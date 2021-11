Ranný brífing: Zatvorené. Vitajte v lockdowne a humanitárnej kríze

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Slovensko má preplnené nemocnice, minister zdravotníctva hovorí o začiatku humanitárnej krízy a rokuje o pomoci s EÚ. Vláda sa na poslednú chvíľu dohodla, zaviedla núdzový stav a presadila dvojtýždňový lockdown. Po desiatich dňoch sa prehodnotí jeho predĺženie.

Pandémiu nezvládame, zákaz vychádzania zaviedla vláda okamžite. Prečo sa to stalo takto, prečo práve schválené obmedzenia by mali zabrať a ako to dohadovanie na vláde včera po celý deň vyzeralo? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovensko sa zatvára, vláda schválila dvojtýždňový lockdown

Bránil v očkovaní proti covidu, sám mu podľahol

Živnostníkom vezme Matovič aj stovky eur. Pozrite si prepočty

Klčujú sady, aby uvoľnili miesto ópiu. Afganistan pod Talibanom je na drogy odkázaný

Kmotrík balil ruskému oligarchovi cigarety. Dnes nastúpia proti sebe

Všetko je smiešne, ešte aj jej veľká láska. Céline Dion dostala veľmi bizarný životopis

Slovensko sa zatvára, vláda schválila dvojtýždňový lockdown

Rozhodnutie oznámili premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: SME/Marko Erd)

PCR testy odhalili rekordných 10 315 nakazených, laboratóriá pritom vykonali 30 175 vyšetrení. Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 18 osôb, aktuálne tak v nemocniciach leží kritické množstvo 3 200 pacientov. Pribudlo 71 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 4 871 ľudí.

Od polnoci platí zákaz vychádzania. Pre všetkých. Aj pre očkovaných. Zákaz vychádzania bude trvať dva týždne, do štvrtka 9. decembra. Po desiatich dňoch sa jeho predĺženie prehodnotí v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie. Ak sa po dvoch týždňoch začnú uvoľňovať opatrenia, tak len pre očkovaných a tých, ktorí prekonali covid.

Na dvojtýždňovom zákaze vychádzania sa dohodla vláda. Jeho zavedenie znova umožní núdzový stav, ktorý by mal platiť 90 dní. „Vraciame sa do podobného stavu, ako boli podmienky počas druhej vlny,“ povedal na tlačovej konferencii po rokovaní vlády hlavný hygienik Ján Mikas. Zo zákazu vychádzania bude celý rad výnimiek.

Pohyb je možný medzi jednou a piatou v noci. Do práce je možné ísť len s potvrdením od zamestnávateľa. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však odporúča prácu z domu. Nezaočkovaní sa na pracoviskách budú musieť testovať.

Otvorené zostanú aj školy, vyučovať sa bude v rúškach, hoci konzílium odborníkov chcelo, aby sa zatvorili. Návrh zablokovala SaS. Otvorené sú aj obchody so základnými potrebami. Napríklad potraviny, lekárne či drogérie.

Denník SME pripravil o podobe lockdownu podrobné otázky a odpovede.

Povinné očkovanie zaviedol aj Fico: Bol to práve Robert Fico a jeho vláda, ktorá v roku 2007 naposledy rozšírila povinné očkovanie a počas jeho druhej jednofarebnej vlády Ústavný súd v obsiahlom náleze už rozhodol o otázke ústavnosti povinného očkovania. Prečítajte si otázky a odpovede o povinnom očkovaní.

Bol to práve Robert Fico a jeho vláda, ktorá v roku 2007 naposledy rozšírila povinné očkovanie a počas jeho druhej jednofarebnej vlády Ústavný súd v obsiahlom náleze už rozhodol o otázke ústavnosti povinného očkovania. Prečítajte si otázky a odpovede o povinnom očkovaní. Nemocnice personál nekontrolujú: Aj napriek tomu, že nosenie rúšok nemá v bratislavských nemocniciach kto kontrolovať, väčšina návštevníkov mala respirátor počas našej návštevy nasadený správne. To isté sa však už nedá povedať o lekároch samotných.

Aj napriek tomu, že nosenie rúšok nemá v bratislavských nemocniciach kto kontrolovať, väčšina návštevníkov mala respirátor počas našej návštevy nasadený správne. To isté sa však už nedá povedať o lekároch samotných. Očkovaní oklamaní neboli: Je tu tá nepríjemná vec, na ktorej Sulík už raz grandiózne pohorel. Že sa drží tézy aj vtedy, keď už okolnosti ukazujú, že ju treba opustiť. Patrilo by sa v tejto chvíli očkovaným vysvetliť, prečo podvedení neboli. Slogan „Vakcína je sloboda“, ktorý sprevádzal začiatok kampane, sa odvíjal od stavu poznania pandémie pred delta variantom, píše Zuzana Kepplová.

Je tu tá nepríjemná vec, na ktorej Sulík už raz grandiózne pohorel. Že sa drží tézy aj vtedy, keď už okolnosti ukazujú, že ju treba opustiť. Patrilo by sa v tejto chvíli očkovaným vysvetliť, prečo podvedení neboli. Slogan „Vakcína je sloboda“, ktorý sprevádzal začiatok kampane, sa odvíjal od stavu poznania pandémie pred delta variantom, píše Zuzana Kepplová. Čo urobia gangy proti rúškam a antivaxeri: Časť spoločnosti má pocit, že aj keď sme všetci v jednom člne, polovica osadenstva nielenže nevesluje, ale láme veslá a hádže ich cez palubu. Lenže ak obmedzenia nedodržíme, čaká nás ešte dlhšie a agonickejšie uzavretie, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Bránil v očkovaní proti covidu, sám mu podľahol

Protesty proti opatreniam v Bratislave organizovali aj na výročie Nežnej revolúcie. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Miroslav K. mal občianske združenie na pomoc ľuďom, ktorí boli v sporoch s nebankovkami a vymáhačmi. Jeho kolegovia ho na sociálnych sieťach opisujú ako priateľského a usmievavého človeka, ktorý rád pomáhal iným.

Zároveň sympatizoval s ľuďmi, ktorí protestovali pod oknami zdravotníkov, robili nájazdy v obchodoch a zabraňovali v práci mobilnému očkovaciemu tímu v Žilinskom kraji.

S mobilom si natáčal ich protesty a počúval reči o tom, že očkovaniu sa treba vyhýbať. Natáčal napríklad aj celý protest v októbri pred domom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského a vyzýval ho, aby vyšiel von „s rukami nad hlavou“. V utorok zomrel na Covid-19.

Denník SME nedávno informoval, že jeden z takzvaných nájazdníkov v obchodoch je v bojnickej nemocnici na prístrojoch. Riaditeľ nemocnice Peter Glatz to vtedy nechcel komentovať a rovnako sa k prípadu odmietol vyjadriť aj teraz. Zatiaľ teda nie je jasné, či ide o tú istú osobu.

V skratke ďalšie správy zo Slovenska:

NAKA zasahovala na ministerstve vnútra: NAKA zasahovala v súvislosti s akciou Vata. Úkony údajne súviseli so spoločnosťou Rempo, ktorej názov sa spája s verejnými obstarávaniami na ministerstve vnútra. Akcia Vata sa týkala jedného z IT projektov, ktorý sa realizoval v utajenom režime a celkovo naň bolo vynaložených 52 miliónov eur.

NAKA zasahovala v súvislosti s akciou Vata. Úkony údajne súviseli so spoločnosťou Rempo, ktorej názov sa spája s verejnými obstarávaniami na ministerstve vnútra. Akcia Vata sa týkala jedného z IT projektov, ktorý sa realizoval v utajenom režime a celkovo naň bolo vynaložených 52 miliónov eur. Ospravedlnenie za nezákonné sterilizácie: Vláda odsudzuje porušovanie ľudských práv a ospravedlňuje sa ženám, ktoré sa stali obeťami nezákonných sterilizácií. Oficiálne ospravedlnenie vlády za sterilizácie žien v rozpore s právom odsúhlasil kabinet.

Vláda odsudzuje porušovanie ľudských práv a ospravedlňuje sa ženám, ktoré sa stali obeťami nezákonných sterilizácií. Oficiálne ospravedlnenie vlády za sterilizácie žien v rozpore s právom odsúhlasil kabinet. Žilinka stopol odposluchy: Medializované odposluchy z poľovníckej chaty po zrušení trestného stíhania krajským prokurátorom v Nitre z dôvodu nezákonnosti nie je možné použiť ako dôkaz v žiadnom trestnom konaní, uviedol na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME ✍️ Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať > 🤔 Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať > 💬 Výber rozhovorov raz týždenne. Odoberať > 📰 Denný newsletter Korzára. Odoberať >

Živnostníkom vezme Matovič aj stovky eur

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: SME/Marko Erd)

Minister financií Igor Matovič predstavil daňovo-odvodovú reformu, ktorá má zvýšiť daňovo-odvodové zaťaženie živnostníkov. Približne 220 až 250-tisíc z nich si uplatňuje paušálne výdavky vo výške 60 percent príjmov (najviac 20-tisíc eur), ktoré nezdaňujú.

Ide o živnostníkov, ktorí zarábajú „hlavou“, teda napríklad architektov, účtovníkov, programátorov, umelcov ale aj niektorých novinárov.

Matovič otvorene povedal, že "nevidí dôvod, aby niekto, kto ťuká v kaviarni do klávesnice platil iné odvody ako ten, čo ide na smenu do Volkswagenu".

Kým zamestnanec platí dane a odvody napríklad z ceny práce vo výške 1352 eur až 43 percent, v prípade živnostníka s paušálnymi výdavkami je to len 19 percent. Ten však nemá napríklad platenú dovolenku a iné benefity, ktoré prislúchajú zamestnancom.

Pozreli sme sa na modelové príklady živnostníkov, ktorí si uplatňujú skutočné výdavky a živnostníkov, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky a porovnali sme, ako sa zmení ich zaťaženie po daňovo-odvodovej reforme.

Hrobár strednej vrstvy: Nedá sa chcieť od človeka, ktorý pri 60-percentnom štátnom dlhu navrhuje tri miliardy nového deficitu a zdaňovanie sprepitného, aby hlbšie rozumel súvislostiam. Hľadá sa preto v koalícii kus rozumu, ktorý mu vysvetlí, že decimovať strednú vrstvu uprostred pandémie je neštátotvorný, ba priam protislovenský čin, píše Peter Schutz.

V skratke ďalšie správy z ekonomiky:

Vláda čudne nekoná: Štátne obchody za viac než 700 miliónov eur zamrzli na Rade Úradu pre verejné obstarávanie. Ide o jeden z najdôležitejších kontrolných orgánov v štáte a od leta je nekompletný. Vláda namiesto toho, aby vypísala riadne výberové konanie, dopĺňa nových členov pomaly a čudne.

Štátne obchody za viac než 700 miliónov eur zamrzli na Rade Úradu pre verejné obstarávanie. Ide o jeden z najdôležitejších kontrolných orgánov v štáte a od leta je nekompletný. Vláda namiesto toho, aby vypísala riadne výberové konanie, dopĺňa nových členov pomaly a čudne. Lyžiarske strediská trápi neistota: Vlaňajší rok bol pre prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk doslova katastrofou. Aj kvôli pandemickým opatreniam prišli majitelia firiem o tržby rádovo v miliónoch eur. Situácia pred začiatkom novej sezóny nie je o nič lepšia.

Vlaňajší rok bol pre prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk doslova katastrofou. Aj kvôli pandemickým opatreniam prišli majitelia firiem o tržby rádovo v miliónoch eur. Situácia pred začiatkom novej sezóny nie je o nič lepšia. Pandemická pomoc podnikateľom: Štát zvýši pandemickú pomoc za mesiace november a december 2021 na úroveň schémy Prvá pomoc+. Príspevky z jednotlivých opatrení tejto schémy tak budú za tieto dva mesiace na úrovni vlaňajšieho záveru roka.

Klčujú sady, aby uvoľnili miesto ópiu. Afganistan pod Talibanom je na drogy odkázaný

Produkcia ópia je v Afganistane na vzostupe. (zdroj: TASR/AP)

Rodina Abdala Hamída obrábala sad s granátovými jablkami viac ako storočie. Teraz sa pustila do klčovania asi osemsto stromov. Pestovať ovocie v juhoafganskej provincii Kandahár sa jej už neoplatí. "Nie je tu žiadna voda, nemáme úrodu," hovorí 80-ročný muž, kým v pozadí počuť zvuk píl.

Stromy nedokážu zavlažovať po celý rok. K problémom sa pridali boje s Talibanom priamo v sadoch, ktoré mnohé stromy zničili, či nemožnosť dodávať ovocie na tradičné trhy. Hamídova rodina a ďalšie v okolí sa chystajú, že na budúci rok už zasadia mak, z ktorého budú vyrábať ópium. Je to istejší príjem ako granátové jablká.

Afganistan je najväčším producentom ópia na svete, v rokoch 2015 až 2020 z krajiny podľa správy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu pochádzalo asi 80 percent svetovej produkcie. Len minulý rok v krajine vyprodukovali 6300 ton ópia, z ktorého sa dá vyrobiť 290 ton čistého heroínu.

Územie, na ktorom sa pestuje, sa medzi rokmi 2019 a 2020 zväčšilo až o tretinu. Po klčovaní sadov sa dá očakávať, že nárast bude pokračovať. Situáciu nemení ani nástup Talibanu, ktorý naznačoval, že s výrobou ópia a obchodom s drogami je koniec. Od drogového biznisu je závislých priveľa ľudí, ktorým nevie ponúknuť alternatívu.

V skratke ďalšie správy zo zahraničia:

Kyjev sa bojí ďalšej ruskej invázie : Americká vláda poskytla európskym spojencom mapy a fotografie z rusko-ukrajinského pohraničia. Zo záberov vyplýva, že pri ukrajinských hraniciach je rozmiestnených takmer stotisíc ruských vojakov, ale aj vojenská technika. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky hovorí o možnosti ďalšej ruskej invázie na Ukrajinu.

Americká vláda poskytla európskym spojencom mapy a fotografie z rusko-ukrajinského pohraničia. Zo záberov vyplýva, že pri ukrajinských hraniciach je rozmiestnených takmer stotisíc ruských vojakov, ale aj vojenská technika. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky hovorí o možnosti ďalšej ruskej invázie na Ukrajinu. Na proteste zabíjal, teraz podporuje Black Lives Matter: Kyle Rittenhouse sa stal hrdinom konzervatívnych politikov aj médií po tom, ako ho pred rokom obžalovali z vraždy dvoch ľudí na protestoch v meste Kenosha vo Wisconsine. Po tom, ako ho súd oslobodil, mu predpovedali veľkú kariéru. Dokonca sa špekulovalo, že by čoskoro mohol kandidovať do Kongresu. Po jeho interview pre Fox News však prišlo vytriezvenie.

Kyle Rittenhouse sa stal hrdinom konzervatívnych politikov aj médií po tom, ako ho pred rokom obžalovali z vraždy dvoch ľudí na protestoch v meste Kenosha vo Wisconsine. Po tom, ako ho súd oslobodil, mu predpovedali veľkú kariéru. Dokonca sa špekulovalo, že by čoskoro mohol kandidovať do Kongresu. Po jeho interview pre Fox News však prišlo vytriezvenie. Nový český plán boja s covidom: Hlavným indikátorom vážnosti pandemickej situácie sa po očakávanom nástupe novej českej vlády stane kapacita nemocničných lôžok, a to najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Nová česká vládna koalícia predstavila plán boja s covidom.

Zo zahraničných webov:

Kmotrík balil ruskému oligarchovi cigarety. Dnes nastúpia proti sebe

Majiteľ futbalového klubu PAOK Solún Ivan Savvidis vtrhol na hraciu plochu so zbraňou, keď rozhodcovia neuznali jeho tímu gól. (zdroj: Reuters)

Majetok Ivana Savvidisa sa odhaduje na takmer dve miliardy dolárov. Magazín Forbes ho zaradil medzi tridsať najbohatších Rusov. Narodil sa v Gruzínsku, má grécke korene, je bývalým poslancom ruského parlamentu a má blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

A ešte vlastní futbalový klub PAOK Solún, ktorý pred deviatimi rokmi zachránil pred bankrotom. Kúpil väčšinový podiel v klube za asi 10 miliónov eur. Uhradil aj všetky dlhy klubu voči gréckemu štátu. Presne 10 866 811 eur.

"Mám šálku čaju, ktorá ma stála 10,8 milióna eur," uviedol vtedy po odchode z daňového úradu. Jeho najväčším snom je úspech v európskych pohároch.

Jeden z najslávnejších gréckych klubov vyzve dnes v kľúčovom súboji Európskej konferenčnej ligy Slovan na bratislavskom Tehelnom poli. Šéf Slovana Ivan Kmotrík mladší hovorí o zápase roka. Víťaz súboja bude v hre o európsky pohár číslo tri aj v jarnej časti.

Savvidis v minulosti priznal, že ho s majiteľom Slovana Ivanom Kmotríkom spája priateľstvo. „Máme fabriku na výrobu cigariet a potrebovali sme na ne obaly. Oslovili sme Ivanovu firmu, ktorá vyhovela našim požiadavkám, a tak sa začalo naše partnerstvo i kamarátstvo," vravel vtedy Savvidis.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Céline Dion dostala veľmi bizarný životopis

Valérie Lemercier ako Céline Dion vo filme Aline: The Voice of Love. (zdroj: Magic BOX)

Ťažko dýchala, zadržiavala plač. Dopovedať vetu jej robilo problémy, na hrudi cítila tlak. Navonok bola pripravená: mejkap, účes aj červené šaty spolu ladili, desiatky tisíc ľudí okolo nej už netrpezlivo čakali a tlieskali. Všetko bolo dokonalé. Akurát že práve vtedy prežívala najhoršie chvíle života.

Chcem vám povedať, že dnes večer zomrel môj otec, povedala. Ale zostanem s vami a budem spievať. Budem spievať najlepšie, ako viem a z celého srdca, bude to na jeho počesť, sľúbila. A naozaj sa prekonala.

Až keď celkom na záver spievala otcovu obľúbenú pesničku What a Wonderful World od Louisa Armstronga, rozplakala sa. Stalo sa to koncom novembra 2003.

"Céline Dion je klaun. Zo všetkého urobí šou, aj z drámy," zhodnotila jej schopnosti pre SME francúzska režisérka a komička Valérie Lemercier. Nemyslela to ironicky. Naopak. Kanadskú speváčku obdivuje a cíti pred ňou veľký rešpekt. O to viac prekvapuje, aký film o nej nakrútila.

V skratke ďalšie správy z kultúry:

Pauhofovej paleta filmových postáv: Je jednou z najznámejších a najobsadzovanejších slovenským herečiek, o ktorú je veľký záujem. Paleta jej filmových postáv je veľmi široká. Keď však nemusí byť za peknú, stojí ju to rozhodne menej úsilia, priznáva v rozhovore.

Je jednou z najznámejších a najobsadzovanejších slovenským herečiek, o ktorú je veľký záujem. Paleta jej filmových postáv je veľmi široká. Keď však nemusí byť za peknú, stojí ju to rozhodne menej úsilia, priznáva v rozhovore. Brühla špehujú a on nevie prečo: Jeho sused ho nenávidí. Nevie zniesť jeho slávu, luxus a rodinné šťastie. A veľmi by mu to chcel prekaziť. Keďže je bývalý káder východonemeckej tajnej služby, nenápadne ho špehoval a zbieral naňho materiál, ktorým ho vydiera a ničí. Opísaný sused je síce postavou vo filme, ale herec Daniel Brühl hovorí, že jeho príbeh je len napoly fikciou a je z veľkej časti autentický.

Jeho sused ho nenávidí. Nevie zniesť jeho slávu, luxus a rodinné šťastie. A veľmi by mu to chcel prekaziť. Keďže je bývalý káder východonemeckej tajnej služby, nenápadne ho špehoval a zbieral naňho materiál, ktorým ho vydiera a ničí. Opísaný sused je síce postavou vo filme, ale herec Daniel Brühl hovorí, že jeho príbeh je len napoly fikciou a je z veľkej časti autentický. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame výber filmov a seriálov, majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Viliam Pavlovský. (zdroj: SME/Marko Erd)

Čo treba okamžite spustiť ako pomoc reštauráciám? Ako sú na tom reštaurácie po dvoch rokoch pandémie? Koľké to neprežili? A môžu žiadať kompenzácie, keď nedodržiavajú ani základné pravidlá? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Viliamom Pavlovským z Aliancie slovenskej gastronómie.

Podcasty SME

Zoom: Prečo tie isté látky škodia v klobáse a v zelenine nie

Prečo tie isté látky škodia v klobáse a v zelenine nie Klímapodcast: Hlavná klimatická vyjednávačka: Záujem mladých o klímu posunul vyjednávania vpred

Hlavná klimatická vyjednávačka: Záujem mladých o klímu posunul vyjednávania vpred Vedátorský podcast: Nový typ čiernych dier narušil Hawkingove predstavy

Karikatúra

Pandemické opice. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Sviatočná kapustnica. (zdroj: Isifa)

S mäsom, so zemiakmi aj ako polievky. Vybrali sme pre vás klasické aj nezvyčajné recepty na jedlá s kyslou kapustou.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.