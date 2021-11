Minúta po minúte: Rakúsko pre rekordné počty nakazených obmedzilo neočkovaných

Prvýkrát sa do kontaktu so žurnalistikou dostal už počas strednej školy. Pred nástupom do denníka SME písal pre viaceré športové portály, externe spolupracoval aj s TASR. V SME je od decembra 2014. Najprv ako webový editor športu, krátko aj autorsky prispieval, ako reportér sa zúčastnil dvoch majstrovstiev sveta v cyklistike. V súčasnosti je webeditorom SME.sk. Spolu s ďalšími kolegami sa stal víťazom Novinárskej ceny za rok 2016 v kategórii Inovatívna online žurnalistika za interaktívne spracovanie príbehu Petra Sagana - https://interaktivne.sme.sk/peter-sagan Facebook