Koronavírus na Slovensku sledujeme minútu po minúte

PCR testy na Slovensku odhalili takmer 420-tisíc nakazených koronavírusom. Pandémia Covid-19 si vyžiadala 12 697 obetí.

7. okt 2021 o 0:00 Jakub Habas, Laura Smitňová, Patrik Sopóci, SITA, TASR, ČTK

Správy o koronavíruse sledujeme online minútu po minúte:

00:00 SLOVENSKO - Hoci minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský už pred mesiacom ohlasoval očkovanie treťou dávkou vakcíny proti covidu, dodnes ho nespustili. Pritom koncom septembra štát poslal pozvánky 13-tisíc ľuďom. O tri dni ich odvolal.

Národné centrum zdravotníckych informácií to vysvetľuje tým, že odborníci z konzília po tom, čo správy centrum poslalo, prišlo s odporúčaním, aby ako prví v poradí dostali vakcínu aj pacienti so zníženou imunitou. Pôvodne ju mali dostať najprv zdravotníci, až potom ľudia so zníženou imunitou.

"Do konca októbra budú všetci informovaní, že majú nárok," reagoval Lengvarský v relácii TV Markíza Na telo plus na otázku, kedy sa k tretej dávke dostane každý, kto o ňu prejaví záujem.

