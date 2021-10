Ranný brífing: Vysoké školy hrozia štrajkom, konšpirovať sa dá všade

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

27. okt 2021 o 23:37 Michal Deliman

Štát chce zmeniť spôsob volieb akademických funkcionárov. Univerzity sa opäť zaťali, vláda už nechce ustúpiť. Na úspechu reformy visí takmer pol miliardy z fondu obnovy. Gorilí byt, Kaliňákova pivnica, Kvietikov hotel či Ficova chata. Skrátka, konšpiračné schôdzky sa už konali všade možne.

Pandemická situácia na Slovensku sa naďalej zhoršuje. Celkovo budeme mať až 24 čiernych okresov, pričom niektoré po tomto týždni skočili aj o dva stupne. Čo to spôsobilo a ako môžu situáciu zhoršiť nadchádzajúce sviatky? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pol miliardy eur z plánu obnovy visí na vysokoškolskej reforme, školy ju zásadne odmietajú

Chata, bytovka aj tajomná izba č. 8 v hoteli. Aké miesta si vyberali aktéri na tajné stretnutia?

Chcete prihlásiť rodiča na tretiu dávku? Prečítajte si, ako na to

Džihádisti môžu už o pol roka útočiť z Afganistanu. Neznášajú Taliban aj Západ

Olympiáda v Pekingu má veľa otáznikov. Ideme do neznáma, vraví šéf výpravy

Možno sme blízko prelomu vo fyzike. Bolo by to na nobelovku, hovorí fyzik Blažek

Spor o reformu medzi ministerstvom a univerzitami môže stáť pol miliardy eur

Štát chce do volieb rektorov zaradiť aj správne rady. Akademici nesúhlasia. (zdroj: TASR)

Vysoké školy sú opäť v pozore a hrozia štrajkom. Univerzita Komenského vstúpila do protestu a čoskoro sa k nej môžu pridať ďalší. Ministerstvo školstva totiž predstavilo reformu, ktorá má zmeniť voľby rektora a posilniť správnu radu na úkor akademického senátu.

Návrh zákona prichádza po tom, ako na začiatku roka podobná reforma neuspela a ministerstvo hľadalo s vysokými školami takmer trištvrte roka kompromis. Expertka na vysoké školstvo Renáta Hall hovorí, že ho aj našlo. „Jedna strana to vníma ako príliš radikálne, druhá ako málo radikálne. Je to umenie možného,“ tvrdí.

Vysoké školy však ani s týmto kompromisom nesúhlasia a žiadajú stiahnutie zákona. Lenže to si už rezort školstva nemôže dovoliť. V lete sa totiž v pláne obnovy zaviazal, že reformu v takejto podobe presadí do konca roka. Ak sa to nepodarí, Slovensko môže prísť o väčší balík peňazí, na ktorý je reforma naviazaná. Ide o sumu 458 miliónov eur.

Aj preto rezort školstva hovorí, že reformu stiahnuť neplánuje.

Čo na to najvyšší plagiátor: Dajaké zdanie reforiem byť musí, inak nebudú peniaze z plánu obnovy. Čo to bude znamenať v systéme nemocníc a súdov, začíname pomaličky tušiť. Aj vďaka kričiacemu Borisovi Kollárovi sme si ujasnili pozície. Školstvu sa ešte tejto služby nedostalo, píše Zuzana Kepplová.

Aké miesta si vyberali aktéri na tajné stretnutia?

Šieste poschodie stavby na rohu ulíc Vajnorskej a Odbojárov využíval Norbert Bödör na pracovné schôdzky. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nie je to iba poľovnícka chata pri Leviciach, z ktorej unikli informácie po tajnej schôdzke s účasťou vysokopostavených politikov.

Pri Leviciach sa o aktuálnych vyšetrovaných kauzách rozprávali šéf Smeru Robert Fico a jeho pravá ruka Robert Kaliňák s oligarchom Miroslavom Bödörom, Kočnerovým advokátom Marekom Parom aj s Pavlom Gašparom, ktorý je synom obvineného bývalého šéfa polície Tibora Gašpara.

Konšpiračné schôdzky sa však konali aj na rôznych iných miestach - od bytu v obyčajnej bytovke na bratislavskej Vazovovej ulici, kde sa údajne dohadovali provízie zo štátnych zákaziek za vlády Mikuláša Dzurindu, až po administratívnu budovu v širšom centre Bratislavy s balkónikom a malou terasou. Odtiaľ podľa obvinenia polície úradoval v súčasnosti väzobne stíhaný podnikateľ Norbert Bödör blízky Smeru a riadil políciu.

Pozrite si, aké miesta si na utajované schôdzky ich aktéri vybrali.

Lipšic súhlasí s previerkou: Únik informácií z vyšetrovacieho spisu predstavuje takmer vždy komplikáciu pre vedené trestné stíhania. Je preto namieste preveriť, odkiaľ unikli zverejňované nahrávky, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu v kauze Očistec. Uviedol to v stanovisku šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic.

Únik informácií z vyšetrovacieho spisu predstavuje takmer vždy komplikáciu pre vedené trestné stíhania. Je preto namieste preveriť, odkiaľ unikli zverejňované nahrávky, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu v kauze Očistec. Uviedol to v stanovisku šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic. Tu smrdí všetko: Zo zverejnených informácií sme sa nedozvedeli nič šokujúce. Môžeme si doplniť charakterovú mozaiku zúčastnených, azda vytvárajú priestor na disciplinárne stíhanie advokátov, ale trestný uragán z toho nebude, píše Peter Tkačenko.

Chcete prihlásiť rodiča na tretiu dávku? Prečítajte si, ako na to

Ministerstvo zdravotníctva spustilo očkovanie treťou dávkou proti covidu ľudí nad 55 rokov, pacientov so zníženou imunitou a zdravotníkov. (zdroj: TASR)

Pozitívny výsledok PCR testu malo na Slovensku 4 746 osôb, laboratóriá vykonali 19 658 vyšetrení. V súvislosti s ochorením Covid-19 zaevidovali úrady 22 ďalších úmrtí. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 50, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 352 pacientov. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 457 ľudí.

Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre starších, chronicky a vážne chorých ľudí.

Prihlasovanie na očkovanie starších ľudí často riešia najmä ich deti v strednom veku.

Denník SME pripravil súbor otázok a odpovedí, ako postupovať pri registrácii a očkovaní treťou dávkou.

Očkovanie treťou dávkou: Pre koho je doplnkové očkovanie určené, ako bude prebiehať a kto sa bude ďalej považovať za plne zaočkovaného? Denník SME pre vás pripravil otázky a odpovede.

Pre koho je doplnkové očkovanie určené, ako bude prebiehať a kto sa bude ďalej považovať za plne zaočkovaného? Denník SME pre vás pripravil otázky a odpovede. Covid automat: Rastúce čísla pozitívnych a pacientov v nemocniciach sa premietli aj do covidového automatu. Tento týždeň je v najprísnejšej čiernej fáze 10 okresov, od pondelka 1. novembra to už bude 24 okresov.

Rastúce čísla pozitívnych a pacientov v nemocniciach sa premietli aj do covidového automatu. Tento týždeň je v najprísnejšej čiernej fáze 10 okresov, od pondelka 1. novembra to už bude 24 okresov. Nulový motivačný vplyv lotérií: Po spustení očkovacej lotérie sa na Slovensku nekonal žiadny masívny nával na vakcinačné centrá. Podľa slov ministra financií Igora Matoviča z augusta cieľom lotérie vraj ani nebolo zvýšiť zaočkovanosť. Aj keby taký cieľ mala, nenaplnila by ho.

Po spustení očkovacej lotérie sa na Slovensku nekonal žiadny masívny nával na vakcinačné centrá. Podľa slov ministra financií Igora Matoviča z augusta cieľom lotérie vraj ani nebolo zvýšiť zaočkovanosť. Aj keby taký cieľ mala, nenaplnila by ho. SaS žiada výhody pre očkovaných: SaS navrhuje, aby podniky, kde sú majiteľ aj personál zaočkovaní, mohli mať pre zaočkovaných zákazníkov otvorené aj v čiernych okresoch.

SaS navrhuje, aby podniky, kde sú majiteľ aj personál zaočkovaní, mohli mať pre zaočkovaných zákazníkov otvorené aj v čiernych okresoch. Nie je na čo čakať: Z čísel je zrejmé, že vakcína spoľahlivo znižuje pravdepodobnosť hospitalizácie a už z minulej vlny vieme, že boj s covidom sa v nemocniciach nedá vyhrať (prinajmenšom nie v tých slovenských), píše Peter Tkačenko.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Nicholsonová a Dostál pomáhajú: Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslanec Národnej rady Ondrej Dostál podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže 50-tisíc eur a zlatých mincí z kancelárie predsedu Smeru Roberta Fica. Dostál zároveň podal aj trestné oznámenie, ktoré má preveriť, či v súvislosti s krádežou nebol spáchaný aj trestný čin neoznámenia trestného činu.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová a poslanec Národnej rady Ondrej Dostál podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže 50-tisíc eur a zlatých mincí z kancelárie predsedu Smeru Roberta Fica. Dostál zároveň podal aj trestné oznámenie, ktoré má preveriť, či v súvislosti s krádežou nebol spáchaný aj trestný čin neoznámenia trestného činu. Sulík zostáva ministrom: Richard Sulík ustál pokus o odvolanie a zostáva vo funkcii ministra hospodárstva. Za jeho odvolanie hlasovalo 50 zo 136 prítomných poslancov. Proti boli poslanecké kluby SaS, Sme rodina aj OĽaNO.

Richard Sulík ustál pokus o odvolanie a zostáva vo funkcii ministra hospodárstva. Za jeho odvolanie hlasovalo 50 zo 136 prítomných poslancov. Proti boli poslanecké kluby SaS, Sme rodina aj OĽaNO. Súd s Kočnerom: Okresný súd Bratislava I odročil pojednávanie v kauze motákov, kde figuruje ako obžalovaný podnikateľ Marian Kočner, na 2. decembra. Na odročené pojednávania si majú procesné strany pripraviť záverečné reči, očakáva sa aj verdikt.

Džihádisti môžu už o pol roka útočiť z Afganistanu. Neznášajú Taliban aj Západ

Pohraničníci Talibanu po ukončení trojtýždňového výcviku. (zdroj: SITA/AP)

Z pohľadu Západu sa síce vojna v Afganistane skončila pred dvoma mesiacmi, no pre miestnych sa každodenná realita násilia neskončila.

V krajine pokračujú teroristické útoky či boje proti povstalcom, no tentoraz proti sebe nestojí hnutie Taliban a západní spojenci s vládou. Konkurentom džihádistov je už vládnuci Taliban.

Organizácia, ktorá sa nazýva Islamský štát – provincia Chorasán, v krajine známa pod skratkou ISIS-K alebo Daíš, ešte koncom augusta na letisku v Kábule zabila takmer dvesto ľudí. Tí sa v chaose po ovládnutí mesta Talibanom snažili dostať z preč z krajiny.

Nasledovali dva útoky na šiitské mešity a na konvoje Talibanu so stovkami obetí. Vládnuci militanti sa síce snažia proti ISIS-K zasahovať, ale celkom sa im to nedarí. Čoskoro sa však organizácia môže stať hrozbou aj pre západný svet.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Bolsonaro a zločiny proti ľudskosti: Brazílsky prezident Jair Bolsonaro zľahčoval pandémiu od začiatku. Covid-19 nazýval chripôčkou a opatrenia proti šíreniu nákazy odmietal s tým, že dôležitejšia je ekonomika a ľudia nesmú prísť o prácu. Pre tento prístup k pandémii dnes prezidentovi hrozí niekoľko obvinení vrátane páchania zločinov proti ľudskosti.

Brazílsky prezident Jair Bolsonaro zľahčoval pandémiu od začiatku. Covid-19 nazýval chripôčkou a opatrenia proti šíreniu nákazy odmietal s tým, že dôležitejšia je ekonomika a ľudia nesmú prísť o prácu. Pre tento prístup k pandémii dnes prezidentovi hrozí niekoľko obvinení vrátane páchania zločinov proti ľudskosti. Rebríček zaočkovanosti štátov: Vakcínou proti ochoreniu Covid-19 aspoň čiastočne zaočkovali vo svete viac ako 3,84 miliardy ľudí, čo zodpovedá približne 50 percentám svetovej populácie. Slovensko podľa dát patrí k najhorším v Európskej únii. Horšie čísla nahlásili iba Rumunsko a Bulharsko.

Vakcínou proti ochoreniu Covid-19 aspoň čiastočne zaočkovali vo svete viac ako 3,84 miliardy ľudí, čo zodpovedá približne 50 percentám svetovej populácie. Slovensko podľa dát patrí k najhorším v Európskej únii. Horšie čísla nahlásili iba Rumunsko a Bulharsko. Poľsko má platiť milión eur denne: Súdny dvor EÚ udelil Poľsku pokutu vo výške milión eur denne za to, že nepozastavilo činnosť disciplinárnej komory najvyššieho súdu, ktorá trestá sudcov. Pokutu by mala krajina platiť dovtedy, kým sporný orgán prestane fungovať.

Zo zahraničných webov:

Olympiáda v Pekingu má veľa otáznikov. Ideme do neznáma, vraví šéf výpravy

Už len sto dní zostáva do slávnostného otvorenia XXIV. zimných olympijských hier v Pekingu. (zdroj: TASR/AP)

Polroka po skončení letných hier v Tokiu sa uskutočnia zimné olympijské hry v Pekingu. Zatiaľ je o nich známe len veľmi málo.

Kým v minulosti sa zvykli organizátori pýšiť štadiónmi, pokračovaním príprav a podujatie sprevádzala veľká popularizácia, Číňania sa obmedzujú na povinné informačné minimum.

Hry sú zatiaľ akoby v utajenom režime. Do otváracieho ceremoniálu ostáva 100 dní. Nedostatočné informácie priznáva aj vedúci slovenskej výpravy a športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru Roman Buček.

„Ideme do neznámeho. Pohľad na zabezpečenie olympiády bude iný. Nemali sme možnosť si nič odskúšať, pozrieť si ako to vyzerá. Niektorí športovci majú tu možnosť napríklad sánkari, ale väčšina športovcov pôjde do Pekingu po prvýkrát,“ hovorí Buček.

Možno sme blízko prelomu vo fyzike, bolo by to na nobelovku

V CERNE sa snažia odhaliť neznámu fyziku, ktorá môže vysvetliť dianie vo vesmíre. (zdroj: NASA)

V marci sa vedci dostali veľmi blízko k odhaleniu existencie neznámej sily, ktorá by mohla upraviť fyzikálnu teóriu o fungovaní nášho sveta a vesmíru. Teraz ďalšia analýza dôkazy iba posilňuje.

V jednom z experimentov na Veľkom hadrónovom urýchľovači našli vedci anomálie, ktoré by mohla spôsobovať neznáma veličina.

"Mohlo by to naznačovať signál novej, zatiaľ neznámej fyziky, ktorá vyžaduje rozšírenie štandardného modelu," hovorí pre denník SME teoretický fyzik Tomáš Blažek z Katedry teoretickej fyziky na FMFI UK v Bratislave.

Hoci sú tieto výsledky fascinujúce, v časticovej fyzike ich stále nepovažujú za definitívne. Novú štúdiu zatiaľ nepublikoval vedecký časopis, je dostupná na webe arXiv.

V skratke ďalšie správy z vedy a techniky:

Keď Zem skĺzne po jadre: Zem sa občas prevráti na bok. Ako kozmické jojo sa vráti späť, no môže to trvať aj milióny rokov. Stalo sa to napríklad pred 84 miliónmi rokov, keď po Zemi ešte chodili dinosaury.

Zem sa občas prevráti na bok. Ako kozmické jojo sa vráti späť, no môže to trvať aj milióny rokov. Stalo sa to napríklad pred 84 miliónmi rokov, keď po Zemi ešte chodili dinosaury. Objav planéty mimo našej galaxie: Po prvýkrát v histórii vedci zrejme objavili planétu obiehajúcu hviezdu v inej galaxii, ako tej našej. Všetky ostatné planéty, o ktorých ste doteraz počuli totiž sídlia v Mliečnej ceste.

Po prvýkrát v histórii vedci zrejme objavili planétu obiehajúcu hviezdu v inej galaxii, ako tej našej. Všetky ostatné planéty, o ktorých ste doteraz počuli totiž sídlia v Mliečnej ceste. Mažte nepotrebné maily: Skladovanie miliónov nepotrebných fotiek, videí a mailov na serveroch po celom svete významne prispieva k súčasnej globálnej klimatickej kríze. Uhlíková stopa, ktorá sa týmto spôsobom vytvorí, je porovnateľná s tou, ktorú produkuje letecká doprava.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Marek Števček. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo im prekážajú správne rady? Chcú vôbec nejakú zmenu? A v čom sú ochotní ministrovi školstva ustúpiť? Pôjdu vysoké školy do štrajku alebo do protestov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s rektorom Univerzity Komenského Marekom Števčekom.

Podcasty SME

Vedátorský podcast: Prečo sa mení farba vlasov a prečo znie horúca voda inak?

Prečo sa mení farba vlasov a prečo znie horúca voda inak? Zoom: Sodomu a Gomoru asi vyhladil asteroid

