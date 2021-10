Ranný brífing: Tím Očistec ide ďalej, očkovanie v práci neochráni

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

5. okt 2021 o 23:40 Michal Deliman

Štyria obvinení vyšetrovatelia NAKA sa môžu vrátiť do práce. Majú podporu aj od šéfa polície Štefana Hamrana. Vyšetrovateľ NAKA Ján Čurilla navyše žiada od Borisa Kollára ospravedlnenie, inak zváži žalobu.

Zvyšovania cien energií sa chopila opozícia, ale aj Sme rodina Borisa Kollára. Hrozí totiž, že domácnosti si od budúceho roku budú musieť za elektrinu či plyn priplatiť, rádovo v desiatkach eur. Čo je skutočne za zdražovaním a môže cenami hýbať vláda? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Tím Očistec má za sebou šéfa polície, krajský súd aj ministra vnútra. Čaká sa na Žilinku

Zaočkovaných spoločnosti nechránia, Krajniak sľubuje zmenu

Dodávateľ energie: Konkurenta položili špekulácie, jeho klientov nik nechce

Facebook vedel, že robí zle, a nekonal. Už sa ani neospravedlňuje

Hamšík očaril Turkov, má senzačné čísla. Zbúral pohľad na starého hráča

Squid Game je senzáciou. Tvorcovia však spôsobili jednému mužovi peklo

Tím Očistec má za sebou šéfa polície, krajský súd aj ministra vnútra. Čaká sa na Žilinku

Inšpekcia podozrieva NAKA z manipulácie svedkov. (zdroj: NAKA)

Vyšetrovatelia NAKA z tímu Očistec Ján Čurilla a Pavol Ďurka chodia podľa informácií SME po prepustení z väzby riadne do práce. Naďalej chcú vyšetrovať korupčné kauzy a majú podporu dočasného šéfa polície Štefana Hamrana aj ministra vnútra Romana Mikulca.

Advokát vyšetrovateľov Peter Kubina navyše dodáva, že ak sa šéf Sme rodina Boris Kollár neospravedlní za nedávne reči o „čurillovskej mafii“, podajú na neho zrejme žalobu na ochranu osobnosti.

„Na vyšetrovateľov sa vzťahuje prezumpcia neviny, a ak druhý najvyšší ústavný činiteľ nazve niekoho, kto celý život bojoval s mafiou, mafiánom, tak to je trocha drsné,“ povedal Kubina.

Predseda parlamentu Kollár ešte v septembri vyhlásil, že sa neospravedlní, kým Čurillu nezbavia obvinenia.

Vyšetrovatelia teraz čakajú na písomné uznesenie o prepustení z väzby a na rozhodnutie Generálnej prokuratúry pod vedením Maroša Žilinku. Má preskúmať zákonnosť ich obvinenia.

Kollár nech platí: Ak sa Čurillovi ani po skončení stíhania (na slobode), ktoré stále beží, Kollár neospravedlní, nech z neho vytrieska toľko peňazí, že nebude mať ani na alimenty, píše Peter Schutz.

Ak sa Čurillovi ani po skončení stíhania (na slobode), ktoré stále beží, Kollár neospravedlní, nech z neho vytrieska toľko peňazí, že nebude mať ani na alimenty, píše Peter Schutz. Zaspatý Mikulec: Ak Mikulec v spôsobe riadenia ministerstva nepodstúpi sebareflexiu, bude v konflikte s vlastným premiérom. A ak ju podstúpi, fakticky prizná, že v kľúčovej agende vlády zlyhal, píše Peter Tkačenko.

Ak Mikulec v spôsobe riadenia ministerstva nepodstúpi sebareflexiu, bude v konflikte s vlastným premiérom. A ak ju podstúpi, fakticky prizná, že v kľúčovej agende vlády zlyhal, píše Peter Tkačenko. Spokojný Szabó: Odišiel s podmienkou, zákazom robiť verejného činiteľa sedem rokov a peňažným trestom vo výške zistených úplatkov. Ešte sa mu poskladáme na výsluhový dôchodok, lebo naň má nárok. Naskutku ťažký je život skorumpovaného policajta, píše Nataša Holinová.

Zaočkovaných spoločnosti nechránia, Krajniak sľubuje zmenu

Aj zaočkovaní zamestnanci sú vystavení hrozbe. Často aj kvôli nezaočkovaným kolegom. (zdroj: TASR/AP)

PCR testy odhalili na Slovensku 1 242 nakazených. Celkovo ich laboratóriá vyhodnotili 11 509. Počet hospitalizovaných stúpol o 58, v nemocniciach tak aktuálne leží 664 pacientov s koronavírusom. Pribudlo aj ďalších 14 úmrtí. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 345 ľudí.

Trávi desať hodín v práci, polovica jej kolegov je nezaočkovaných. Iveta Lukáčová sa bojí, že sa nakazí. Aj keď v gastroprevádzke, kde pracuje, zákazníkov napomínať nechce, chcela by, aby aspoň jej kolegovia boli zodpovední.

Zamestnávatelia sa však svojich zamestnancov pýtať na očkovanie nemôžu. Ani na služby tak nemôžu spoločne zaraďovať len očkovaných alebo len neočkovaných. O zmene uvažuje minister práce Milan Krajniak.

Nepôjde o zavedenie povinného očkovania, ale spoločné zmeny pre zaočkovaných a otestovaných šéf rezortu práce pripustil. Takúto podporu by privítali aj zamestnávatelia, ktorí sa teraz spoliehajú na nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov či predelenie priestoru plexisklami.

„Nečudujem sa zamestnávateľom, že sa dožadujú právnej úpravy vo forme zákona,“ hovorí Helena Barancová z Katedry pracovného práva Univerzity Komenského.

Či rezort nové pravidlá predstaví, bude známe do týždňa.

Prvé miesto v Európe: Slovensko je v raste počtu úmrtí na covid za minulý a predminulý týždeň na prvej priečke v Európe s rastom o 248 percent. „To je na troj až štvornásobok. Z počtu 23 sme narástli na 80,” uviedli matematici projektu Dáta bez pátosu. Analytici tiež pripomenuli, že boli a oproti iným odhadom sú stále optimisti.

Slovensko je v raste počtu úmrtí na covid za minulý a predminulý týždeň na prvej priečke v Európe s rastom o 248 percent. „To je na troj až štvornásobok. Z počtu 23 sme narástli na 80,” uviedli matematici projektu Dáta bez pátosu. Analytici tiež pripomenuli, že boli a oproti iným odhadom sú stále optimisti. Žilina žiada o pomoc: Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline potrebuje pomoc okolitých nemocníc. Do problémov sa dostala po tom, ako v priebehu niekoľkých dní prudko narástol počet hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19. Nad možnosti nemocnice sú najmä pacienti, ktorí si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline potrebuje pomoc okolitých nemocníc. Do problémov sa dostala po tom, ako v priebehu niekoľkých dní prudko narástol počet hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19. Nad možnosti nemocnice sú najmä pacienti, ktorí si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Problematické očkovanie tehotných: Tehotné či dojčiace ženy, ktoré sa chcú dať zaočkovať proti covidu, majú problém. Napríklad očkovacie centrum v poliklinike Mlynská dolina v Bratislave od nich žiada súhlas ich lekára. Odvoláva sa na odporúčanie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Jeho hovorkyňa Magdaléna Jurkemíková vraví, že nič také nevydali.

Tehotné či dojčiace ženy, ktoré sa chcú dať zaočkovať proti covidu, majú problém. Napríklad očkovacie centrum v poliklinike Mlynská dolina v Bratislave od nich žiada súhlas ich lekára. Odvoláva sa na odporúčanie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Jeho hovorkyňa Magdaléna Jurkemíková vraví, že nič také nevydali. Nereálne povinné očkovanie: Zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19 akejkoľvek vybranej profesnej či inej skupiny obyvateľov je aktuálne nereálne, vyhlásil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dodal tiež, že ministerstvo zdravotníctva sa musí skôr snažiť presvedčiť o výhodách očkovania tých, ktorí nie sú rozhodnutí, ako antivaxerov.

Dodávateľ energie: Konkurenta položili špekulácie, jeho klientov nik nechce

Ilustračné foto. (zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)

Správa o tom, že alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy ohlásil odchod z trhu a podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom, bola prekvapením.

Firma patrila k najúspešnejším alternatívnym dodávateľom. Svojím podielom konkurovala veľkej trojke tradičných dodávateľov elektriny. Zároveň však patrila k tým najzraniteľnejším hráčom trhu, pretože priveľmi riskovala. Jej problémy vygradovali s prudkým zdražovaním cien elektriny a zemného plynu na burze.

Krk jej zlomila stratégia, vďaka ktorej v súboji s konkurenciou uspela: nenakupovala energie na trhu vopred, ale spoliehala sa na nákupy na krátkodobom (spotovom) trhu na poslednú chvíľu. Tento typ stratégie jej dlhé roky vychádzal. Cena elektriny bola nízka alebo stagnovala, čo jej umožnilo ponúknuť elektrinu za nižšie ceny. Lenže trh sa otočil.

Tradiční dodávatelia spravidla razia konzervatívnejšiu stratégiu, dlhodobo ju razí aj alternatívny dodávateľ elektriny a plynu Magna Energia z Piešťan. Generálny riaditeľ Martin Ondko v rozhovore pre INDEX tvrdí, že firma sa nesnaží špekulovať na vývoj cien na burze, pretože ide o neprimerané riziko.

Facebook vedel, že robí zle, a nekonal. Už sa ani neospravedlňuje

Frances Haugenová hovorí o praktikách Facebooku. (zdroj: TASR/AP)

„Verzia Facebooku, ktorú tu dnes máme, rozkladá naše spoločnosti a po celom svete spôsobuje etnické násilie,“ povedala v relácii televízie CBS 60 minutes Frances Haugenová.

Tá pre sociálnu sieť pracovala v tíme pre občiansku integritu, ktorý sa zameriava na možné zasahovanie do volieb po celom svete. Firmu opustila v máji tohto roka.

Ako povedala, bolo to po tom, čo si uvedomila, že Facebook má nástroje na boj proti dezinformáciám, ale z obchodných dôvodov tak nerobí.

Tisíce interných dokumentov potom posunula denníku Wall Street Journal a americkým úradom. Dokumenty ukazujú, že spoločnosť klamala verejnosti o vlastnom postupe proti nenávisti, násiliu a dezinformáciám.

Hamšík očaril Turkov, má senzačné čísla. Zbúral pohľad na starého hráča

Marek Hamšík v drese Trabzonsporu. (zdroj: TASR/AP)

Je to už viac ako štrnásť rokov, čo si Marek Hamšík prvýkrát obliekol dres slovenskej futbalovej reprezentácie. Niektorí Slováci sa netaja, že sú z neho presýtení.

Pripadá im, ako keby bol v národnom tíme už celú večnosť. Kritici ho posielajú do reprezentačného dôchodku. Na tohtoročných majstrovstvách Európy nebol v optimálnom fyzickom stave. Zdravotné problémy pred turnajom či minimálna klubová prax ho limitovali. Aj preto skeptické hlasy silneli.

V lete oslávil tridsaťštyri. Sám Hamšík v minulosti priznal, že chce hrať futbal do 35 rokov. Dodrží to? Mal by v reprezentácii skončiť?

Tureckí odborníci v rozhovore pre Sportnet spomínajú v prípade Hamšíka ohromujúce čísla. Do penzie sa nechystá. V lete sa Trabzosporu upísal na dva roky, čiže je takmer isté, že minimálne o rok svoj pôvodný zámer predĺži.

Squid Game je senzáciou. Tvorcovia však spôsobili jednému mužovi peklo

Seriál Squid Game je novou senzáciou. (zdroj: NETFLIX)

Len štyri dni stačili na to, aby sa seriál Squid Game stal číslom 1 medzi americkými predplatiteľmi Netflixu. Prešlo ešte niekoľko dní a taký istý výsledok zaznamenal aj v desiatkach ďalších krajín.

Už teraz je jasné, že svet sa zbláznil do dystopického trileru z Južnej Kórey a že to bude najúspešnejší projekt, aký kedy Netflix mal.

Kým si však stovky miliónov divákov k seriálu Squid Game sadajú s perspektívou, že si pri napínavej zábave dobre oddýchnu, jeden človek prežíva peklo.

Autori seriálu urobili nerozvážny krok a on teraz musí niesť dôsledky.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Peter Kubina. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako teraz fungujú vyšetrovatelia, ktorých súd prepustil? Vrátili sa do práce? A čo bude s ich previerkami a obvinením, ktoré stále trvá? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Petrom Kubinom, advokátom vyšetrovateľov tímu Očistec.

