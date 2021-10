Ranný brífing: Sťažovať si na lekára antivaxera je takmer nemožné

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

11. okt 2021 o 23:38 Iveta Straňáková

Prípady lekárov antivaxerov, proti ktorým zasiahli úrady, sú ojedinelé. Ak na nich prídu sťažnosti, úrady si ich zväčša prehadzujú. Rezort zdravotníctva posúva sťažnosti lekárskej komore. Tá tvrdí, že možnosti, ako zasiahnuť, má obmedzené.

Už pri jej zvolení bili na poplach viaceré organizácie venujúce sa ochrane detí. Novovzniknutý úrad, ktorý má hájiť záujmy tých najmenších, bol totiž obsadený politickou nominantkou strany Smer - Vierou Tomanovou. Jej funkcia sa po rokoch chýli ku koncu a vynárajú sa pochybnosti, či jej pôsobenie bolo skutočne v mene detí. O Viere Tomanovej aj jej prípadnej nástupkyni je dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Z novostavby je chátrajúci skelet. Čo je s bytovkou z Kočnerovej kauzy Glance House?

Bizár, utópia či obídenie zákazov? Na Záhorí kreslia domy na stromoch

Vo vláde budú najslabší, v opozícii ich Babiš s Okamurom prekričia

Slováci zaskočili Chorvátov, ale prišli o poslednú šancu

Slováci predstavili vodíkové auto. Čo o ňom vieme?

Sťažovať si na lekára antivaxera je takmer nemožné. Úrady si zodpovednosť posúvajú

Všeobecný lekár Peter Lipták (zdroj: Jozef Jakubčo)

Pozitívny výsledok PCR testu malo 402 ľudí, laboratóriá vykonali 2 819 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o jednu osobu, aktuálne tak v nemocniciach leží 788 pacientov s potvrdeným ochorením alebo s podozrením na Covid-19. Za uplynulý deň pribudli štyri obete ochorenia a a 192 zaočkovaných ľudí.

V júli sa odboru zdravotníctva žilinskej župy dvaja Žilinčania sťažovali na očnú lekárku, ktorá ich odmietla vyšetriť, pretože boli zaočkovaní. Mohli podľa nej šíriť infekcie a ohroziť ďalších pacientov v čakárni.

Župný úrad dnes vedie proti lekárke konanie, ktorého výsledkom môže byť pokuta až 13-tisíc eur. Očná lekárka je možno úplne proti očkovaniu, no to úrad neskúma. Ak ju potrestá, bude to preto, že pacientom neposkytla starostlivosť.

Prípady lekárov antivaxerov, proti ktorým zasiahli úrady, sú ojedinelé. Ak na nich prídu sťažnosti, úrady si ich väčšinou len posúvajú. Zrejme jedinou výnimkou je všeobecný lekár Peter Lipták.

Lekár Lipták vystupuje na antivaxerských protestoch, kde verejne spochybňuje nosenie rúšok alebo účinnosť vakcín. V minulosti priznal a obhajoval, že ako lekár prijímal dary. Bratislavskí hygienici mu dali pokutu 50 eur za to, že nemal v ambulancii rúško. Prinajmenšom v bratislavskej župe ide o jediného lekára s takouto pokutou.

Z novostavby chátrajúci skelet. Navštívili sme bytovku z Kočnerovej kauzy Glance House

Na streche zdevastovanej bytovky Glance House, dnes známej aj ako Holubí dom. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Ešte aj káble elektroinštalácie zo stropov v izbách niekto vytrhal, aby ich mohol speňažiť. Vybité okná, posprejované steny, zničený interiér. Zlodeji rozkradli takmer všetko, čo sa dalo, vrátane kotolne či výťahov. "Je to šialenstvo," komentuje bývalý developer bytovky Robert Číž, keď si obzerá jeden zo zničených holobytov.

Dom na kraji Bernolákova dostavala jeho firma Glance House v roku 2010. Pre spory so spoločníčkou Janou Šlachtovou projekt tesne po kolaudácii zamrzol, konať začali súdy a prokuratúra obom stranám zakázala s nehnuteľnosťou nakladať.

Rýchlo sa ukázalo, že Šlachtovú riadi Marian Kočner a jeho cieľom bolo získať bytovku pre seba. Pochybnými prevodmi cez bývalého šéfa prokuratúry Dobroslava Trnku ju dostal do konkurzu, ktorý beží doteraz.

Desať rokov tak nie je jasné, komu bytovka patrí. Klientom, ktorí tam mali rezervované byty a zaplatili za ne zálohy, Kočner na začiatku sľuboval, že situáciu vyrieši a postará sa o nich. Vyšli však naprázdno.

Spolu ich bolo vyše 40, niektorí z nich dnes už nežijú.

Márne čakanie na spravodlivosť: Keď raz bude mať slovenská vymožiteľnosť spravodlivosti heslo v encyklopédii kuriozít, ako ilustračný obrázok prichádza do úvahy aj bytový dom Glance House. V tejto kauze je všetko. A všetci, píše Nataša Holinová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Kolíková a napätie v koalícii: V najbližších týždňoch čaká Máriu Kolíková najťažšia úloha v tomto volebnom období. Presadiť chce novú súdnu mapu, ktorá preriedi okresné aj krajské súdy. Tesne pred kľúčovým rozhodovaním odišla zo strany Za ľudí a prešla k SaS, čo vyvolalo debatu, či by mala zostať ministerkou spravodlivosti. V rozhovore pre SME hovorí, že koaličná rada jej odchod neriešila ani raz. Stále tiež dúfa, že reformu politickí partneri schvália.

Bizár, utópia či obídenie zákazov? Na Záhorí kreslia domy na stromoch

Vizualizácia projektu Botanika Lozorno. (zdroj: EIA/Moritz)

Aj keď sa plány stavať komunitnú dedinku Botanika objavili na úradoch v týchto dňoch, nie je to nový zámer. Diskutuje sa o ňom už od roku 2012. Spočiatku sa hovorilo o štandardnejšom projekte, ktorého hlavným cieľom bolo vytvoriť zvernicu s jednou hospodárskou budovou.

Postupne sa však začal jeho charakter meniť a zo zvernice sa z mesiaca na mesiac stal rezidenčný projekt s troj- a päťpodlažnými bytovými domami.

Problémom bolo, že projekt mal vyrásť v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a chránenom vtáčom území. Aj napriek tomu sa developerovi podarilo získať povolenia na realizáciu niekoľkých objektov.

Nové vedenie obce sa však proti projektu postavilo. Reagovalo na protest občanov proti výstavbe. Tí poukazovali na to, že projekt je v rozpore s územným plánom obce i ochranou prírody.

Odvtedy bolo okolo projektu ticho. To prerušil samotný investor, keď predložil zámer na posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Dá sa povedať, že v ňom obhajuje charakter projektu aj jeho umiestnenie. V mnohých smeroch pritom projekt môžeme označiť nálepkou unikát.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Prvé milióny z plánu obnovy: Z európskeho balíčka máme prisľúbených približne šesť miliárd eur. Prvé peniaze by mali doraziť tento týždeň a budú určené na zaplatenie úradníkov a prvé investície, ktoré súvisia s implementáciou reforiem.

Z európskeho balíčka máme prisľúbených približne šesť miliárd eur. Prvé peniaze by mali doraziť tento týždeň a budú určené na zaplatenie úradníkov a prvé investície, ktoré súvisia s implementáciou reforiem. Za burger si priplatíme: Sieť fastfoodového občerstvenia McDonald’s zvyšuje ceny niektorých produktov. Zvýšením o osem percent reaguje fastfood na vývoj na trhu s potravinami a na rastúce náklady.

Sieť fastfoodového občerstvenia McDonald’s zvyšuje ceny niektorých produktov. Zvýšením o osem percent reaguje fastfood na vývoj na trhu s potravinami a na rastúce náklady. Matovičov rozpočet: V roku 2022 by malo Slovensko hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 percenta hrubého domáceho produktu. Vyplýva to z pracovnej verzie rozpočtu na budúci rok, ktorý Ministerstvo financií predložilo na rokovanie tripartity. O materiáli má rokovať ešte aj koaličná rada.

Vo vláde budú najslabší, v opozícii ich Babiš s Okamurom prekričia. Aká je budúcnosť Pirátov?

Líder Pirátov Ivan Bartoš. (zdroj: Jakub Plíhal/HN.cz)

Ešte na jar sa o ňom hovorilo ako o možnom nástupcovi Andreja Babiša. Líder českej pirátskej strany Ivan Bartoš podľa vlastných slov nemal mocenské ambície, no debatám o možnej premiérskej funkcii sa nebránil.

Dnes je Bartoš jedným z hlavných porazených volieb a hoci sa s jeho Pirátmi vo vláde počíta, mali by v nej najslabší hlas. „Ak by sa, naopak, rozhodli stiahnuť do opozície, Andrej Babiš aj Tomio Okamura ich tam prekričia,“ hodnotí pre SME politológ Jakub Charvát.

Dosluhujúce vládne hnutie ANO aj protiislamská SPD Tomia Okamuru s najväčšou pravdepodobnosťou skončia v opozícii, dohromady totiž získali iba 92 poslancov v dvestočlennej snemovni.

Piráti si v týchto voľbách výrazne pohoršili, z dvadsiatich dvoch poslancov im zostali štyria. Ak by sa v tejto zostave ocitli v opozícii, podľa Charváta hrozí, že ich strana postupne upadne do zabudnutia.

Zeman je na ARO: Zeman sa v stredu nestretne s premiérom Andrejom Babišom, ako pôvodne plánoval. Český prezident je v rámci pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice hospitalizovaný na anesteticko-resuscitačnom oddelení.

Zeman sa v stredu nestretne s premiérom Andrejom Babišom, ako pôvodne plánoval. Český prezident je v rámci pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice hospitalizovaný na anesteticko-resuscitačnom oddelení. Prezident by mohol prísť o moc: Ústavná komisia českého Senátu sa bude 19. októbra zaoberať tým, či je prezident Miloš Zeman schopný vykonávať svoj úrad. Ujasní si, ako postupovať, ak by sa jeho zdravotný stav nezlepšil.

Ústavná komisia českého Senátu sa bude 19. októbra zaoberať tým, či je prezident Miloš Zeman schopný vykonávať svoj úrad. Ujasní si, ako postupovať, ak by sa jeho zdravotný stav nezlepšil. Podobnosti a paradoxy: Na porážku populistickej aberácie, akou je v ČR ANO (a v SR Smer), nepotrebujú K3 (ODS a spol.) a K2 (PirSTAN) žiadnu bláznivú Rodinu ani nič podobné. Dá sa len závidieť a hádať z márnosti, že o čo inteligentnejšie a menej chaoticky by vládnutie v SR vyzeralo, keby OĽaNO a Rodina mali reálnu protiváhu aj v podobe zaľudia – PS/Spolu, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Kim priznal ťažkosti: Severokórejský vodca Kim Čong-un priznal, že jeho krajinu trápia bezpredecentné ekonomické ťažkosti. Kim apeloval na predstaviteľov krajiny, aby prijali opatrenia na zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva a podporu ekonomiky.

Severokórejský vodca Kim Čong-un priznal, že jeho krajinu trápia bezpredecentné ekonomické ťažkosti. Kim apeloval na predstaviteľov krajiny, aby prijali opatrenia na zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva a podporu ekonomiky. Ukrajinského poslanca mohli otráviť: Ukrajinské ministerstvo vnútra zvažuje dve verzie náhlej smrti poslanca parlamentu Antona Poľakova: buď vedomé užitie metadónu alebo otravu touto látkou. Súdni lekári totiž informovali vyšetrovateľov, že v organizme poslanca zistili malú dávku alkoholu a spomínaný metadón.

Ukrajinské ministerstvo vnútra zvažuje dve verzie náhlej smrti poslanca parlamentu Antona Poľakova: buď vedomé užitie metadónu alebo otravu touto látkou. Súdni lekári totiž informovali vyšetrovateľov, že v organizme poslanca zistili malú dávku alkoholu a spomínaný metadón. Rakúsko ma nového premiéra: Nový rakúsky spolkový kancelár Alexander Schallenberg zložil prísahu do rúk prezidenta Alexandra Van der Bellena. Prezident ešte predtým oficiálne zbavil funkcie doterajšieho šéfa vlády Sebastiana Kurza, ktorý za svojho nástupcu navrhol práve Schallenberga.

Zo zahraničných webov:

Slováci zaskočili Chorvátov, ale prišli o poslednú šancu

Schranz (v modrom a vpravo) dal prvý gól Slovákov. (zdroj: SITA)

Štadión v Osijeku mal povesť nedobytnej chorvátskej pevnosti, kde domáci nikdy neprehrali. Slováci to mohli zmeniť, boli blízko. Dvakrát viedli. Dvakrát utíšili arénu. Dvakrát zaskočili Chorvátov, úradujúcich majstrov sveta.

Futbalisti Slovenska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2022 remizovali v Chorvátsku 2:2. Presadili sa obaja krídelníci. Dvaja najrýchlejší slovenskí hráči. Obaja z českej ligy. Jeden slavista, druhý sparťan.

Najprv skóroval hlavou Ivan Schranz, ktorý si parádne nabehol na ideálny center Mareka Hamšíka z priameho kopu. Pre slavistu to bol druhý gól v prebiehajúcej kvalifikácii, celkovo tretí za národný tím. Schranz bol veľmi aktívny, platil svojou rýchlosťou.

Chorváti dovtedy neinkasovali 635 minút, čo bol ich národný rekord. Domáci však už o päť minút vyrovnali, keď sa presadil Andrej Kramarič, tiež hlavou. Bola to veľká defenzívna chyba viacerých slovenských hráčov.

Druhý gól Slovákov pridal Lukáš Haraslín, po rýchlom brejku. Asistoval mu Ladislav Almási.

Slováci predstavili vodíkové auto. Čo o ňom vieme?

Matador MH2 (zdroj: Matador Group)

Napriek tomu, že dodnes nebola na Slovensku otvorená ani jedna vodíková stanica, minister hospodárstva Richard Sulík vidí vo vodíku obrovský potenciál pre dopravu. „Vodík je budúcnosť a my chceme byť na ňu pripravení, keďže jedným z efektov zavedenia vodíka ako paliva budúcnosti je výrazné zníženie emisií,” povedal.

Nie je preto prekvapením, že Slovensko si z tém tohtoročného Expa 2020 v Dubaji vybralo mobilitu. Slováci sa rozhodli upútať pozornosť návštevníkov konceptom futuristického vodíkového auta.

Futuristický športiak vznikol spoluprácou spoločnosti Matador Group a Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Experti z Technickej univerzity použili úplne novú technológiu.

Hoci zatiaľ nie je známe, v akej fáze vývoja koncept vodíkového auta je, patrí k najväčším lákadlám slovenského stánku na Expe. Za jeho dizajn by sa nemuseli hanbiť ani renomovaní výrobcovia najdrahších športových áut na svete.

V skratke ďalšie auto novinky:

Kontroverzné BMW: Koncept elektrického SUV Vision iNext vyvolal na jesennom autosalóne 2018 v stánku BMW veľký rozruch. Nešlo len o výstredný a provokatívny dizajn, ale aj o použitie technológií, ktoré nemecká automobilka označila za pilier pre budúce modely.

Koncept elektrického SUV Vision iNext vyvolal na jesennom autosalóne 2018 v stánku BMW veľký rozruch. Nešlo len o výstredný a provokatívny dizajn, ale aj o použitie technológií, ktoré nemecká automobilka označila za pilier pre budúce modely. Legendárny Countach: Po viac ako 25 000 hodinách práce opäť uzrel svetlo sveta jeden z najdôležitejších prototypov značky, ktorý bol takmer 50 rokov známy iba z obrázkov. Naživo sa prvýkrát predviedol na tohtoročnom podujatí Concorso d'Eleganza Villa d'este.

Po viac ako 25 000 hodinách práce opäť uzrel svetlo sveta jeden z najdôležitejších prototypov značky, ktorý bol takmer 50 rokov známy iba z obrázkov. Naživo sa prvýkrát predviedol na tohtoročnom podujatí Concorso d'Eleganza Villa d'este. Správne auto na nesprávnom trhu: Grandland už spredu nepripomína Insigniu, ale vďaka čiernemu lesklému panelu Opel Vizor skôr nedávnu novinku Mokka. Pridajme k tomu lakovanú spodnú časť nárazníkov a prahov či štýlové 18-palcové disky a už nám len ostáva konštatovať, že toto kompaktné SUV s dĺžkou 4 477 mm pekne omladlo.

