbe.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tretia vlna v ľubovnianskej nemocnici si vyžiadala už päť obetí. Infikované sú aj sestry Čítajte

10:58 DOMOV - Ministerstvo zdravotníctva zabezpečí antigénové testy pre potreby skríningu v ambulantných zariadeniach.

TASR o tom informoval Zväz ambulantných poskytovateľov. Rezort zdravotníctva tak reagoval na otázky zväzu v súvislosti s usmernením, ktoré vydal k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách.

"Antigénové testy sú a budú pre potreby skríningu v ambulantných zariadeniach zabezpečené rezortom a distribuované na VÚC, kde sa ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu obrátiť s požiadavkou o konkrétny počet testov a s otázkami ohľadom ďalšieho postupu," uviedla prezidentka zväzu Jaroslava Orosová v súvislosti s odpoveďou zo strany ministerstva zdravotníctva.

Ministerstvo podľa zväzu reagovalo na jeho podnet 24. septembra.

10:56 DOMOV - Výjazdová služba Bratislavského samosprávneho kraja pokračuje v očkovaní obyvateľov obcí v kraji vakcínou proti ochoreniu COVID-19.

"Po zaočkovaní stoviek imobilných obyvateľov kraja a klientov zariadení sociálnych služieb sme sa naplno pustili do výjazdového očkovania. Máme za sebou návštevu piatich obcí - Tomášov, Nová Dedinka, Most pri Bratislave,

Vysoká pri Morave, Zohor," uviedol na sociálnej sieti predseda kraja Juraj Droba a dodal, že všade, kam prišli, bol o očkovanie veľký záujem, preto budú pokračovať.

10:20 DOMOV - Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 2 457 689 za predchádzajúci deň pribudlo 165 očkovaných.

Druhú dávku vakcíny už dostalo 2 259 761 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 186 ľudí.

10:00 DOMOV - PCR testy odhalili 267 nakazených pri 2 223 vykonaných testoch.

Z nich viac ako 71 percent nebolo zaočkovaných. Pozitívny antigénový test malo 206 ľudí, viac ako 78 percent z nich nemá očkovanie. Vykonali 8 708 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (133), nasledujú Bratislavský (41), Trenčiansky (30), Žilinský (22), Prešovský (19), Banskobystrický (11), Nitriansky (10) a Trnavský (1).

Je medzi nimi 127 mužov a 140 žien. Celkový počet pozitívne testovaných mužov je 198 640 a žien 217 620.

V nemocniciach je hospitalizovaných 606 pacientov, potvrdené ochorenie má 547 ľudí. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných 83,95 % ľudí.

Na JIS je 70 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 62 osôb, viac ako tri štvrtiny z nich nie sú očkovaní.

Počet potvrdených obetí na pľúcnu formu COVID-19 vzrástol o 8 osôb. Celkový počet úmrtí "na Covid" je 12 676 a celkový počet úmrtí "s Covidom" je 2 476.

Celkový počet ukončených laboratórnych PCR testov doteraz je 3 626 058 pričom takto bolo pozitívne testovaných 416 260 osôb. Celkový počet vykonaných Ag testov doteraz je 38 398 146 z čoho bolo pozitívne testovaných 393 024 osôb.

Celkový počet neaktívnych prípadov je 724 414. Ide o osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 či už s klinickým obrazom alebo bezpríznakovo a od zistenia pozitívneho testu uplynuli 2 až 4 týždne u ambulantne liečených pacientov a 6 týždňov u hospitalizovaných pacientov.

9:46 SVET - Spojené kráľovstvo zaviedlo od pondelka zjednodušené pravidlá v oblasti cestovania.

Krajiny sú podľa rozdelené do dvoch kategórii: červené a ostatné.

Väčšina plne zaočkovaných cestujúcich z územných celkov mimo červeného zoznamu už pred cestou do Británie nebude musieť absolvovať test.

Platí to pre osoby zaočkované v Británii, Európskej únii, Spojených štátoch a v ďalších 18 krajinách, a takisto aj pre ľudí vo veku do 18 rokov žijúcich v týchto krajinách.

Všetci cestujúci s výnimkou detí do päť rokov však musia do dvoch dní po vstupe do Británie absolvovať PCR test. Britská vláda už oznámila, že plne zaočkovaným osobám bude od konca októbra stačiť aj lacnejší test. Vláda však presný dátum zatiaľ neoznámila.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Británia zjednodušila cestovateľský semafor, bude mať len dve farby Čítajte

9:42 DOMOV -Polícia pátra po žene, ktorá vo videonahrávke tvrdí, že od 1. októbra sú všetky testovacie tyčinky "napustené" ochorením COVID-19 na úmyselné šírenie choroby.

Žena tiež hovorí, že neočkovaných infikovaných pacientov potajomky liečia liekom Ivermectin. Polícia vo svojom profile na sociálnej sieti upozorňuje, že ide o poplašnú správu.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=420&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpoliciaslovakia%2Fvideos%2F315927760336323%2F&show_text=false&width=560&t=0

8:51 SVET - Česká republika a Nórsko zaradili od pondelka 4. októbra Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy, teda medzi červené krajiny.

Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí.

Pred vstupom do Českej republiky majú cestujúci povinnosť vyplniť príjazdový formulár a doklad o jeho vyplnení predložiť na vyžiadanie pri kontrole. Tiež by mali na vyžiadanie predložiť výsledok testu na COVID-19.

Pri ceste verejnou dopravou pred vstupom do ČR musia tieto osoby mať negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín, alebo RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín.

Ministerstvo dopĺňa, že pri ceste individuálnou dopravou nie je potrebné mať výsledok testu pred vstupom do krajiny. Výnimku majú osoby, ktoré boli zaočkované pred viac ako 14 dňami proti COVID-19, preukážu sa národným certifikátom o dokončenom očkovaní a ktoré zároveň nejavia žiadne príznaky COVID-19.

Platí to aj pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, nemajú klinické príznaky ochorenia, absolvovali izoláciu a od prvého pozitívneho testu RT-PCR uplynulo aspoň 11 dní, nie však viac ako 180 dní a preukážu sa certifikátom o prekonanom ochorení COVID-19.

Preukázať sa môžu aj diplomatickou nótou vydanou Ministerstvo zahraničných vecí ČR osvedčujúcou doložené absolvovanie izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v krajine odchodu pred vstupom na územie ČR.

7:49 SVET - V Česku pribudlo za nedeľu 314 nových prípadov nákazy koronavírusom. Reprodukčné číslo stúplo z hodnoty 1,29 na 1,36.

6:14 SVET - Traja členovia vatikánskej Švajčiarskej gardy, ktorí sa odmietli dať zaočkovať, dobrovoľne opustili rady príslušníkov osobnej stráže pápeža a vrátili sa do Švajčiarska.

Pre agentúru AP to povedal hovorca Švajčiarskej gardy Urs Breitenmoser.

Ako priblížil, všetkých členov Švajčiarskej gardy požiadali, aby sa nechali zaočkovať v záujme "ochrany svojho zdravia a zdravia iných ľudí, s ktorými sa dostanú do kontaktu počas svojej služby".

"Traja z nich sa rozhodli tejto žiadosti nevyhovieť a dobrovoľne opustiť gardu," uviedol Breitenmoser vo vyhlásení. Dodal, že ďalší traja sú dočasne mimo služby, keďže ich očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ešte len čaká.

Príslušníci Švajčiarskej gardy. (zdroj: TASR/AP)

0:05 SLOVENSKO Od dnes sa zmierňuje nariadenie nosiť rúško v škole. Deti na základnej škole ho v triede počas vyučovania už nemusia nosiť. V spoločných priestoroch - na chodbách či v šatniach si ho však musia nasadiť. Stredoškolákom povinnosť mať na tvári rúško aj cez vyučovanie ostala.

Kto nemusí nosiť v triede rúško? A prečo ho stredoškoláci musia aj naďalej počas vyučovania nosiť? Pripravili sme otázky a odpovede >>>>

0:00 SLOVENSKO Od dnes už podľa covid automatu nie je zelený ani jeden okres. V stupni ostražitosti (oranžová) je 27 okresov, v prvom stupni ohrozenia (červená) 39 okresov. V druhom stupni ohrozenia (bordová) je už 13 okresov.