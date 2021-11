Ranný brífing: Stojíme na pokraji katastrofy a opatrenia sú polovičaté

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

9. nov 2021 o 23:30 Michal Deliman

Protipandemické opatrenia koalície idú dobrým smerom, ale nestačia, vravia experti. Stojíme na pokraji katastrofy, varuje infektológ Peter Sabaka. Experti vítajú vymáhanie opatrení, ústup z povinnosti OTP vo firmách nie. O návrhoch opatrení koaličnej rady bude dnes rokovať vláda.

Už štvrtý riaditeľ v tomto roku. Z konkurzu na šéfa NCZI vzišiel ako víťaz Peter Lukáč. Tento výber však medzi odbornou verejnosťou vzbudzuje viaceré otázniky. Ide opäť o dosadenie tzv. "nášho človeka" do lukratívnej pozície, v ktorej bude zarábať 6-tisíc eur mesačne? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Protipandemické opatrenia idú dobrým smerom, ale nestačia, vravia experti

Utajenú zákazku z Rašiho éry vyšetruje európska prokuratúra

Neprejdú reformy, žiadny problém. V čom Kollár zavádza

Ukázala zlyhanie Pekingu, teraz chradne vo väzení

Nečítala som hlúposti a zaočkovala sa. Vlhová vyzýva ľudí na vakcináciu

Čínski rodičia to ženú do extrému. Nútia deti učiť sa aj 16 hodín denne

Protipandemické opatrenia idú dobrým smerom, ale nestačia, vravia experti

Premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili ďalších 4 958 nakazených, takmer 67 percent z nich nebolo nezaočkovaných, laboratóriá pritom vykonali 19 537 vyšetrení. Počet hospitalizovaných stúpol o 297, v nemocniciach tak leží celkovo 2 405 pacientov. Spomedzi hospitalizovaných nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne zaočkovaných takmer 81 percent. Pribudlo aj 45 obetí koronavírusu. Zaočkovať prvou dávkou vakcíny sa nechalo 1 690 ľudí.

Opatrenia na zastavenie pandémie, ktoré schválila koaličná rada, idú správnym smerom, ale sú podľa odborníkov na koronavírus nedostatočné. „Je to polovičaté riešenie, ktoré nebude mať efekt. Nezachráni nás pred katastrofou, pretože momentálne stojíme na jej pokraji,“ vraví infektológ Peter Sabaka.

On, epidemiologička Mária Avdičová aj matematik Richard Kollár oceňujú najmä nástroje, ktoré budú mať hygienici a policajti na vymáhanie dodržiavania protipandemických opatrení. Ak ich podnik nebude rešpektovať, budú ho môcť zavrieť alebo dostane pokutu. Tá hneď na mieste hrozí aj tomu, kto bude porušovať protipandemické opatrenia.

Za správny krok považujú experti aj umožnenie vstupu zaočkovaných do reštaurácií v čiernych okresoch. Predpokladajú, že to v nich môže zvýšiť zaočkovanosť.

Nepáči sa im však, že koalícia ustúpila z požiadavky zaviesť vo firmách OTP režim. Návrh hovorí len o možnosti jeho zavedenia na pracoviskách. O návrhoch opatrení bude dnes rokovať vláda.

Čaputová varuje pred katastrofou: Jedinou možnosťou zvrátenia katastrofického vývoja situácie v nemocniciach v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 je zásadné urýchlenie očkovania. Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je potrebné urobiť ťažké rozhodnutia, ktorých prípadné odkladanie by spôsobilo, že rozhodnutia budú nakoniec ešte „bolestivejšie".

Nemocnice v Žilinskom kraji sú na pokraji kolapsu: V Žilinskom kraji je covid pozitívnymi pacientami obsadených viac než 80 percent lôžok. Umelé pľúcne ventilácie sú naplnené na sto percent. Všetky zdravotnícke zariadenia sú v tretej, poslednej, fáze reprofilizácie. Kraj musí posielať kriticky chorých pacientov do iných krajov Slovenska.

Vláda sa má skoncentrovať na nezaočkovaných: Keď konečne pochopili, že niečo robiť musia, navrhli opatrenia, aby „odmenili zaočkovaných". Ďakujeme, nemuselo byť, už sme boli predsa odmenení lotériou. Problémom sú plné nemocnice nezaočkovaných, píše Peter Tkačenko.

Akt zúfalstva na púšti: Bez núdzového stavu, ktorý v koalícii stále odmietajú, nie je jasný vzťah navrhovaných opatrení k ústavnosti a listine práv a slobôd. Odkiaľ vezmú čašníci a baristi oprávnenie pýtať a kontrolovať covidpasy? Pýta sa Peter Schutz.

Vyjadri sa vakcínou: V skutočnosti nejde o tom, kto má aký pocit z ihly či nakoľko sa stotožnil s výskumom mRNA. Neočkovaním ani neriešime svoj vzťah ku globálnym veľmociam, ale k slovenským zdravotníkom. Lebo nemocnice rušiť netreba, vedia sa zrútiť aj zvnútra, píše Zuzana Kepplová.

Hegerovo anticovid menu: Chápeme Hegerovo ťažké položenie medzi Kollárom a Sulíkom. Prvý sa tvári, že ľudí nemožno deliť na takých a onakých, druhý, že pandémia sa pre očkovaných skončila a už vôbec nikto nechce plošné zatváranie. To je však len vysvetlenie, nie ospravedlnenie a platí, že Heger sa o nič razantné ani nepokúsil. Tomu sa hovorí fiasko, píše Peter Tkačenko.

Utajenú zákazku z Rašiho éry vyšetruje európska prokuratúra

Richard Raši je dnes poslancom parlamentu za stranu Hlas-SD. (zdroj: TASR)

Utajovaný projekt, ktorý má zabezpečiť ochranu počítačových sietí štátu, preveruje Úrad európskej prokuratúry.

Zástupca slovenskej pobočky úradu Juraj Novocký SME potvrdil, že vo veci začali v októbri trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Obvinený zatiaľ nebol nikto. „Konanie je vedené pod príslušným stupňom utajenia, preto nie je možné prezentovať verejnosti informácie o stave vyšetrovania,“ povedal Michal Slivka z policajného prezídia.

Zákazku za vyše 44 miliónov eur štát v roku 2018 zadal firme Alison Slovakia. Bolo to za vlády Smeru, projekt zastrešoval vtedajší vicepremiér pre informatizáciu Richard Raši (dnes Hlas).

Európska prokuratúra funguje len od júna. Jej úlohou je odhaľovať machinácie s peniazmi z rozpočtu EÚ. Šéfuje jej bývalá rumunská protikorupčná prokurátorka Laura Codruţa Kövesiová.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

Zigov konflikt záujmov: Môže jeden a ten istý advokát najskôr žalovať štát o takmer sedem miliónov eur a neskôr prejsť na druhú stranu a začať štát hájiť v tom istom spore? Advokát blízky ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi a jeho dcére Alexandre Radoslav Zigo má za 51-tisíc eur obhájiť štát pred mnohomiliónovou žalobou od firmy FENS, ktorú v minulosti založil, riadil a vlastnil.

Môže jeden a ten istý advokát najskôr žalovať štát o takmer sedem miliónov eur a neskôr prejsť na druhú stranu a začať štát hájiť v tom istom spore? Advokát blízky ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi a jeho dcére Alexandre Radoslav Zigo má za 51-tisíc eur obhájiť štát pred mnohomiliónovou žalobou od firmy FENS, ktorú v minulosti založil, riadil a vlastnil. Za situáciu v osadách sa poslanci hanbili: Europoslanci navštívili rómske osady na východe Slovenska, kde prišli zhodnotiť, ako pokračuje integrácia znevýhodnených skupín. „Pozerali, krútili hlavami a nenachádzali slová. A to cestujú do afrických krajín, poznajú Indiu. Povedali, že nič horšie v živote nevideli,” opisuje Lucia Ďuriš Nicholsonová návštevu delegácie z europarlamentu.

Europoslanci navštívili rómske osady na východe Slovenska, kde prišli zhodnotiť, ako pokračuje integrácia znevýhodnených skupín. „Pozerali, krútili hlavami a nenachádzali slová. A to cestujú do afrických krajín, poznajú Indiu. Povedali, že nič horšie v živote nevideli,” opisuje Lucia Ďuriš Nicholsonová návštevu delegácie z europarlamentu. Nešlo len o pytliakov: Pri odpočúvaní priestorov poľovníckej chaty, kde sa stretávali líder Smeru Robert Fico a spol., nešlo len o podozrenie z trestného činu pytliactva, ale aj o podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, vyhlásil špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Je presvedčený, že šlo o legálny odposluch odsúhlasený sudcom, použiteľný aj v iných trestných veciach.

Neprejdú reformy, žiadny problém. V čom Kollár zavádza

Predseda parlamentu Boris Kollár. (zdroj: SITA)

V polovici októbra prišlo na Slovensko z Európskej únie prvých vyše 800 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti. Šlo o 13-percentnú preddavkovú platbu. Na jej získanie v podstate stačilo, aby slovenský plán obnovy prešiel Európskou komisiou a premiér Eduard Heger podpísal dohodu o financovaní.

Dostať sa k zvyšným vyše šiestim miliardám eur už také jednoduché nebude. Vláda musí dbať na presné a včasné plnenie záväzkov, ku ktorým sa v pláne obnovy zaviazala. A to aj v prípade štyroch hlavných reforiem - školstva, zdravotníctva, súdnictva a národných parkov.

Predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár však neustále tvrdí opak. Čo je pravdy na tom, že peniaze v prípade zlyhanej reformy môže Slovensko využiť na niečo iné a ako sa naozajstný cieľ reforiem líši od toho, čo prezentuje predseda parlamentu?

INDEX sa pozrel na najčastejšie vyjadrenia Borisa Kollára v súvislosti s plánom obnovy.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Technológie, ktoré pomáhajú v boji s covidom: Každá kríza, ktorou ľudská spoločnosť prechádza, urýchľuje aj rozvoj vedy a techniky. Podobne je to aj v prípade pandémie Covidu-19, ktorá oživila triviálne alebo „spiace“ projekty, prípadne priniesla úplne nové nápady. INDEX predstavuje desať vymožeností, ktoré môžu ľudstvo zbaviť najväčšej pliagy posledného storočia.

Každá kríza, ktorou ľudská spoločnosť prechádza, urýchľuje aj rozvoj vedy a techniky. Podobne je to aj v prípade pandémie Covidu-19, ktorá oživila triviálne alebo „spiace“ projekty, prípadne priniesla úplne nové nápady. INDEX predstavuje desať vymožeností, ktoré môžu ľudstvo zbaviť najväčšej pliagy posledného storočia. Cudzinci by mohli získať ľahšie prácu: Firmy i personálne agentúry sa dlhodobo sťažujú, že zamestnávať cudzincov je byrokraticky náročné. Nehovoriac o dusnej atmosfére na oddeleniach cudzineckej polície. Má sa to zmeniť. Jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 sa týka aj zamestnávania cudzincov zo štátov mimo Európskej únie.

Firmy i personálne agentúry sa dlhodobo sťažujú, že zamestnávať cudzincov je byrokraticky náročné. Nehovoriac o dusnej atmosfére na oddeleniach cudzineckej polície. Má sa to zmeniť. Jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2 sa týka aj zamestnávania cudzincov zo štátov mimo Európskej únie. Pandemická PN: Dávka pandemickej PN už nebude na súčasnej úrovni, ochorenie Covid-19 chce štát zrovnoprávniť s ostatnými ochoreniami, vyhlásil premiér Eduard Heger. Znamená to, že človek, ktorý ochorie na covid, bude poberať rovnakú dávku PN ako pri akejkoľvek inej chorobe.

Ukázala zlyhanie Pekingu, teraz chradne vo väzení

Protestujúci drží transparenty s portrétom čínskej občianskej novinárky Čang Čan. (zdroj: TASR/AP)

Jedenásťmiliónový Wu-chan bol uzavretý. Čínske mesto, ktoré sa koncom roka 2019 stalo epicentrom pandémie dovtedy neznámeho koronavírusu, sa 23. januára 2020 ocitlo v plošnej karanténe.

Bývalá právnička a novinárka Čang Čan prišla do Wu-chanu 1. februára vlani.„Nebolo tam živej duše. Mala som pocit, akoby som sa dostavila na miesto, kde sa skončilo s nakrúcaním filmu a všetci už opustili pľac. Svet pôsobil neskutočne,“ opísala neskôr atmosféru mesta. Čoskoro sa v podobnej situácii ocitla aj Európa a zvyšok sveta.

Čang Čan zatiaľ z čínskeho epicentra prinášala svedectvá o šírení nákazy v meste, o chaose v nemocniciach aj o reakcii tamojších úradov. Robila to až dovtedy, kým ju v máji nezatkli. Dnes je vo väzení s podlomeným zdravím.

Čínsky režim ju poslal za mreže na štyri roky pre údajné „vyvolávanie hádok a problémov“. Spojené štáty žiadajú čínske úrady, aby uväznenú ženu prepustili.

V skratke ďalšie správy zo sveta:

Poľská hranica pripomína vojnovú zónu: Na poľsko-bieloruskej hranici horia ohniská, pri ktorých sa ohrievajú asi stovky migrantov, ktorí tu už niekoľko dní stanujú. Za plotom ich čaká 20-tisíc poľských vojakov či policajtov so slzotvornými sprejmi a psami. Nad hlavami im zase lietajú vrtuľníky, počuť aj streľbu.

Na poľsko-bieloruskej hranici horia ohniská, pri ktorých sa ohrievajú asi stovky migrantov, ktorí tu už niekoľko dní stanujú. Za plotom ich čaká 20-tisíc poľských vojakov či policajtov so slzotvornými sprejmi a psami. Nad hlavami im zase lietajú vrtuľníky, počuť aj streľbu. Spoveď bieloruskej disidentky: Prehráme až vtedy, keď si sami povieme, že sme prehrali, hovorí v rozhovore pre SME Anastasia Kosťugovová, ktorá má v tíme bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej na starosti komunikáciu. Opisuje, ako sa dostala z vlasti domov, ako ju neustále sledujú alebo ako skončila jej matka za mrežami.

Prehráme až vtedy, keď si sami povieme, že sme prehrali, hovorí v rozhovore pre SME Anastasia Kosťugovová, ktorá má v tíme bieloruskej opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej na starosti komunikáciu. Opisuje, ako sa dostala z vlasti domov, ako ju neustále sledujú alebo ako skončila jej matka za mrežami. Pandémia tvrdo udrela na Rumunsko: Márnica v bukureštskej nemocnici už v dôsledku vysokého počtu úmrtí na Covid-19 nemá priestor na ukladanie tiel, ktoré preto zabalené v plastových vreciach lemujú aj nemocničnú chodbu. V krajine, ktorá patrí medzi najhoršie zasiahnuté súčasnou vlnou pandémie, zomierajú už dva mesiace každý deň stovky ľudí.

Zo zahraničných webov:

Nečítala som hlúposti a zaočkovala sa. Vlhová vyzýva ľudí na vakcináciu

Petra Vlhová. (zdroj: TASR)

Počty nových nakazených ľudí na koronavírus sú na Slovensku v posledných dňoch najvyššie za celú pandémiu, nemocnice sú opäť na pokraji kolapsu. Zaočkovanosť v krajine patrí k najnižším v Európe.

Podporiť v tejto situácii očkovanie sa rozhodla slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Do svojho príbehu na sociálnej sieti Instagram zdieľala výzvu zdravotníkov, ktorí prosia ľudí, aby zvážili očkovanie. Pridala k nej aj vlastný komentár.

"Chcela by som to zdieľať len so slovami: Ľudia, zaočkujte sa, prosím," napísala.

Najúspešnejšia slovenská lyžiarka je taktiež zaočkovaná. "Išla som dobrovoľne hneď v apríli s tým, že sa chcem zaočkovať a nečítala som žiadne hlúpe názory," napísala otvorene.

V príspevku reagovala aj na obavy z vedľajších účinkov, ktoré majú mnohí ľudia. "Som vrcholový športovec, ktorý ide veľakrát za hranice a nevidím žiadny rozdiel pred a po očkovaní," pokračovala.

"Akurát je rozdiel iba v tom, že chránim seba a mojich najbližších a v neposlednom rade aj všetkých ostatných," dodala.

Čínski rodičia to ženú do extrému. Nútia deti učiť sa aj 16 hodín denne

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Deň svojho dieťaťa plánujú do najmenších detailov, ani pätnásť minút nemôže ostať nevyužitých. Prehľadávajú online fóra a vymieňajú si tipy na najexkluzívnejších lektorov a najlepších športových trénerov. Niektorí si dokonca kupujú druhé bývanie, len aby mali na dosah najlepšie školy v krajine.

Čínski rodičia vzbudzujú čoraz väčší záujem práve vďaka ich netradičnému štýlu rodičovstva, ktorý v poslednom období praktizuje čoraz viac z nich. Rodičovstvo v štýle jiwa, hovorovo známe aj ako "kuracie rodičovstvo" alebo "rodičovstvo kuracej krvi", opisuje kultúru výchovy, ktorá sa praktizuje najmä v Číne.



Celkom normálne pre nich je, že dieťa sa učí šestnásť hodín denne a medzi vyučovaním, doučovaním, športom a ďalšími krúžkami nemá čas na vydýchnutie ani vlastné záujmy. Do postele sa často dostane až pred polnocou, dokonca aj čas sprchovania je prísne regulovaný.

V skratke ďalšie správy o rodine a vzťahoch:

Poľskí lekári zrejme nemali na výber: Spoločnosťou otriasla smrť mladej poľskej rodičky v Poľsku. Sprísňovanie interrupčných zákonov je však témou aj na Slovensku. Gynekologička a pôrodníčka Petra Kovarovičová upozorňuje, že sa lekári môžu dostať do náročných situácií, a odpovedá aj na otázku, či v prípade z Poľska lekári naozaj nemali na výber.

Spoločnosťou otriasla smrť mladej poľskej rodičky v Poľsku. Sprísňovanie interrupčných zákonov je však témou aj na Slovensku. Gynekologička a pôrodníčka Petra Kovarovičová upozorňuje, že sa lekári môžu dostať do náročných situácií, a odpovedá aj na otázku, či v prípade z Poľska lekári naozaj nemali na výber. Režisérka osvetlila ženskú sexualitu: Umnia Khan sa pred rokmi vydala za fundamentálneho moslima. Hoci už za sebou mala zopár sexuálnych skúsenosti, novopečenému manželovi klamala, že je stále panna. Pred svadbou sa dokonca nikdy nepobozkali. “Bola to totálna katastrofa,” opisuje v dokumentárnom filme Dilema túžby.

Umnia Khan sa pred rokmi vydala za fundamentálneho moslima. Hoci už za sebou mala zopár sexuálnych skúsenosti, novopečenému manželovi klamala, že je stále panna. Pred svadbou sa dokonca nikdy nepobozkali. “Bola to totálna katastrofa,” opisuje v dokumentárnom filme Dilema túžby. Dôležitosť rodinného stolovania: Rodinné jedlá bývali časom, keď sa všetci zhromaždili pri stole, aby jedli a diskutovali o udalostiach dňa. Uponáhľané životy aj technológie značne uberajú rodinám spoločne strávený čas. A môže to mať vážnejšie dôsledky, ako sa na prvý pohľad zdá.

Rozhovory ZKH

Rpzhovory ZKH: Richard Sulík. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako bude koalícia presadzovať zásadné reformy, na ktorých stoja peniaze z plánu obnovy? Ako bude fungovať kontrola nových protipandemických pravidiel v praxi? Aký je vzťah Richarda Sulíka s právnikom Zigom, a čo chce ministerstvo hospodárstva spraviť, aby zastavilo predaj podielu v Stredoslovenskej energetike maďarskej štátnej firme? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom hospodárstva a predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Podcasty SME

