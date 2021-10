Ranný brífing: Hľadali pytliaka, objavili Fica. Nájdu aj jeho zlaté mince?

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

28. okt 2021 o 23:26 Michal Deliman

Policajti šli po pytliakovi od Bödörovcov, natrafili na politikov zo Smeru. Príbeh nahrávok z chaty má veľmi zaujímavé pozadie. Polícia začala tiež riešiť krádež vo Ficovej kancelárii, peniaze mal vraj z predaja zariadenia bytu. Otázkou zostáva, kto by kupoval zárubne z Bonaparte.

Takzvané nahrávky z poľovníckej chaty môžu mať nielen trestnoprávne, ale aj politické dôsledky. Je to koniec Smeru a Roberta Fica alebo, naopak, mu tieto nahrávky nijako neublížia, a ako celú kauzu používajú politici? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Príbeh nahrávok z chaty. Fica objavil Martin Juhás, brat šéfa tímu Kuciak

Polícia začala riešiť krádež vo Ficovej kancelárii

Bašternákov projekt prekreslili. Nový developer ho zväčšuje, no tvrdí opak

Z Kurdistanu do Minska. Lukašenko láka Iračanov na cestu za 12-tisíc eur

V nedeľu sa bijú, v pondelok si dajú kravatu. Kto sú futbaloví chuligáni?

Vyrobili najdlhšiu Tatru na svete, jazdiť bude v Ostrave

Príbeh nahrávok z chaty. Fica objavil Martin Juhás, brat šéfa tímu Kuciak

Stará poľovnícka chata pri obce Čifáre, ktorá oficiálne patrí štátu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď sa ukázalo, že utajené schôdzky Roberta Fica a Roberta Kaliňáka zaznamenala polícia náhodou pri sledovaní pytliakov, vyzeralo to ako príliš podozrivá zhoda okolností. SME sa na pozadie prípadu pozrelo podrobnejšie a zistilo, že má aj ďalšie zaujímavé súvislosti.

Tento príbeh sa začal ešte v čase, keď zavraždený novinár Ján Kuciak odkrýval pochybné aktivity okolo skupiny oligarchu Miroslava Bödöra, blízkeho Smeru. Viac ako tri roky po vražde Kuciaka jeden z bývalý členov pôvodného vyšetrovacieho tímu išiel po pytliakovi z gangu bödörovcov, a tak natrafil aj na Fica s Kaliňákom.

O utajenie skupinka okolo Roberta Fica prišla zhodou viacerých okolností. Polícia tam totiž skutočne vyšetrovala podozrenia z pytliactva.

Podozrivým bol podľa zistení SME mediálne známy človek s väzbami na Bödörovcov - Matúš Mečár. Zápasník, ktorý sa za éry Smeru objavil na fotografii s policajnými funkcionármi a dnes je odsúdený za vydieranie a zabitie ženy autom na priechode pre chodcov.

Vyšetrovateľom pytliackej kauzy je Martin Juhás - bývalý operatívec z tímu Kuciak, ktorý dolapil vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Jeho brat Peter Juhás tímu šéfoval.

Ešte v roku 2019 vtedajší prezident Policajného zboru Milan Lučanský tím rozpustil a Martina Juhása preradili na okres, kde pracuje doteraz.

Špeciálna prokuratúra únik odmieta: Videozáznamy z poľovníckej chaty, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu v kauze Očistec, doručili Úradu špeciálnej prokuratúry vo štvrtok. Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová vylúčila, že by Úrad špeciálnej prokuratúry dovtedy týmito obrazovo-zvukovými záznamami disponoval, k dispozícii mal len prepisy z daných stretnutí.

Videozáznamy z poľovníckej chaty, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu v kauze Očistec, doručili Úradu špeciálnej prokuratúry vo štvrtok. Hovorkyňa Generálnej prokuratúry Jana Tökölyová vylúčila, že by Úrad špeciálnej prokuratúry dovtedy týmito obrazovo-zvukovými záznamami disponoval, k dispozícii mal len prepisy z daných stretnutí. Generálna prokuratúra kritizuje vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z poľovníckej chaty. Tvrdí, že je v rozpore so skutočnosťou a vyvoláva obraz selektívnosti v postupoch orgánov prokuratúry.

Generálna prokuratúra kritizuje vyjadrenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica k uniknutým nahrávkam z poľovníckej chaty. Tvrdí, že je v rozpore so skutočnosťou a vyvoláva obraz selektívnosti v postupoch orgánov prokuratúry. Podstata problému: Úniky z vyšetrovaní nie sú podstatou problému, tou je otázka, či na Slovensku už konečne dokáže spravodlivosť víťaziť aj bez verejného tlaku. A či na takú zásadnú premenu spoločnosti stačia jedny voľby, píše Matúš Ritomský.

Polícia začala riešiť krádež vo Ficovej kancelárii

Predseda Smeru Robert Fico. (zdroj: TASR)

Bratislavská polícia rieši pôvodne neohlásenú krádež v kancelárii šéfa Smeru Roberta Fica. Fico o krádeži z tohto leta v jeho kancelárii v centrále Smeru na bratislavskej Súmračnej ulici hovoril na poľovníckej chate pri Leviciach. V čase krádeže bol na dovolenke v Grécku.

Šéf Smeru krádež nehlásil, hoci prišiel o zlaté mince a 50-tisíc eur, upozornil Denník N, ktorý sa odvoláva na policajný prepis rozhovoru z poľovníckej chaty. "Lebo komu budem vysvetľovať, že som mal 50-tisíc v kancelárii, alebo niečo podobné," hovorí Fico podľa prepisu.

Na políciu sa namiesto šéfa Smeru teraz obrátili jeho politickí oponenti - poslanec SaS Ondrej Dostál aj europoslankyňa, ktorá z SaS odišla, Lucia Ďuriš Nicholsonová. "Ak niekto niekomu ukradne 50-tisíc eur a zlaté mince, mali by sa tým zaoberať orgány činné v trestnom konaní a pokúsiť sa nájsť a usvedčiť zlodeja," komentoval Dostál.

Viacerí odborníci na trestné právo tvrdia, že polícia bude v tomto prípade potrebovať, aby Robert Fico spolupracoval. Ak by tak neurobil, pre vyšetrovateľov by to bol zrejme problém.

Preveria pôvod mincí: Koaliční poslanci Ján Benčík a Radovan Kazda dali výboru pre nezlučiteľnosť funkcií preveriť, prečo predseda Smeru neuviedol vo svojom majetkovom priznaní za rok 2020, že je držiteľom zlatých mincí.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili ďalších 4 981 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 18 507 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o 32, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 384 pacientov. Za uplynulý deň pribudlo 20 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 332 ľudí.

PCR testy odhalili ďalších 4 981 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 18 507 odberov. Počet hospitalizovaných stúpol o 32, v nemocniciach tak aktuálne leží 1 384 pacientov. Za uplynulý deň pribudlo 20 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 332 ľudí. Návrat slovenských opatrovateliek: Slovenských opatrovateliek v Rakúsku aj napriek limitovaným možnostiam, ktoré im Slovensko ponúka, postupne ubúda. Len počas pandémie sa ich vrátilo okolo päťtisíc. Najmä preto, že ich platy sa pomaly približujú k tým slovenským. Za hranicou však zostáva 18-tisíc opatrovateliek a návrat domov by pre ne vôbec nebol jednoduchý.

Slovenských opatrovateliek v Rakúsku aj napriek limitovaným možnostiam, ktoré im Slovensko ponúka, postupne ubúda. Len počas pandémie sa ich vrátilo okolo päťtisíc. Najmä preto, že ich platy sa pomaly približujú k tým slovenským. Za hranicou však zostáva 18-tisíc opatrovateliek a návrat domov by pre ne vôbec nebol jednoduchý. Koalícia prišla o ďalšieho poslanca: Poslanec Národnej rady Ján Krošlák už nie je členom klubu hnutia OĽaNO, dlhodobo totiž nevidel v hnutí svoju budúcnosť. Už v marci kritizoval Matoviča, keď bol ešte v kresle premiéra. Vtedy Krošlák hovoril, že by mal z postu odísť. Prekážali mu neuvážené statusy, agresívny spôsob boja aj urážanie ľudí. Aj po zmene na poste premiéra hovorí, že OĽaNO je o Matovičovi.

Bašternákov projekt prekreslili. Nový developer ho zväčšuje, no tvrdí opak

Vizualizácia projektu Nová Vajnorská. (zdroj: EIA/Vajnorská)

Už prvé meno spájané s projektom Nová Vajnorská budilo v médiách rozruch. Stavbu na rohu bratislavských ulíc Vajnorská a Odbojárov totiž naplánoval odsúdený daňový podvodník Ladislav Bašternák. V správny čas sa ho však zbavil a z rúk jeho právnika putoval ďalej.

Nový investor, za ktorým sa tiež ukrývajú známe mená, aktuálne žiada úrady o nové povolenia. Prezentácia zmien vyvoláva dojem, že projekt zmenšujú, opak je však pravdou.

Dalo by sa povedať, že projektom, ktoré kreslili na spomínanom pozemku v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, šťastie akoby neprialo. Pôvodne chcela pozemky od mestskej časti kúpiť spoločnosť L.S. Trading. Nedokázala za ne však zaplatiť, a tak sa nový majiteľ hľadal v dražbe. V nej ich v roku 2009 získala spoločnosť KLM Group.



Firma, ktorej názov pripomína holandské aerolinky, nebola verejnosti známa. Známy však bol jej majiteľ. Stál za ňou podnikateľ Ladislav Bašternák.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Druhé Sulíkovo kilečko: Druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia sa zmenšil z pôvodných 469 na 207 výsledných opatrení. Spolu by mali podnikateľskému sektoru ušetriť až 200 miliónov eur, odhadol minister hospodárstva Richard Sulík. Návrh je predložený do medzirezortného pripomienkového konania a rezort by ho chcel po schválení vládou predložiť do parlamentu ešte v novembri.

Druhý balík na zlepšenie podnikateľského prostredia sa zmenšil z pôvodných 469 na 207 výsledných opatrení. Spolu by mali podnikateľskému sektoru ušetriť až 200 miliónov eur, odhadol minister hospodárstva Richard Sulík. Návrh je predložený do medzirezortného pripomienkového konania a rezort by ho chcel po schválení vládou predložiť do parlamentu ešte v novembri. Odborári sa s vládou nedohodli: Zástupcovia odborov neuspeli s požiadavkami na zvýšenie platov štátnych zamestnancov, ani na zachovanie ich súčasných benefitov. Po druhom kole kolektívneho vyjednávania o tom informovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Druhé kolo rokovaní sprevádzalo protestné zhromaždenie odborárov.

Zástupcovia odborov neuspeli s požiadavkami na zvýšenie platov štátnych zamestnancov, ani na zachovanie ich súčasných benefitov. Po druhom kole kolektívneho vyjednávania o tom informovala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová. Druhé kolo rokovaní sprevádzalo protestné zhromaždenie odborárov. Putin intervenoval v Gazprome: Rusko v novembri zvýši dodávky zemného plynu pre Európu, aby pomohlo zmierniť dopady energetickej krízy. Štátnemu plynárenskému monopolu Gazprom to nariadil prezident Vladimir Putin. Dodávky do Nemecka a Rakúska sa zvýšia hneď po tom, ako Rusko naplní svoje podzemné zásobníky, spoločnosť by mohla s posilnením dodávok začať 8. novembra.

Z Kurdistanu do Minska. Lukašenko láka Iračanov na cestu za 12-tisíc eur

Na hranici s Poľskom nečaká Iračanov otvorená náruč. (zdroj: SITA/AP)

Šiladze je asi 40-tisícové mesto na severe Iraku. Leží v Kurdistane, čo je na iracké pomery bohatšia a pokojnejšia oblasť. Aj tak sa však mnoho miestnych odtiaľto vyberá na nebezpečnú cestu do Európy.

Mesto sa totiž nachádza kúsok od tureckej hranice a v okolitých horách sa schovávajú bojovníci Kurdskej strany práce, ktorých tábory turecké letectvo pravidelne bombarduje. K obávam o bezpečnosť sa pridávajú nízka nezamestnanosť a plat.

Keď sa na jar naskytla možnosť novej cesty do Európskej únie bez nutnosti riskovať plavbu Stredozemným morom na preplnenej lodi, využilo to asi štyristo miestnych. S ponukou prichádzajú priamo prevádzači, aj keď sľubujú netypickú destináciu – Bielorusko.

Bielorusko sa stalo destináciou pre utečencov po tom, ako Európska únia zaviedla sankcie proti tamojšiemu diktátorovi Alexandrovi Lukašenkovi. Ten vtedy Únii odkázal, že nebude brániť utečencom v ceste na jej územie, väčšina z nich sa snaží dostať do Poľska a potom ďalej do Nemecka. Diktátor však neskončil len pri tom.

Svedkovia aj vlády susedných štátov hovoria, že Bielorusko Iračanom a Sýrčanom v ceste aktívne pomáha.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Ukrajinci sa dali očkovať z donútenia: Štyridsaťmiliónová krajina sa trápi s druhou najnižšou zaočkovanosťou v Európe. Kompletne zaočkovaných je iba viac ako šestnásť percent populácie. Horšie je na tom už iba Bosna a Hercegovina. Hoci za minulý týždeň si po vakcínu prišlo rekordných jeden a pol milióna ľudí, odborníci sa obávajú, že nejde o nový trend, ale o výkyv.

Štyridsaťmiliónová krajina sa trápi s druhou najnižšou zaočkovanosťou v Európe. Kompletne zaočkovaných je iba viac ako šestnásť percent populácie. Horšie je na tom už iba Bosna a Hercegovina. Hoci za minulý týždeň si po vakcínu prišlo rekordných jeden a pol milióna ľudí, odborníci sa obávajú, že nejde o nový trend, ale o výkyv. Vysoké riziko nákazy v Rakúsku: Takmer v celom Rakúsku aktuálne platí veľmi vysoké riziko nákazy koronavírusom. V Štajersku, Tirolsku, Korutánsku a Vorarlbersku sa počty nakazených zvýšili tak prudko, že sa dostali do červenej, teda najhoršej zóny, do ktorej boli už predtým zaradené Salzbursko, Dolné a Horné Rakúsko.

Takmer v celom Rakúsku aktuálne platí veľmi vysoké riziko nákazy koronavírusom. V Štajersku, Tirolsku, Korutánsku a Vorarlbersku sa počty nakazených zvýšili tak prudko, že sa dostali do červenej, teda najhoršej zóny, do ktorej boli už predtým zaradené Salzbursko, Dolné a Horné Rakúsko. Prokuratúra nevylúčila stíhanie Baldwina: Trestné stíhanie amerického herca Aleca Baldwina, ktorý zastrelil kameramanku a zranil režiséra na natáčaní svojho najnovšieho filmu, nie je v tejto chvíli vylúčené, uviedla prokurátorka Mary Carmacková-Altwiesová.

Zo zahraničných webov:

V nedeľu sa bijú, v pondelok si dajú kravatu. Kto sú futbaloví chuligáni?

Bitka futbalových chuligánov počas zápasu Trnava - Slovan. (zdroj: SITA)

Stali sa neodmysliteľnou súčasťou futbalu. Fenoménom, o ktorom sa nakrúcajú filmy a píšu knihy. Kto sú ľudia, ktorí povýšili násilie na svoj životný štýl a prečo ich spoločnosť nedokáže eliminovať?

Pestré je najmä sociálne zloženie tvrdého jadra futbalových fanúšikov. „Veľa ľudí sa mylne domnieva, že tvrdé jadro tvoria outsideri spoločnosti. Ale zastúpenie tam majú členovia všetkých vrstiev. Nájdeme tam aj absolútnych primitívov, ale potom mnoho členov z prostredia bojových športov, živnostníkov, podnikateľov, ako aj vysokoškolských absolventov. Fenoménom je viacgeneračné chuligánstvo - otec a syn,“ vysvetľuje Miroslav Mareš, politológ z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý sa zaoberá extrémizmom a je spoluautor knihy Futbaloví chuligáni.

Jeho slová potvrdzuje pre Sportnet aj jeden z lídrov tvrdého jadra fanúšikov Slovana Bratislava. „Medzi nami sú lekári, právnici, advokáti, učitelia, športovci. Počas víkendu sa neraz pobijú a v pondelok idú v kravate do roboty. Sme otcovia rodín, vzdelaní chlapi s vysokoškolským titulom.“

Mnohí futbaloví chuligáni žijú dvojaký život. „Viacerí sú doma ‚pod papučou‘, niekde musia potom vypustiť paru,“ dodáva jeden z lídrov ultras, ktorý sa hlási aj k chuligánom.

Vyrobili najdlhšiu Tatru na svete, jazdiť bude v Ostrave

Najdlhšia Tatra v histórii na prevoz závitových tyčí. (zdroj: Partner Ipex)

Český výrobca nákladných automobilov Tatra Trucks už desať rokov vyrába svoj kľúčový model Phoenix. Nie je však jediným v ponuke, Tatra stavia okrem armádnych a hasičských vozidiel aj špeciály na mieru podľa potrieb zákazníka.

Pri najnovšom vozidle nebolo výzvou zdolávanie ťažkého terénu, ale extrémna dĺžka a hmotnosť vyše 70 ton. Kolos dlhý 25,3 metra vznikol pre potreby metalurgického podniku Liberty Ostrava.

Vozidlo slúži na prevoz závitových tyčí z valcovne do servisného centra ostravskej hute. Nevšedná Tatra je súčasťou investície za 90 miliónov českých korún, teda vyše 3,5 milióna eur.

Špeciálnu Tatru zostavil Partner Ipex z Frenštátu pod Radhoštěm a na aute sa pracovalo 10 mesiacov. Ako základ poslúžil 6-nápravový podvozok Tatra Force ku ktorému importér a úpravca tatroviek pridal ešte siedmu nápravu.

V skratke ďalšie auto novinky:

Európske bestsellery: Automobilový priemysel zažil v registráciách nových vozidiel v Európe najhorší september od roku 1995. Európska asociácia výrobcov vozidiel eviduje v deviatom mesiaci tohto roka len 718 598 registrácií. Oproti minuloročnému septembru ide o pokles o 25 percent. Ktorým modelom sa v deviatom mesiaci najviac darilo a kto je adeptom na bestseller za celý rok 2021?

Automobilový priemysel zažil v registráciách nových vozidiel v Európe najhorší september od roku 1995. Európska asociácia výrobcov vozidiel eviduje v deviatom mesiaci tohto roka len 718 598 registrácií. Oproti minuloročnému septembru ide o pokles o 25 percent. Ktorým modelom sa v deviatom mesiaci najviac darilo a kto je adeptom na bestseller za celý rok 2021? Najlepšia kúpa podľa Autobestu: Aj tento rok 32 automobilových novinárov z rôznych európskych krajín vyberá auto, ktoré má predstavovať najlepšiu kúpu. Kým v polovici decembra spoznáme víťaza, tu je šesť finalistov.

Aj tento rok 32 automobilových novinárov z rôznych európskych krajín vyberá auto, ktoré má predstavovať najlepšiu kúpu. Kým v polovici decembra spoznáme víťaza, tu je šesť finalistov. Veľký test zimných pneumatík: Blížiacu sa zimu v automobilovom svete každoročne zvestuje test zimných pneumatík nemeckého autoklubu ADAC. Dobrou správou je, že žiaden zo 16 testovaných modelov úplne nepohorel, ale zároveň sa žiadnemu nepodarilo získať hodnotenie veľmi dobré.

Karikatúra

Posedenie. (zdroj: Sliacky)

